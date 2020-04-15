Легенды или местечковые звёзды? 12 игроков с именем без чемпионских титулов в КХЛ

У некоторых ещё будет шанс завоевать Кубок Гагарина, а кому-то можно о нём забыть.

Рассказываем про легендарных игроков, оставивших большой след в КХЛ и сделавших себе имя именно в Континентальной лиге (поэтому в списке не будет, например, Павла Дацюка, ставшего легендой НХЛ), но так на клубном уровне ничего и не завоевавших. От этого хоккеисты не стали хуже или менее мастеровитыми.

н. Линус Умарк, 33 года

Выступление Умарка в КХЛ пришлось не всем по душе. Есть мнение, что он не стал легендой «Салавата», так как ничего с уфимцами не выиграл. Считают так, к счастью, немногие. Линус, безусловно, легенда не только юлаевцев, но и всей КХЛ. За игрой таких мастеров и профессионалов своего дела приятно смотреть. Не зря швед стал настоящим любимчиком уфимской публики.

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з. Стаффан Кронвалль, 37 лет

Если Умарка можно назвать легендой Уфы, то Кронвалля – звездой «Локомотива». Да, как и Линус, Стаффан Кубок Гагарина над головой не поднимал, но внёс значительный вклад в победы «Локомотива», выступая за ярославцев с 2012 года. Интересно, что для КХЛ Кронвалля открыла «Северсталь». Именно в Череповце скандинав начал свою карьеру в России. Для Кронвалля, как и для Умарка, минувший сезон в КХЛ стал последним. Стаффан, впрочем, вовсе не собирается вешать коньки на гвоздь.

н. Теэму Хартикайнен, 29 лет

Хартикайнен – такой же любимчик в Уфе, как и Умарк. Не зря некоторые болельщики в шутку называют финна башкиром. Теэму действительно прекрасно себя чувствует в Уфе, привык к местной культуре и обычаям, а за «Салават Юлаев» выступает аж с 2013 года. Контракт с ним продлён, так что в следующем сезоне мы вновь увидим этого форварда сборной Суоми на льду башкирской арены.

Теэму Хартикайнен Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Дмитрий Кагарлицкий, 30 лет

Череповчанин Дмитрий Кагарлицкий, ныне выступающий за СКА, был лидером многих команд КХЛ. Это в СКА у Кагарлицкого не клеится, там он в буквальном смысле слова протирает лавку. А вот в «Кузне», «Донбассе», «Северстали» и московском «Динамо» на Дмитрия было приятно смотреть. Этот форвард, безусловно, является легендарным для Континентальной лиги, но трофея он пока так и не завоевал.

в. Константин Барулин, 35 лет

Барулин назван лучшим вратарём КХЛ сезона-2010/2011, но заветного кубка над головой Константин так и не поднял. На пике своей карьеры этот голкипер был очень хорош, становился чемпионом мира в составе сборной России, но на клубном уровне успеха так и не добился. Причём даже с «Ак Барсом» и «Авангардом». Сейчас Барулин выступает за «Нефтехимик».

н. Найджел Доус, 35 лет

Доус – легендарный для КХЛ нападающий, оставивший самый значительный след в «Барысе». Найджел был капитаном команды, выступал за «барсов» с 2011 по 2018 год. Затем у стороны североамериканца, получившего казахстанский паспорт, возникло недопонимание с бывшим руководством «Барыса», в результате чего форвард перешёл в «Автомобилист». После нынешнего неудачного для уральцев сезона Доусу снова придётся искать себе новую команду. Уж больно высокие у него денежные запросы.

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н. Юрий Трубачёв, 37 лет

Уроженец Череповца и центральный нападающий «сталеваров» Юрий Трубачёв – живая легенда лиги. Конечно, главной командой в карьере форварда является «Северсталь», но также этот хоккеист выступал за СКА, «Салават Юлаев» и «Атлант». Правда, завоевать Кубок Гагарина у Трубачёва так и не получилось. Но этого Юрия меньше не ценят.

в. Якуб Коварж, 31 год

Коварж – один из сильнейших вратарей лиги и легионер, с игры которого нужно брать пример. «Автомобилист» можно смело назвать родным клубом для чеха, хотя один сезон он успел провести в «Северстали». Но если родной брат Якуба – Ян – успел знатно пошуметь с «Магниткой» и выиграть Кубок Гагарина, то у голкипера «Автомобилиста» сделать этого пока не получается.

Якуб Коварж Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

н. Сергей и Андрей Костицыны

После возвращения из НХЛ братья Костицыны верой и правдой служат КХЛ аж с 2012 года. Сергей тогда перешёл в «Авангард», а Андрей – в «Трактор». Да, завоевать Кубок Гагарина ни у того, ни у другого не получилось (и уже вряд ли получится), но свой след в лиге оба брата, безусловно, оставили. У Андрея, например, есть серебро с «Трактором» в сезоне-2012/2013. Вот только до победы Андрея так и не дотянулся.

з. Виталий Атюшов, 40 лет

Атюшов – легендарная личность для отечественного хоккея. Однако все триумфы Виталия пришлись ещё на эпоху Суперлиги, когда он феерил в составе «Магнитки» и становился чемпионом России. Кроме того, Виталий выигрывал золотые медали со сборной России, но вот в рамках Континентальной лиги никаких трофеев со своими многочисленными командами Атюшову завоевать так и не удалось. Но, безусловно, величия Виталия это не отменяет.

н. Стефан Да Коста, 30 лет

Звёздный француз успел поиграть в составе ЦСКА, «Автомобилиста» и «Локомотива». В следующем сезоне центральный нападающий будет выступать в составе «Ак Барса». Может, хоть на этот раз форвард доберётся до Кубка Гагарина? Мастерства у француза достаточно, желание тоже есть, осталось воплотить его в реальность.

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