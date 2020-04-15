Изгнанный из НХЛ тренер едет в «Автомобилист». Что ждёт уральский клуб с Питерсом?

То, что в «Автомобилисте» в межсезонье произойдут изменения на тренерском мостике, стало понятно сразу после вылета уральской команды в первом раунде плей-офф. У екатеринбургской команды был один из самых больших бюджетов в Восточной конференции, а в составе – немало высококлассных исполнителей, но «Автомобилист» не смог преодолеть первый же кубковый барьер в лице гораздо более скромной «Сибири». Конечно, в таком случае невозможно назвать удовлетворительной работу менеджмента, масса претензий к хоккеистам, но первой обычно летит голова тренера. Особенно, если у него заканчивается контракт.

«Автомобилист» провалился в плей-офф. Кажется, это был последний матч в карьере Дацюка «Сибирь» в фирменном стиле обыграла уральцев и вышла в полуфинал Востока.

Андрей Мартемьянов – не плохой тренер, но за два года в Екатеринбурге он так и не смог показать хоть какой-то результат, хотя возможностями был не обделён. Его «Автомобилист» играл в симпатичный атакующий хоккей, здорово разыгрывал большинство, а в прошлом сезоне и вовсе сумел выиграть Восточную конференцию в регулярке, но в плей-офф откровенно разочаровал. У уральской команды не было столь необходимых в кубковых сражения характера, спортивной злости и тактической гибкости, и с кого же за это спрашивать, как не с тренера? Трудно сказать, как сложится дальнейшая судьба Мартемьянова: возможно, он ещё сумеет показать себя на самом высоком уровне, а, может быть, его потолком так и останется работа в командах средней руки без серьёзных амбиций. Время покажет.

Ну а «Автомобилист» дальше пойдёт с Биллом Питерсом. Канадский специалист российской публики известен, прежде всего, тем, что в конце ноября прошлого года оказался в эпицентре скандала. Хоккеист Аким Алиу в своём «твиттере» написал гневное послание в адрес наставника «Калгари», обвинив того в проявлении расизма в 2009 году.

Скандал в НХЛ. «Калгари» может уволить Билла Питерса из-за фразы 2009 года Тогда тренер позволил себе оскорбить хоккеиста с украинским паспортом родом из Нигерии.

Откровения Алиу нашли отклик у других хоккеистов, ранее работавших с Питерсом, и «Калгари» не оставалось ничего, кроме как уволить наставника за «преступление» десятилетней давности. В ином случае руководителей «огоньков» просто бы «сожрала» помешанная на толерантности американская общественность.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.

Эту историю наверняка ещё не раз припомнят новому рулевому «Автомобилиста», но всё же – это дело прошлое. Хотя и понятно, что не будь того скандала, Питерс бы ни за что не оказался в ближайшие годы в КХЛ. Просто сейчас 55-летний наставник с резюме «расиста» и «тирана» не сможет найти работу ни в одном клубе НХЛ, а завершать тренерскую карьеру Питерс явно не планировал. Поэтому он и рассмотрел предложение «Автомобилиста», подписав в результате с уральским клубом двухлетний контракт.

Кто же такой Билл Питерс, изгнанный из НХЛ? Игровая карьера у уроженца провинции Альберта не задалась, и на профессиональном уровне он провёл только одну игру – в сезоне-1994/1995 за команду «Сан-Антонио Игуанас» в Центральной хоккейной лиге. Ещё в конце 80-х, выступая в студенческой лиге, Питерс познакомился с Майком Бэбкоком, и через 10 лет тот пригласил Питерса поработать своим помощником в клубе WHL «Спокан Чифс». Там Билл провёл три сезона, затем стал главным тренером в команде Летбриджского университета, а в 2005-м вернулся в «Чифс» уже в качестве наставника. Через три года руководимая им команда сумела выиграть главный трофей WHL, а также Мемориальный кубок – главный приз юниорской лиги Канады. Карьера Питерса пошла в гору, в 2008-м он был уже главным тренером клуба АХЛ «Рокфорд Айсхогс» (фарм «Чикаго»), а в 2011-м вошёл в штаб своего друга и учителя Майка Бэбкока в «Детройте».

Самостоятельную карьеру Питерс начал в 2014-м в «Каролине». У руля «огоньков» Билл отработал четыре года и ни разу не сумел вывести клуб в плей-офф. Зато в 2016-м Питерс привёл сборную Канады к золоту чемпионата мира в России, а ещё он входил в штабы Тодда Маклеллана и Майка Бэбкока на триумфальных для канадцев ЧМ-2015 и Кубке мира-2016. В 2018-м наставник сменил «Каролину» на «Калгари», в сезоне-2018/2019 занял с «огоньками» первое место в регулярке в Западной конференции, но в первом же раунде плей-офф уступил «Колорадо».

Результат последнего полноценного сезона Питерса в «Калгари», когда его команда здорово прошла регулярку, но провалилась в плей-офф, как бы заставляет провести аналогии с Андреем Мартемьяновым и даже предположить, что «Автомобилист» меняет шило на мыло. Но давайте сейчас обойдёмся без каких-либо скоропалительных выводов. Мало кто из нас смотрел за матчами «Каролины» и «Калгари» в последние пять сезонов в НХЛ, чтобы иметь полное представление о тренерских способностях Питерса, его системе, стиле, методах. Да, никакого результата на клубном уровне он не добился, но далеко не каждый тренер способен что-то выиграть в первую пятилетку своей самостоятельной деятельности. Кроме того, не будем забывать о золоте чемпионата мира, хотя и ясно, что в национальной команде совсем другая специфика работы.

Посмотрим, как пойдут у Питерса дела в КХЛ, однако уже сейчас понятно, что «Автомобилист» сильно рискует. И дело вовсе не в сомнениях в квалификации нового тренера. Просто иностранный тренер в русском клубе – это всегда очень тонкая материя, которую легко порвать. В Екатеринбурге у Питерса обязательно возникнет языковой барьер и ментальный диссонанс (вряд ли в 2016-м он успел за три недели привыкнуть к России), и здесь важно, чтобы каждый в «Автомобилисте» стремился помочь канадцу адаптироваться в новой для него среде. Понятно, что все профессионалы и в паспорт не смотрят, но значимость неформального общения и доверия внутри коллектива не стоит переоценивать. Опыт Боба Хартли в «Авангарде» подсказывает, что далеко не все иностранные тренеры – зло для нашего хоккея, и при правильном подходе и здоровой атмосфере в клубе они способны давать результат. В то же время, если обращаться с североамериканцем так, как в Ярославле обращались с Крэйгом Мактавишем (требовали побеждать в сентябре), то ничего хорошего не выйдет. Словом, в Екатеринбурге должны создать Питерсу максимально комфортные условия для работы, дать время на раскачку, а потом уже оценивать его тренерские способности.

Риск «Автомобилиста» связан ещё и с тем, что Билл Питерс может попросту не добраться вовремя до своего нового места работы. Из-за эпидемии коронавируса все границы сейчас на замке, и далеко не факт, что к старту предсезонки ситуация изменится. Возможно, конечно, что КХЛ в итоге подвинет будущий сезон по срокам, но может получиться и так, что начинать подготовку к чемпионату «Автомобилисту» придётся без главного тренера.

В такой ситуации полномочия могли бы быть переданы помощникам Питерса в уральском клубе, но дело в том, что основные ассистенты Билла сейчас тоже находятся за океаном. Это Перри Перн и Герман Титов – последний на постоянной основе проживает в Калгари. Ещё два помощника Питерса – это Евгений Шалдыбин и Константин Власов, уже ранее работавшие в «Автомобилисте». Но они, понятное дело, пока вряд ли знают о Питерсе больше, чем мы с вами.

Что ж, уральский клуб сделал любопытный выбор, но от этого за «Автомобилистом» будет ещё интереснее наблюдать в следующем сезоне. Ещё раз призываем не делать сейчас каких-то выводов о перспективах канадца в Екатеринбурге, а пока предлагаем прочесть его первое интервью в новой роли.

Первое интервью Билла Питерса в качестве главного тренера «Автомобилиста»

— Как вам поступило предложение от «Автомобилиста»?

— Я около трёх недель назад получил предложение от Максима Рябкова. В это время мне была предоставлена информация о планах и структуре клуба. Я рад этой возможности поработать с «Автомобилистом».

— Что вы знали о клубе, о КХЛ до того, как поступило предложение?

— О КХЛ все знают, что это хорошая лига, где много техничных, квалифицированных игроков с хорошим навыками. Эта лига становится лучше с каждым годом, это вторая по силе лига мира. Я обсудил возможность поработать в КХЛ с игроками, которые выступали в этой лиге раньше. Я был очень рад получить предложение, для меня это отличный опыт.

— Правда ли, что Дацюк был инициатором предложения вам?

— Нет, я получил предложение от Максима Рябкова. Я видел предыдущий раз Дацюка на чемпионате мира в Москве в 2016 году. Мы не были на связи четыре года, не были на связи. Павел продолжает быть действующим хоккеистом. Я знаю, что у группы хоккеистов истекают контракты и Дацюк должен принять решение по своему будущему. Это всё, что я могу сказать на данный момент.

— Что вы думаете о том хоккее и игроках «Автомобилиста»?

— За последние 3 недели я посмотрел много матчей КХЛ. Посмотрел, как играл «Автомобилист» в первом раунде плей-офф. Для меня было необычно, что в лиге разные размеры площадок. Знаю, что домашние матчи «Автомобилист» играет на площадке размером 60х28 м. Я был приятно удивлён уровнем некоторых хоккеистов команды. Мы разговаривали о том, кого из игроков стоит продлить, обсуждали кандидатуры потенциальных новичков.

— Вы работали в «Калгари», откуда были уволены из-за расовых проблем с Акимом Алиу. Что там случилось?

— Это было много лет назад. Со временем все разумные люди становятся лучшей версией самих себя, совершенствуются. То, что сейчас происходит во всём мире с этой эпидемией, заставляет проявлять больше внимания и сочувствия к другим людям.

— Можно ли сказать, что Питерс стал более серьёзно относиться к возможности поработать в России и Европе, так как в НХЛ вы стали персоной нон-грата?

— Я очень рад поработать в КХЛ. У нас прекрасный тренерский штаб. Я много времени посвящаю изучению различных нюансов, постараюсь прилететь в Россию как можно раньше, когда будут открыты границы. Буду стараться сделать так, чтобы как можно больше новой информации вложить в игроков о нашей системе, нашем стиле игры.

А что касается моего возвращения в НХЛ, то я сфокусирован на своей нынешней работе в «Автомобилисте», хочу сработать как можно лучше. Я очень взволновал, это вызов для меня, я полон оптимизма относительно работы в КХЛ. Я намерен отработать свой контракт полностью, о будущих вариантах в условиях общей мировой нестабильности очень тяжело. Так что никаких размышлений о том, что могло бы быть. Здесь другой стиль игры и тренерскому штабу есть, над чем поработать.

— В Екатеринбурге мощная хоккейная школа и назначение иностранного тренера вызывает вопрос относительно развития местной молодёжи, местных талантов. Как будет выстроена эта работа?

— Я уже изучил структуру клуба, я знаю, кто играет в «Горняке». Знаю, что в городе базируется и клуб МХЛ. Развивать молодые таланты всегда интересно. Наличие большого количества российских хоккеистов в НХЛ говорит о том, что здесь есть кого развивать. Буду настраивать свой тренерский штаб, чтобы работать с командами МХЛ, ВХЛ. Будем стараться, чтобы вся вертикаль команд играла в похожий хоккей, чтобы молодёжь могла безболезненно влиться в команду.

— Представьте весь тренерский штаб.

— Первым помощником будет Герман Титов, очень опытный специалист. Титов и я проживаем в одном городе, в Калгари — мы пару раз с ним уже лично встречались. Я получаю от него много информации. Ещё одним ассистентом будет Перри Пёрн, человек с большим опытом аналитической и ассистентской работы в клубах НХЛ, он отработал там 22 сезона в целом ряде клубов. Мы сохранили в штабе Евгения Шалдыбина, который будет заниматься физической подготовкой игроков, а также тренера вратарей Константина Власова.

— «Автомобилист» называют претендентом на Вячеслава Войнова. Хотели бы вы поработать с Войновым? Можно ли сказать, что команде не хватало такого защитника?

— Приоритетом нашей игры будет быстрый переход из обороны в атаку, в «Автомобилисте» такие игроки есть. Войнов, конечно, элитный хоккеист, он многого добился в «Лос-Анджелесе». Он обладает сильным броском. У Вячеслава есть действующий контракт с клубом КХЛ, с нашей стороны было бы некорректно обсуждать какие-то его перспективы по отношению к нашей команде.

— Многие, даже именитые иностранные тренеры, в КХЛ тренировали не очень успешно. Вы за время своей карьеры мало работали с русскими игроками — Дацюк, Сёмин. Вы знаете российский менталитет, который отличается от иностранного?

— Если что, я думаю, что мне помогут в плане коммуникации и общения, помогут объяснить — тот же Герман Титов. Тренеру необходимо адаптироваться к разным менталитетам. Я много работал с игроками из разных стран, к которым тоже нужно было найти подход, я с этим сталкивался. Большой проблемы в этом я не вижу.

— Уход Доуса скажется негативно?

— Это очень квалифицированный игрок, этого человека ещё предстоит заменить в структуре игры. Мы будем искать способы сделать это. Это можно сделать как индивидуально, так и за счёт командной работы.

— Вы ожидаете, что Дацюк продолжит играть в «Автомобилисте», хотите с ним поработать?

— Он невероятный игрок, очень креативный хоккеист. Думаю, что Максим Рябков и агент Дацюка будут разговаривать. Мы ждём его решения в ближайшем будущем. Дацюк был бы хорошей прибавкой в мастерстве для нашей команды, я был бы рад, если бы переговоры с Дацюком завершились успехом.

— Какие впечатления от ЧМ-2016, который проходил в России? Удалось ли пообщаться с Владимиром Путиным, который был на послематчевой церемонии?

— Это была большая честь для нас — пожать Путину руку, он вручил нам медали. Я был рад возможности находиться рядом. Мы провели в Москве и Петербурге хорошее время, весь турнир был организован по высшему разряду. Воспоминания о том турнире самые хорошие.

— Ещё полгода назад нельзя было представить, что Билл Питерс будет работать в КХЛ — это большая сенсация, за которую спасибо «Автомобилисту». Есть ли хоть один процент, что Майк Бэбкок тоже приедет в Россию, как у него настроение после увольнения из «Торонто»?

— Я разговаривал с Майком на католическую Пасху, но это было больше про семью и детей. Сейчас он замечательно проводит время дома, вместе с родными, мы с ним давно дружим. Майк эмоциональный, приверженный хоккею человек и он наверняка начнёт тренировать когда-нибудь в будущем. Перспективы его работы в КХЛ? Никогда не говори никогда, времена и обстоятельства меняются. Бэбкок всегда стремиться быть в хоккее и ещё продолжит тренировать.

Перестройка «Магнитки», спокойствие «Сибири»? Что ждёт клубы КХЛ в межсезонье. Восток Мини-революции, похоже, ожидают «Автомобилист» и «Барыс», а в Уфе будут думать над заменой Умарку.