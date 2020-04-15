Потолок зарплат, обвал рубля, отток игроков в Америку. Что будет со СКА и ЦСКА?

Рассказываем, как жёсткий потолок зарплат и отъезд игроков в КХЛ повлияет на «армейские» клубы и как они поменяются. Это раньше команды пестрили звёздами, а теперь у ЦСКА и СКА могут возникнуть проблемы.
ЦСКА
На момент досрочного окончания сезона-2019/2020 у ЦСКА было сразу 14 хоккеистов, чьи контракты заканчивались 30 апреля 2020 года. С кем-то из них руководству московского клуба уже удалось договориться.
Так, новое двухлетнее соглашение подписал форвард Антон Слепышев, на один год в системе «армейцев» останется форвард Константин Окулов. Кроме того, на подходе подписание новых соглашений с защитником Класом Дальбеком и Никитой Нестеровым.
Из Северной Америки возвращаются принадлежащие ЦСКА в КХЛ нападающие Николай Голдобин и Валентин Зыков, будет подписан контракт и с Андреем Локтионовым, который прошлый сезон выглядел откровенно слабо. Интересно, удастся ли Игорю Никитину реанимировать карьеру Локтионова?
Что касается ушедших, то точно не будет в ЦСКА форварда Линдена Вея и вратаря Ильи Сорокина. Илья будет пробовать себя в НХЛ в «Айлендерс». Сменщиком Ларса Юханссона должен стать скромный Александр Шарыченков. По всей видимости, на 99% уезжает Кирилл Капризов, хотят попробовать свои силы в НХЛ и Михаил Науменков с Максимом Шалуновым. Под большим вопросом судьба Александра Романова, который может уехать за океан уже в этом сезоне. Если, конечно, он будет доигран.
Романов, кстати, из-за 20-летнего возраста не занимает место в потолке зарплат и является лимитчиком. Это очень ценный актив для ЦСКА, москвичи постараются его сохранить всеми способами.
По-прежнему нет контрактов у Алексея Марченко, Сергея Толчинского и Михаила Григоренко, а также у ветерана команды Александра Попова. Попов, скорее всего, покинет ЦСКА или согласится играть за маленькие деньги, а с тремя другими игроками будут договариваться.
В любом случае москвичи понесут серьёзные потери. В какой-то степени это даже хорошо, если учитывать уровень лиги в целом. В том плане, что общий уровень команд с введением жёсткого потолка зарплат выравняется. Конечно, играет свою роль на формировании составов и обвал рубля из-за резкого скачка доллара и евро.
СКА
Свои проблемы есть и у СКА. Одна из основных – долгосрочные контракты некоторых игроков, с которыми питерские «армейцы» планируют расстаться. Например, к таковым относятся нападающие Дмитрий Кагарлицкий, Наиль Якупов и Илья Каблуков. У всех них соглашения действуют до 30 апреля 2022 года. Зарплата Каблукова и Кагарлицкого – 70 млн руб. в год, у Якупова – 65 млн руб.
Сейчас в Питере думают, как лучше быть, но компенсацию придётся выплачивать в любом случае. Вряд ли указанных хоккеистов возьмут другие команды в рамках обычных обменов с такими высокими зарплатами.
Кроме того, покидает Северную столицу Александр Барабанов, заключивший однолетний контракт с «Торонто». Форвард Йори Лехтеря и защитник Андрей Зубарев перебираются в «Спартак», Ярно Коскиранта вернётся на родину, а из финнов планируют оставить Йоонаса Кемппайнена и Миро Аалтонена. С обоими пока идёт переговорный процесс.
По всей видимости, уезжают в НХЛ и Артём Зуб с Алексеем Мельничуком. Неясна судьба Антона Бурдасова, который, в теории, снова может попробовать свои силы за океаном. Правда, в НХЛ у Антона как-то не клеится, предыдущая поездка оказалась безуспешной.
Продлены контракты с Иваном Морозовым и Евгением Кетовым, у «Северстали» приобретены права на Богдана Якимова. Проявляет СКА интерес и к защитнику «Салавата Юлаева» Захару Арзамасцеву. Пока нет новых контрактов у защитников Белова и Дыбленко.
По всей видимости, вернётся в систему «армейского» клуба форвард Александр Хохлачёв, а в обратном направлении в «Спартак» поедет нападающий Александр Дергачёв. Если, конечно, эта сделка состоится. Вполне вероятно и возвращение из НХЛ нападающего Николая Прохоркина. Почему СКА не пойти по пути ЦСКА и не вернуть себе игрока, на которого в КХЛ права у Питера? Тем более что у Николая в «Лос-Анджелесе» особо не клеится.
Уже сейчас понятно, что СКА изменится ещё сильнее, нежели ЦСКА. Но по пути омоложения в питерском клубе пошли уже давно. Чего только стоит молодёжная тройка Морозова, получающая у Алексея Кудашова много игрового времени. Будет интересно понаблюдать за двумя «армейскими» клубами в следующем сезоне, в том числе за их очными противостояниями. Тотально доминировать в лиге у них уже вряд ли получится.
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