Америка обманывала, СССР требовал процент. Сколько зарабатывали русские звёзды НХЛ в 90-х

Сейчас зарплаты хоккеистов в НХЛ находятся в открытом доступе – пара кликов мышкой, и можно посмотреть сроки, бонусы и всё остальное. Но 20 лет назад не было ни потолка зарплат, ни вездесущего интернета, и информация о суммах контрактов доходила до болельщиков весьма дозированно. Тем не менее, она есть. Рассказываем о том, сколько зарабатывали в 1990-х одни из главных русских звёзд.

Убежал из СССР, стал звездой и покорил Америку. Каким был в молодости Сергей Фёдоров Хозяин «Детройта» прислал за ним личный самолёт. Он знал, кого везёт в НХЛ, там Фёдоров стал великим игроком.

Сергей Фёдоров

У Сергея Фёдорова было два первых контракта. Когда «Детройт» только начинал организовывать его побег, нападающему ЦСКА показали контракт Стива Айзермана и заверили, что его будет точно таким же. Но, приехав в июле 1990 года в Детройт и уже подписав соглашение, Фёдоров заметил, что его сумма на 30-40% меньше обещанного. «Я нанял адвоката, который сказал: «Ребята, мы поехали обратно сдаваться в Советский союз. Я реально обиделся, уехал в Нью-Йорк. Обманули меня», — вспоминал Фёдоров в программе «Игра в тело». По различным данным, по своему первому контракту Фёдоров заработал примерно $ 3,5-4,5 млн.



Потом были уже более серьёзные суммы – более $ 4 млн в год, на уровне топовых зарплат в те времена, на самую большую зарплату Фёдоров получил в сезоне-1997/1998, когда устроил забастовку, согласился на контрактное предложение «Каролины», которое пришлось повторить «Детройту». Шесть лет и $ 38 млн – причём зарплата в нём была указана только $ 2 млн в год, зато были подписные бонусы на $ 14 млн и ещё $ 12 млн полагалось за выход в финал конференции. В тот год Фёдоров заработал рекордную по сей день сумму в $ 28 млн.

Павел Буре

Первый контракт Буре подписал с «Ванкувером» в 1991 году – он был рассчитан на четыре года и $ 2,7 млн. Русская Ракета стала вторым самым высокооплачиваемым игроком команды после капитана Тревора Линдена, но Буре всё равно был не слишком доволен, ведь налоги «съедали» больше половины заработка. Да и сам Буре мгновенно стал любимцем публики и одной из самых ярких звёзд НХЛ.



В сезоне-1993/1994 Буре во второй раз подряд забил 60 голов в сезоне (этот результат остаётся рекордным для «Кэнакс»), а в плей-офф набрал 31 очко, доведя команду до финала. Именно тогда и разразился нехилый скандал.

Канадские газеты пестрели догадками – Буре давит на клуб, говорит, что не будет играть, если ему не отвалят грузовик долларов. Мимо этой новости не прошёл даже Дон Черри: «Павел Буре перед седьмым матчем устроил шантаж – либо я получаю $ 6 млн, либо на седьмой матч не выйду. Это что вообще такое? Так всё и было, в седьмом матче он сыграл. Владелец клуба сказал – подписывайте, потому что они должны были переехать на новую арену, и им обязательно нужна была суперзвезда», — распинался канадский эксперт в своей передаче.

Говорили, что контракт был подписан во время финальной серии с «Рейнджерс», но объявили об этом только год спустя. Так или иначе, новое соглашение вывело Буре в топ-5 самых дорогих игроков лиги, контракт был на пять лет и $ 24,5 млн.



Эта история расстроила отношения Буре с «Ванкувером» — хоккеист обиделся, что его обвинили в шантаже, и говорил, что утку запустил кто-то из руководства клуба. В начале того сезона Павел был готов подписать новый пятилетний контракт на $ 14,7 млн, пока не обнаружил, что составили его в канадских, а не американских долларах. Да ещё и руководство подлило масла в огонь, заявив, что его 60 голов за сезон были случайностью, и столько он больше никогда не забьёт.



Тогда-то Буре и попросил обмена, после чего клуб пошёл на попятную. Контракт подписали, а там и локаут замаячил, и «Ванкувер» не хотел выплачивать его зарплату целиком… В общем, в 1998 году нападающий сказал «баста, я за вас играть больше не буду». Ну а следующий контракт он подписал уже в новом веке.

Могильный — Фёдоров – Буре. Произвели фурор на МЧМ, но больше никогда не играли вместе Самая великая тройка СССР на словах. Могли бы завалить сборную золотом, но после МЧМ их быстро заманили к себе клубы НХЛ.

Могильный был первым советским хоккеистом, сбежавшим в НХЛ. Он уехал прямо из сборной после ЧМ-1989. Переговоры о контракте вёл там же, в Стокгольме. Американские газеты писали, что у игрока не было агента, но он всё равно советовался с каким-то мистическим незнакомцем. И что руководство «Баффало» (В Швецию забирать Могильного прилетел генеральный менеджер клуба Герри Михан) показало ему в качестве примера соглашение Пьера Тарджена.



Тарджен был первым номером драфта-1987, игроком «Баффало», и зарабатывал в районе $ 250-300 тыс. в год. Этот жест должен был убедить Могильного, которого выбрали только в пятом раунде, что его не собираются обманывать с зарплатой. Однако у Могильного были другие соображения. По данным сайта Buffalo News, он изначально просил $ 1 млн в год (больше в сезоне-1989/1990 в НХЛ зарабатывали только Марио Лемье и Уэйн Гретцки). В «Баффало» даже и близких к этому зарплат ни у кого не было. В итоге договорились на тот же $ 1 млн, но за пять лет.



Кстати, Могильный тоже был недоволен зарплатой после первого сезона. Александр разбрасывался деньгами, тратил их на модную одежду, автомобили, всё, что было недоступно ему в СССР. Он просил менеджмент клуба пересмотреть условия контракта, но так ничего и не добился.

Первые пару лет ушло у Александра на адаптацию, затем в клуб пришёл Пэт Лафонтейн, и пошло-поехало. В сезоне-1992/1993 Могильный забросил 76 шайб и на пару с Теэму Селляне стал лучшим снайпером лиги. И заслужил новый контракт – на четыре года и $ 12 млн – на тот момент самый большой в истории «Сэйбрз».



В 1997 году нападающий подписал новый контракт, уже с «Ванкувером», куда его обменяли. Этому предшествовали длительные переговоры. Руководство «Кэнакс», как и в случае с Буре, не слишком дальновидно. Генменеджер Пэт Куинн, например, через прессу заявлял, что «топовые ограниченно свободные агенты, такие как Могильный, ещё несколько месяцев назад сговорились задерживать переговоры, чтобы взвинтить себе цену». Кстати, это стоило Куинну поста – за пару дней до того, как Могильный согласился подписать контракт, его уволили. Новое соглашение было рассчитано на четыре года и $ 17,6 млн.

Игорь Ларионов

Ларионов уезжал из ЦСКА официально – готов был любой ценой, но «Ванкувер» предпочёл договариваться напрямую с СССР. Нападающий подписал трёхлетний контракт почти на $ 1 млн, но половину зарплаты ему пришлось отдавать «Совинтерспорту», такие были правила официального отъезда.



Ларионов, кстати, не думал, что задержится в НХЛ на целых 14 лет. Ему было 29 на момент отъезда, он планировал отыграть три года и выйти на пенсию. К тому же, если бы он стал продлевать контракт с «Ванкувером», то опять половину зарплаты пришлось бы отправлять в СССР. Так что на год Профессор уехал в чемпионат Швейцарии, правда, там ему быстро наскучило. Его права к тому времени перехватил «Сан-Хосе» и подписал с ним контракт на один год и $ 500 тыс. Через год соглашение было продлено на два года и сумму около $ 2 млн. В 1997-м, после того, как Ларионов помог «Детройту» выиграть Кубок Стэнли, с ним продлили контракт на три года и $ 5,2 млн.

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