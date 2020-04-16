Связка Овечкин — Сёмин в «Вашингтоне». Было время, когда их не могли остановить в НХЛ

Связка двух Александров — Овечкина и Сёмина — на протяжении шести сезонов была настоящим явлением для становившегося на ноги «Вашингтона». Несмотря на то что Овечкин всегда был в ней первым номером, роль Сёмина нельзя недооценивать, в том числе и в деле становления Великой Восьмёрки на рельсы супермена. То же относится и к другим российским партнёрам Овечкина — Сергею Фёдорову, Виктору Козлову и литовцу Дайнюсу Зубрусу, но все они провели с Овечкиным намного меньше времени бок о бок.

Собственно, Сёмин появился в «Кэпиталз» ещё до того, как приехал Овечкин — в сезоне-2003/2004 красноярец сыграл за «столичных» 52 матча, набрав 22 (10+12) очка, но затем, по собственному выражению, с ним «случилась армия», и он на два года вернулся в Россию, выступая за «Ладу» и мытищинский «Химик».



А начиная с 2006 года связка с Овечкиным получила своё рождение.

6 сезонов Овечкина и Сёмина в «Вашингтоне»:



2006/2007. Овечкин — 92 (46+46) очка, Сёмин — 73 (38+35),

2007/2008. Овечкин — 112 (65+47), Сёмин — 42 (26+16),

2008/2009. Овечкин — 110 (56+54), Сёмин — 79 (34+45),

2009/2010. Овечкин — 109 (50+59), Сёмин — 84 (40+44),

2010/2011. Овечкин — 85 (32+53), Сёмин — 54 (28+26),

2011/2012. Овечкин — 65 (38+27), Сёмин — 54 (21+33).

Тройка Сёмин — Зубрус — Овечкин

Собственно, сочетание Сёмина и Овечкина возникло на предсезонке в октябре 2006 года в виде тройки Сёмин — Зуборус — Овечкин. Зубрус к старту сезона смог залечить травму колена и эта тройка быстро стала лидером команды.



«Зубби сегодня первую игру провёл. До этого я выходил с другими партнёрами, поэтому мы сейчас налаживаем связи. Были моменты в первом периоде, когда не смогли забить. Но ничего страшного», — говорил Овечкин после выставочного матча с «Филадельфией» 3 октября 2006 года. «Взаимопонимание у нас хорошее, я с ними раньше выступал. С Зубрусом ещё в «Ладе», с Саней Овечкиным – за сборную. У нас есть понимание, кто куда бежит, открывается», — вторил Овечкину Сёмин.

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Однако опытный Зубрус быстро остудил пыл молодых коллег, заявив, что на долгое пребывание вместе вряд ли стоит рассчитывать, поскольку хоккей тогдашнего наставника «Вашингтона» Глена Хэнлона не был акцентирован на атаку.

«Сёмин решил дать Стаалу пощёчину. Это один из худших боёв за всю историю НХЛ» Этот бой в НХЛ помнят до сих пор — благодаря ему не забыли и Сёмина.

«Вряд ли нас будут выпускать часто. Будет зависеть от игровой ситуации. Мы втроём с тренером это обсуждали. Ведь Сёмин и Овечкин – левые крайние форварды. Если на выезде соперник выпустит против нас тройку, сильную в защите, придётся трудно. Скорее всего, Саша Сёмин перейдёт в другую тройку, а я останусь с Овечкиным», — отметил Дайнюс и был прав.



Российско-литовская тройка в регулярном чемпионате выходила на лёд не так уж часто, а ближе к концу сезона у Зубруса возникли разногласия с руководством «Вашингтона», и он был обменён в «Баффало». Овечкин, по неофициальной информации, был очень расстроен этим обменом и после командного собрания даже разбил о стенку свой плейер, заявив, что команда должна приобретать хороших игроков, а не продавать их, но для прессы всё было сказано чинно и благородно. «Не имеет значения, кого мы потеряли и кто пришёл на их место. У нас по прежнему отличная команда», — сказал Овечкин, и в первом же матче после обмена партнёра набрал 4 (2+2) очка.



Впрочем, в некоторых матчах Овечкин и Сёмин постоянно действовали вместе и играли помногу. К примеру, в том же домашней игре с «Флоридой» 1 марта 2007 года оба Александра установили рекорд по совместно проведённому времени на льду — 51 минута, а центрфорвардом в этом звене выступил Брукс Лайх.



«Да, мы выпускаем их вместе не так уж часто, в основном в большинстве. Они оба играют очень хорошо», — отметил Хэнлон. «Мы оба знаем, как играть вместе. Мы — русские и понимаем свой стиль», — отчеканил Овечкин.

«Путаю края, когда возвращаюсь в оборону»

Перед стартом сезона-2007/2008 Сёмин попал в небольшую историю: Александру после чемпионата мира была назначена операция на колене, но форвард не стал её делать. «Вашингтон» оплачивал операцию и хотел контролировать ход восстановления, но россиянин имел право выбирать, где именно её делать.



«Он мог сделать операцию где угодно, но ведь он же не сделал её нигде! И теперь у него точно будут проблемы: восстановиться до начала сезона он уже не успеет. Почему так вышло? Это у него надо спрашивать. Наверное, мозгов у парня много», — говорил тогда Андрей Николишин.

Овечкин в том сезоне хорошо сыгрался с Виктором Козловым и чехом Томашем Фляйшманном, а Сёмин практически не появлялся в связке с Овечкиным и сыграл только 63 матча, заработав «-18» по показателю полезности. Зато на концовку регулярного чемпионата «столичные» прикупили Сергея Фёдорова, и тройка Овечкин — Фёдоров — Сёмин запомнилась зрителям динамичной игрой.

Сколько очков набрал Сёмин в своём последнем сезоне в НХЛ

«Мы играли не так много, потому что сначала с Фёдоровым играл я, а потом Овечкин. Но для меня не проблема перейти с левого края на правый, я и так второй сезон играю справа. Правда, путаю края, когда возвращаюсь в оборону», — говорил тогда Сёмин.



Зато на следующий год Александр Второй буквально расцвёл. В октябре его признали лучшим хоккеистом лиги (16 очков в 9 матчах), и он вышел в лидеры бомбардирского зачёта. К двум российским «крайкам», разрывавшим НХЛ, тогда нередко ставили Никласа Бекстрёма, что выглядело вполне перспективно.



«Надеюсь, Сёмин будет так играть и дальше. Тогда он станет лучшим хоккеистом лиги», — говорил Овечкин в ноябре 2008 года, когда оба Александра разнесли «Каролину», набрав на двоих 8 очков.

Сёмин: мне есть что доказывать, хочу ещё раз побороться за кубок Гагарина Александр Сёмин не собирается заканчивать с хоккеем и обещает вернуться на свой уровень.

«Со всеми было по-своему хорошо»

Увы, но болельщицким мечтам о чемпионской связке двух Александра не суждено было сбыться. Сёмин играл достаточно нестабильно, чтобы быть опорой для тренерского штаба. В ноябре 2011 года Брюс Будро усадил его в запас, поскольку в игре россиянина было слишком много ошибок. Овечкин как мог поддержал соотечественника.



«Конечно, он очень расстроен. Но он не собирается плакать, он большой мальчик. Я надеюсь, что после возвращения на лёд он будет играть очень хорошо, намного лучше, чем раньше. Я просто ему говорю: не думай об этом. Конечно, трудно сидеть в запасе, когда ты здоров и полон сил. Это тяжёлый момент, но это уже в прошлом», — говорил Овечкин.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Летом 2012 года Сёмин в качестве неограниченно свободного агента перешёл в «Каролину», с которой через один сезон подписал пятилетний контракт на $ 35 млн, но уже через два года его действия договор был выкуплен. Овечкин же в первом полном сезоне после ухода Сёмина показал великолепный хоккей, преодолев отметку в 50 голов.



«Со всеми по-своему было хорошо. Классная тройка была Овечкин — Зубрус — Сёмин. Но, наверное, выделю среди всех тройку с Овечкиным и Фёдоровым, это был пик моей карьеры. «Русская тройка» — тут даже обсуждать ничего не надо. С Бекстрёмом у нас тоже всё было хорошо», — вспоминал Сёмин, вернувшись в Россию.

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