5 поражений сборной СССР на Олимпиадах. Каждое было как сенсация

За 32 года «Красная машина» приучила всех к тому, что почти не допускает осечек.

Сборная СССР по хоккею – уникальное явление во всём мировом спорте. Советские хоккеисты принимали участие в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ с 1952 по 1991 год и за эти 39 лет выиграли 22 чемпионата мира и 7 олимпийских турниров. Никто и близко не смог приблизиться к результатам великой «Красной машины».



Поражения сборной СССР были редки и почти всегда сенсационны. В них было тяжело поверить, но всё-таки они случались. Сегодня мы остановимся на олимпийских проигрышах советских хоккеистов. Таковых за 9 турниров и 60 матчей набралось лишь пять, причём два из них пришлись на Игры-1960 в Скво-Вэлли.

ОИ-1960, СССР – США – 2:3

Сборная СССР приехала в Америку в статусе действующих олимпийских чемпионов, и на первом этапе не испытала никаких проблем с командами ФРГ (8:0) и Финляндии (8:4). Затем подопечные Анатолия Тарасова обыграли чехословаков (8:5), потеряли очки в игре со шведами (2:2), повторно разгромили ФРГ (7:1) и подошли к главным матчам турнира против американцев и канадцев.

ОИ-1960, СССР – США – 2:3 Фото: olimp-history.ru

27 февраля 1960 года сборная СССР играла с хозяевами соревнования. Первый период остался за советскими хоккеистами – на гол Уильяма Клири наши ответили шайбами Вениамина Александрова и Михаила Бычкова. Но американцы сумели не только отыграться, но и выйти вперёд. Дубль в ворота Николая Пучкова оформил Уильям Кристиан. Вторая шайба была заброшена на 55-й минуте, и у сборной СССР не хватило времени отыграться. После финальной сирены американцы, бурно радуясь, высыпали на лёд, и их ликование можно было понять: победа над СССР практически гарантировала США первое олимпийское золото в истории, ведь до этого они уже успели обыграть в очном поединке сборную Канады.



Видеообзор матча СССР – США на ОИ-1960.

ОИ – 1960, СССР – Канада – 5:8

Поражение от США лишило советскую команду шансов защитить титул олимпийских чемпионов, а на следующий день наши хоккеисты проиграли ещё и канадской сборной. Встреча получилась весёлой. К началу второго периода подопечные Тарасова «горели» 0:4, но уже к середине отрезка сумели сократить разрыв до минимума – постарались Александр Альметов, Вениамин Александров и Владимир Гребенников.



Однако канадцы не допустили полноценного камбэка: в начале третьей двадцатиминутки в воротах Пучкова подряд влетели ещё три шайбы, а голы Евгения Грошева и Виктора Пряжникова лишь подсластили пилюлю. Канадцы выиграли 8:5 и завоевали серебро Скво-Вэлли, но и сборная СССР удержалась на нижней ступени пьедестала, благодаря поражению Чехословакии от американцев.

ОИ – 1968, СССР – Чехословакия — 4:5

В 1968 году во французском Гренобле сборная СССР завоевала своё третье олимпийское золото, но показать стопроцентный результат на том турнире не удалось. Подопечные Аркадия Чернышёва и Анатолия Тарасова уверенно разобрались с Финляндией (8:0), ГДР (9:0), США (10:2) и ФРГ (9:1), обыграли шведов (3:2), а вот матч со сверхмотивированными чехословаками советским хоккеистам не удался.

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Борис Майоров открыл счёт уже на 28-й секунде, но в конце первого периода сборная ЧССР забросила три шайбы в ворота Виктора Коноваленко. В середине матча Виктор Блинов сократил разрыв до минимума, однако Йозеф Голонка на 39-й минуте сделал счёт 4:2, а на 56-й Ярослав Иржик забил пятый чехословацкий гол. Советские хоккеисты не сдались и до конца основного времени отыграли две шайбы усилиями Виктора Полупанова и Майорова, но сборная ЧССР сумела удержать победу.

ОИ – 1968, СССР – Чехословакия — 4:5 Фото: olimp-history.ru

Это поражение легко могло оставить СССР без золота Олимпиады, но в последний игровой день турнира чехословаки не сумели одолеть шведов (2:2), а наша команда разгромила канадцев (5:0), и в таблице на одно очко опередила своих обидчиков.



Видеообзор матча СССР – ЧССР на ОИ-1968.

ОИ-1980, СССР – США – 3:4

В 70-е годы сборная СССР не знала поражений на олимпийских турнирах, обыграв всех соперников и в Саппоро-1972, и в Инсбруке-1976, так что и на Играх в Лэйк-Плэсиде в 1980-м «Красная машина» была главным фаворитом. Вся мощь советского хоккея была продемонстрирована подопечными Виктора Тихонова уже на первом этапе: были разгромлены японцы (16:0), нидерландцы (17:4) и поляки (8:1), обыграны финны (4:2) и канадцы (6:4). В финальном этапе турнира за места с первого по четвёртое основными соперниками сборной СССР считались шведы, но перед этим нашей команде предстояла встреча со сборной США, составленной из студентов.

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22 февраля 1980 состоялся этот матч, вошедший в историю, как «Чудо на льду». К завершению первого периода сборная СССР выигрывала 2:1, но на последних секундах отрезка пропустила от Марка Джонсона. В перерыве состоялась легендарная замена Владислава Третьяка на Владимира Мышкина – возможно, самое неудачное решение Тихонова за всю его тренерскую карьеру. Мышкин не провалил матч, но замена великого Третьяка окрылила американцев. Они отбились во втором периоде, пропустив только одну шайбу от Александра Мальцева, а в заключительной двадцатиминутке сами забили дважды и довели дело до гигантской сенсации.

ОИ-1980, СССР – США – 3:4 Фото: olimp-history.ru

Олимпийский хоккейный турнир в 1980-м, как обычно проводился по круговой системе, и победа над СССР не гарантировала американцам золото. Но в последней игре подопечные Херба Брукса сломили сопротивление финнов (4:2), так что разгром шведов (9:2) принёс советским хоккеистам лишь серебряные медали.



Видео матча СССР – США на ОИ-1980.

ОИ-1988, СССР – Финляндия – 1:2

Олимпиада в Калгари стала последней, на которую наши хоккеисты выходили под флагом СССР. В Канаде подопечные Тихонова катком прошлись практически по всем соперникам и завоевали девятое олимпийское золото для страны Советов, однако в последней игре случилось неожиданное поражение от сборной Финляндии.



В оправдание советских хоккеистов стоит заметить, что та встреча не имела никакого турнирного значения. До этого сборная СССР разобралась с норвежцами (5:0), австрийцами (8:1), американцами (7:5), немцами (6:3), чехословаками (6:1), канадцами (5:0) и шведами (7:1) и гарантировала себе очередные золотые медали. Очевидно, что на финнов, которые в те годы стали подтягиваться по уровню игры к ведущим сборным, у команды СССР просто не хватило мотивации, и встреча закончилась сенсационным поражением 1:2. Финны же благодаря этой победе завоевали серебряные медали Олимпиады, что стало первым большим хоккейным успехом этой страны.

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