Куда уйдут Мозякин, Регин и Бакош? Топ-15 свободных агентов КХЛ

Свободных мест в командах КХЛ становится всё меньше. А потолок зарплат заставляет менеджеров клубов торопиться и ставить жёсткие условия.

Статистика в сезоне-2019/2020: 57 матчей, 41 (15+26) очко.



39-летний форвард не смог найти общего языка с «Магниткой» и остался без команды, по крайней мере на данный момент. Виной для разногласий стало значительное понижение зарплаты Сергея, который не принял условия нового контракта, но об интересе к Мозякину со стороны других клубов КХЛ пока никакой информации не появлялось.

«Тяжело платить человеку в 39 лет огромные деньги, все боятся. Хотя это огромный мастер. Мы видим, что хоккей меняется, он становится все быстрее, плюс потолок зарплат. Уверен, что «Металлург» бы с удовольствием Сергея оставил, если бы не потолок зарплат. Это легенда этого клуба, он там долго проиграл, был капитаном, поднял над головой два Кубка Гагарина. Он был бы достоин этого. Не знаю, будет он продолжать или не будет. Думаю, что сейчас очень тяжело найти работу», — так оценил в интервью «Чемпионату» ситуацию с Мозякиным президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Сергей Мозякин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Статистика в сезоне-2019/2020: 60 матчей, 41 (20+21) очко.



Лучший бомбардир «Барыса» пока не определился со своим будущим, но, по собственным заявлениям канадца, он хотел бы остаться в казахстанской команде, где у Найта был очень неплохой сезон. Главным претендентом на форварда считается «Авангард», но, по словам его агента Алеша Пилко, среди других вариантов есть Швейцария и возвращение в Северную Америку.

Статистика в сезоне-2019/2020: 58 матчей, 35 (14+21) очков.



Французский форвард в прошлом сезоне в «Локомотиве» выглядел скромнее, чем два года назад в «Автомобилисте», но не перестал быть одной из главных фигур весеннего трансферного рынка. По информации «Чемпионата», Да Коста подпишет контракт с казанским «Ак Барсом», став пятым легионером казанской команды.

Стефан Да Коста Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Форварды Азеведу и Да Коста подпишут однолетние контракты с «Ак Барсом»

Статистика в сезоне-2019/2020: 59 матчей, 50 (20+30) очков.



Опытный форвард не нашёл общего языка с руководством «Автомобилиста». По неофициальной информации, Доус отказался продлевать соглашение с уральской командой из-за прихода в клуб главного тренера Билла Питерса, которого уволили из «Калгари» из-за расового скандала, но, согласно заявлению директора «Автомобилиста» Максима Рябкова, с форвардом попрощались ещё до того, как было достигнуто согласие с Питерсом.

Сколько очков набрал Доус в Кубке Гагарина-2019/2020



«Дома нам намного более комфортно. Самым большим стрессом было бы заболеть там или попасть там на карантин. Непонятно, какую рода помощь они могут оказать и как будут бороться с этим. Для нас было огромным облегчением сесть на самолёт и вернуться домой», — сказал Доус после возвращения в Виннипег. Если страсть к домашнему комфорту перевесит желание зарабатывать, то не исключено, что 35-летний нападающий завершит карьеру.

Кто куда перейдёт и кого возглавит? Что творится на трансферном рынке КХЛ Клубы уже договариваются о новых контрактах и переманивают к себе игроков, а также занимаются тренерским вопросом.

Статистика в сезоне-2019/2020: 59 матчей, 41 (11+30) очко.



Защитник «Авангарда» великолепно провёл прошлый сезон, что спровоцировало большую волну слухов относительно его будущего. Президент «Авангарда» Максим Сушинский в интервью «Чемпионату» заявил, что ведёт переговоры с Вячеславом о новом контракте. По неофициальной информации, Войнов близок к переходу в «Автомобилист», а кроме этого, он был бы не прочь вернуться в НХЛ, но за океаном сейчас слишком много своих проблем — в условиях финансовой неопределённости никто не будет рисковать брать защитника с подпорченной репутацией.

Вячеслав Войнов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

н. Джордан Шрёдер

Статистика в сезоне-2019/2020: 60 матчей, 41 (19+22) очко.



Лучший бомбардир «Торпедо» может перейти в «Йокерит» вместе с голкипером нижегородцев Андерсом Линдбаком. 29-летний американец очень удачно провёл свой дебютный сезон в КХЛ, но невыразительно сыграл в плей-офф, забив в четырёх матчах только один гол.

Линдбек и Шрёдер перейдут из «Торпедо» в «Йокерит», Ниеми покинет финский клуб

Статистика в сезоне-2019/2020: 47 матчей, 22 очка (9+13).



30-летний Козун не смог сыграть за «Магнитку» так, как от него ждали. Виной тому травма, из-за которой нападающий полтора месяца находился в лазарете. Пока что известно лишь то, что канадец покинет «Металлург», а вот кто подберёт бомбардира, ранее очень удачно игравшего за «Йокерит» и «Локомотив», большой вопрос.

Брэндон Козун Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Мартин Бакош

Статистика в сезоне-2019/2020: 61 матч, 42 (19+23).



«Адмирал» не будет участвовать в следующем сезоне КХЛ, а это означает, что все хоккеисты дальневосточной команды станут неограниченно свободными агентами и могут искать себе новый вариант трудоустройства. Меньше всего с этим проблем должно быть у лучшего бомбардира «Адмирала» Мартина Бакоша, к которому присматривается «Спартак». Такой хорошей статистики, какая была в «Адмирале», Бакош не показывал даже в чемпионате Словакии.

Статистика в сезоне-2019/2020: 44 матча, 27 (12+15) очков.



«Король пятачка» не останется в «Авангарде», но хочет сохранить прописку в КХЛ. При этом никаких внятных вариантов для Клинкхаммера пока нет, за исключением чемпионата Швейцарии. Очевидно, для того чтобы стать более привлекательным не только для топ-клубов, но и для середняков, Робу необходимо «подвинуться» по деньгам.

в. Юхо Олкинуора

Статистика в сезоне-2019/2020: 31 матч, 2,51 гола за игру, 92,9% отражённых бросков.



Олкинуора достаточно уверенно отыграл свой первый сезон в КХЛ, но в отношениях с «Адмиралом» получилось что-то странное. Финн простился с дальневосточниками ещё до того, как стало известно о неучастии команды из Владивостока в следующем сезоне, а по неофициальным сведениям, Олкинуора был вынужден играть с недолеченной травмой. «Невежество — счастье. Спасибо некоторым фанатам. Тренер вратарей и тренер по физподготовке — лучшие. Альмквист и Юнг — потрясающие. Вы хотели «Ладу» вместо «Лексуса», — написал вратарь в своём «инстаграме».



Вернуться в чемпионат Финляндии ему будет проблематично — «Пеликанс», где он играл год назад, дышит на ладан из-за финансовых проблем, да и общая обстановка достаточно тревожная.

Юхо Олкинуора Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Статистика в сезоне-2019/2020: 46 матчей, 2,03 гола за игру, 93% отражённых бросков.



29-летний Паскуале выдал лучший сезон в своей карьере, и даже странно, что первого номера «Барыса» прошлого сезона возникли трудности с продлением контракта. «Что касается Эдди Паскуале, то нам нужно немного подождать. Решение будет принято позже», — сказал в интервью Sports.kz агент канадца Алеша Пилко.

Эдди Паскуале Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

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Статистика в сезоне-2019/2020: 37 матчей, 10 (8+2) очков.



40-летний форвард «Динамо», по словам своего агента, ещё полон сил и желания играть. Владимир Крикунов тоже отметил, что Афиногенов сохранил скорость и ещё может принести много пользы, однако вряд ли у возрастного нападающего много вариантов для трудостройства. Вероятно, Максиму придётся подождать до старта следующего сезона, чтобы им мог заинтересоваться клуб, стремящийся заменить кого-то из травмированных.

Максим Афиногенов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Может ли Мозякин перейти в Уфу, а Войнов – в «Спартак»? 14 необычных трансферов КХЛ Куда отправится Доус и кто попробует заменить Умарка в «Салавате»?

Статистика в сезоне-2019/2020: 52 матча, 48 очков (13+35).



Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА в армейской команде, вероятно, не останется — в ЦСКА уже пять легионеров, а это значит, что место для Вея просто не остаётся. Вероятным местом «приземления» форварда считается «Барыс», поскольку сам игрок заявил о своём интересе к возвращению в столицу Казахстана. Однако насколько канадец интересен руководству «Барыса», пока неясно, учитывая, опять же, потолок зарплат.

Статистика в сезоне-2019/2020: 60 матчей, 40 (16+24) очков.



Капитан «Йокерита» четырёх последних сезонов провёл очень неплохой год, записав на свой счёт второй по результативности за карьеру регулярный чемпионат, и прибавив к нему 4 (2+2) очка в 6 кубковых матчах. Никаких слухов о дальнейших планах 34-летнего форварда нет, но в условиях жёсткого потолка зарплат не исключено, что «шуты» могут попрощаться с Регином, который когда-то считался восходящей звездой «Оттавы Сенаторз».

Статистика в сезоне-2019/2020: 58 матчей, 18 (6+12) очков.



О Бурмистрове всю весну ходили самые разные слухи, главный из которых — якобы вероятный переход Александра из «Салавата Юлаева» обратно в стан «Ак Барса». «Сейчас весь вопрос в тренерском штабе уфимского клуба. Сам Бурмистров доволен своим положением в клубе. В руководстве «Салавата Юлаева» настроены положительно, но в вопросе продления контракта надо дождаться решения по тренеру. На протяжении сезона к нам ни разу не обращались из других клубов по обмену в другой клуб», — сказал Черных во время прямого эфира в «инстаграме» «Горобзор».

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