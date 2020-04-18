Гол-фантом, которого не было. Как Хабибулин не дал судьям увидеть решающую шайбу в финале

В истории хоккея было немало спорных голов. В 1999 году шайба Бретта Халла решила судьбу Кубка Стэнли и закончила «финал кошмаров», годом спустя Джон Леклер попал в боковую сетку ворот Доминика Гашека, но арбитры засчитали гол, а уж про момент с голом Сергея Самсонова на Олимпиаде-2002 было сказано уже очень много. Одним из таких скандальных эпизодов отметился и последний перед локаутом-2005 финал Кубка Стэнли, в котором встречались «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Калгари Флэймз».

Как «Тампа» сыграла в своём последнем финале Кубка Стэнли

«Это просто позор!»

Это было 5 июня 2004 года. Шёл шестой матч финальной серии, в которой «Калгари» вёл со счётом 3-2. Счёт в шестой игре был ничейный — 2:2, и играть оставалось чуть больше шести минут, как сольный фланговый проход Олега Сапрыкина, казалось, привёл к голу. Сыгравший на добивании Мартин Желина с пятачка отправил шайбу низом, она ударилась в щиток голкипера «Лайтнинг» Николая Хабибулина и вылетела обратно.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Удивительно, но этот момент не был просмотрен арбитрами на видео. Если бы это произошло, то весь сценарий финала Кубка Стэнли получился бы другим: судьи увидели бы то, что заметили на повторах все телезрители, а именно — шайба была за линией ворот. Следовательно, шансы «Калгари» на Кубок Стэнли возросли бы многократно, поскольку у «молний» оставалось лишь шесть минут на то, чтобы отыграться.



«Я помню, как ехал к воротам, как шайба ударила меня в коньки. Как я боролся на пятачке, как шайба попал в щиток и затем вылетела. Я думал, что арбитры НХЛ сделают запрос на просмотр. Но они почему-то его не сделали. Думаю, что если бы мне дали возможность сыграть этот эпизод снова, я бы начал праздновать гол. По крайней мере, я бы показал, что видел гол. Гэри Беттмэн и по сей день говорит, что шайбы в воротах не было. Но я буду продолжать говорить, что был гол. Просмотр не состоялся, и я не могу понять, откуда у него такая уверенность. В любом случае, это был позорный эпизод, потому что момент так и не был просмотрен», — вспоминал позже Желина.

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В итоге, остаток третьего периода оказался безголевым, а в овертайме Мартен Сан-Луи принёс победу «Тампе», которая сравняла счёт в серии, а в седьмом матче выиграла Кубок Стэнли.

Скандал получился достаточно большим — по крайней мере, чиновникам НХЛ пришлось многократно оправдываться и объяснять, почему при обилии камер на стадионе было принято такое решение. «Мы рассматривали этот эпизод с нескольких ракурсов, но только на одном из них удаётся разглядеть шайбу. Исходя из угла, на котором установлена камера, было недостаточно доказательств, что шайба полностью пересекла линию ворот», — говорил тогда вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл.



«Странно. Вот я увидел шайбу с двух разных ракурсов и меня они вполне убедили», — возразил тренер «Флэймз» Дэррилл Саттер.



«Да ладно, всё равно гол бы не засчитали. Он был забит коньком», — уверенно заявил нападающий «Тампы» Тим Тейлор.

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