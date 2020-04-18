Обмены, подписания, сделки. 8 cамых активных клубов КХЛ на трансферном рынке

Пандемия коронавируса и режим самоизоляции – не повод бросать работу, тем более в век гаджетов и цифровых технологий. Клубы КХЛ активно комплектуют свои составы на следующий сезон уже сейчас, ведь потом на трансферном рынке останутся только малопривлекательные активы. Кто же активничает больше остальных?

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ЗАПАД

Самые активные: ЦСКА, СКА, «Спартак», ХК «Сочи»



На Западе, разумеется, прежде всего стоит обратить внимание на два «армейских» клуба. У обеих команд ситуация непростая в том плане, что комплектация, даже судя по заявлению главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, шла не для «жёсткого потолка зарплат, а для завоевания титула».



Свой титул в прошлом году красно-синие действительно завоевали, но теперь приходится перекраивать состав. А тут ещё и отъезд в НХЛ целого ряда игроков, в числе которых Илья Сорокин и Кирилл Капризов. С одной стороны, это хоть как-то разгрузит платёжку москвичей, а с дугой стороны — на их места нужно подписывать людей, которые будут выступать хотя бы примерно на таком же уровне.

Кто и кем усиливается в КХЛ. 10 последних трансферных новостей «Торпедо» продолжает терять хоккеистов, а в «Автомобилисте» закрыли легионерские позиции.

Пока у ЦСКА переподписаны Слепышев и Окулов, есть договорённость с Голдобиным. По всей видимости, возвращается из-за океана и Зыков, также будет выступать за красно-синих форвард Локтионов. Но президенту клуба Игорю Есмантовичу ещё нужно подписывать Григоренко, Марченко, Нестерова. Вея, Шалунова и Науменкова, по всей видимости, в ЦСКА не будет. На североамериканца просто не хватает денег и легионерских позиций, а россияне хотят попробовать себя в НХЛ. Ищут обмен и защитнику Блажиевскому, который продолжит карьеру в клубе Восточной конференции.



В СКА стараются избавиться от долгосрочных и дорогих контрактов Каблукова, Якупова и Кагарлицкого. Скорее всего, «армейцы» дождутся 30 апреля, после чего выплатят всем троим по 25% и расторгнут соглашения. Уже куплены права у «Северстали» на форварда Богдана Якимова, продлён Евгений Кетов, а вот с Александром Барабановым пришлось расстаться – он уезжает пробовать себя в НХЛ.



Активничает на трансферном рынке «Спартак». Например, красно-белые уже закрыли все легионерские позиции. В клубе отказались от слуг Херсли, Виклунда, Карсумса и Даугавиньша, пригласив Бакоша, Радила, Лехтеря и Дьюса. Кроме того, спартаковцы массово переподписывают своих игроков, что тоже похвально.



На удивление активен и «Сочи», где спортивный директор Сергей Гомоляко проводит активную работу. Уже решён вопрос с легионерами – помимо Рундблада, ими станут финский форвард Карьялайнен, а также его шведские коллеги по амплуа Юханссон и Нильссон. Последнюю легионерскую позицию закроет латвийский защитник Сотниекс. Как и в «Спартаке», у сочинцев много переподписанных игроков, включая всё того же Рундблада, а также Щитова, Шмелёва, Точицкого и других. Продолжит работать в «Сочи» и главный тренер Андриевский.

ВОСТОК

Самые активные: «Ак Барс», «Авангард», «Автомобилист», «Металлург»



Пока некоторые команды продолжают спать, в Казани не дремлют и выходят на финишную прямую комплектования состава на следующий сезон. В клубе отказались от Виртанена, Фрэттина, Санникова, Галузина и Фисенко. На место легионера приглашён французский нападающий Стефан Да Коста. Сохранили в Казани Азеведу, Кормье, Рейдеборна, Тихонова и других игроков. Осталось договориться о новых контрактах с главным тренером Квартальновым, а также с Зариповым, Эмилем Галимовым и защитником Педаном.



В «Авангарде» принялись активно менять легионеров, слабо выступивших в плей-офф. Скорее всего, из прежних иностранцев останется только финский защитник Покка – к нему меньше всего претензий. Клинкхаммер и Макмиллан команду точно покидают. По их пути, видимо, пойдут и Бек с Андригетто, у которых ещё год действующих контрактов. Тем же Беком активно интересуется «Металлург». Близки к продолжению карьеры в омском клубе форварды Тимкин, Фисенко и защитник Мищенко.



Самый активный из всей лиги, пожалуй, «Металлург». Оно и понятно, ведь после ухода Геннадия Величкина там пришлось наводить серьёзный порядок. Очень много игроков «на выход»: Локтионов, Демченко, Тимкин, Любимов, Козун, О'Делл, Филиппи. Целиком меняется тренерский штаб Ильи Воробьёва – уже ушли помощники Калоус и Козлов, зато пришёл швед Стиллман. Ждут в Магнитогорске форварда Песонена, планируют подписать Бека и Бутузова. По-прежнему до конца неясна ситуация с Мозякиным. В общем, работы у первого цие-президента и генерального директора Сергея Ласькова непочатый край.

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Серьёзная перестройка и в «Автомобилисте». Там сменился главный тренер – вместо Андрея Мартемьянова будет работать канадец Билл Питерс. Переезжают в Екатеринбург защитник «Торпедо» Дженовей и нападающий «Нефтехимика» Павел Куликов, близок к возвращению форвард Макеев из «Витязя». Почти решён вопрос с подписанием защитника «Салавата» Захара Арзамасцева. Из ушедших стоит отметить дорогостоящего нападающего Найджела Доуса, больше которого в КХЛ получал только Сергей Мозякин.



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