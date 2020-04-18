«Полиция прибежала, оцепили раздевалку. Скандал». Канадцы не отдавали СССР Кубок Канады

В сентябре 1981 года сборная СССР выиграла Кубок Канады, в финале разгромив Канаду со счётом 8:1. Но сияющий трофей в виде половинки кленового листа в Москву не улетел — канадцы не отдали.

Кубок отбирали полицейские с оружием наизготовке

После финальной сирены лучшие игроки получили индивидуальные награды – так, Владислав Третьяк был признан самым ценным игроком турнира, после чего премьер-министр Канады Пьер Трюдо передал Кубок капитану сборной СССР Валерию Васильеву. На льду счастливая сборная СССР сделала групповую фотографию с трофеем и унесла его в раздевалку. А дальше началось невообразимое.

Сборная готовилась к отъезду, кубок аккуратно упаковали в баул. Но тут в раздевалку ворвался организатор турнира Алан Иглсон, который был в гневе от того, что победа досталась русским. «Этот кубок никуда не поедет, он принадлежит народу Канады и останется здесь», — заявил он. Кубок отобрали. Как сообщали в репортажах на канадском телевидении на следующее утро, трофей отбирали у нашей сборной силой с помощью полицейских, которые ворвались в раздевалку с оружием наизготовке. Завязалась ожесточённая схватка, в которой также участвовали дантист сборной Канады и хранитель Зала славы Лефти Рид. Кубок в суматохе уронили и погнули кончик.



«Канадцы перед турниром ничего не объяснили. Это потом они начали говорить, что кубок вывозить нельзя. Нам его вручили, но даже до раздевалки донести не дали. Поставили в предбаннике, кто-то из персонала готовился его упаковать в мешок, чтобы отправить в Москву. Вдруг шум, гам. Местные забирают, наши не отдают. Полиция прибежала. Оцепили раздевалку. Скандал. Долго выясняли отношения», — Сергей Шепелев газете «Культура».



«Для канадцев это был шок! Все их газеты заранее написали, что кубок останется в Канаде: «Мы запросто разгромим русских!» И кубок нам так и не отдали! Дали подержать, и то недолго. Ведь для него уже было приготовлено место в Зале хоккейной славы в Торонто. У меня даже фото нет. Спасибо заокеанским болельщикам. Они умели ценить хорошую игру. Поэтому сами собрали деньги и сделали для нас дубликат кубка, который затем был перевезён в Москву», — Владимир Крутов в интервью «Советскому спорту».

Самое смешное в поступке Иглсона было то, что Кубок Канады, который с боем забрали у советских хоккеистов, был не оригинальным. Всё дело в том, что самый первый Кубок, который презентовали в 1976 году, оказался настолько тяжёлым, что хоккеисты не могли его поднять. Поэтому изготовили более лёгкую копию, а оригинал отправили на хранение в резиденцию генерал-губернатора Оттавы.

На следующий день Иглсону пришлось объясняться – он встретился с главой Управления хоккея Госкомспорта СССР Борисом Майоровым и заместителем председателя Спорткомитета Валентином Сычом. Судя по реакции советских чиновников, инцидент решили не раздувать. «Это недоразумение – просто обоюдная ошибка. Мы думали, что сможем привезти Кубок в Москву и показать нашему народу, но нам сказали, что трофей принадлежит правительству Канады. Думаю, в конечном итоге мы всё-таки сможем показать кубок нашему народу. Мы проведём переговоры, и, думаю, канадцы привезут Кубок в Москву, и мы его выставим на «Кубке Известий», — говорил Майоров после встречи с Иглсоном.

«Кубок канадцев»

Но если официальные лица инцидент замяли, то канадские болельщики были возмущены подобной несправедливостью, к тому же многие в стране «кленового листа» не питали нежных чувств к Иглсону. Владелец транспортной компании и большой любитель хоккея из Виннипега Джордж Смит решил взять дело в свои руки и запустил кампанию по сбору средств для изготовления копии Кубка Канады. Он от лица канадского народа хотел восстановить справедливость и вручить трофей победителю. «У Канады есть чувство достоинства, надо этому соответствовать. Мы плохо выглядели в глазах мировой общественности, когда сначала показали трофей, а затем не отдали его победителю. Для проигравших трофеев не бывает», — так объяснил свою инициативу Смит.



Идею Смита поддержали другие канадские болельщики, чего не скажешь о руководстве Федерации хоккея Канады. Президент организации Лу Лефайв позвонил ему и стал угрожать – мол, права на Кубок Канады принадлежат федерации хоккея Канады и любые копии будут изъяты и уничтожены. «Если кто-то хочет послать в Москву никеля на $ 10 тыс., то мне нет до этого дела. Но если это будет копия Кубка Канады, мы подадим иск против того, кто её произвёл. Я предостерёг мистера Смита от последствий», — заявил Лефайв.



«Что бы они ни говорили, я не собираюсь включать заднюю. Тут не может быть никаких если, кубку – быть. Процесс уже запущен, сейчас изготавливается форма, есть литейная мастерская, которой не терпится приступить к делу, есть мастерская, которая готова безвозмездно обработать отлитый кубок, и наши собственные сотрудники могут собрать его части», — говорил Смит, добавив, что на его призыв послать русским «Кубок канадцев» откликнулись сотни людей.

Если быть точным, Смиту пришли 32 тысячи писем со всей Канады и даже США, в которых были вложены чеки на один доллар. На изготовление реплики он практически ничего не потратил, только на материалы. Все были готовы работать бесплатно. Остальные деньги Смит пожертвовал на развитие юношеского хоккея в Канаде.

А как же решился вопрос с руководителями канадского хоккея, которые были готовы завалить Смита исками? «Мистер Иглсон и Хоккей Канады были очень злы, они позвонили в полицию, донимали нас. Они приехали и сидели перед дверью нашего офиса несколько дней! Но генералом-губернатором тогда был Эдвард Шрейер, мой школьный друг. Я ему позвонил и сказал: «Эдди, что за дела?». После этого они исчезли, мы о них больше не слышали», — вспоминает Смит.



5 октября 1981 года Смит в сопровождении генерал-губернатора Манитобы Бада Жобена и нескольких сотен хоккейных болельщиков торжественно вручил его советскому послу Владимиру Мечулаеву, и через несколько дней «Кубок канадцев» приземлился в Москве и 14 октября канадский посол вручил его победителям перед матчем ЦСКА и «Спартака». Уже в декабре, на традиционный турнир «Известий», приехал в Москву и сам Смит с семьёй. Встречали его очень тепло, как родного, а Кубок и по сей день хранится.