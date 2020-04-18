«Русские выиграли бы Суперсерию, будь у них Тарасов». Как в СССР выгнали великого тренера

Кто не знает Анатолия Тарасова? Величайшего советского тренера, отца русского хоккея, сделавшего СССР доминирующей силой в международных соревнований. Это, между прочим, цитата из авторитетнейшей «Британской энциклопедии».



Тарасов стоял у истоков хоккея с шайбой в Советском Союзе. В 1946 году Анатолий Владимирович, ещё до Войны окончивший Высшую школу тренеров при Московском институте физкультуры, был приглашён играющим тренером в только что образовавшийся клуб ВВС ММО, а ещё через год оказался в ЦДКА. Клубе, которому суждено было прославиться на весь мир благодаря Тарасову.



Мы хорошо знаем Тарасова-тренера, и почти ничего не слышали о его игре. А ведь он был потрясающим форвардом! По некоторым свидетельствам, за ЦДКА Анатолий Владимирович в роли играющего наставника провёл 100 матчей и забил в них более ста шайб, а его тройка с Всеволодом Бобровым и Евгением Бабичем (пока Бобров не ушёл в ВВС), как сейчас модно говорить, разрывала соперников на льду.

Дебют Тарасова в сборной СССР сорвал Всеволод Бобров

В хоккей Тарасов играл до 1953 года, после чего окончательно переместился на тренерский мостик. Тогда же трёхкратному чемпиону СССР было предложено возглавить советскую сборную, собиравшуюся в 1954-м дебютировать на чемпионате мира. Тарасов взялся за дело с энтузиазмом, но перестарался: предложенная им методика тренировок, согласно которой атлетическое превосходство над соперниками закладывалось путём изнурительных тренировок по несколько раз в день, не прижилась. Хоккеисты неимоверно уставали, жаловались на «тирана», пытались саботировать, а на сборах, как говорят, спали прямо в хоккейной форме – не было сил раздеться после тарасовских нагрузок. К тому же, такие жертвы не давали результат: недовольные и измученные с непривычки советские хоккеисты слабо играли товарищеские матчи, атмосфера в коллективе оставляла желать лучшего.

Анатолий Тарасов Фото: РИА Новости

Рисковать в такой ситуации Спорткомитет СССР не мог. Тарасова отстранили от управления сборной, доверив национальную команду гораздо более демократичному Аркадию Чернышёву. Поговаривают, что руку к увольнению Анатолия Владимировича приложил ещё и Всеволод Бобров – лучший советский хоккеист того времени. Лидер сборной чуть ли не поставил ультиматум, предлагая выбирать на мировом форуме между ним и Тарасовым. В результате на победном ЧМ-1954 в Стокгольме Анатолий Владимирович присутствовал лишь в качестве наблюдателя от Спорткомитета.



Надо сказать, что Бобров действительно мог помочь «слить» Тарасова. Две звезды сборной СССР практически не общались даже когда играли в одной тройке за ЦДКА, кроме того, свободолюбивому Боброву, конечно, не могли нравиться взгляды жёсткого Тарасова на тренировочный процесс. Ну а впервые чёрная кошка пробежала между ними ещё в 1947 году. Тогда куратор ВВС ММО Василий Сталин уволил Тарасова из команды, ради того, чтобы поставить играющим тренером своего «любимчика» Боброва. С тех пор отношения между двумя легендами советского хоккея оставались в лучшем случае прохладными.

Выжил в пожаре, опоздал на самолёт, не попал на фронт. История спасений Всеволода Боброва Великий советский спортсмен родился в рубашке.

«Тарасов стал диктатором, игроки просто боялись его»

Как видим, уже в начале своего тренерского пути Тарасова сопровождали разного рода конфликты. И это неудивительно: Анатолий Владимирович был жёстким, упрямым, сложным человеком, который никогда не шёл на компромисс и не признавал авторитетов. Он с одинаковой лёгкостью мог сделать выговор как «зелёному» подопечному, неправильно сделавшему упражнение на тренировке, так и высокопоставленному чиновнику (дилетанту от хоккея), посмевшему что-либо указывать Тарасову. Что уж говорить, если однажды он не побоялся увести команду со льда в присутствии генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Скандал на глазах Брежнева. Как Тарасов увёл команду со льда и проиграл золотые медали Великий Тарасов и вправду никого не боялся, даже генерального секретаря. Но завоевать золотые медали его смелость помогала далеко не всегда.

Да, Тарасов был вредным и своенравным человеком, но при этом – гениальным тренером. В 1955 году он вернул ЦСКА (в те годы ЦСК МО. – Прим. «Чемпионата») звание чемпионов СССР, а в последующие годы ещё 14 раз делал московских армейцев лучшей командой страны. Конечно, ЦСКА во времена СССР обладал неограниченными способностями и мог взять в состав практически любого хоккеиста, но ведь и умение управлять звёздным коллективом дано не каждому тренеру. Тарасов же выстроил в клубе железную дисциплину, заставил хоккеистов уважать себя и свои методы работы, а ещё – привил игрокам ЦСКА (а через него прошло не одно поколение талантов) психологию победителей.



В 1957 году Тарасов вернулся в сборную СССР. Советские хоккеисты под руководством Чернышёва «провалились» на домашнем чемпионате мира, заняв второе место, после чего было принято решение снять Аркадия Ивановича с должности. Его место и занял Тарасов.

Однако второй период работы Тарасова в главной команде страны тоже оказался недолгим. Под руководством Анатолия Владимировича советские хоккеисты выиграли две серебряные и одну бронзовые медали чемпионатов мира, а ещё дважды проиграли на Олимпиаде в Скво-Вэлли в 1960-м, что было признано абсолютным провалом.

5 поражений сборной СССР на Олимпиадах. Каждое было как сенсация За 32 года «Красная машина» приучила всех к тому, что почти не допускает осечек.

В конце года некоторые проблемы возникли и у ЦСКА – армейцы проиграли три важных матча подряд, и их очередное чемпионство оказалось под вопросом. Из-за снижения результатов в полный голос заговорили критики тренерской методы Тарасова. «И дело не в том, что кое-кому из хоккеистов пришлась не по душе требовательность тренера. Спортсмен, если, конечно, он любит и уважает свой коллектив, не обидится на хорошую строгость. Но ведь, чего греха таить, тренер армейцев вольно или невольно стал диктатором, а не чутким и отзывчивым воспитателем в команде. Чего стоит одно его «темпераментное» поведение во время матчей! Резкие, подчас грубые слова так и сыпались на хоккеистов… Игроки просто-напросто боялись тренера. Боязнь эта постепенно вытеснила чувство уважения к тренеру…», — писал в январе 1961-го на страницах «Комсомольской правды» член Федерации хоккея СССР Арутюнян. Его статья, кстати, называлась «Тренер ушёл из команды…».

Анатолий Тарасов Фото: РИА Новости

В ЦСКА Тарасов был амнистирован к ноябрю, а вот в сборной СССР произошла серьёзная рокировка: место Анатолия Владимировича занял Аркадий Иванович Чернышёв. Впрочем, на ЧМ-1961 вернуть мировое хоккейное золото в Страну Советов снова не получилось. Наша команда вновь довольствовалась бронзовыми медалями, да ещё и упустила звание чемпионов Европы, пропустив вперёд себя Чехословакию. «Ситуация получилась патовая: два выдающихся тренера не справились со своими обязанностями, а других тренеров, кому можно было доверить сборную, на примете у Федерации хоккея СССР не было. И тогда был сделан неожиданный ход: сборную возглавили… оба неудачника — Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов», — пишет Фёдор Раззаков в своей книге «Российский хоккей: от скандала до трагедии».

Тарасову не простили победу над Чехословакией и отобрали у него мечту

Да, в 1961 году случилось, как выяснилось позднее, знаковое событие в истории советского хоккея. У руля сборной СССР объединились армеец Тарасов и динамовец Чернышёв, и этом тандему было суждено начать золотую эру «Красной машины». В 1962 году советские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира по политическим причинам, а с 1963-го начался победный марафон сборной СССР. 9 выигранных чемпионатов мира подряд и два золота Олимпиады – вот великий итог совместной работы двух прославленных специалистов.

Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышёв Фото: РИА Новости

На самом деле, в успехе тандема Чернышёв – Тарасов нет ничего удивительного. Тактичный и спокойный Аркадий Иванович выступал своеобразным громоотводом для импульсивного и взрывного Анатолия Владимировича, так что с атмосферой в сборной СССР всё было в порядке. В то же время Тарасов давал советским хоккеистам то, что вряд ли мог дать Чернышёв – мощная физическая подготовка и психологическая «накачка», помогавшая нашей команде не уставать от постоянных побед. Тарасов всегда держал команду в тонусе, а Чернышёв направлял этот тонус в нужное русло и сглаживал шероховатости. Причём старшим тренером сборной СССР являлся именно Аркадий Иванович, и это тоже объяснимо. Руководителям из Федерации и прочим начальникам легче и проще было общаться с покладистым Чернышёвым, чем с ершистым Тарасовым.

«Пропел ему в лицо куплет». Тарасов назвал чехословака фашистом, тот ответил русским матом Первая часть рассказа о ярком и непримиримом хоккейном противостоянии сборных СССР и ЧССР.

Олимпийские игры в Саппоро в 1972 году стали лебединой песней золотого тандема. Сборная СССР в очередной раз выиграла все матчи турнира и в четвёртый раз в своей истории первенствовала на главном международном соревновании. Но через месяц Тарасов и Чернышёв написали заявления по собственному желанию. Почему? Эта история, разумеется, обросла легендами, но найти истинную причину, кажется, не так уж и трудно.



Для начала расскажем о фантастической версии. Злые языки поговаривали, что Тарасов попросту испугался, что осенью в матчах Суперсерии канадские профессионалы камня на камне не оставят от советских любителей, и всё величие сборной СССР, ради которого было потрачено столько сил и трудов, будет разрушено в один момент.



Это, конечно, полная ерунда. Во-первых, тяжело представить, что такой амбициозный хоккейный фанатик, каким был Тарасов, вдруг отступится перед какой-либо преградой. Тем более Анатолий Владимирович меньше всех боялся «получить по шапке» после потенциального провала в Суперсерии. Во-вторых, именно Тарасову принадлежит идея матчей с сильнейшими канадскими хоккеистами. Он продвигал её ещё в 60-е годы, понимая, что сборной СССР необходима настоящая, серьёзная проверка, которую могли устроить лучшие игроки мира. Кстати, в момент ухода с поста тренера сборной Тарасов не мог знать, что Суперсерия точно состоится ближайшей осенью – соответствующие документы были подписаны лишь во время ЧМ-1972.

«Вы позорите страну, я сообщу Брежневу!» Крупнейшее поражение сборной СССР нанесли чехи Яркое и непримиримое хоккейное противостоянии 20 века, где игроки бросали шайбами в тренеров, а Тарасова просили не приезжать в Прагу.

Следующий предполагаемый мотив увольнения двух мэтров по собственному – банальная усталость Тарасова и Чернышёва. Анатолий Владимирович и Аркадий Иванович к 1972 году накопили 26-летний стаж работы в клубах и сборной, и, мол, после золотой Олимпиады могли попросить об уходе на заслуженный отдых. По сути, это и есть официальная версия самоотвода тандема, но верится в неё, опять же, с трудом. Тому же Тарасову в 1972-м было лишь 54 года, и вряд ли он устал от хоккея. Кроме того, Анатолий Владимирович понимал, что вот-вот должна официально оформиться долгожданная серия игр с канадцами, и со стороны Тарасова было бы попросту глупо уходить накануне события всей его жизни – матчей с настоящей сборной Канады.

Нет, за этим увольнением Тарасова явно видны уши советского начальства, которое просто почувствовало момент, когда нужно убрать неудобного и неблагонадёжного тренера. Чернышёв тогда лишился поста только из-за того, что работал в связке с Тарасовым, а в верхах уже было принято решение о приходе в сборную СССР нового тандема: Всеволод Бобров – Борис Кулагин.



Впрочем, без весомого повода «устранить» Тарасова было всё равно невозможно. Но на победных ОИ-1972 Анатолий Владимирович сам его и предоставил. «На них в Японии здорово надавили сверху. Требовали, чтобы в последнем матче с чехами сыграли вничью, в этом случае мы становились чемпионами, а чехи – вторыми. Но наши разнесли друзей по соцлагерю – 5:2, и серебро досталось американцам. Тренеры попали в опалу, им даже не стали вручать орден Ленина, хотя это планировалось за победу на Олимпиаде. Но главное – у них отобрали мечту сыграть против канадцев», — вспоминала вдова Тарасова Нина Григорьевна.

Анатолий Тарасов (на заднем плане) Фото: РИА Новости

Действительно, в 1972 году в отношениях СССР и ЧССР наступила оттепель после событий августа 1968-го. Безобидная с точки зрения советских политиков помощь чехословацким хоккеистам могла бы посодействовать налаживанию дипломатических отношений между двумя странами, но Тарасов и слышать ничего не хотел об этих поддавках. Он-то «воевал» на льду с «друзьями» уже много лет, чехословаки были для него самым принципиальным соперником, а тут требовали чуть ли не «слить» игру.



В ответ Тарасов лишь дополнительно накрутил советских игроков (в эти моменты Чернышёв отходил на второй план), и наши парни одержали убедительную победу, отправив чехословаков на третье место. Хуже всего было то, что серебро досталось США – главному идеологическому оппоненту СССР на мировой арене. Анатолия Владимировича не интересовали все эти политические игры, и он выступил назло советскому начальству, но на Тарасове с удовольствием отыгрались месяц спустя, когда отгремели чествования победителей Олимпийских игр.



Помогло стечение обстоятельств. ЧМ-1972 проходил в Праге и представители ЧССР убедительно попросили СССР не включать в свою делегацию «врага чехословацкого народа» Анатолия Тарасова. В этой ситуации шайба была уже на стороне советских чиновников, и они прислушались к пожеланию друзей по соцлагерю. Тарасова и Чернышёва сняли с должностей, а для того, чтобы всё выглядело благопристойно в глазах общественности, тренеров заставили написать заявление по собственному желанию.



На ЧМ-1972 прервалась гегемония сборной СССР – золотые медали завоевала Чехословакия. Бобров и Кулагин остались у руля советской команды и на Суперсерии с канадцами, где наши ребята убедительно продемонстрировали всю силу и мощь отечественного хоккея. Однако многие до сих пор считают, что будь тогда тренером сборной СССР Анатолий Тарасов, советская команда не только бы навязала равную борьбу Канаде, но и выиграла серию. «У меня есть фотоальбом с игроками НХЛ, которые сказали о Тарасове несколько слов. Так вот Фил Эспозито там написал, что русские обязательно бы выиграли Суперсерию, будь у них Тарасов. Мы же тогда дома три матча подряд проиграли! А при Тарасове и Чернышеве такого не было никогда. И быть не могло», — рассказывал в интервью «Советскому спорту» внук Тарасова Алексей.



Так закончилась великая эпоха Тарасова в сборной СССР. В ЦСКА Анатолий Владимирович поработал ещё пару лет, привёл армейцев к 18-му титулу чемпионов СССР, а затем ушёл из большого хоккея. Сразу же после этого Тарасова первым из советских игроков и тренеров ввели в Зал хоккейной славы в Торонто, а через год Анатолий Владимирович возглавил…футбольный ЦСКА.

Анатолий Тарасов (у бортика) Фото: РИА Новости

Новый опыт оказался неудачным. Армейцы заняли 13-е место в таблице и едва не вылетели в Первую лигу, и Тарасов тут же был уволен. Забросив футбол, отец русского хоккея вернулся к своему призванию. Он основал всесоюзный юношеский турнир «Золотая шайба», и до конца жизни возился с молодыми хоккеистами.



Причём не только в рамках «Золотой шайбы». Тарасов организовал хоккейную коробку во дворе своего дома на Ленинградском проспекте, и до глубокой старости проводил на ней время с местными мальчишками.

Другие материалы:

«Золотую цепочку сорвали, деньги исчезли». Как Фетисов в Киеве подрался с милиционерами По одной из версий, нападение на капитана сборной СССР было спланировано заранее.

Бомж, охранник банка, профессор. Судьба хоккеистов сборной СССР после Суперсерии-1972 В живых осталось только 15 человек.