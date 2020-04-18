Чем заслужили? Шипачёв и ещё 8 россиян, которых пристыдили в НХЛ

Недавно авторитетное североамериканское издание The Athletic пристыдило хоккеистов, составив список худших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги под своими игровыми номерами. Для каждого номера выбирался худший игрок. В рейтинг вошли сразу девять хоккеистов из России. За что они заслужили такое незавидное звание?

Шипачёв и ещё 8 россиян вошли в число худших хоккеистов НХЛ под своими игровыми номерами

Для начала стоит отметить, что в этом списке прошлись не только по россиянам. Например, туда попали Тай Доми, Кори Перри, Бобби Кларк, Рон Фрэнсис, Мартен Сан-Луи, которым как раз есть чем похвастаться в карьере. Но свои ранние и не самые яркие годы им «посчастливилось» провести под не теми номерами. Так что этот список – далеко не истина в первой инстанции.

5-й номер – Ян Голубовский

Молодого Голубовского заметили в НХЛ, когда тот в 17 лет оказался в команде «Русские пингвины», которая проводила турне по Америке, играя с клубами IHL. В 1994 габаритного защитника выбрал «Детройт» в первом раунде под высоким 23-м номером, но заокеанская карьера у Голубовского так и не сложилась.



Россиянин три года просидел в фарм-клубе и был там далеко не худшим, но в основу его вызвали только в сезоне-1997/1998, но надолго не задержался. Следующие два с половиной года Голубовский без особого успеха курсировал между АХЛ и НХЛ и в конечном итоге провёл за «Ред Уингз» всего 50 матчей, но так и не смог пробиться в основу.



Но, что самое интересное, в «Детройте» Голубовский играл под совершенно другими номерами, а пятый носил Никлас Лидстрём – один из лучших защитников в истории НХЛ. Так что претензии к россиянину, очевидно, касаются периода «Флориды», куда его обменяли перед сезоном-2000/2001.



Скорее всего, дело даже не в том, что Голубовский сыграл за «Пантерз» всего шесть матчей и затем вернулся в Россию, а в том, на кого его обменяли. Это был Игорь Ларионов – на тот момент двукратный обладатель Кубка Стэнли. Мягко говоря, обмен получился неравноценным (Ларионов спустя два года выиграет с «крыльями» третий Кубок).

9-й номер – Александр Суглобов

Суглобов был подающим надежды нападающим, который великолепно играл в АХЛ, но так и не смог приспособиться к НХЛ. Он был задрафтован «Нью-Джерси» во втором раунде драфта-2000, через пару лет приехал в США и застрял в низших лигах. В клубе считали, что у Суглобова достаточно мастерства, но не хватает дисциплины, чтобы отрабатывать в обороне и постоянно обращать внимание на детали.



Примечательно, что каждый сезон Суглобову давали новый номер, так же было и после обмена в «Торонто» в 2006 году. Девятый номер он носил только в сезоне-2006/2007, когда сыграл за «Мэйпл Лифс» 14 матчей и не набрал ни одного очка, а после окончания чемпионата вернулся в Россию. В США считают, что он запятнал честь великой «девятки», которую в своё время носили Горди Хоу и Бобби Халл.

20-й номер – Андрей Зюзин

У Зюзина под 500 матчей в НХЛ и вполне достойные для защитника 120 очков, как же он попал в этот список? Если учитывать, что он был вторым номером драфта-1996, то всё встаёт на свои места. 20-й номер россиянин носил лишь в первый год в «Сан-Хосе», а затем на протяжении трёх сезонов в «Миннесоте», в остальное время выступал под другими номерами.



Наверное, Зюзину бы простили не слишком яркую игру, если бы он провёл всю карьеру в «Сан-Хосе». Но его постоянно обменивали или выставляли на драфты отказов – за 10 лет в НХЛ он сменил семь команд.

78-й номер – Евгений Грачёв

Грачёв не был выбран под высоким номером на драфте, но успел поиграть и в юниорской, и в молодёжной сборной России, с которыми становился серебряным и бронзовым призёром ЮЧМ и МЧМ. Был у него и шикарный год в лиге Онтарио, где он в 19 лет стал лучшим снайпером и бомбардиром среди новичков и был признан лучшим новичком сезона.



В его первой команде – «Рейнджерс» — у него не получилось, лишь на второй год он дебютировал в НХЛ и сыграл только восемь матчей, большую часть времени проводя в АХЛ. Но в фарм-клубе дела шли хорошо (28 очков в первый год, 38 – во второй), и в 2011 году его выменял «Сент-Луис», посчитав, что Грачёв уже почти «дозрел» до лучшей лиги мира.



В «Блюз»-то Евгений и играл под 78-м номером, но в клубе быстро в нём разочаровались, хотя поначалу давали шанс. Грачёв сыграл за «Сент-Луис» 26 матчей, забил один гол и больше в состав команды не проходил. Ещё один год в АХЛ, и он вернулся на родину.

Евгений Грачёв в форме «Сент-Луиса» Фото: Doug Pensinger/Getty Images

79-й номер – Алексей Яшин

Да-да, тот Алексей Яшин, который провёл 12 сезонов в НХЛ, в 850 матчах забил 337 голов и отдал 444 передачи. Тот самый, который за время энхаэловской карьеры постоянно играл за сборную России, в том числе на трёх Олимпиадах. Даже составители рейтинга признаются, что слишком сурово поступают, называя Яшина худшим 79-м номером. Но тут стоит сделать уточнение.

Первую часть карьеры Яшин играл в «Оттаве» под 19-м номером, и играл, надо признать, здорово. Россиянин сменил номер после перехода в «Айлендерс», и тут уже есть где разгуляться. Яшину можно припомнить, что «Айлендерс» за него отдали молодого Здено Хару и выбор в первом раунде, который превратился в Джейсона Спеццу. И что тут же выписали жирный контракт на 10 лет и $ 87,5 млн – в то время рекордный по сумме в НХЛ. И то, что Яшин должен был открыть для «островитян» новую, победную эпоху, а на деле ни разу не довёл команду дальше первого раунда. И, естественно, то, что в 2007 году его контракт выкупили и ещё восемь лет продолжали платить по нему (и первые годы Яшин, уже играя в «Локомотиве», оставался самым высокооплачиваемым игроком клуба).

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81-й номер – Энвер Лисин

Лисина, как и Грачёва, можно причислить к когорте российских игроков, которые пробовали заиграть в НХЛ, но у них не получилось. Энвер уезжал в «Финикс» в 20 лет, в ранге действующего чемпиона России и имея в активе золото ЮЧМ и серебро МЧМ. Сначала Лисина отправили в фарм-клуб, но там он забил два гола в двух матчах, и его подняли в основу. После 17 игр за «койотов» и первого гола в НХЛ Лисина попытались вернуть в АХЛ, но тот отказался и вернулся в «Ак Барс», но только до конца сезона.

В своё время Лисин покорил скаутов НХЛ фантастической скоростью (Уэйн Гретцки, который тогда тренировал «Финикс», даже называл его самым быстрым хоккеистом в мире), но этого было мало. Лисин три года не мог заполучить постоянное место в составе (хотя в сезоне-2008/2009 набрал 21 очко в 48 матчах). После этого россиянина обменяли в «Рейнджерс» (где он и играл под 81-м номером). В этом клубе он продержался ровно один сезон – сыграл 57 матчей и набрал 14 (6+8) очков. Летом ему не предложили новый контракт, и он уехал в КХЛ.

Энвер Лисин в форме «Нью-Йорк Рейнджерс» Фото: Jim McIsaac/Getty Images

86-й номер – Никита Никитин

Никитин был задрафтован «Сент-Луисом» в 2004 году, но уехал в НХЛ, только после шести сезонов в «Авангарде». В первый год он ещё играл за «Блюз», хоть и не постоянно, и даже набирал очки, а во втором стал заложником большой конкуренции в команде среди защитников и в итоге его обменяли. В «Коламбусе» у Никитина дела пошли гораздо лучше – он много играл, постоянно подключался к атакам, набирал много очков, в 2014 году даже сыграл на Олимпиаде в составе сборной России.

Но после одного сезона результативность защитника снизилась, и в итоге летом 2014 года его обменяли в «Эдмонтон». За этот этап карьеры Никитин и удостоился попадание в список The Athletic. Всё дело в баснословном контракте – Никитин подписал двухлетнее соглашение с зарплатой $ 4,5 млн в год.



Большая сумма даже для защитника с солидным послужным списком, а у Никитина, по сути, был один хороший сезон в НХЛ, и всё. То, что Никитин в «Ойлерз» так и не заиграл, только усугубило ситуацию. Никитин получал огромные деньги, сидя на лавке в команде, чья оборона зияла дырами, где играли 40-летний Эндрю Ференс и такие ребята, как Марк Файн (вряд ли вы сейчас вспомните это имя). В итоге «Эдмонтон» попытался обменять россиянина, но безрезультатно, а затем отправил в фарм-клуб через драфт отказов. Никитин годик поиграл в АХЛ, отработал свой контракт и вернулся в «Авангард».

87-й номер – Вадим Шипачёв

Лучший русский центр в КХЛ, русский Кросби, Шипачёва в НХЛ встречали с большой помпой. Уже много написано о том, как Шипачёв ошибся с агентом и как реальность не совпала с ожиданиями. Вадим подписал контракт с только что созданным «Вегасом» на два года и $ 9 млн, но уехал спустя три матча в НХЛ и забастовки. Уезжая, он рассчитывал быть одним из ведущих центров команды, но за лето всё изменилось, и уж точно он не ожидал быть сосланным в фарм-клуб.



Сначала вроде бы формально, после чего Шипачёв дебютировал и даже забросил шайбу. Но всё это в третьем звене, без большинства и хороших партнёров. Спустя три матча Шипачёва отправили в АХЛ уже на полном серьёзе. Он не поехал, искал варианты обмена, потом устроил забастовку. Закончилось всё завершением карьеры в НХЛ и расторжением контракта. В общем, русского ответа Кросби в НХЛ не получилось.

Вадим Шипачёв в форме «Вегаса» Фото: Ethan Miller/Getty Images

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93-й номер – Александр Годынюк

Годынюк был ведущим защитником сначала юниорской, а затем и молодёжной сборной СССР, выступал за киевский «Сокол». «Торонто» задрафтовал его в 1990 году, той же осенью он убежал за океан и вскоре дебютировал за «Мэйпл Лифс» под 93-м номером.



Много очков Годынюк никогда не набирал, но был жёстким защитником, способным постоять за партнёров. Однако завоевать постоянное место в составе Александру не удалось, и в 1992 году его обменяли в «Калгари» как часть большой сделки по Дугу Гилмору. По иронии судьбы, Гилмор станет любимцем публики в Торонто и будет носить тот же 93-й номер, что и Годынюк. Сам же Александр больше в НХЛ этот номер не наденет. Он сменит ещё несколько команд, поиграет в IHL, и в 1998 году уедет в Европу.