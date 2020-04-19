«Это похоже на фильм ужасов. Раньше Нью-Йорк гудел, сейчас только сирены скорой помощи»

Переход голкипера ЦСКА Ильи Сорокина в «Айлендерс» стал одним из самых интересных после того, как был остановлен сезон-2019/2020. В стане «островитян» теперь может возникнуть уже второй в НХЛ российский вратарский тандем, поскольку Сорокин присоединится к опытному Семёну Варламову. О перспективах голкипера-новичка и общем положении дел в НХЛ мы поговорили с обозревателем The Athletic Артуром Стэйплом, который работает на матчах «Айлендерс».

«Обстановка в Нью-Йорке — словно фильм ужасов»

— Первый вопрос — о ситуации во всём мире, который переживает непростое время. Ни НХЛ, ни спорт никогда не испытывали ничего подобного. Как вы можете оценить нынешнюю ситуацию?

— Вы правы, это очень трудные времена. И очень странные, потому, что весь мир испытывает одно и то же, будь вы американец или русский, профессиональный спортсмен или болельщик. Сейчас мы все сидим в одной лодке. Люди повсюду теряют работу, уходит привычный образ жизни. Спорт кажется уже таким маленьким вопросом по отношению ко всему, что происходит вокруг. Но многие хотят видеть, как НХЛ и другие лиги всё же снова начнут играть в какой-то момент.

Артур Стэйпл.

Старший обозреватель авторитетного североамериканского издания The Athletic.

Освещает матчи и события, связанные с «Нью-Йорк Айлендерс».

Более 20 лет отработал в газете Newsday.

— Насколько тревожна обстановка в Нью-Йорке? Так ли это пугает, как показывают нам по телевизору?

— Это действительно выглядит страшно. Я живу примерно в часе езды от города, но у меня много друзей, которые живут в центре. Могу вам сказать, что это похоже на фильм ужасов. Нью-Йорк стал очень тихим, если сравнивать с прежним временем — тогда город постоянно гудел. Сейчас же только сирены скорой помощи, город сильно изменился. У нас в Коннектикуте всё по-другому, здесь всегда было тихо, поэтому разница не особенно ощущается. Но все соседи сидят по домам.



— НХЛ начала рассматривать варианты доиграть сезон в нейтральных отдалённых городах. Это реалистичные вещи, или же на них не стоит обращать внимания?

— Будь то Северная Дакота, Нью-Гемпшир или какие-то отдалённые районы Канады, которые не так сильно населены — похоже, ничего не будет происходить, пока не будут произведены экспресс-тесты, лечение, а в конечном счёте, вакцина от коронавируса. Руководство НХЛ вынуждено почти ежедневно придумывать различные планы и варианты. Но что значит выехать на такой выездной вариант? Это значит, что надо собрать и увезти на длительное время всех игроков и персонал команд. Кроме этого, нужны персонал гостиниц, клубные врачи, стоматологи, водители автобусов… На данный момент это просто не кажется возможным, потому что всех их надо собрать в одном месте, потому что вирус всё ещё распространяется. Возможно, через месяц или два обстоятельства изменятся, но сейчас просто не видно, как это может сработать.

«Соперничество Сорокина и Шестёркина сделает ньюйоркское дерби интереснее»

— «Островитяне» в этом сезоне играли нестабильно: на момент остановки сезона у «Айлендерс» было 35 побед в 68 матчах, и команда была в одном очке от зоны плей-офф. В чём причина такой неуверенной игры?

— Здесь было несколько факторов. У команды было очень хорошее начало чемпионата — 16 побед, 3 поражения и 2 проигранных овертайма, многие матчи были выиграны в очень плотной борьбе, когда всё решала одна шайба. Но в декабре и январе начались травмы ключевых игроков, а потом разладилась игра без шайбы — форчекинг ослаб, в своей зоне пошли ошибки, вратарская бригада тоже не всегда выручала. Это поставило «Айлендерс» в некоторый тупик, и исправить свои проблемы они до конца не смогли.



Результаты «Нью-Йорк Айлендерс» в сезоне-2019/2020

— В игровой системе Барри Тротца очень неплохо чувствуют себя вратари — их статистика сразу улучшается. В этом свете как вы можете оценить игру Семёна Варламова? Последний сезон в «Колорадо» он находился на серьёзном спаде.

— У Варламова достаточно неплохой сезон. Лично для него очень жаль, что лучший отрезок его игры в этом регулярном чемпионате пришёлся на февраль, когда команда просто разучилась забивать. Но его процент отражённых бросков — 91,4% — соответствует среднему за карьеру, так что он был достаточно хорош. И, как вы правильно сказали, игровая система должна помогать голкиперам, хотя я не могу сказать, что «островитяне» были очень уж хороши в обороне.



— Голкипер ЦСКА Илья Сорокин уже на пути в «Айлендерс». Как вы оцените его перспективы?

— Да, похоже, что в обеих командах из Нью-Йорка будут полностью российские вратарские бригады, и это интересный момент. Знаю, что Сорокин и Игорь Шестёркин, который играет за «Рейнджерс» — хорошие друзья, и мне кажется, что это сделает соперничество между командами ещё более интересным, причём на долгие годы.



Что касается перспектив Сорокина, то он был очень успешен в КХЛ, но в России он выступал за один из лучших клубов. Ему придётся перестроить свою игру, придётся привыкнуть, что теперь по его воротам будет гораздо больше бросков, но присутствие Варламова в команде должно помочь. Кроме того, в «Айлендерс» работает Митч Корн, тренер вратарей, который в своё время помог Доминику Гашеку стать одним из лучших голкиперов мира. Так что я не думаю, что пройдёт много времени, прежде чем Сорокин станет первым номером «Айлендерс».

«Островитяне» предложили Панарину больше денег, чем «Рейнджерс»

— Раз уж мы заговорили о Барри Тротце, то он ушёл из «Вашингтона» спустя пару недель после победы в розыгрыше Кубка Стэнли, что стало сенсацией. «Столичным» он потом говорил, что теперь им придётся пройти через «Айлендерс», если они ещё раз хотят победить. Он действительно полон желания доказать Овечкину и компании, что с ним несправедливо обошлись?

— У Тротца есть способность мотивировать своих игроков. С тем же Овечкиным он сделал это очень хорошо, да и со «столичными» в целом, поэтому я не думаю, что сейчас он целенаправленно пытается доказать «Вашингтону», что там допустили ошибку, позволив ему уйти. Уровень мастерства у «островитян» несравнимо меньше по отношению к «Вашингтону», поэтому он должен мотивировать «Айлендерс» как команду-андердог, команду-золушку, которой необходимо больше работать, чем всем остальным. Другое дело, что на протяжении нескольких сезонов делать упор на это просто невозможно, поэтому «Айлендерс» нужно усиливать навыки, нужны техничные игроки.

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— Генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло в своё время получил неприятный сюрприз от Ильи Ковальчука, когда форвард предпочёл уехать в Россию, несмотря на действующий контракт. Может, поэтому в «Айлендерс» нет российских полевых игроков?

— Ха, это шутка, да? «Островитяне» же предложили Панарину больше денег, чем «Рейнджерс»!

— Приходилось слышать, что у игроков НХЛ были трудности с клюшками, поскольку заводы в Китае были закрыты. В «Айлендерс» подобные проблемы были?

— Я не слышал об этом, но сейчас это не является проблемой, поскольку матчей нет. Как только всё возобновится, запасы клюшек пополнятся.



— И последнее. На ваш взгляд, какие уроки мир спорта может извлечь из нынешней ситуации?

— Очень тяжело сказать. Возможно, некоторые игроки и владельцы команд будут меньше цепляться за каждый доступный доллар. Ведь очень много хоккейных болельщиков просто останутся без работы, даже когда мы с вами сможем покинуть свои дома.

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