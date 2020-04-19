Драка мальчуганов, силовой в заливочную машину. 10 смешных видео в хоккее

Хоккей в костюме водолазов, гол в свои ворота через всю площадку, танец устрашения – выберите самый смешной ролик.

Предлагаем вам выбрать самый необычный и забавный момент в хоккее из указанных вариантов. Каждый из них точно поднимет вам настроение.

1. Жители Тимертау играют в хоккей под водой

Похоже, в скором времени мы действительно будем чаще видеть «подводных» хоккеистов. Вместо привычных джерси – костюмы водолазов. Интересно, кто победил?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

2. Хоккеист не попал в пустые ворота броском в упор

Чего только не увидишь в хоккее! Вот, например, хоккеист не смог попасть в пустые ворота даже не с метра, а буквально в упор! Думается, что эта ночь у игрока точно получилась бессонной.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

3. Игрок из Балашихи засуетился и забил гол в свои ворота

Удивительный автогол из любительской лиги в России. Казбек Селимов докатился до своих ворот и попытался пробросить шайбу по борту, но поразил пустой угол! Вратарь такого манёвра от своего партнёра явно не ожидал.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

4. Хоккеист забил гол бейсбольным ударом из своей зоны

Невероятный момент из чемпионата Германии. Форвард «Ингольштадта» Бретт Ольсон забил победный гол в матче, проявив навыки из бейсбола. Он ловко попал по шайбе с лёта из своей зоны. Что в тот момент произошла с голкипером Джерри Куном – сказать сложно. Зазевался или засмотрелся на девушку на трибуне?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

5. Новозеландские хоккеисты исполнили танец устрашения

Ритуальный танец хака – устрашающее оружие сборной Новой Зеландии по регби. И вот очередь дошла до хоккеистов. Неизвестно, как это сказалось на результате, но выглядело эпично!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

6. Вратарь отвлёкся во время матча, но спас ворота без клюшки

В игре никогда нельзя расслабляться и терять концентрацию. Голкипер на мгновение выключился из игры, но выдал шикарный перфоманс, совершив два сейва без клюшки!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

7. Весна наступила слишком быстро, а ты ещё не наигрался в хоккей

Эту зиму итак нельзя назвать холодной и снежной, а тут еще и весна пришла слишком рано. Парням можно только посочувствовать. На дворе весна, а в душе хоккей.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

8. Хоккеист провёл силовой приём против машины для заливки льда

В тренерские времена Тарасова было такое упражнение «бей канадца». Разбегаешься — и в дерево плечом. Но наставники современности пошли ещё дальше и выбрали более гуманный способ тренировки, выбрав вместо деревьев заливочные машины.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

9. Самая милая драка в истории хоккея

Детский хоккей — это какой-то другой мир, а драки в нём — не редкое явление. Эти мальчуганы только начинают свой путь в большом спорте, но уже знают, что замес на льду — это элемент шоу. В общем, отцы балдеют, а мамы переживают.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

10. Персональный болельщик Анисимова танцует на матче «Коламбуса»

Артём Анисимов, как и любой другой хоккеист, безусловно, рад персональным болельщикам. Но на трибунах бывают не только симпатичные девушки, но и разные фрики. Может поэтому Артём не задержался в составе «голубых жакетов»?

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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