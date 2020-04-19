«Попал в какую-то точку на груди». Как хоккейный судья Цыплаков едва не умер после матча

Незавершённый сезон КХЛ — 2019/2020 стал последним в карьере известного арбитра Юрия Цыплакова. Заключительным для питерского рефери стала игра регулярки между ЦСКА и ХК «Сочи» 27 февраля 2020-го, по итогам которой московские «армейцы» стали обладателями Кубка Континента.

Юрий Цыплаков (в судейской форме) Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Будучи хоккеистом, Цыплаков провёл 10 лет в петербургском СКА, а широкому зрителю мог запомниться по выступлениям на чемпионате мира в 1994 году в составе сборной России. Там Цыплаков играл в тройке с Валерием Буре и Сергеем Березиным и отличился заброшенной шайбой в матче с Италией. Игровую карьеру пришлось завершить в 29 лет из-за травмы плеча, но Цыплаков остался в хоккее. Тренером стать не получилось, зато Юрий нашёл себя в судействе. С 2000 года он начал обслуживать матчи первенства Санкт-Петербурга, а 19 сентября 2003-го дебютировал в Суперлиге на матче «Локомотив» — ЦСКА.

В Ярославле Цыплаков начал большую судейскую карьеру, там же мог её и закончить. 23 марта 2007 года в матче четвертьфинала плей-офф «Локомотив» — «Авангард» Юрий получил тяжелейшую травму, которая едва не привела к летальному исходу.

Юрий Цыплаков в центре Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Эпизод случился во втором периоде третьей игры серии между «железнодорожниками» и «ястребами». Так случилось, что в одном из игровых моментов в Цыплакова, прижавшегося к бортику, врезался нападающий «Локомотива» Григорий Шафигулин. Форвард попал плечом в грудь арбитра, но это столкновение изначально выглядело случайным и безобидным. «Я думаю, что это был чисто игровой эпизод. Шафигулин катился вдоль борта, а Цыплаков прислонился к борту в углу площадки, надеясь пропустить игрока. Но Григорий, боровшийся с соперником, судью не видел. Юра пытался уйти от столкновения, даже руку на бортик положил, но Шафигулина, видимо, кто-то задел плечом, и контакт произошёл», — вспоминал позднее инспектор матча Якушев.



Цыплаков почувствовал боль, но списал всё на обычный ушиб и отработал период до конца. Однако в перерыве Юрию стало так плохо, что ему пришлось отправиться в ближайший к арене травмпункт больницы имени Семашко. Там Цыплакову сделали рентген, но не обнаружили никаких серьёзных повреждений и отправили судью обратно на стадион.



«Хорошо, телефон мобильный был. Позвонил администратору «Локомотива» Владимиру Пискунову. Доехали до базы «Локомотива», там мне совсем плохо стало. В холодный пот бросило, чувствую – слабею», — вспоминал Цыплаков.

Критическое состояние арбитра смог оценить врач «железнодорожников» Андрей Зимин, который тут же отвёз Цыплакова в реанимацию больницы скорой помощи имени Соловьёва. Там судье и был поставлен страшный диагноз – разрыв внутренней грудной артерии. «Удар Шафигулина был несильным, но игрок, видимо, попал в какую-то уязвимую точку на груди. В итоге артерия надорвалась, и началось кровотечение», — вспоминал Цыплаков.

Григорий Шафигулин Фото: Юлия Новикова, photo.khl.ru

Кровотечение было настолько сильным, что в тот момент, когда Юрий оказался на операционном столе, в его сосудах крови практически не осталось: около пяти литров вылилось в грудную полость через разорвавшуюся артерию. Арбитру срочно сделали сложнейшую полостную операцию (она заняла семь часов) и переливание крови (брали как раз ту, что скопилась в грудине), и, к счастью, успели спасти Цыплакову жизнь. Диагностическая ошибка врачей больницы имени Семашко не стала роковой.



«Спасибо Андрею Валерьевичу Зимину. То, что я выжил, – это его большая заслуга», — утверждал Цыплаков в программе «Лица КХЛ». После операции арбитр два дня пролежал без сознания, всего в больнице провёл три недели и за это время похудел на 28 килограммов. «Врачи говорят, что мне помогло выкарабкаться хорошее здоровье и отсутствие вредных привычек. Сейчас чувствую себя лучше, но грудина еще беспокоит. Врачи считают, что само лечение будет продолжаться от полугода до года. Не буду загадывать, но уже в следующем году хочу снова судить», — рассказывал Цыплаков в мае 2007-го.

(Эпизод с травмой Цыплакова смотреть начиная с 3.24.)



Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Оптимистичные прогнозы Юрия не подтвердились. Полное восстановление заняло полтора года, поэтому первый сезон КХЛ Цыплакову пришлось пропустить. Но со следующего чемпионата он полноценно вернулся в строй и отработал до самой судейской пенсии, которая наступает в 50 лет.



Добавим ещё, что в 2007-м существовали разные мнения относительно намеренности действий Шафигулина в эпизоде, который едва не привёл к смерти Цыплакова. «Сознательными были действия Шафигулина или нет, не знаю. Следователь прокуратуры поинтересовался моим мнением на этот счет. Я ответил, что это был игровой эпизод, у меня претензий к Шафигулину нет, и в итоге уголовное дело было закрыто», — говорил Цыплаков в интервью «Советскому спорту».



А вот супруга арбитра в том же разговоре с журналистами была настроена не так миролюбиво, обращая внимание на то, что Шафигулин после инцидента даже ни разу не позвонил Цыплакову. «У меня такое впечатление, что раз игрок «Локомотива» молчит, значит, чувствует свою вину. Более того, я считаю, что он мог уйти от этого столкновения. Женскую интуицию не обманешь».