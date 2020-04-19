Множество трансферов, Питерс в КХЛ, агента Малкина ограбили. Что случилось в хоккее

Шипачёв и ещё 8 россиян вошли в число худших хоккеистов НХЛ под своими номерами

Авторитетное североамериканское издание The Athletic составило список худших хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги под своими игровыми номерами. Для каждого номера выбирался худший игрок. В рейтинг вошли сразу девять хоккеистов из России.



5-й номер — Ян Голубовский;



9-й — Александр Суглобов;



20-й — Андрей Зюзин,



78-й — Евгений Грачёв,



79-й — Алексей Яшин;



81-й — Энвер Лисин;



86-й — Никита Никитин;



87-й — Вадим Шипачёв;



93-й — Александр Годынюк.

Чем заслужили? Шипачёв и ещё 8 россиян, которых пристыдили в НХЛ В Америке вспомнили о тех, кого стали забывать даже в России. Назвали их худшими игроками НХЛ под своими номерами.

Овечкин признан лучшим игроком НХЛ в своём возрасте

Издание Sportsnet составило рейтинг ведущих возрастных игроков НХЛ. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим среди 34-летних.



Лучшим среди 35-летних стал защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Сутер, среди 36-летних — защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано, среди 37-летних — голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне.



В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 68 матчей, в которых забил 48 голов и сделал 19 результативных передач при коэффициенте полезности «-12». Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забил 706 голов и сделал 572 результативные передачи.

В Подмосковье ограбили дом агента Малкина

В Московской области воры ограбили дом известного хоккейного агента Геннадия Ушакова, представляющего интересы российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.



«В Подмосковье воры обнесли дом агента Евгения Малкина. Четверо грабителей в масках залезли в дом Геннадия Ушакова в Одинцовском районе в середине февраля, когда тот находился в Питтсбурге. В итоге воры вынесли деньги и драгоценности.



При этом судя по всему грабители знали, где лежат ценные вещи, они обыскали только две комнаты — спальню и гардеробную известного хоккейного агента. Полиция уже возбудила уголовное дело», — сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

Питерс возглавил «Автомобилист»

Новым главным тренером «Автомобилиста» стал известный канадский тренер Билл Питерс. Об этом было объявлено на пресс-конференции екатеринбургского клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.



7 апреля «Автомобилист» принял решение завершить сотрудничество с главным тренером Андреем Мартемьяновым. Под его руководством в первый сезон работы уральский клуб пробился во второй раунд плей-офф, где проиграл «Салавату Юлаеву». В минувшем сезоне «Автомобилист» завершил выступление в сезоне на стадии первого раунда Кубка Гагарина, проиграв «Сибири».



В 2015 году Питерс был одним из ассистентов Тодда Маклеллана в сборной Канады на чемпионате мира, где канадцы выиграли золотые медали. В 2016 году Питерс привёл сборную Канады к победе на чемпионате мира уже в должности главного тренера. В том же году Билл выиграл Кубок мира в качестве ассистента Майка Бэбкока. Последним местом работы 55-летнего Питерса был клуб «Калгари Флэймз». 29 ноября 2019 года специалист покинул клуб после расистского скандала.

Чем заслужили? Шипачёв и ещё 8 россиян, которых пристыдили в НХЛ В Америке вспомнили о тех, кого стали забывать даже в России. Назвали их худшими игроками НХЛ под своими номерами.

Чешский голкипер Вилл подписал контракт с «Трактором»

Чешский голкипер Роман Вилл заключил двухлетний контракт с «Трактором», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». В свою очередь российский голкипер Станислав Галимов покидает челябинский клуб.



27-летний Вилл в минувшем сезоне защищал ворота шведского «Рёгле». Чешский голкипер провёл 34 матча в регулярном чемпионате, пропуская в среднем за матч 2,12 шайбы и отражая 92,2% бросков. Также Вилл привлекался в национальную команду для участия в Евротуре.



В активе Романа есть один матч в Национальной хоккейной лиге. В сезоне-2014/2015 он дебютировал в НХЛ за «Колорадо Эвеланш». Высшим достижением в карьере голкипера являются серебряные медали чемпионата Чехии 2018 года. Через год Роман был признан лучшим голкипером чешской Экстралиги.

Бакош, Радил, Лехтеря и Дьюс перейдут в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», словацкий форвард Мартин Бакош и чешский нападающий Лукаш Радил договорились с московским «Спартаком» о сроках контрактов с клубом. Бакош подпишет с москвичами соглашение сроком на два сезона, Радил — на один год. Также состав красно-белых пополнит финский нападающий Йори Лехтеря. Шестым легионером «Спартака» станет шведский защитник Эмиль Дьюс.



29-летний Радил последние два сезона проводит в системе клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». За главную команду он сыграл 50 матчей и набрал 11 (7+4) очков. До этого чех три сезона играл в «Спартаке», где в его активе было 103 (41+62) балла в 168 встречах.



29-летний Бакош в сезоне-2019/2020 стал лучшим бомбардиром и снайпером «Адмирала», набрав 42 (19+23) очка. До этого играл в КХЛ за «Сочи», «Слован» и «Куньлунь Ред Стар».

Яшкин остался в «Динамо», «Автомобилист» назначил Питерса. Таблица трансферов КХЛ Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Андрей Марков завершил карьеру в 41 год

Известный защитник Андрей Марков принял решение завершить игровую карьеру, сообщил агент хоккеиста Сергей Исаков.



«Андрей принял решение закончить славные выступления, которые начал 25 лет назад. В декабре ему исполнится 42 года. У Андрея пятеро детей. Нужно быть почаще дома», — приводит слова Исакова РБК.



Марков, в сезоне-2019/2020 выступавший за ярославский «Локомотив», в 23 матчах регулярного чемпионата набрал 7 (1+6) баллов при показателе полезности «0» и 32 минутах штрафного времени. Ветеран проводил на льду 16 минут 7 секунд за встречу. В шести матчах розыгрыша Кубка Гагарина 41-летний защитник набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «–1».

Гол от своих ворот, 16 сезонов за «Монреаль» и Кубок Гагарина. Какой была карьера Маркова Легендарный российский защитник не смог выиграть Кубок Стэнли, но заработал уважение партнёров. Он завершил карьеру в 41 год.

Яшкин продлил контракт с «Динамо» на два года

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Дмитрием Яшкиным. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Яшкин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 63 (31+32) балла при показателе полезности "+34" и 75 минутах штрафного времени. В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил три гола и отдал три результативные передачи.



В дебютном сезоне в КХЛ чешский форвард стал вторым снайпером по итогам регулярного чемпионата, уступив только нападающему ЦСКА Кириллу Капризову. На протяжении всего чемпионата Дмитрий являлся бессменным партнёром Вадима Шипачёва по первому звену московской команды.

Узбекский «Хумо» пропустит следующий сезон ВХЛ

Узбекский «Хумо» на официальном сайте клуба объявил об отказе от участия в следующем сезоне ВХЛ в связи с эпидемиологической ситуацией.



«В данный момент в связи с мерами по борьбе с пандемией практически всеми странами мира приняты беспрецедентные ограничительные меры, закрыты границы, отсутствует авиационное, железнодорожное и автомобильное трансграничное сообщение.



Принимая во внимание масштабы распространения заражения и степень опасности нового коронавируса для жизни и здоровья людей, в отсутствии однозначного понимания сроков начала предсезонной подготовки и самого чемпионата ВХЛ, а также того, в каком формате он будет проходить, руководством клуба принято решение о неучастии ХК «Хумо» в чемпионатах ВХЛ и ОЧРК сезона-2020/2021.



Мы надеемся на ваше понимание и выражаем огромную благодарность всем причастным за вклад в развитие хоккея в Узбекистане и запуск яркого проекта, который обязательно получит продолжение после небольшой паузы. Особую благодарность мы выражаем Федерации хоккея России и Высшей хоккейной лиге. На протяжении всего сезона мы чувствовали их поддержку, а уровень организации чемпионата заслуживает самой высокой оценки. Понимая, насколько вы полюбили хоккей и «Хумо», мы непременно сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее погрузить вас снова в волшебный мир хоккея», — говорится в официальном заявлении клуба.

Политпроект и приют для безработных. Узбекистан рвётся в КХЛ, но зачем это нужно лиге? Развитие хоккея в республике – дело хорошее и правильное, но о КХЛ в Ташкенте пока рано даже мечтать.

Арзамасцев продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Защитник Захар Арзамасцев перейдёт из уфимского «Салавата Юлаева» в екатеринбургский «Автомобилист», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей». 27-летний уроженец Новокузнецка подпишет с уральским клубом соглашение сроком на два сезона.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Арзамасцев принял участие в 53 матчах, записав на свой счёт 10 (4+6) очков при показателе полезности "-8" и 12 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 16 минут 6 секунд за матч. В шести матчах Кубка Гагарина Арзамасцев отдал две результативные передачи при показателе полезности «0».