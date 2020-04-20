Ковальчука «душил» СКА, Панарина – «Ак Барс». Русские из НХЛ, у которых не всё шло в КХЛ

Рассказываем про звёздных российских хоккеистов из НХЛ, у которых в своё время далеко не всё получалось в Континентальной лиге. Некоторых даже выводили из состава, но эти игроки смогли преодолеть свалившиеся на них трудности.

Все прекрасно помнят скандальную историю, связанную с Ильёй Ковальчуком во время его выступления за СКА. В апреле 2016 года Ковальчука вывели из состава «армейцев» после первой игры первого раунда плей-офф с ярославским «Локомотивом». Илья вернулся в состав во втором раунде в серии с московским «Динамо», однако после трёх матчей противостояния снова перестал играть. Тогдашний главный тренер СКА Сергей Зубов объяснял такое решение «психологическим спадом» форварда. Ковальчук, ко всему прочему, пролетел мимо сборной и домашнего для России чемпионата мира. Илья выглядел потерянным и расстроенным, но смог вернуться на прежний уровень, хотя СКА его на тот момент по сути «душил». Кубок Гагарина, кстати, в том сезоне завоевал магнитогорский «Металлург».

Не выгнали, но отстранили! СКА откажется от Ковальчука? Нападающий СКА Илья Ковальчук был отстранён от работы с командой и не примет участия во втором матче серии с «Локомотивом».

Это сейчас Панарин является самым высокооплачиваемым хоккеистом из России и звездой НХЛ, а ведь когда-то форварду приходилось пробивать себе дорогу на вершину с помощью трудностей КХЛ. После того как Панарин здорово проявил себя в набитом тафгаями «Витязя», на молодое дарование положили глаз в «Ак Барсе». В январе 2011 года Панарина официально стал игроком казанского клуба, но у Крикунова Панарин так и не заиграл. К концу февраля Панарин провёл 12 матчей, а потом оказался в запасе. Мэтр отечественного тренерского цеха напрямую заявлял, что игра Панарина его не устраивает. Дескать, Артемий совершенно не умеет играть в силовой хоккей, но ведь это и не конёк хоккеиста. В итоге после поражения в плей-офф от «Трактора» уволили и самого Крикунова, а Панарин отправился в СКА, где вырос в отличного мастера. Позднее Владимир Васильевич признался, что допустил ошибку в истории с Панариным. Действительно, «Ак Барс» тогда зря «душил» игрока.

Артемий Панарин в «АК Барсе» Фото: РИА Новости

Панарин: хотел именно в "Ак Барс" Нападающий "Ак Барса" Артемий Панарин после матча с ЦСКА прокомментировал свой переезд в Казань и рассказал о своих целях в новой команде.

Гусев, конечно, ещё не суперзвезда НХЛ, но тоже далеко не последний человек в лиге. А ведь когда-то в Никиту не поверили в ЦСКА, после чего он отправился покорять глубинки Континентальной лиги. Более того, Гусев и в клубе Высшей лиги ТХК успел поиграть, так как в КХЛ форвард, ранее удачно выступавший в МХЛ за «Красную Армию», постоянно выводился из состава. Никита пробивался и доказывал, играл за «Амур» и «Югру», а ведь сейчас о таком невозможно даже представить, учитывая уровень и мастерство хоккеиста. Талант Гусева, как и ранее Панарина, разглядели в СКА. Уже после Питера Гусев отправился в НХЛ.

Про историю и взаимоотношения между ЦСКА и Никитой Кучеровым сказано и написано многое. 24 января 2011 года Никита дебютировал в КХЛ за ЦСКА в матче с рижским «Динамо», до этого выступая в «Красной Армии». По ходу сезона КХЛ 2011/2012 Никита получил травму плеча. В ЦСКА взять расходы на операцию отказались и 1 мая 2012 года игроку сделали операцию в Тампе. Кстати, именно «Лайтнинг» драфтовали Никиту в НХЛ. В июле 2012 года 19-летний игрок расторг контракт с ЦСКА и твёрдо решил пробиваться в НХЛ. В итоге после выступления за «Квебек Ремпартс» и «Руэн-Норанда Хаскис» Кучеров присоединился к системе «молний». Сейчас Кучеров – звезда не только своего клуба, но и всей НХЛ. Человек, добившийся всего сам. Про ЦСКА же Никита не любит вспоминать и по сей день.

Никита Кучеров в ЦСКА Фото: photo.khl.ru

Кучеров: мне вообще всё равно на ЦСКА

После мучений в «Далласе» Валерий Ничушкин отлично чувствует себя в «Колорадо», где в буквальном смысле перезагрузил свою карьеру. В «Эвеланш» Валерий начинает выходить на тот уровень, которого от него ждут. В КХЛ, когда форвард играл в России, у него периодически возникали проблемы. Так, в 2013 году Валерия едва ли не насильно обменяли из родного «Трактора» в московское «Динамо», за которое он играть не хотел. Ничушкин объявил, что его контракт с бело-голубыми расторгнут, а сам игрок отправляется в НХЛ. Отношений с бело-голубыми у челябинца так и не сложились. «Трактор» тогда неплохо заработал на продаже прав, а Валерий, конечно, затаил обиду, ведь его продали, словно какую-то вещь. Но таков хоккейный бизнес.