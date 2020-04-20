«Уже не знал, кому врезать!» Артюхин уложил трёх финнов на лёд в отместку за грязный приём

Совсем недавно мы вспоминали, как Евгений Артюхин повеселился с чехами на ЧМ-2011. Пожалуй, те выяснения взаимоотношений с принципиальным соперником стали самым ярким моментом того мирового форума, наряду, конечно же, с фантастическим голом Алексея Кайгородова канадцам.

«Он как огромный монстр». Артюхин охотился за чехами, три сокрушительных силовых за смену! Был ещё удар, после которого с Рахунека слетел шлем. Фанаты чехов требовали мести, но все боялись драться с русским богатырём на ЧМ-2011.

Однако незаслуженно забыт оказался другой, более яркий перформанс Артюхина, показанный русским богатырём менее чем за месяц до старта турнира в Братиславе. В заключительном матче чешского этапа Евротура наш нападающий схлопотал удаление до конца игры за то, что в одиночку разобрался на кулаках сразу с тремя игроками сборной Финляндии, а ещё двоих полевых, кажется, запугал одним взглядом.

В сезоне-2010/2011 Евгений Артюхин был крайне востребован. Во-первых, он играл в СКА, который уже в те годы старался держать при себе лучшие отечественные кадры. Во-вторых – регулярно ездил в сборную России к Вячеславу Быкову и Игорю Захаркину. Наш дважды золотой тандем взял Артюхина в Братиславу вопреки общественному мнению, а до чемпионата мира «обкатал» Евгения на февральском и апрельском этапах Евротура.



Габаритный форвард сыграл неплохо и помог сборной России досрочно выиграть общий зачёт Евротура, а в последней встрече импровизированного чемпионата Старого Света провёл мощную акцию устрашения на финнах. Впрочем, те сами виноваты.

Фото: РИА Новости

24 апреля 2011-го в Брно подопечные Быкова достаточно уверенно контролировали ход матча в конце основного времени, хотя счёт был скользкий- 3:2. На гол Виталия Атюшова и дубль Даниса Зарипова финны ответили двумя шайбами, но больше ничего сделать не могли. Тогда на кардинальные меры по дестабилизации неприятной для Финляндии обстановки пошёл Туомо Рууту, отличавшийся не меньшими провокаторскими способностями, чем его более известный брат Яркко. На 56-й минуте Рууту-младший подловил Евгения Бирюкова на том, что тот слишком увлёкся контролем шайбы, и с разбега от души вмазал несчастному защитнику «Магнитки» точно локтем в голову. Сделано это было с одной целью – нанести травму русскому игроку, и вывести его партнёров на эмоции, чтобы дать хоть какие-то шансы своей команде в оставшееся время.

Обе цели Рууту достиг. Бирюков получил сотрясение мозга и перелом носа (из-за этого Евгений пропустил ЧМ-2011), а из россиян больше всех разозлился, конечно, Артюхин. У форварда в голове не укладывалось, как финн посмел творить такие вещи, когда на льду находился главный русский великан!



Евгений признавался, что момента столкновения не видел, но, увидев лежащего Бирюкова, полетел разбираться в самую гущу событий. Первым Артюхину на пути попался Микко Койву, которого народный мститель почти мгновенно уложил на лёд и могучим ударом снёс с головы шлем. Следом досталось Сами Лепистё, кинувшегося было на защиту Койву, но также быстро оказавшегося на коленях.

Видео грязного приёма Рууту и драки Артюхина с тремя финнами.

Неугомонный Койву ожил, снова полез на Артюхина, но тот, немного «потанцевав» с оппонентом, буквально вбил финна в лёд своей могучей кувалдой. Евгений, очевидно, ещё не успел понять, кто «вырубил» Бирюкова, а потому по очереди разбирался с каждым представителем Суоми, кто проявлял хоть какую-то агрессию. Следующим в списке Артюхина был Ансси Салмела, которого Евгений удушающим приёмом буквально отлепил от Максима Афиногенова, а дальше разгуляться форварду СКА уже не дали арбитры. Судьи аккумулировали все свои силы и с величайшим трудом остановили расправу.

Фото: РИА Новости

Немного жаль, что до Рууту Артюхин так и не добрался. Финн сыграл намеренно грязно и как никто другой заслужил «отведать силушки богатырской». Однако свой матч-штраф провокатор драки от судей всё-таки получил, его действия в эпизоде с Бирюковым классифицировали, как грубость.

«Из-за чего началась драка? Я пропустил момент, когда Бирюкова ударили в голову. Смотрю: наш игрок лежит. Финны, честно говоря, грязнили. И рефери судил неадекватно, пропуская такие моменты. Я уже взорвался, потому что не вытерпел. И началась заварушка. Я бью одного – он падает. Хватаю другого – тот тоже. Все падают вокруг. Я заведенный. Уже не знал, кому врезать! Никого же не осталось! Там у них Койву был. Я хотел в него попасть. Но он всё время уходил и пригибался. Это ведь он весь матч вёл себя грязно на вбрасываниях», — горячился Артюхин сразу после матча. Кстати, Койву Евгений, как видно на записи, всё-таки наказал, а вот Рууту удалось уйти от возмездия.



Тот матч с финнами сборная России довела до победы, забросив ещё одну шайбу в пустые ворота, и на чемпионат мира поехала в роли одного из главных фаворитов. Но в полуфинале нас ждало разочарование: вы помните издевательский гол Гранлунда, и бессилие русских форвардов против Петри Веханена. Финны взяли убедительный реванш за кулачное унижение в апрельском матче Евротура и фактически подвели черту под эпохой Быкова и Захаркина в сборной России. Артюхин, кстати, после ЧМ-2011 тоже в национальной команде не появлялся.