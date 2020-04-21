Деревянная шайба, смены по 30 секунд. Есть люди, которые играют в хоккей подо льдом

«Чемпионат» запустил голосование на самое смешное хоккейное видео. С полным списком роликов можно ознакомиться здесь.

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Рассказываем о первом видео из нашей подборки. Хоккей – один из самых популярных видов спорта во всём мире. Существует несколько десятков видов этой игры, но самым экзотичным и экстремальным среди них является хоккей подо льдом.

Подлёдный хоккей придумали австрийские дайверы, которым надоело просто погружаться под воду и исследовать подводный мир. Эта дисциплина прижилась и пользуется интересом в западной Европе.



Подлёдный хоккей не стоит путать с подводным хоккеем, в который играют в бассейнах. Особенность этой игры в том, что спортсмены в гидрокостюмах в перевернутом положении играют с другой стороны поверхности льда.



Эта дисциплина требует от спортсмена хорошей физической подготовки и навыков задержки дыхания, ведь по официальным правилам спортсмены играют без каких-либо дыхательных аппаратов. Но игрокам разрешают подниматься на поверхность каждые 30 секунд, чтобы отдышаться.



В австрийском городе Вайсензее в 2007 году прошёл первый чемпионат мира по подлёдному хоккею. В нём приняли участие восемь сборных: Австрия, Германия, Нидерланды, Польша, Словакия, Словения, Финляндия и Чехия. Победителем турнира стали финские спортсмены.



Конечно, в подлёдном хоккее не встретишь красивых комбинаций, убойных щелчков или смачных силовых приёмов, но своя изюминка здесь определённо присутствует.

Видео доступно на «Чемпионате».

Жители посёлка городского типа Темиртау в Кемеровской области устроили оригинальное развлечение – провели турнир по подлёдному хоккею на местном озере. Играли в Темире – это карьер в Таштагольском районе. Это место было выбрано не случайно — здесь кристально-чистая вода и идеальная видимость под водой.



Ворота представляют собой вырезанную во льду майну в форме равнобедренного треугольника – длина каждой стороны ровно три метра. Каучуковая шайба не подойдёт – играют деревянной, её диаметр примерно 30 сантиметров. Такая шайба прижимается ко льду и её удобно бросать клюшкой.



В каждой команде по 2-3 человека. Матч продолжается до первого гола – когда игроки загоняют шайбу в ворота, а длительность периода не превышает 15 минут. Организаторы разрешили спортсменам играть с аквалангами.



В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из Кузбасса, Алтая, Новосибирской и Томской областей, а победили кемеровчане.



«Поначалу есть небольшая дезориентация, но к ней очень быстро привыкаешь. Нам очень эта игра понравилась», – прокомментировал организатор соревнований Роман Вытовтов.



Интересно, как дальше будет развиваться этот вид спорта. С каждым годом любителей подлёдного хоккея становится всё больше. Может быть и здесь мы со временем увидим Малкиных и Овечкиных?



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