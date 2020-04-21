Ещё не старые, но никому не нужные. Хоккеисты, слишком рано пропавшие из КХЛ

Всем известно, что век спортсмена-хоккеиста недолог. Немногим игрокам удаётся растянуть свою активную карьеру хотя бы на 20 лет, настоящие уникумы способны быть полезны после достижения сорокалетнего возраста. Таких долгожителей, которые до последнего играют на высшем уровне, можно пересчитать по пальцам, а вот обратных примеров гораздо больше. Сегодня мы вспоминаем хоккеистов, которые по разным обстоятельствам слишком рано пропали из КХЛ. Могли ещё поиграть как минимум несколько лет в элите, но либо скатились в низшие лиги, либо и вовсе завершили карьеру.

Карьера закончилась, и они пропали. Бывшие звёзды хоккея, о которых почти ничего не слышно Некоторые пропили свой талант, а кто-то просто устал и хочет заниматься семейными делами.

Николай Лемтюгов, 34 года

Когда покинул КХЛ: в 32 года



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Авангард», 16 игр, 4 (0+4) очка



Лемтюгов, когда-то очень ярко заявивший о себе в системе ЦСКА, никогда не отличался стабильностью и постоянством, к тому же Николаю часто не везло с командами и тренерами. Уже к 30 годам он сменил бесчисленное количество клубов в КХЛ, но нигде не мог найти свой коллектив. Эта ситуация, вроде бы, была исправлена в Омске, где Лемтюгов в сезоне-2015/2016 неожиданно стал лидером «Авангарда» и сам прикипел к команде, к городу, к болельщикам, которые обожали общительного, простого и душевного форварда.



В следующем чемпионате Николай был уже лучшим бомбардиром «ястребов», а в межсезонье заключил новый двухлетний контракт с «Авангардом», но всё закончилось очень быстро. Лемтюгов не нашёл должного взаимопонимания с новым тренером омичей Андреем Скабелкой, его игра заметно потускнела, а в октябре Николай получил тяжелейшую травму. Восстановиться удалось уже к плей-офф, но это был уже не тот Лемтюгов, к которому привыкли в Омске. Контракт с форвардом был расторгнут, в 32 года он вновь пустился в свободное плавание, но в этот раз найти команду в КХЛ не удалось.

Итоги дня КХЛ: Лемтюгову нужна кровь! Форвард «Авангарда» прооперирован Жизни Лемтюгова ничего не угрожает. Нападающий «Авангарда» получил травму в матче с «Барысом», ему удалили селезёнку.

Лемтюгов поехал играть в «Медвешчак», затем оказался в Южной Корее, а прошлый сезон провёл в британской лиге. В «Шеффилде» Николаю вполне комфортно, но перед следующим сезоном снова пугающая неизвестность – нового контракта с английским клубом у Лемтюгова пока нет.

Александр Пережогин, 36 лет

Когда покинул КХЛ: в 35 лет



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Авангард», 16 игр, 7 (0+7) очков



Пережогин, состоявшийся как хоккеист в «Авангарде» в начале нулевых, вернулся в Омск в 2010 году и сразу же стал ведущим хоккеистом «ястребов». Пережогин внёс огромный вклад в серебро омичей в чемпионате-2011/2012, став вторым бомбардиром «ястребов» в плей-офф, а затем провёл за «Авангард» ещё несколько крутых сезонов. Пережогин, как и Лемтюгов, резко сдал в статистике с приходом Андрея Скабелки. Скорее всего, оба нападающих, привыкших играть в размашистый, комбинационный и не самый скоростной хоккей, просто не сумели перестроиться под силовую, физическую и вертикальную игру, которую проповедовал белорусский специалист.

Николай Лемтюгов и Александр Пережогин на разминке «Авангарда». Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В результате Пережогин остался в «Авангарде», пережив несколько урезаний своего немаленького контракта, и даже немного поиграл в прошлом сезоне под руководством Боба Хартли, но от прежнего Пережогина-бомбардира не осталось и следа. В октябре 2018-го «Авангард» всё-таки расторг соглашение с Александром, и тот даже не стал искать себе новое место работы. По некоторым данным, сейчас Пережогин живёт в Европе и не думает о возвращении в хоккей.

Андрей Первышин, 35 лет

Когда покинул КХЛ: в 32 года



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Металлург» Нк/«Нефтехимик», 33 игры, 9 (3+6) очков



Четырёхкратный чемпион России Андрей Первышин сделал себе имя в казанском «Ак Барсе». Невысокий, коренастый защитник был важной частью команды Зинэтулы Билялетдинова, не знавшей себе конкурентов на старте КХЛ, но уже в 2010-м Первышин оказался не нужен в столице Татарстана. После ухода из «Ак Барса» у Андрея был ещё хороший сезон в «Авангарде», но затем его карьера покатилась по наклонной. За семь лет Первышин сменил шесть команд, и в результате оказался в главном аутсайдере КХЛ новокузнецком «Металлурге», где запомнился лишь исполнением душевной песни под гитару с Михаилом Анисиным и Андреем Таратухиным и постоянным нарушением режима.

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После «Металлурга» карьеру Первышина в КХЛ не удалось реанимировать даже Андрею Назарову в «Нефтехимике», и защитник отправился доигрывать в другие лиги. Сезон с небольшим Первышин числился в клубе ВХЛ «Сарыарка» (провёл лишь 11 матчей), затем он переехал во Францию, но его сотрудничество с «Шамони» ограничилось одной игрой. В октябре 2019-го прошла новость, что Первышин продолжит карьеру в чемпионате Турции, но на этом его след пока теряется.

Никита Филатов, 29 лет

Когда покинул КХЛ: в 28 лет



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Спартак»/«Салават Юлаев», 22 игры, 8 (3+5) очков



Филатов – один из трудных детей нашего хоккея. В 2008-м году его потенциал высоко оценил «Коламбус», выбравший талантливого россиянина под восьмым номером драфта НХЛ, но авансы Никите оправдать не удалось ни в «Блю Джекетс», ни в России, куда Филатов окончательно вернулся в 2012-м. Никита временам играл очень ярко, но ему катастрофически не хватало стабильности, а ещё серьёзного отношения к делу. Расхлябанность и беспечность и сгубили его карьеру: сначала Филатов оказался не нужен в «Салавате Юлаеве», затем от него отказывались уже в «Югре» и «Адмирале».



В сезоне-2016/2017, казалось бы, Филатов смог перезагрузиться. Он выдал мощный год в «Ладе», набрав 40 (19+21) очков в 57 матчах, а в гостях у «Чемпионата» рассказывал, что он изменился, повзрослел и пересмотрел своё отношение к жизни и хоккею. Однако чудесного преображения не произошло: по ходу следующего сезона Филатов покинул «Ладу» ради «Нефтехимика», но не смог заиграть у Андрея Назарова, а потом опять пустился в путешествие по клубам. В «Спартаке» и «Салавате» Филатовым остались разочарованы, башкирский клуб и вовсе спустил Никиту в ВХЛ. За «Торос» он смотрелся неплохо в регулярке, а вот плей-офф провалил, и в результате стал никому не нужен в 29 лет даже на этом уровне.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Иван Касутин, 33 года

Когда покинул КХЛ: в 30 лет



Статистика в последнем сезоне КХЛ: «Торпедо», 10 игр, КН 3,51 и 86,5% ОБ; «Нефтехимик», 1 игра, КН 4 и 87,5% ОБ

Касутин никогда и близко не входил в число топовых вратарей КХЛ, но в первые сезоны лиги Иван был важной частью «Нефтехимика» Владимира Крикунова. С отлично игравшим Касутиным нижнекамцы несколько раз выходили в плей-офф, а однажды даже дошли до второго раунда, но эта мнимость успеха в итоге сыграла с Касутиным злую шутку. У него появились предложения из других команд, и он решил уехать на повышение, но быстро выяснилось, что Касутин был хорош только в конкретной системе одного тренера.



При этом Иван не был, конечно, совсем безнадёжен в других командах. У него были удачные отрезки в СКА и «Торпедо», но в последние годы Касутин сильно сдал, о чём говорит его статистика в сезоне-2016/2017, приведённая выше. С такими показателями голкипер уже никому не нужен был в КХЛ, Касутин перешёл в «Кузню», но и в ВХЛ у него ничего не получилось. Прошлый сезон Иван пропустил и, вероятно, о продолжении карьеры говорить не приходится.

Николай Жердев, 35 лет

Когда покинул КХЛ: в 33 года



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Нефтехимик»/«Динамо» Р, 20 игр, 6 (3+3) очков



Про Жердева уже сказано и написано немало. В первые сезоны КХЛ он был лидером мытищинского «Атланта» и одним из самых ярких игроков лиги, а в результате докатился до бесчисленных просмотровых контрактов с аутсайдерами, в которых отдельно прописывали пункт о нарушении режима. После эпопеи с рижским «Динамо» Жердев окончательно вылетел из КХЛ, а сейчас без особого успеха пытается найти себя хотя бы на нижних эшелонах российского хоккея.

Мог стать звездой НХЛ, но пропил свой талант. Сейчас Жердев не нужен даже в Высшей лиге Грустная история талантливого русского хоккеиста, не справившегося с жизненными соблазнами и собственным трудным характером.

Евгений Медведев, 37 лет

Когда покинул КХЛ: в 36 лет



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Авангард», 62 игры, 30 (8+22) очков



Ещё один знаковый защитник «Ак Барса» эпохи Зинэтулы Билялетдинова вернулся в Россию в 2016 году после годичной командировки в «Филадельфию», подписал контракт с «Авангардом» и на три сезона стал лидером обороны и капитаном «ястребов». Медведев был далеко не самым надёжным защитником, зато подкупал своим универсализмом (легко мог сыграть в центре первой тройки нападения, например) и хорошей результативностью.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Тем удивительнее, что после «Авангарда» Медведев не смог найти себе новое место работы. В своём последнем сезоне он повторил лучший показатель в карьере по набранным очкам, установленный год назад, но внезапно оказался невостребованным. Впрочем, скорее всего дело в завышенных требованиях самого спортсмена. Медведев не захотел идти на существенное понижение контракта или продолжать выступление в средних клубах и предпочёл завершить карьеру.

Константин Корнеев, 35 лет

Когда покинул КХЛ: в 35 лет



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Северсталь», 44 игры, 8 (1+7) очков



Надёжный, в меру результативный защитник сделал себе имя в ЦСКА, потом много выступал за «Ак Барс», поиграл за сборную России на чемпионатах мира и Олимпиаде. В принципе, карьера Корнеева подошла к завершению достаточно плавно и размеренно, но всё равно есть ощущение, что он мог бы поиграть ещё, даже на уровне КХЛ, как тот же Виталий Атюшов. Последние годы Константин провёл в «Северстали», где смирился с ролью домоседа и практически перестал набирать очки, но до поры до времени картины не портил. Однако масштабную революцию в Череповце, состоявшуюся по ходу сезона-2018/2019, Корнеев не пережил. В самом начале 2019-го Константин вышел на рынок свободных агентов, но новую команду не нашёл до сих пор. Возможно, не слишком усердно и искал.

Клуб КХЛ выгнал 15 хоккеистов за месяц. Чего мы не знаем? Они набрали в сумме 41 очко – у одного Вадима Шипачёва уже больше. Но новички «Северстали» ничем не лучше ушедших.

Денис Куляш, 36 лет

Когда покинул КХЛ: в 35 лет



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Северсталь», 24 игры, 6 (2+4) очков



Лучшие годы карьеры Куляша прошли в ЦСКА и родном «Авангарде», куда Денис возвращался несколько раз и пару сезонов даже был капитаном «ястребов». В 2016-м защитник с могучим броском и ярко выраженными лидерскими качествами перешёл в «Салават Юлаев», там провёл неплохой сезон у Игоря Захаркина, а вот отношения с Эрккой Вестерлундом у Куляша не сложились. Последовал переход в «Автомобилист», последний всплеск результативности (14 (7+7) очков в 32 матчах за уральцев), но в следующем году Денис смог найти работу только в «Северстали».



В Череповце Куляш не задержался (всё из-за той же массовой чистки), но с продолжением карьеры определился намного быстрее, чем Корнеев. Денис поехал играть в Корею, а следующим летом перебрался в Румынию, где отыграл весь прошлый сезон.

Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Михаил Анисин, 32 года

Когда покинул КХЛ: в 29 лет



Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Динамо» М, 11 игр, 4 (1+3) очка

Талантливый нападающий с патологической склонностью к нарушениям режима – вот краткая характеристика Анисина. Из-за своего трудного характера и тяги к различным авантюрам Михаил не сумел построить нормальную, успешную карьеру, хотя мы не раз видели, что он во всех смыслах способный малый. В КХЛ у Анисина были отличные сезоны в



«Сибири», «Витязе»/ОХК «Динамо» и «Сочи», но репутация скандалиста, нарушителя режима и пьяницы давно бежит впереди Михаила, так что о полноценном возвращении в КХЛ ему остаётся только мечтать.

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Последняя попытка Анисина удержаться в элите была сделана в московском «Динамо» в сезоне-2017/2018, но и она закончилась для хоккеиста отчислением. Правда, после сезона в Румынии, Михаил ещё подписывал пробный контракт с «Сочи», но в результате «леопарды» решили не связываться с проблемным форвардом. Анисин оказался в составе узбекского «Хумо» и провёл неплохой год в ВХЛ, но теперь, по известным причинам, Михаилу придётся искать новое место работы.



Продолжение следует…