Удар дровосека. Пережогин бил клюшкой в лицо, соперник бился в конвульсиях

Это случилось весной 2004 года. 30 апреля, во время розыгрыша плей-офф АХЛ в серии между «Гамильтон Буллдогс» и «Кливленд Бэронс» произошёл эпизод, который многие прозвали страшным. Его участниками были молодой и перспективный форвард системы «Монреаля» Александр Пережогин и защитник «Кливленда» Гарретт Стаффорд, который вряд ли этот день когда-нибудь забудет.

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«Это похоже на удар в бейсболе!»

На протяжении всего матча между Пережогиным и Стаффордом чувствовалась взаимная «любовь». В роковом эпизоде американец первый нарушил правила, ударив Александра клюшкой по рукам, и при этом, она слегка коснулась шлема Пережогина — свистка арбитра не последовало. 21-летний уроженец Усть-Каменогорска запомнил и через несколько секунд отомстил. Пока оба хоккеиста пытались подняться на ноги, он нанёс настоящий удар дровосека — с двух рук, клюшкой, сверху вниз по голове соперника. Основная часть удара пришлась в лицо, из-за чего Стаффорд мгновенно потерял сознание.



Видео эпизода с Пережогиным и Стаффордом можно посмотреть в YouTube.



Со стороны это выглядело по-настоящему страшно. Стаффорд, находясь в отключке, бился в конвульсиях. Он потерял несколько зубов, открылось кровотечение, которое потребовало нанести более 20 швов. Плюс ко всему — сотрясение мозга.



«Мистер Пережогин отомстил ударом с двух рук, который был похож на удар в бейсболе. Хуже всего, что соперник в этот момент стоял на коленях, пытаясь подняться со льда, но секунду спустя он уже лежал, дёргая ногами и истекая кровью из раненого лица», — писала тогда канадская The Globe and Mail.



За этот проступок Пережогин получил дисквалификацию на остаток плей-офф и весь следующий сезон, но любопытно, что провокация со стороны Стаффорда тоже не осталась без внимания. Пострадавший получил 6 матчей дисевалификации.



«По-моему, действия господина Стаффорда явно способствовали инциденту. Конечно, мистер Пережогин поступил неприемлемо, как с точки зрения хоккейного эпизода, так и общих человеческих последствий. Пережогин принёс Стаффорду свои извинения, хотя тяжесть травмы пострадавшего оказалась не столь серьёзна, как об этом сообщалось ранее», — отметил комиссар АХЛ Дэвид Эндрюс, который выписал россиянину самую длинную дисквалификацию в истории своей лиги.

«На повторе это выглядит ещё хуже»

«Я приложил усилия, чтобы поговорить с Гарретом и передать ему свои чувства. Я сотрудничал и с руководством Американской хоккейной лиги, и с муниципальными властями в Гамильтоне, которые инициировали расследование. Я ответил на все их вопросы. Могу сказать, что никогда не собирался бить кого-то по лицу, я не хотел причинять боль или травмировать Стаффорда», — сказал Пережогин уже потом, когда дело запахло даже более серьёзными санкциями, чем хоккейная дисквалификация.



В каком-то смысле россиянину повезло. Стаффорда отвезли в больницу в Гамильтоне и освободили уже на следующий день. Сотрясение мозга третьей степени и рваная рана лица вывели его из строя на неопределённый срок, но не сделали инвалидом и не прервали нормальную жизнь молодого парня, как это случилось в печальном эпизоде между Тоддом Бертуцци и Стивом Муром. Полиция города Гамильтон действительно инициировала расследование, которое вёл сержант Майк Кэмпбелл, но никаких исков, жалоб или обвинений в итоге предъявлено не было.



«Знаете, я в хоккее работаю всю жизнь, но никогда не видел ничего подобного. Могу сравнить это лишь с инцидентом между Максорли и Браширом, где тоже был удар клюшкой по голове. Я не думаю, что этот парень, Пережогин, будет когда-либо в будущем играть в Северной Америке. Это полный отстой. Я посмотрел повтор этого момента, и на повторе это выглядит ещё хуже», — откровенно заявил тогда главный тренер «баронов» Рой Соммер. «Поступок Александра не сочетается с его характером. Это один из самых талантливых молодых игроков, с которыми мне приходилось работать», — защитил Пережогина главный тренер «бульдогов» Дуг Джарвис.

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Соммер ошибся. Отыграв сезон в «Авангарде», Пережогин вернулся за океан и два сезона провёл в основе «Монреаля», где был, впрочем, далеко не так заметен, как от него ожидали — набрал 19 и 15 очков в каждом из регулярных чемпионатов. Вернувшись в Россию, Александр очень удачно смотрелся в «Авангарде» и «Салавате», стал двукратным чемпионом мира, выиграл золото Суперлиги в 2008 году, поучаствовал в Матче всех звёзд КХЛ и даже обладателем Кубка Надежды, в розыгрыше которого он стал лучшим нападающим.



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Стаффорд же так и остался игроком АХЛ, три последних сезона провёл в Швеции, Швейцарии и Финляндии и завершил карьеру в 2015 году