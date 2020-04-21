5 игроков, возвращавшихся в Америку из России. Одни покорили НХЛ, другим закрыли дорогу

Рассказываем про российских хоккеистов, которые уже уезжали в НХЛ, затем возвращались обратно в КХЛ, а после снова пробовали себя в Северной Америке. Чего эти игроки добились в Континентальной лиге, с каким «багажом» перебирались обратно за океан и что выигрывали там? Суперзвёзд калибра Радулова и Ковальчука в расчёт не берём, остановимся на примере Михаила Григоренко и игроков его класса.

н. Михаил Григоренко, 25 лет

Григоренко был талантливым форвардом ещё со времён своего выступления за «Красную армию», а в 2011 года Михаил отправился покорять Северную Америку. Интересно, что из «Баффало», драфтовавшего Григоренко, Михаила в 2012 году обменяли в «Колорадо» вместе с Никитой Задоровым. В «Эвеланш» Григоренко в целом выглядел неплохо, но какой-то феноменальной игры не показывал, в результате чего вернулся в родной ЦСКА и завоевал в России Кубок Гагарина. Теперь же Григоренко, будучи неограниченно свободным агентом в НХЛ, попробует себя в «Коламбусе». Что ж, будет интересно понаблюдать.

НХЛ отклонила контракт русского хоккеиста. Что теперь делать Григоренко и «Коламбусу»? В истории уже был случай, когда НХЛ отказалась регистрировать контракт русского игрока, тогда это обернулось большими проблемами для клуба.

н. Валерий Ничушкин, 25 лет

Воспитанник челябинского хоккея отправился в НХЛ сразу после того, как «Трактор» продал права на игрока в московское «Динамо». Играть за бело-голубых Валерий не хотел, но и в «Далласе», скажем прямо, у габаритного форварда не шибко получилось. В сентябре 2016 года Валерий перешёл в ЦСКА, который выкупил права на хоккеиста у московского «Динамо». Выиграть Кубок Гагарина с «армейцами» Валерий не успел, так как через два года снова вернулся в «Даллас», где устанавливал антирекорды в плане результативности. Глоток свежего воздуха для Валерия наступил в «Колорадо», где хоккеист и выступает по сей день. В «Эвеланш» Ничушкиным, выступающем за мизерные деньги, довольны.

Валерий Ничушкин в «Колорадо» Фото: Michael Martin/NHLI via Getty Images

н. Виктор Тихонов, 31 год

Внук легендарного Виктора Васильевича Тихонова первый раз уезжал в НХЛ ещё из «Северстали» в «Финикс» аж в 2008 году. Затем Тихонов снова возвращался в Череповец, потом пробовал себя в АХЛ, но лучшие годы карьеры, конечно, провёл в составе СКА, с которым дважды завоёвывал Кубок Гагарина. Между этими двумя трофеями Тихонов снова успел поиграть в «Аризоне», но рассчитывать на что-то серьёзное с командой такого уровня не приходилось, а из «Чикаго» Виктора быстро обменяли. Так что путешествия Тихонова по Северной Америке, по всей видимости, подошли к концу. Хоккеист подписал новый контракт с «Ак Барсом», куда был обменян СКА в ноябре 2019 года.

н. Евгений Дадонов, 31 год

Челябинец, драфтованный «Флоридой», уехал из «Трактора» в Северную Америку ещё в 2009 году, но та поездка запомнилась для Евгения по большей части играми в низших лигах. В КХЛ, куда Дадонов вернулся играть за «Донбасс», карьеру форварда реанимировал Андрей Назаров, после чего на хоккеиста положили глаз в СКА. С Питером Дадонов выиграл два Кубка Гагарина, круто играл в знаменитой тройке с Шипачёвым и Панариным, а затем снова уехал в НХЛ во «Флориду». Чего за это время добился Евгений? Кубок Стэнли и «Флорида» — вещи пока несовместимые, но сейчас, в отличие от первого захода, Дадонов является стопроцентным игроком основы «пантер» и одним из лучших её бомбардиров, покоряя своей результативной игрой всю НХЛ.

Дадонов хочет затащить «Флориду» в плей-офф! Голевой дубль и 6 очков в четырёх матчах А Бобровский выиграл первый матч на выезде с 30 октября.

н. Александр Бурмистров, 28 лет

У Бурмистрова большой опыт выступления в НХЛ. Из родного «Ак Барса» центральный нападающий уехал покорять «Атланту», а затем и «Виннипег», куда передислоцировался клуб. Затем были два года в «Ак Барсе» и очередная проба сил в НХЛ. Но ни в «Виннипеге», ни в «Аризоне», ни в «Ванкувере» на первые роли Бурмистров так и не вышел, хотя очень старался. Стало понятно, что пришло время окончательно связывать свою карьеру с Россией. В «Ак Барсе» и Бурмистрова не клеились отношения с Зинэтулой Билялетдиновым, а после громкого обмена с «Салаватом» Александр стал выступать за Уфу. Контракт заканчивается 30 апреля 2020 года.