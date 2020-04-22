Сокрушительное поражение Канады со счётом 1:11! После игры они не хотели слушать гимн СССР

Так крупно канадцы не проигрывали никогда. На чемпионате мира — 1977 Эспозито и Ко были готовы провалиться от стыда под лёд.

В июле 1975 года на пост президента ИИХФ был назначен Гюнтер Сабецки. Его этап руководства международной хоккейной федерацией ознаменовалось настоящей революцией, поскольку одним из первых шагов Сабецки стал договор с НХЛ, согласно которому было разрешено участие профессионалов на чемпионатах мира. К тому моменту североамериканские сборные успели пропустить уже шесть турниров, из-за чего интрига на ЧМ с каждым годом становилась всё призрачнее. Однако привлечение свежих сил из Национальной хоккейной лиги вновь открывало канадцам и американцам двери на чемпионаты мира.

Последнее поражение Канады на Олимпиаде с игроками НХЛ. Потом они разгромили Россию Крайним тогда сделали Бродо. Если бы этого не случилось, то, возможно, потом не было бы и «горилл, выскочивших из клетки».

К 1976 году родоначальники хоккея так и не сумели собрать национальную сборную, но в 1977 году сборная Канады приехала-таки на чемпионат мира после восьмилетнего перерыва. В канадскую команду попали те хоккеисты, клубы которых не попали в плей-офф или вылетели в первом раунде, но это не мешало всем болельщикам и экспертам расценивать Канаду как главного фаворита. Однако на деле всё оказалось далеко не так радужно для Фила Эспозита и компании.



В первом матче турнира канадцы достаточно уверенно справились со сборной США (4:1), затем уступили шведам (2:4). Третий поединок первого этапа у канадцев был со сборной СССР, и здесь произошло неожиданное.

24 апреля 1977 года. Вена, Winerer Stadthalle.

Канада – СССР 1:11 (0:3, 1:5, 0:3).

Канада: Рутерфорд (Т. Эспозито, 30); Кернс – Расселл, Вадне – Д. Смит, Г. Смит; Проновост – Ф. Эспозито – Классен, Пэйман – Ларуш – Вейл, Р. Эллис – Меррик –Макадам, Р. Жильбер – Маккени – Хэмптон.

СССР: Третьяк; Цыганков – Гусев, Бабинов – Лутченко, Васильев – Первухин; Михайлов – Петров – Харламов, Мальцев – Шадрин – Якушев, Балдерис – Жлуктов – Капустин, Шалимов.

Голы СССР: Якушев — 4, Балдерис — 2, Михайлов — 2, Харламов, Жлуктов, Васильев.

Гол Канады: Хэмптон.

Этот матч стал самым крупным разгромом канадцев не только в истории взаимоотношений со сборными СССР и России, но и вообще в целом на крупных международных турнирах. Как писал в своей автобиографической книге Владислав Третьяк, сборная Канады вела себя на турнире так, словно уже выиграла его — использовала сумасшедшую тактику запугивания, за что и была наказана.



«Если мне придётся прыгнуть и схватить кого-нибудь за горло, чтобы выиграть матч, я сделаю это», — заявил Фил Эспозито в интервью австрийской газете, но при том уровне хоккея, который показали канадцы, это бы точно не помогло.



Уже к первом перерыву сборная СССР зафиксировала игровое преимущество тремя забитыми голами. В середине первого периода Жлуктов подхватил шайбу в своей зоне, промчался через всю площадку, а затем диагональным пасом вывел Хельмута Балдериса один на один. Через полторы минуты Михайлов въехал в зону и отбросил шайбу под бросок Петрову — на мгновение все потеряли шайбу из вида, но она оказалась на клюшке у Валерия Харламова, который накатил на правую штангу и удвоил перевес. После первого гола Александра Якушева, сделавшего счёт 3:0 в пользу советской команды, канадцы сбились на грубую игру, что окончательно лишило их шансов на достойный результат.

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Сборная СССР забросила три шайбы в большинстве, а свой единственный гол «кленовые» забили вчетвером, когда пятиминутное удаление получил грубиян Пэйман. От стыда канадские хоккеисты были готовы провалиться под лёд.



«Конечно, они заслуживали более высокого места, чем четвёртое, но подвела «кленовых листьев» слишком грязная игра. Я всякое видывал на льду, однако то, что иногда вытворяли в Вене канадцы, было и для меня открытием. За такие дела у нас надолго отбирают клюшку. Пэйман, Маккени, Рассел и их приятели хулиганили не переставая, и судьям ничего не оставалось, как постоянно отправлять их на скамью штрафников», — вспоминал Третьяк.



Видео разгрома канадцев можно посмотреть в YouTube.

После разгромного поражения от СССР, канадцы сыграли вничью с чехословаками (3:3), обыграли финнов (5:1), сборную ФРГ (9:3) и Румынию (7:2). Заняв четвёртое место в первом групповом этапе, «кленовые» смогли пробиться в финальный раунд, где разгромили Швецию (7:0) и будущих чемпионов мира — сборную Чехословакии (8:2), но советской команде снова проиграли очень крупно — 1:8. В итоге, золото досталось ЧССР, серебро — Швеции, бронза — Советскому Союзу, а канадцы остались с «деревянными» медалями за четвёртое место.

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Помимо двух разгромных поражений, канадцы, по своей тогдашней традиции, запомнились хамским поведением. Команда несколько раз отказывалась слушать национальные гимны после окончания проигранных матчей. «Мы не могли соревноваться с Советами на равных и, естественно, пытались отомстить. Хотя бы таким образом», — объяснял поведение своих подопечных тренер Джонни Уилсон.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Что же касается сборной СССР, то после этого турнира в отставку вынуждено был уйти тренерское трио Кулагин — Локтев — Юрзинов, на смену которым пришёл Виктор Тихонов, начавший новую эпоху в национальной команде.