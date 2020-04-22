Соколов отражал по 40 бросков за матч и вытащил Россию в финал. ЧМ-2002 был похож на чудо

Чемпионат мира в 2002 году стал знаковым турниром для российского хоккея, глотком свежего воздуха после смутного времени 90-х. На шведском мировом форуме наша национальная команда впервые за девять лет сумела завоевать медали, причём сразу серебряные, и тогда это было колоссальным прорывом.

Нет, конечно, у России были звёзды и игроки мирового уровня, наша команда выигрывала серебро Олимпиады в Нагано и бронзу Солт-Лейк-Сити. Но на тех турнирах сборная была целиком составлена из энхаэловцев, а хоккей в самой стране находился в упадке. Ярче всего это иллюстрировали чемпионаты мира, куда, по понятным причинам, нельзя было пригласить всех лучших из НХЛ, да и те, кто приезжал из-за океана, не спасали ситуацию, а порой и откровенно проваливались. То была эпоха «отказников», конфликтов хоккеистов с наставниками и Федерацией, чехарды на тренерском мостике в главной команде страны.

Фото. Сборная России-2002. Как изменились призёры чемпионата мира На чемпионате мира – 2002 в Швеции сборная России дошла до финала, где сенсационно проиграла словакам. Как изменились призёры того турнира?

И тут вдруг – выход в финал чемпионата мира. За то шведское чудо, конечно, нужно поблагодарить всю команду, которой рулил Борис Михайлов. Великолепно сыграла легендарная тройка «Авангарда» Прокопьев – Затонский – Сушинский (19 очков на троих), классный турнир провели защитники Дмитрий Рябыкин и Дмитрий Быков, главным по голам был снайпер из «Металлурга» Валерий Карпов, летал по площадке молодой Максим Афиногенов – один из трёх представителей НХЛ в той сборной российской Суперлиги.



Но главный герой ЧМ-2002 у сборной России играл в воротах. Без Максима Соколова наша команда, вероятнее всего, проиграла ещё в четвертьфинале и в очередной раз осталась бы без медалей. Но Соколов в Швеции провёл, наверное, свои лучшие матчи в карьере и подарил неожиданный праздник всей стране.

Соколов дрогнул в финале, но стал героем России

В самых крутых сюжетах кинематографа, по классике жанра, главный герой и будущий спаситель поначалу держится в тени и не воспринимается всерьёз. Так и Максим Соколов на ЧМ-2002 ехал в роли бэкапа для звезды ярославского хоккея Егора Подомацкого. Тот набирал обороты в «Локомотиве» и только что привёл железнодорожников к золоту чемпионата России. 29-летний Соколов же был просто парнем для подстраховки, да и его бэкграунд с ЧМ-2001 не впечатлял. Там Максим как раз был основным вратарём, но не выручил ни в игре с канадцами на групповом этапе (1:5), ни в четвертьфинале со шведами (3:4 ОТ). Клубная карьера у Соколова складывалась неплохо, в 2000-м он ушёл из родного СКА на повышение (!) в «Северсталь», но в том же сезоне-2001/2002 российской Суперлиги Максим слабо сыграл в четвертьфинальной серии с «Авангардом». Так что не было ничего удивительного в том, что Борис Михайлов сделал ставку на более молодого и «горячего» на тот момент Подомацкого.

Егор Подомацкий и Максим Соколов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В Швеции с Егором в воротах сборная России расправилась со Словенией (8:1) и Австрией (6:3), потом уступила шведам (0:2) и сыграла сенсационную ничью с Украиной (3:3). Этот результат, кстати, едва не оставил подопечных Михайлова вообще без плей-офф. В следующей игре с финнами было решено опробовать Соколова, и Максим проверку боем прошёл: отразил 42 броска, пропустил лишь однажды, и не его вина, что партнёры не смогли ни разу пробить Юсси Маркканена.



Окончательно в сторону Соколова маятник тренерского доверия качнулся во время заключительной игры квалификационного этапа со словаками. В старте её начал Подомацкий, но Бондра и Ко уже к концу первого периода забили три безответных гола, и на льду появился Соколов. Свои два периода Максим отыграл тоже не идеально, пропустив те же три шайбы, однако при новом вратаре сборная России хотя бы бросилась в погоню, пускай и безуспешную. Итоговый счёт – 4:6.



Подопечные Михайлова проиграли всем сильным сборным на групповом этапе и вползли в четвертьфинал лишь благодаря лучшей разнице шайб, чем у сборной Украины. В первом матче на вылет нашу команду ждали не знавшие поражений чехи, действующие трёхкратные чемпионы мира, во главе с Яромиром Ягром, которому нужно было золото ЧМ для вхождения в «Тройной золотой клуб». Короче говоря, в сборную России оставалось только верить.

На четвертьфинал тренерский штаб решил поставить Соколова. То ли хотели взбодрить команду, то ли успешный для вратаря матч с Финляндией вспомнили. Да не так уж и важно, из-за чего было принято это судьбоносное решение! Максим превратился в стену: грозные чехи ничего не могли поделать с Соколовым и ловили мощные дежавю с игрой трёхмесячной давности в Солт-Лейк-Сити. Только там тащил энхаэловец Хабибулин, а здесь скромный парень из «Северстали». В результате Соколов пропустил только одну шайбу с 37 бросков, а наши парни трижды огорчили Гниличку – есть главная сенсация турнира!

Максим Соколов останавливает проход Яромира Ягра Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Оказалось, что в игре с Чехией Соколов лишь разминался перед настоящим бенефисом – он состоялся в полуфинале с финнами. Сборная Суоми позволила россиянам лишь 11 раз бросить в створ ворот за всю игру (удивительно, но этого хватило для голов Затонского и Афиногенова) и большую часть времени владела просто подавляющим преимуществом. Но у России был Соколов. Он крутился, как белка в колесе, – если вы видели манеру игры Максима, то согласитесь, что это не клише, а очень точное сравнение – и позволил нашей команде дожить сначала до овертайма, а потом и до буллитов. Соколов отразил 43 броска, из них 20 в третьем периоде и 5 в дополнительное время. И у Максима ещё остались силы на буллиты! Своим хладнокровным спокойствием он просто «убил» четыре финские попытки, а партнёры Карпов и Андрей Коваленко не подвели у ворот Маркканена. Сборная России впервые за 9 лет вышла в финал чемпионата мира, а Соколов в этот миг стал героем общенационального масштаба. Этот ЧМ стал похож для России на чудо.



Матч сборных России и Финляндии в полуфинале ЧМ-2002.

К сожалению, докрутить до золота тот чемпионат мира сборной России не удалось. Во многом потому, что Соколов, видимо, исчерпал лимит на чудеса. Финальный матч со словаками Максим начал с курьёзного гола от Любомира Вишнёвски, а закончил пропущенной в ближний угол шайбой Петера Бондры за минуту с небольшим до конца основного времени. Сборная России в тот день вытащила тяжелейшую игру со счёта 1:3, но на этот решающий выпад золотого словацкого поколения ответить уже не смогла.



Финал ЧМ-2002 Россия – Словакия.

Впрочем, никому и в голову не могло прийти критиковать Соколова, потому что именно Максим затащил Россию в тот финал. Финал, которого тогда от сборной вообще никто не ждал. По итогам турнира Соколов был признан лучшим вратарём и вошёл в символическую пятёрку чемпионата – единственный из сборной России.

Максим Соколов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Золотой вратарь «Авангарда»

ЧМ-2002 остался самым ярким событием в карьере Соколова в национальной команде. Через две недели после финала со Словакией Максиму исполнилось 30 лет, и уже на четвёртом десятке голкипер принял участие в четырёх чемпионатах мира, а также выходил на лёд в играх Кубка Мира-2004 и Олимпиады-2006. Но никогда больше Соколов не демонстрировал столь вдохновенной игры за сборную России, а его коллекция международных медалей пополнилась лишь одной бронзой после ЧМ-2005.



На ЧМ-2002 озолотить сборную России Соколову не удалось, но его главное карьерное достижение тогда было ещё впереди. После шведского триумфа на вратаря «Северстали» вышел один из ведущих клубов Суперлиги «Авангард», и сезон-2002/2003 герой чемпионата мира начал уже в Омске.

Первый год в «ястребах» обернулся для Соколова разочарованием. В полуфинале «Авангард» встретился с бывшей командой Максима и проиграл череповчанам серию в пяти матчах. Решающий гол на льду СКК Блинова в ворота Соколова в меньшинстве забил Алексей Калюжный – ещё один знаковый хоккеист для «Авангарда» будущего.



Но через год все былые неудачи и поражения стёрлись для Соколова в один миг. В этот миг, вечером 10 апреля 2004-го, он отразил буллит своего партнёра по сборной России Валерия Карпова и принёс «Авангарду» первое в истории клуба золото чемпионата России. Капитан «Металлурга», признанный мастер штрафных бросков, попытался фирменным образом раскачать Соколова, но Максим не дрогнул. И через мгновение побежал через площадку, скидывая амуницию, навстречу к другим «ястребам», чтобы отпраздновать главную хоккейную победу в своей жизни.



Серия буллитов в решающем матче финала Суперлиги-2004 «Металлург» — «Авангард».

По ходу золотого сезона-2003/2004 Соколов, по сути, вытеснил из «Авангарда» легенду клуба Александра Вьюхина, а в плей-офф, который Максим отыграл от звонка до звонка, показал просто сумасшедшую статистику – менее одной пропущенной шайбы в среднем за игру и 96,7% отражённых бросков. Это был пиковый Соколов!

Максим Соколов разговаривает с рефери Фото: photo.khl.ru

Спад в карьере, игра с Бобровским, дебют в 41 год

Увы, Максим поздно раскрылся, а на высочайшем уровне провёл совсем немного времени. Годы с 2002 по 2004-й стали золотыми в карьере этого голкипера, но сразу после чемпионства с «Авангардом» начался период затухания. Уже по ходу сезона-2004/2005 Соколов проиграл конкуренцию в воротах «ястребов» Норману Мараклу, почти весь плей-офф просидел в запасе (зато поучаствовал в московском унижении от «Динамо»), а в межсезонье перешёл в СКА.



В родном городе у Соколова выдался неплохой год, а в феврале Владимир Крикунов даже позвал Максима помогать Евгению Набокову на Олимпиаду в Турине. Но в 2006-м 34-летний голкипер откровенно поехал с ярмарки. Сначала проиграл конкуренцию Мартину Прусеку в СКА, потом ненадолго вернулся в Омск, но лишь испортил о себе впечатление и по ходу чемпионата оказался в новокузнецком «Металлурге», которым в те годы руководил Борис Михайлов.

Максим Соколов (слева) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В «Кузне» Соколов немного ожил, слегка поправил упавшую за последние годы статистику. В первом сезоне КХЛ Максим был духовным наставником молодого Сергея Бобровского, с которым поровну делил время в воротах «Металлурга», но на следующий год Соколова в Новокузнецке уже не было. Он в очередной раз вернулся в СКА, потом ещё немного пометался между Санкт-Петербургом и Челябинском, а в сезоне-2011/2012 провёл последнюю в карьере игру за «армейцев». Соколов заменил Илью Ежова после первого периода матча в Казани и помог СКА одержать победу по буллитам – в лучших традициях Максима.

Последний матч Максима Соколова за СКА

Это был ещё не самый финиш карьеры. В сезоне-2012/2013 Соколов оказался в «Нефтехимике» Владимира Голубовича. В Нижнекамске Максим в основном сидел за спиной Мэтта Далтона, но напоследок ему удалось дебютировать в плей-офф КХЛ. В одной из игр серии с «Ак Барсом» канадец заработал матч-штраф, и 41-летнему Соколову пришлось выйти на лёд, а затем полностью провести ещё одну игру.

Последний матч Соколова в карьере

Максим Соколов всегда был типичным вратарём по складу характера. Спокойный, рассудительный, несколько замкнутый в себе. Ещё будучи действующим игроком, он удивлял пристрастием к книгам, любви к философии и истории. В нём сразу были видны задатки будущего тренера, однако на этой стезе Соколов пока не спешит прогрессировать. Ещё в 2013-м он стал тренировать голкиперов мытищинского «Атланта», затем получил аналогичную должность в СКА, и с тех пор застрял на одном месте в системе петербуржского клуба – вот уже четыре сезона Соколов работает в тренерском штабе команды СКА-1946 из МХЛ. Возможно, конечно, Максим и сам не рвётся тренировать по-крупному. А может быть, в этой роли он тоже раскроется позднее.