Что будет с КХЛ после того, как наладится жизнь. Клубов станет меньше, а интриги больше

Хоккеисты клубов КХЛ продолжают находиться на самоизоляции после остановленного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/2020, который уже вряд ли будет доведён до конца, хотя некоторые считают, что он должен быть доигран. Всё усложняет тот факт, что те же «Барыс» и «Йокерит» уже снялись с плей-офф, а легионеры клубов разъехались по домам. Однако, помимо всех негативных новостей, высыпавшихся на болельщиков и спортсменов за последнее время, есть и положительные моменты, способные дать толчок для развития лиги и российского хоккея.

Много интересных трансферов

Нынешняя трансферная кампания — одна из самых интересных за последнее время. Официально пока разрешено только продление контрактов со своими игроками, так как все переходы и обмены будут осуществляться после 30 апреля – именно до этого срока действуют соглашения у хоккеистов и тренеров. Но, разумеется, клубы, пусть и неформально, активно работают уже сейчас, договариваясь об интересных сделках. В КХЛ появится много иностранцев, ранее не выступавших в лиге, хватает занимательных переходов и договорённостей и внутри чемпионата, о которых мы рассказывали в наших специальных материалах.

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Игроки перестанут получать заоблачные зарплаты

Порой хоккеистов (причём как россиян, так и легионеров) умасливали какими-то невероятными зарплатами. Чего стоили только 180 млн руб. Сергея Мозякина в «Магнитке», 150 млн руб. Найджела Доуса в «Автомобилисте» или 130 млн руб. Даниса Зарипова в «Ак Барсе». Все они заслуженные спортсмены, и в их профессионализме сомнений нет, но в любом случае зарплаты в лиге порой слишком раздували. Теперь всем, даже главным звёздам лиги, придётся ужаться, а средства клубов будут расходоваться более рационально. Сокращение зарплат неминуемо не только из-за жёсткого потолка зарплат, о котором мы поговорим отдельно, но и из-за общей экономической ситуации в стране.

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Жёсткий потолок и новые возможности для молодёжи

Введение жёсткого потолка зарплат в 900 млн руб. вводится в КХЛ начиная с сезона-2020/2021. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать в потолке зарплат доходы игроков в возрасте 21 года и моложе. Таким образом, клубы не только перестанут платить баснословные деньги хоккеистам, но и активнее развивать и задействовать в главной команде свою молодёжь. Так что со следующего сезона в клубах КХЛ мы однозначно увидим больше талантливой и перспективной молодёжи. Она получит новый отличный шанс для развития.

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Качество турнира улучшится, интрига возрастёт

Да, в следующем сезоне КХЛ уже точно не примет участия «Адмирал», уведомивший лигу о своём решении пропустить чемпионат. Сложности, связанные с финансированием, могут возникнуть и у других команд. Но и здесь можно найти определённые плюсы. Например, однозначно будет выравниваться общий уровень соревнования, возрастёт его качество и интрига. Трудоустроиться в команды КХЛ станет ещё сложнее, поэтому игроки среднего и низкого класса отправятся в Высшую лигу. Предложение на рынке свободных агентов будет превышать клубный спрос на игроков – это отлично в плане зачистки лиги от слабых и давно не соответствующих уровню КХЛ хоккеистов.

Не будет раздутой регулярки

Чем меньше клубов будет выступать в регулярном чемпионате, тем менее раздутым он будет. Порой в конце регулярки становится реально скучно, аутсайдеры заранее отваливаются, а клубы вроде «Адмирала» или минского «Динамо» становятся поставщиками очков, банально доигрывая турнир. Сокращение числа участников частично закроет эту проблему.

В КХЛ точно появятся новые звёзды

Нет сомнений, что новый чемпионат КХЛ подарит Континентальной лиге новых звёзд. Да, есть хоккеисты, которые уезжают в Национальную лигу, но ведь есть и те, кто возвращается обратно. К примеру, почему бы не стать звёздами КХЛ молодым и талантливым Голдобину и Зыкову? Голдобин уже точно будет играть за ЦСКА, Зыков – вполне возможно. Или же форварду «Нэшвилла» Якову Тренину, чьё возвращение в Россию тоже реально? Вполне мог бы заново засверкать в КХЛ и нападающий Николай Прохоркин, права на которого у СКА. В «Лос-Анджелесе» у Николая явно не идёт.