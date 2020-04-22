Тогда и сейчас: фото тренеров КХЛ с разницей в 20-30 лет

Любой хоккейный тренер когда-то сам был игроком — это аксиома, не требующая доказательств. Обычно за плечами наставников есть какая-либо карьера разной степени длины, хотя случаются и исключения. В нашей лиге таких два – Лаури Марьямяки и Боб Хартли никогда не играли в хоккей на профессиональном уровне. Но у большинства нынешних специалистов в КХЛ всё-таки есть богатый опыт игры за различные клубы. Помните ли вы, как выглядели, например, Владимир Крикунов, Андрей Скабелка или Андрей Разин, когда они сами играли в хоккей под чьим-либо началом? Если забыли или не знали, то мы вам покажем.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru/hcdinamo.by

Самый опытный тренер в современной КХЛ работает наставником аж с 1984 года – именно тогда Крикунова впервые пригласили в штаб минского «Динамо», выступавшего тогда в Первой лиге всесоюзного первенства. Игровая карьера Владимира Васильевича получилась небогатой, а большую её часть Крикунов посвятил рижскому «Динамо».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru/ice-hockey-stat.com

Михаил Кравец только в прошлом сезоне начал самостоятельно тренировать на уровне КХЛ, и его работу с «Витязем» можно признать удовлетворительной. Будучи игроком, воспитанник ленинградского хоккея выступал на родине исключительно за команды из Северной столицы – «Ижорец», СКА и «Спартак». На протяжении девяти лет Кравец пытался пробиться в НХЛ, но максимум, чего он добился – одна игра за «Сан-Хосе» в сезоне-1992/1993.

Фото: Светлана Садыкова/Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Белорус Андриевский уже 14 лет работает тренером, в КХЛ его добрым словом вспомнят в «Адмирале», который два года подряд под руководством Андриевского выходил в плей-офф. Сейчас Александр востребован в ХК «Сочи» — недавно специалист подписал новый контракт с «леопардами». Что касается Андриевского-игрока, то за свою карьеру он сменил множество клубов, поиграл и в Беларуси, и в России, и в Европе, и в Америке. Лучший личный результат Александр показывал в финском ХПК, но трофеи выигрывал только с минским «Тивали» в чемпионате Беларуси.

Фото: Георгий Соколов, photo.khl.ru/chelhockeyhistory.ru.com

Один из самых титулованных тренеров КХЛ Олег Знарок нынче успешно работает в московском «Спартаке», но ещё недавно он выигрывал Кубок Гагарина со СКА и олимпийское золото со сборной России. Карьера Знарка-игрока получилась весьма яркой и богатой на события, а большую её часть уроженец Челябинска отыграл в рижском «Динамо» и чемпионате Германии.

Забивал Третьяку, «спаивал коллектив», дрался с бандитами. Каким хоккеистом был Знарок Ещё будучи игроком, Олег Валерьевич отличался жёстким характером и никогда не признавал авторитетов.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Скабелка – один из самых успешных тренеров КХЛ новой волны. Пять лет назад он привёл «Сибирь» к лучшему результату в истории клуба, а сейчас мог добиться невиданных прежде высот с «Барысом». Впрочем, казахстанская история Скабелка уже завершена, и теперь его ждёт новый вызов. Возможно, в «Локомотиве», в составе которого Андрей в своё время провёл три сезона и стал чемпионом России. Помимо железнодорожников Скабелка также играл за «Тивали», «Ак Барс», «Ладу», «Салават Юлаев» и «Сибирь».

Фото: Александр Крокка/Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Андрей Разин после грандиозного успеха в ВХЛ с «Ижсталью» сумел всё-таки закрепиться в роли тренера и в КХЛ, и сейчас готовится начать очередной сезон в «Северстали». Как игрок, Разин особенно запомнился болельщикам магнитогорского «Металлурга». В составе «Магнитки» Андрей провёл шесть сезонов и дважды становился чемпионом России.

Фото: Георгий Соколов/Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Интересный молодой специалист Вячеслав Буцаев хорошо зарекомендовал себя в КХЛ в командах-середняках: и ХК «Сочи», и «Нефтехимик» с Буцаевым регулярно выходили в плей-офф. Будучи хоккеистом Буцаев сменил немало команд в России, а начинал Вячеслав в ЦСКА, откуда затем и отправился за океан. С НХЛ у Буцаева не сложилось, зато после возвращения ему удалось дважды выиграть чемпионат России с «Локомотивом».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Действующий обладатель Кубка Гагарина в роли тренера большую часть карьеры провёл в «Авангарде». В составе «ястребов» Никитин стал чемпионом России в 2004 году, а коньки на гвоздь Игорь повесил после сезона в составе «Сибири». В последнем розыгрыше чемпионата Суперлиги Никитин был капитаном новосибирцев.

Драка с британцами, прозвище Царь, гол на Олимпиаде. Каким хоккеистом был Игорь Никитин «Он никогда не считал себя умнейшим парнем в раздевалке. Но всегда учился».

Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru/global-sport.ru

В качестве тренера Илья Воробьёв приводил «Металлург» к Кубку Гагарина, работал наставником СКА и сборной России. В игроцкие годы сын Петра Ильича Воробьёва много времени провёл в чемпионате Германии, а в России запомнился по выступлениям за «Ладу» и «Магнитку».

Фото: Александр Лукин/Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Опыт главного тренера у Гиртса Анкипанса пока совсем небольшой – три года в рижском «Динамо». Но это неудивительно, учитывая, что ещё в сезоне-2012/2013 Гиртс был действующим хоккеистом латвийской команды. В молодые годы Анкипанс также в основном играл в родной Риге, хотя и отлучался на несколько лет в европейские чемпионаты.

Фото: Ильнар Тухбатов/Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Квартальнов – один из сильнейших тренеров новой волны, который пока никак не может выиграть Кубок Гагарина. Дмитрий мог за него побороться с «Ак Барсом», но прошедший сезон был остановлен досрочно. В игроцкие годы Квартальнов тоже не был баловнем судьбы: ни в «Химике», ни в «Ак Барсе», ни в европейских командах Дмитрий не смог добраться до трофеев, а в НХЛ провёл лишь один полный сезон.

Сбегал из «Химика», бесил Плющева, мог стать звездой НХЛ. Каким хоккеистом был Квартальнов Дмитрий Вячеславович был прирождённым снайпером, но ему всегда не везло с чемпионскими титулами.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru/favoritmarket.com

Вся недолгая пока тренерская карьера Николая Цулыгина проходит в родной Уфе, будучи игроком он тоже немало поиграл за «Салават Юлаев», но так же сменил немало других команд в чемпионатах России. «Ак Барс», «Металлург», «Нефтехимик», московское «Динамо» — вот далеко не полный карьерный список Цулыгина. Пробовал защитник свои силы и в НХЛ, но закрепиться в «Анахайме» у Николая не получилось.

Фото: Александр Лукин/Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Один из лучших тренеров прошлого сезона КХЛ родился в Уфе и большую часть карьеры посвятил «Салавату Юлаеву». В столице Башкортостана Заварухин завоевал любовь болельщиков и золото чемпионата России в 2008 году. Помимо уфимской команды Николай немного поиграл за ЦСКА, «Ладу», «Ак Барс», а последний сезон в карьере Заварухин провёл уже в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга».

Фото: Сергей Федосеев/Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сейчас Алексей Кудашов осваивается в роли главного тренера СКА и сборной России, а будучи хоккеистом, воспитанник электростальского «Кристалла» лучшие годы своей карьеры посвятил московскому «Динамо» и «Локомотиву». С бело-голубыми Кудашов дважды стал чемпионом России, кроме того, Алексей выигрывал титулы с немецким «Дюссельдорфом» и финским ТПС.

С детства болел за «Динамо», Овечкин носил его на руках. Каким хоккеистом был Кудашов Не самый яркий, зато честный и надёжный нападающий, с молодых лет готовившийся стать тренером.

Фото: Дмитрий Кулинчич/Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В качестве главного тренера в КХЛ Гулявцев успел проявить себя в «Северстали» и «Амуре», а большая часть игровой карьеры Александра прошла в родной Перми. За «Молот-Прикамье» Гулявцев в общей сложности провёл 13 сезонов, также поиграл в «Нефтехимике», «Магнитке», «Северстали», а карьеру, уже в КХЛ, завершал в составе «Автомобилиста».