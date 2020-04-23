«Мальцев второй месяц в больнице, и всё очень тяжело». Легенда советского хоккея болен

Мальцев — настоящая легенда московского «Динамо» и сборной СССР. Именно он — лучший снайпер национальной команды, выступавший под 10-м номером — при всём уважении к Павлу Буре. Абсолютный рекордсмен сборной СССР: провел за неё больше всех матчей – 319, забросил больше всех шайб – 212. Свой 71-й день рождения Александр Николаевич встретил в больнице в Германии. Как рассказал главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов в интервью «СЭ», Мальцев уже второй месяц лежит в искусственной коме.

«Поздравил ли 20 апреля Мальцева с днём рождения? К сожалению, такой возможности нет. Он уже второй месяц лежит в Германии, в больнице, и всё очень тяжело. Он в искусственной коме. Врачи то выводят Сашу из неё, то обратно вводят. Но они говорят, что всё будет хорошо. Будем надеяться», — сказал Крикунов.

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«С Мальцевым любой забивать начнёт»

«Я сейчас веду достаточно уединённую и закрытую жизнь. Очень тяжело пережил смерть супруги. Переехал на дачу, в город выезжаю редко, в основном на хоккей. Здесь у меня природа, чистый воздух, любимый пёс-дворняга и три кота. Гуляю каждый день, зимой чищу двор от снега. После богатой на события молодости это лучший вариант», — говорил Мальцев год назад, когда ему исполнилось 70. Тогда никто не мог подумать, что совсем скоро здоровье Александра Николаевича резко ухудшится.



До 2019 года он был советником президента «Динамо», старался ходить на все матчи и деятельно участвовал в том, что москвичи дважды завоевали Кубок Гагарина — в 2012 и 2013 годах.



Удивительно, но за 13 лет выступлений за динамовцев в качестве игрока Мальцев никогда не становился чемпионом страны — настолько силён в те годы был столичный ЦСКА. По словам самого форварда, он тоже мог оказаться в стане «армейцев», которые за ним охотились, но Мальцева оперативно призвали на службу в погранвойска по личному приказу председателя КГБ Юрия Андропова, и после этого попытки его переманить завершились.

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Зато в сборной СССР Мальцев забрал великолепный набор наград. 9 золотых медалей чемпионатов мира, два золота и одно серебро Олимпиад, лучший игрок сборной СССР на Кубке Канады — 1976.

«С Мальцевым любого выпусти, кто хоть как-то на коньках стоит да клюшку держит, — и тот забивать начнёт», — говорил о партнёре Николай Дроздецкий, который, играя в одной тройке с Мальцевым, стал лучшим бомбардиром ЧМ-1981. А комплимент от Анатолия Тарасова в адрес нападающего перевешивает все остальные слова: «Сборная СССР — это ЦСКА плюс Александр Мальцев».

В 1984 году нападающий завершил карьеру игрока, а на следующий год отметился не самым банальным поступком — полетел в Афганистан, чтобы поддержать советских военных.



«Зачем? Поддержать бойцов, которые выполняли интернациональный долг. Видел, как погибают люди. Самолёт, на котором мы летели, попал под душманский обстрел. Слава богу, пилоты-асы ушли от пальбы. Ещё раз чуть не ступил на мину. Снайпер, сопровождающий меня к лагерю советских солдат, заметил её и, чтобы убедиться, бросил кирпич. Такой взрыв раздался! Вот тогда-то до меня дошло, что не в сказку попал», — вспоминал Александр Николаевич в интервью mlyn.by. По словам Мальцева, ему хотелось узнать, как живут простые люди, поскольку хоккеисты всю свою жизнь сидели на сборах и базах, и об обычной жизни в стране далеко не всегда имели точное представление.



В 1984-м Мальцев неожиданно не попал в состав сборной на Олимпиаду в Сараево, потеряв шанс выиграть своё третье олимпийское золото. Вместе с Владиславом Третьяком он оставался одним из последних из великого поколения 1970-х, и непростые отношения с Виктором Тихоновым не могли не сказаться. Мальцев возражал против излишних силовых нагрузок, считая, что техничному хоккеисту, каковым он являлся, наращивание большой мышечной массы и работа с большими весами в тренажёрном зале просто не нужны, но Тихонов не стал делать для динамовца исключения.

Кузнецы славы. Часть 41. Александр Мальцев Продолжая свой рассказ о величайших хоккеистах СССР, остановимся на великом динамовце Александре Мальцеве, одном из самых техничных мастеров в истории хоккея.

Серебряная монета с золотым отливом

Многие факты из биографии Мальцева вызывают подлинное восхищение. К примеру, талантливым спортсменом его считали не только в хоккее. Сам Константин Бесков считал его выдающимся футболистом, да и на баскетбольной площадке и теннисном корте Александр Николаевич не терялся. Ну а о «вневременной» гениальности Мальцева говорил и его первооткрыватель Николай Эпштейн: «Саша и сейчас был бы не плох в чемпионате России. Мысль, понимание игры — всё при нём осталось, а эти качества никакая скорость не заменит. Но я Сашу не только за это ценю. Он как был честным, искренним парнем, так и до сих пор такой. Годы его не меняют».



30 октября 2009 года Центральный Банк России объявил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты номиналом в два рубля из серии «Выдающиеся спортсмены России» с изображением Александра Николаевича. Для новейшей истории России это монета стала первой, на которой был помещён портрет ныне живущего человека.



Хочется пожелать Александру Николаевичу Мальцеву успешно справиться с нынешней критической ситуацией. Его характер и опыт всегда будут востребованы отечественным хоккеем, так же как великолепная игра Мальцева будет восхищать болельщиков всех возрастов.