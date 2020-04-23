Закопали свой талант и ушли на пенсию молодыми. 10 хоккеистов, слишком рано покинувших КХЛ

Кто-то скатился в низшие лиги, другие вообще завершили карьеру. А ведь могли ещё не один год быть на хороших ролях в КХЛ.

Всем известно, что век хоккеиста недолог. Не многим игрокам удаётся растянуть свою активную карьеру хотя бы на 20 лет, настоящие уникумы способны быть полезны после достижения 40-летнего возраста. Таких долгожителей, которые до последнего играют на высшем уровне, можно пересчитать по пальцам, а вот обратных примеров гораздо больше. Сегодня мы вспоминаем хоккеистов, которые по разным обстоятельствам слишком рано пропали из КХЛ. Могли ещё поиграть как минимум несколько лет в элите, закопали свой талант. Либо скатились в низшие лиги, либо и вовсе завершили карьеру, уйдя на хоккейную пенсию.

Ещё не старые, но никому не нужные. Хоккеисты, слишком рано пропавшие из КХЛ Лемтюгов уехал в Англию, Филатов провёл год без хоккея, Медведев завершил карьеру.

Станислав Чистов, 37 лет

Когда покинул КХЛ: в 35 лет

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Спартак»/«Динамо» Р, 8 игр, 0 очков

Чистов – один из самых талантливых хоккеистов своего поколения, но раскрыться в полной мере Станиславу помешали разные обстоятельства, в том числе и тяга к нарушению режима. В свой первый год в НХЛ он едва не добрался до Кубка Стэнли с «Анахаймом», причём был важной частью «утиной» команды, но закрепиться в лучшей лиге мира не удалось. Уже через пару лет он вернулся в Россию, на заре КХЛ был одним из лидеров «Магнитки», а потом удачно вписался в состав «Трактора» Валерия Белоусова.

Карьера Чистова пошла на спад в сезоне-2015/2016, когда хоккеисту было всего 32 года. Он покинул «Трактор», а затем не смог найти себя ни в «Локомотиве», ни в «Автомобилисте», ни в «Спартаке», ни в рижском «Динамо». Станислав поехал в ВХЛ, там провёл неплохой сезон за «Ладу», но прошлым летом из-за небольшой заминки не подписал вовремя новый контракт с тольяттинцами и решил завершить карьеру.

Александр Юньков, 37 лет

Когда покинул КХЛ: в 32 года

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Амур»/«Атлант», 37 игр, 7 (3+4) очков

В своё время Александр был достаточно востребован в командах средней руки, а лучшие годы карьеры Юньков-старший провёл в составе «Спартака» и «Амура». В сезоне-2013/2014 он стал лучшим бомбардиром и снайпером хабаровчан, но следующий год неожиданно оказался для Александра последним в карьере. Юньков резко сбавил в результативности, потом был обменян в «Атлант», а летом завершил карьеру всего лишь в 32 года.

В 2017 году Александр начал тренерскую деятельность в Хабаровске, став помощником в одной из юниорских команд из системы «Амура», а 1 января 2020 был назначен главным тренером «Амурских тигров» из МХЛ.

Игорь Радулов, 37 лет

Когда покинул КХЛ: в 34 года

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Югра»/«Северсталь», 22 игры, 2 (0+2) очка

В начале нулевых Игорь Радулов пытался пробиться в состав «Чикаго», но быстро вернулся в Россию, где принялся менять клубы, как перчатки. Закрепиться надолго Радулов-старший так нигде и не сумел, а лучшие цифры в карьере показывал, когда играл в одной тройке с гораздо более талантливым младшим братом. Например, в сезоне-2012/2013 Игорь настрелял 29 (17+12) очков за ЦСКА, но потом его пути с Александром разошлись и больше Радулов-старший к таким показателям не возвращался.

Игорь Радулов (слева) и Александр Радулов

После ЦСКА Игорь ещё «попылил» за «Атлант», «Сочи», «Спартак», «Югру», «Северсталь» и в 34 года завершил карьеру.

Андрей Таратухин, 37 лет

Когда покинул КХЛ: в 34 года

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Амур»/«Металлург» Нк, 35 игр, 3 (2+1) очка

В молодости Андрей Таратухин обладал потенциалом лидера и забивного бомбардира, ему удалось выиграть два МЧМ, а ещё в 23 года съездить на Олимпиаду в Турин, но на клубном уровне раскрыться до конца хоккеисту так и не удалось. При этом Таратухин был важной частью чемпионского состава «Салавата», как в 2008, так и в 2011 годах, но ключевые роли в Уфе играли другие люди. Со временем Андрей превратился в ролевика, после «Салавата» объездил немало клубов в КХЛ, а затем в 34 года отправился в Румынию. Последние три сезона Таратухин выступает за «Чиксереду» и пока не собирается заканчивать карьеру.

Алексей Кайгородов, 36 лет

Когда покинул КХЛ: в 33 года

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Барыс»/«Динамо» М/«Металлург», 43 игры, 6 (0+6) очков

Один из самых умных диспетчеров российского хоккея и игрок с блистательным катанием построил отличную карьеру в родном «Металлурге», выиграл с магнитогорцами золото чемпионата России и Кубок Гагарина. При этом Кайгородов как-то слишком рано поехал с ярмарки. Уже в 30 лет слегка потух в «Магнитке», был обменян в «Салават», там немного взбодрился, но ненадолго. В последний сезон Кайгородов сменил три клуба, и его статистика, приведенная выше, ярко иллюстрирует, как резко сдал Алексей. Зато удалось красиво завершить карьеру в родной команде.

Александр Фролов, 37 лет

Когда покинул КХЛ: в 35 лет

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Амур», 49 игр, 10 (6+4) очков

Фролов довольно успешно выступал за «Лос-Анджелес» на протяжении семи сезонов, но дольше играть на этом уровне ему помешали тяжёлые травмы. В 2011-м Александр вернулся в Россию, был капитаном и лидером «Авангарда», но в сезоне-2013/2014 игра Фролова перестала устраивать омичей, и они обменяли его в ЦСКА. В армейском клубе Александр не смог вернуться на прежний уровень игры, а затем и вовсе пропустил целый год, но вешать коньки на гвоздь Фролов не собирался, вопреки сообщениям в СМИ.

Александр Фролов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

В 2015-м Фролов вернулся в КХЛ, но уже не претендовал на место в топ-клубах. Поиграл в «Торпедо» и «Амуре», а затем отправился доживать свой игроцкий век в Корею. Весной 2019-го Фролов попадал в сводки новостей из-за судебной тяжбы с бывшей женой Юлией Началовой, а о продолжении его хоккейной карьеры с тех пор ничего не было слышно – минувший сезон он пропустил.

Александр Суглобов, 38 лет

Когда покинул КХЛ: в 31 год

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Трактор»/«Спартак», 44 игры, 21 (7+14) очко

В молодости Суглобов считался весьма перспективным хоккеистом. В начале нулевых Александр дважды выиграл чемпионат России с «Локомотивом», поиграл за сборную на ЧМ-2003, а затем уехал в НХЛ – «Торонто» выбрал Суглобова во втором раунде драфта. Однако за океаном у хоккеиста ничего не получилось, так же как и в России после возвращения. После двух неплохих сезонов за ЦСКА на заре КХЛ Суглобов пустился в путешествия по клубам, но уже в 31 год оказался никем не востребованным. С 2013 года Александр не играет в хоккей на профессиональном уровне, и о нём ничего не слышно. Бывшая супруга Суглобова как-то оговорилась, что причиной неудачной карьеры стали его высокомерный характер и алкоголь.

Александр Рязанцев, 40 лет

Когда покинул КХЛ: в 35 лет

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Нефтехимик»/«Амур», 41 игра, 14 (6+8) очков

Александр Рязанцев, в молодости много поигравший в АХЛ, но не сумевший пробиться в состав «Вашингтона», никогда не был защитником топ-уровня, но спрос на него долгое время существовал неплохой. Прежде всего Рязанцев прельщал своей хорошей для игрока обороны результативностью и, конечно, могучим щелчком.

В сезоне-2011/2012 Рязанцев набрал рекордные для себя 36 (18+18) очков за «Трактор» и даже немного поиграл за сборную России, но затем его карьера неожиданно покатилась по наклонной уже в 32 года. Александр ещё немного поиграл за «Северсталь», «Спартак», московское «Динамо», «Нефтехимик» и «Амур», но уже в 35 лет завершил карьеру.

Максим Пестушко, 35 лет

Когда покинул КХЛ: в 33 года

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Динамо» М/«Северсталь», 7 игр, 0 очков

Максим Пестушко сделал себе имя в «Нефтехимике», где одно время был безусловным лидером и капитаном, а также в московском «Динамо». В лучшие годы Пестушко показывал классную результативность и мощное голевое чутьё, его ценили тренеры и любили болельщики, но всё закончилось слишком рано.

В 2016-м Максим подписал трёхлетний контракт с «Авангардом», но за «ястребов» Пестушко отыграл только один год, после чего неожиданно оказался в клубе-аутсайдере «Югре». Не старый ещё нападающий оказался никому не нужен, в сезоне-2018/2019 с ним заключали лишь просмотровые контракты в «Динамо» и «Северстали», а под конец чемпионата Пестушко оказался в ВХЛ. За казанский «Барс» Максим играет и сейчас (и весьма результативно), но о подъёме в «Ак Барс» речи не идёт.

Сергей Зиновьев, 40 лет

Когда покинул КХЛ: в 34 года

Статистика в последнем сезоне в КХЛ: «Салават Юлаев», 30 игр, 12 (5+7) очков

Сергей Зиновьев, конечно, не в полном смысле пропал с радаров после окончания карьеры, но играть этот хоккеист закончил слишком рано. В лишнем представлении Зиновьев не нуждается: двукратный чемпион мира, чемпион России, обладатель Кубка Гагарина, начинавший играть в почти родном Новокузнецке, а сделавший себе имя в «Ак Барсе». Член знаменитой казанской тройки ЗМЗ (Зарипов, Морозов, Зиновьев) покинул столицу Татарстана со скандалом по ходу первого сезона КХЛ, затем провёл ещё один очень сильный год и несколько просто хороших лет в «Салавате», но летом 2014-го уфимцы не стали продлевать с Зиновьевым контракт. Сергей быстро подписался с новичком КХЛ из Сочи, но затем передумал и решил завершить карьеру.

В 2016 году Зиновьев занял пост генменеджера новокузнецкого «Металлурга», вместе с «Кузней» спустился из КХЛ в ВХЛ, и уже в сентябре 2017-го покинул клуб.