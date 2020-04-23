Для «Каролины» скоро откроется «чемпионское окно». Свечников и Ахо пойдут за Кубком Стэнли

Первый постлокаутный сезон после года, которого не существовало на хоккейной североамериканской карте, сулил множество изменений – логичные и свежие решения напрашивались. Отмена ничьих в регулярном чемпионате, введение овертаймов по десять минут и последующих буллитов, двухочковая система начисления турнирных баллов и прочие минорные игровые изменения гарантировали полноценный переворот ощущения хоккея в НХЛ.

Однако главной причиной, из-за которой Национальная хоккейная лига похожа на чемпионат, который мы видим сейчас, стало внедрение потолка зарплат – того турнира, каким мы его помним в сезоне-2003/2004, больше никогда не будет. Богатые команды типа «Монреаля» или «Рейнджерс» отныне не могли зайти на рынок и завалить мешком денег всех действующих и потенциально будущих звёзд – ограничение в $ 39 млн заставляло менеджмент думать, на каких игроков стоит возлагать основную ответственность, а какие игроки будут продолжать являться важными элементами, но в деньгах будут вынуждены подвинуться.

Ожидаемо были сокращены и все действующие контракты: каждый хоккеист стал получать меньше на 24% – поместиться в потолок стало проще, однако не все хоккеисты были согласны с уменьшением доходов. Так или иначе, один из самых сильных ударов почувствовал на себе «Колорадо». Ещё за несколько лет до локаута, лидер команды Петер Форсберг, пропустив регулярный сезон из-за травмы, практически обеспечил команде второй Кубок Стэнли кряду (набрав 27 очков в плей-офф – больше всех в лиге). В следующем сезоне и вовсе набрал 106 очков – этого даже хватило для «Арт Росс Трофи». И вот такому игроку попросту не хватило места в платёжке, так что харизматичный швед поехал в солнечную «Филадельфию».



А что же «Каролина»? Команда из Роли феноменально прошла регулярный сезон, выиграв 60 из 82 игр. Больше неё на Востоке набрали лишь «Сенс», когда как в общем зачёте они ещё пропустили вперёд монструозный «Детройт» Дацюка и Зеттерберга, который, впрочем, провалил плей-офф, отправившись отдыхать уже в первом раунде.



«Ураганы» провалили начало плей-офф. Они потерпели разгромное поражение от «Монреаля» в первой игре (1:6), однако собрались и закрыли серию в пяти матчах. В целом, та «Каролина» была хорошим миксом хладнокровного опыта и горячей молодости. Первым номером был 24-летний Кэм Уорд, а тащили команду на себе как молодые Джастин Уильямс с Эриком Стаалом, так и ветераны, среди которых нашлось место для Рода Бриндамора, Глена Уэсли и Кори Стиллмана.

Род Бриндамор в составе «Каролины» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Следующим соперником в их триумфальном шествии стали «Дэвилз». Команда из Ньюарка с молодым Паризе и 34-летним Бродо не оставила шансов соседям из Нью-Йорка, однако была бита дерзким коллективом из Роли в шести матчах: особой интриги в серии мы не наблюдали – первая игра закончилась полным разгромом по всем фронтам: лишь одна команда в тот вечер была на льду. В пятой игре серии мог произойти качественный перелом: дружина Ларри Робинсона провела некоторые изменения в тактике, следствием чего стала победа в гостях 5:1, счет в серии стал 3-2 – к домашней шестой игре «Дэвилз» подходили с лучшим психическим состоянием. Казалось бы, цепляй дома шестую игру, а седьмая игра в плей-офф всегда приключение, но нет – 4-1, и в финал Востока отправились «ураганы».

Прежде чем вспомнить, что происходило с «Каролиной» в двух последних стадиях плей-офф, стоит рассказать, как команда выглядела в регулярном чемпионате.



Прежде всего обращает на себя внимание процент реализации лишнего – восьмое место на Востоке и удручающие 17,9%. Игра в большинстве у дружины Питера Лавиолетта в принципе была не лучшей чертой – 26-е место, 16,3% за временной промежуток с 2003 по 2008 год, хуже только у «Эдмонтона», «Сент-Луиса», «Чикаго» и «Коламбуса». Игра в меньшинстве также была серьёзной проблемой – 81,6% и 22-е место в лиге. Вратари часто пускали свои шайбы в формате «4 на 5», защитники не зачищали пятак: если бы регулярка не обладала определённой долей случайности из-за вышеназванных изменений, когда практически каждая команда имела кучу проблем, так высоко «ураганы», конечно же, не забрались бы.



За счёт чего в таком случае команда так хорошо провела регулярку? Ответы лежат на поверхности: в первую очередь команда реально очень много забивала – особенно во вторых и третьих периодах (6-е место и 98 шайб во вторых, 3-е и 106 в третьих). Больше «Кейнз» в заключительных отрезках забивали лишь «Детройт» и «Оттава». Во-вторых, потрясающая дисциплина: 26-е место по количеству удалений в лиге и первое место по блокированным броскам – что-что, а выполнять тренерское задание парни Лавиолетта умеют всегда.

Полуфинал для «Каролины» стал самой упорной серией. Противостояние «Сэйбрз» и «Кейнз» запомнилось не только семью матчами, но и интригой, которая словно канат переходила от одной до другой команды. Именно после серии с «Баффало» не осталось никаких сомнений, что «Конн Смайт Трофи» достанется 22-летнему Кэму Уорду. Как по мне, «клинки» также заслужили играть в финале, но молодой кипер «ураганов» был великолепен. Лишь четвёртая игра серии закончилась со счётом 4:0, все остальные матчи закончились в одну шайбу – крутые качели, за которыми было чертовски интересно наблюдать. То «Баффало» для российского зрителя вспомнится благодаря Максу Афиногенову, который в регулярке выбил практически «очко за игру», однако в плей-офф практически растворился. Дальше прошла «Каролина», и суждено ей было встретиться с «Эдмонтоном».

Питер Лавиолетт на тренерском мостике «Каролины» Фото: Grant Halverson/Getty Images

Если в хоккее и есть такие же противоположности, как огонь и вода, то это определённо «нефтяники» и «ураганы». В долокаутный сезон обе команды даже не попали в плей-офф, но в финале Кубка Стэнли в 2006 году сыграли именно они. Скажем так, конкурентом Уорда за звание лучшего голкипера плей-офф был Дуэйн Ролосон – он практически в одиночку затащил «Эдмонтон» в финал, однако сломался и самые важные матчи вышел стоять американец Конклин, который здорово подсобил подопечным Лавиолетта – так, как пускал Тай после выхода на замену, не всегда пропускал какой-нибудь Дэнни Тейлор в своих немногочисленных матчах за «Оттаву». Забросив десять шайб за два первых матча «Каролина» сделала весомый задел, поведя в серии 2-0. «Ойлерз» сделали некоторые коррективы: ещё сильнее зацементировали нейтральную зону, и стали ещё самоотверженнее играть на своем пятаке – помогло это лишь отчасти, 3-1 после четырех матчей, и лишь чудо могло спасти ту серию для «Эдмонтона». И оно почти произошло – две следующих игры они выиграли, но феноменальная игра Кэма Уорда в седьмой игре серии во многом предопределили исход. Подопечные Лавиолетта привезли в Роли первый Кубок для франшизы.

«Каролина» — обладатель Кубка Стэнли — 2006 Фото: Jim McIsaac/Getty Images

Атакующий стиль «Каролины» сезона-2005/2006 – залог чемпионского успеха

Фирменной чертой «ураганов» в победном сезоне был её атакующий стиль. Выйдя из локаута, НХЛ предприняла согласованные усилия по пресечению зацепов, задержек соперника руками, клюшкой и других неоправданных и грубых удалений. Результатом стала гораздо более открытая игра, которая принесла пользу командам, исповедующим открытый хоккей. Возможно, это была удача или разумное планирование, однако «ураганы» были выстроены идеально под данную стратегию. Они собрали умелых и очень быстрых нападающих типа Рэя Уитни, Мэтта Каллена и Чада ЛаРоза, способных как быстро продвинуть шайбу в чужую зону, так и реализовывать там моменты. C такой командой было очень трудно справиться соперникам: прежде всего, из-за их крутого катания и скорости.

Перенесёмся в сезон-2019/2020 – то же самое верно и для нынешнего ростера. Грамотное внедрение молодёжи в текущий состав делает команду прекрасным миксом опыта и молодости.

Мэтт Караш, один из местных авторов, приближённых к «Кейнз» сказал: «Поскольку сезон-2005/2006 является дебютным для Кэма Уорда, считать, что «ураганы» полагались на сильную вратарскую бригаду в том сезоне, несколько ошибочно. В то же время это могло бы быть правдой в отношении игры Кэма Уорда в плей-офф – во время регулярного чемпионата его игра была полной противоположностью. Стиль команд Питера Лавиолетта всегда поражает своей приверженностью к атакующему хоккею. Его команда имела определенный потенциал в атаке и была готова размениваться шайбами, всё равно забивая больше. Обладая достаточной атакующей мощью, та «Каролина» могла забросить любому вратарю, против кого бы не играла, столько шайб, сколько нужно для победы, и это была её отличительная особенность. Мартин Гербер был лучшим вратарём в регулярном чемпионате, однако очень скромные 90.6% отраженных бросков и 2,79% КН не позволяли рассчитывать на него как на крутую опцию в неудачно складывающемся матче».



Новичок Кэм Уорд закончил регулярку с ещё худшими показателями: 88.2% процента отраженных бросков и коэффициентом надёжности 3,68 ещё больше не внушали доверия. Тем не менее два вратаря помогли добиться внушительного итогового результата – 60 побед при 22 поражениях. Во многом, команда играла настолько круто в атаке, что вратари были полностью лишены внимания. Команда редко побеждала исключительно с помощью киперов. Игровые показатели Гербера и Уорда попросту отошли на второй план.

Как во сне! 42-летний водитель «Замбони» Эйрс стал вратарём в матче НХЛ и выиграл его У «Каролины» травмировались оба голкипера. Пришлось дать форму работнику арены. Получилась голливудская история.

Интересная деталь состоит в том, что нынешний главный тренер Род Бриндамор, выигравший Кубок в приснопамятном сезоне будучи игроком, вместе с генеральным менеджером Уодделлом делает вещи, которым можно будет дать оценку лишь в будущем. Вступая в текущий сезон со Скоттом Дарлингом и Петром Мразеком в качестве голкиперов, Род пытается аппроксимировать «Кейнз» сезона 2005/2006 к современному хоккею. Стоит ли закрывать глаза на заведомо слабую позицию и просто пытаться выигрывать игру за игрой? Агрессивный стиль Бриндамора, в котором он видит трёх форвардов, находящихся глубоко в атакующей зоне, в форчеке, нацелен на создание хаотичного и взрывного безумия, в котором возможно забросить четыре, пять или сколько угодно голов.

Андрей Свечников Фото: Getty Images

Может ли нынешняя «Каролина» зажечь?

Когда мы говорим об успехе 14-летней давности, нельзя забывать о таком факторе как раскрепощённость – если бы вы после локаута сказали, что чемпионом станет именно команда из Роли, вам бы покрутили пальцем у виска. Впрочем, эта реплика актуальна для любой команды: новые правила, потолок зарплат – хочется стереть себе память, и следить за сезоном-2005/2006 будто в первый раз.

В принципе, что-то подобное можно ожидать этим летом. Пандемия коронавируса закончится, плей-офф в НХЛ захотят доиграть – растренированные игроки, возросший зрительский интерес и неопределенность финансовой стороны касаемо будущего сезона подарят нам не меньшую интригу в определении обладателя Кубка Стэнли сезона-2019/2020. А может ли побороться за него нынешняя «Каролина»? Вполне. Если не в этом сезоне, так в ближайших двух-трех. Жизнь не по средствам, которая была присуща хоккейной Северной Америке в начале нулевых, стала явью и в 2020-м. Всё станет непредсказуемым с той лишь разницей, что виной этого кризиса станет не локаут, а всемирная пандемия. Уже сейчас ходят слухи, что потолок останется неизменным на ближайшие три года и составит прежние $ 81,5 млн. Всё это означает, что команды-контендеры, которые рассчитывали на постепенное и поэтапное увеличение потолка зарплат (с активированной опцией инфлятора он мог бы дойти до космических 87-88 млн уже в следующем сезоне) сейчас будут вынуждены серьезно перекраивать свои планы. «Торонто», «Тампа-Бэй», да даже «Аризона» с «Сент-Луисом» будут вынуждены выкупать контракты, отпускать сильных игроков, и серьёзно перестраивать состав.

Финны сделали для Свечникова красивый гол. Их тройка играет в советский хоккей Его связка с Ахо и Терявяйненом — бальзам на душу болельщиков.

Любопытно будет посмотреть и на движения игроков систем – из-за того, что потолок какое-то время будет неизменным, эскроу взлетит до астрономических 30%, а может и больше. Это значит, что многие американцы, канадцы и европейцы средней руки захотят поиграть сезон в условной Швейцарии за $ 300 тыс. в год или же в КХЛ за 400-450. Чистыми это выйдет чуть ли не в два-три раза больше, чем останется у некоторых игроков на контрактах новичка или двусторонних с зарплатой не выше 925 тыс. в НХЛ.



В этих условиях так называемое чемпионское окно для таких команд, как «Рейнджерс», «Каролина» и «Дэвилз», форсируется и откроется намного быстрее. И если команда Панарина и Шестёркина пока не попадает в плей-офф, а команда Гусева и подавно, то «Каролина» в этой зоне находится, и в случае продолжения сезона ей ничего не помешает участвовать в розыгрыше Кубка Стэнли. И если с вратарской линией уже ничего не решить и придется верить в связку Мразек — Дарлинг (ну или в Дэвида Эйрса), то атакующий потенциал нынешних «ураганов» может совершить невозможное: нельзя также забывать и про летний хоккей без тренировок, что добавит всего того, в чем эта команда и так прекрасна – куражности, непредсказуемости и безумии.

Сезон НХЛ может возобновиться на четырёх аренах с тремя матчами в день на каждой

Если и выбирать команду, за которую захочется поболеть в этом плей-офф, так это именно «Харрикейнз» со Свечниковым и Ахо. Помимо крутого, открытого и убойного хоккея, который этот коллектив умеет показывать, мы смело можем ожидать дисциплины и запредельной самоотдачи. Это в совокупности образует просто сногсшибательный микс, за которым хочется следить и переживать. Гипотетический кубок для «ураганов» также заставит вспомнить историю, сюжет которой будет похлеще, чем знаменитое “Чудо на льду”. 42-летний заливщик льда, который являлся экстренным вратарем на «Скошиабанк-арене», вышел и помог победить гостевой «Каролине» на глазах 20 тыс. фанатов. В случае если кубок всё-таки завоюет команда из Роли, ничего не помешает ей вписать имя Дэвида Эйрса на трофей, тем самым перевернув очередную страницу истории НХЛ.