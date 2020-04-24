Он плевался в Мальцева и бил шайбой Чернышёва. Недомански — первый сбежавший из соцлагеря

Вацлав Недомански, он же Большой Нед или Недо. «У Советского Союза есть две проблемы – Даманский и Недомански». Это популярная поговорка конца 1960-х. Остров Даманский был в то время местом пограничного конфликта между СССР и Китаем, а Недомански – символом борьбы Чехословакии против «Красной машины» на хоккейной площадке.
Легенда чехословацкого хоккея, участник знаменитых хоккейных битв прошлого. Его 354 гола в 320 матчах в тогдашнем чехословацком чемпионате долгое время были рекордом, который лишь через серьёзный отрезок времени смогли побить Милан Новы и Владимир Ружичка. Его побег в 1974 году из Чехословакии в НХЛ принято считать первым подобным поступком среди хоккеистов.
Тогда, в середине 70-х, далеко не все североамериканцы поняли, что к ним приехал настоящий гений хоккея. Большой, крепкий парень, с убийственным, по тем временам, кистевым броском (справочники утверждают, что он мог бросить деревянной клюшкой без загиба со скоростью 90 миль в час) и очень колючим характером.
Он известен своим неоднозначным отношением к Советскому Союзу, России и всему российскому. В 2010 году на чемпионате мира в Кёльне мне удалось взять у него интервью, но с первой же фразы Вацлав дал понять, как он настроен по отношению к российскому журналисту. «Разговаривать буду только на английском. Русский язык? Я его знаю, учил в школе. Но разговаривать на нём не хочу», — категорично заявил бывший центрфорвард. Чувствовалось, что злость и обида на наших соотечественников у него никуда не делась.
Родился 14 марта 1944 года в Годонине (протекторат Богемии и Моравии).
Игровая карьера: 1962 — 1983.
Чемпион мира-1972. Лучший нападающий ЧМ-1974.
Серебряный призёр ОИ-1968, бронзовый призёр ОИ-1972.
Пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира.
В 1974 году стал выступать в ВХА, где отыграл 4 сезона, играя под 68-м номером в память о Праге-1968.
Начиная с сезона-1978/1979 играл в НХЛ за «Детройт», «Рейнджерс» и «Сент-Луис».
В НХЛ набрал 278 (122+156) очков в 421 матче.
С 1992 года работает скаутом различных клубов НХЛ.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вегас Голден Найтс»
«Извиняться перед русскими не пришлось. Повезло!»
Способность Недомански забрасывать шайбы поражала даже самых опытных соперников. Четырежды он становился лучшим снайпером чешской лиги и трижды получал звание главного бомбардира. Его статистика на международном уровне впечатляет не меньше: дебютировав в сборной в 21 год, Вацлав уже на первых чемпионатах мира стал набирать в среднем одно очко за игру. А начиная с 1969-го раскрылся полностью, шесть лет подряд (!) становясь лучшим снайпером своей команды на всех крупных турнирах. За 220 игр в составе сборной он забил 163 гола — этот рекорд остаётся непревзойдённым до сих пор.
Собственно, с 1969 года и началась ярая публичная нелюбовь Недомански ко всему советскому и российскому. Подавление «Пражской весны» очень многие чехи восприняли максимально негативно, а перенос ЧМ-1969 из Праги в Стокгольм, который был формально объяснён вероятностью беспорядков, только усилил эту злость. Всё это привело к значительной политизации хоккея: чехи дважды выиграли у СССР на том перенесённом чемпионате мира и восприняли эти победы, словно добыли золотые медали.
В первом матче между Советским Союзом и чехословацкой сборной на лёд выскочил болельщик с плакатом на чешском языке «Мы не боимся Советов», которого шведские блюстители порядка далеко не сразу смогли выпроводить с площадки. Ярослав Холик, один из форвардов чешской сборной, упал на лёд и, имитируя клюшкой стрельбу из автомата, направил ее в стороны скамейки сборной СССР. А после второй победы над СССР чехи упали и принялись целовать лёд — почти вся чешская команда отказалась пожать руки советским хоккеистам.
Чуть позже Недомански стал главным хулиганом, продолжив непростые отношения между двумя сборными. Согласно главной версии, на ЧМ-1970 он плюнул в лицо нападающему Александру Мальцеву (есть и второй вариант, согласно которому он плюнул во Владислава Третьяка). Два года спустя на Олимпиаде-1972 Недомански бросил шайбой в тренера Аркадия Чернышёва. Вот как этот эпизод вспомнил сам Вацлав в 2010 году.
«Правда ли история с плевком? Ерунда, конечно нет. Был инцидент с Якушевым, которого я припечатал прямо перед скамейкой запасных советской команды. Тарасов начал орать в мой адрес разные плохие слова, которые я не могу сейчас повторить (смеётся). Но ведь я понимаю по-русски, я это слышал, не сдержался и ударил Чернышёва. На следующем чемпионате мира я хотел извиниться перед тренерским штабом советской команды, мне даже не хотели давать играть, если я этого не сделаю, но наставники у них уже сменились — главным был Всеволод Бобров. Извиняться не пришлось. Повезло!» — со смехом сказал чех.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Ваши Недомански.
«Мы дружили со сборной СССР? Ничего подобного»
По словам самого Недомански, начиная с конца 1960-х годов ему начали предлагать контракт клубы НХЛ. Форвард обратился с просьбой к правительству страны разрешить ему уехать, но получил отказ и решился на побег. В 2018 году в Северной Америке прошла премьера документального фильма «Большой Нед», где Недомански и его сын Ваши, выступивший режиссёром, раскрыли любопытные подробности побега.
«Меня объявили предателем родины, я не смог общаться с семьёй и друзьями. Родители стали лёгкой мишенью для полиции. Их вызывали на допросы, пытались выяснить, что они знали обо мне. Под таким давлением некоторые предлагали устроить им встречу со мной и попытаться переубедить меня вернуться домой. Отец получил визу в Канаду в 1984 году, через 10 лет после моего побега, он был уже очень болен. Мы смогли провести вместе две недели, прежде чем он умер», — вспоминал Вацлав, который стал первым хоккеистом, убежавшим из соцлагеря на Запад.
В ВХА он быстро стал звездой, выступая за «Торонто Торос», — на его счету 96 голов в двух сезонах. В 1977 он стал участником редкого обмена не только между командами, но и между лигами, оказавшись в энхаэловском «Детройт Ред Уингз». В конце 1980-х эстафету перебежчиков у Недомански приняли братья Штястны, а чуть позже Яромир Ягр вдохновился его историей и тоже взял 68-й игровой номер.
«Якушев сказал, что у меня предубеждение против русских? Да нет, я ничего не имею против. А сказал он так, наверное, потому, что в своё время у нас с советской командой была масса конфликтов, и не всегда именно с игроками. Конфликты бывали и с тренерским штабом русских — Тарасовым и Чернышёвым. У нас всегда были принципиальные матчи, и наша сборная неоднократно бывала в Советском Союзе — ездили на приз «Известий», в Новосибирск, в Челябинск. Игры были всегда очень напряжённые, нервные. Конфликты были, скрывать ни к чему. К тому же их тренеры — Тарасов, Чернышёв — были, мягко говоря, недружелюбны, часто меня провоцировали. Противостояния сборных на площадке носили ожесточённый характер. Это в газетах русские утверждали, что мы дружили. Ничего подобного», — говорил Недомански 10 лет назад.
С тех пор в его взглядах вряд ли что-то изменилось — в солидном возрасте люди редко отходят от позиций, которых придерживались всю жизнь. По словам чеха, в роли скаута он вёл для клубов НХЛ многих российских игроков, среди которых Александр Фролов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. С прежними соперниками из сборной СССР Недомански общаться желанием не горит — он остался верен взглядам своей молодости, когда его мастерство и характер заставляли болельщиков восторгаться и проклинать Большого Неда.
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