Он плевался в Мальцева и бил шайбой Чернышёва. Недомански — первый сбежавший из соцлагеря

Он до сих пор не хочет говорить на русском языке и радуется, что не пришлось извиняться за прежние грехи.

Вацлав Недомански, он же Большой Нед или Недо. «У Советского Союза есть две проблемы – Даманский и Недомански». Это популярная поговорка конца 1960-х. Остров Даманский был в то время местом пограничного конфликта между СССР и Китаем, а Недомански – символом борьбы Чехословакии против «Красной машины» на хоккейной площадке.

«Пропел ему в лицо куплет». Тарасов назвал чехословака фашистом, тот ответил русским матом Первая часть рассказа о ярком и непримиримом хоккейном противостоянии сборных СССР и ЧССР.

Легенда чехословацкого хоккея, участник знаменитых хоккейных битв прошлого. Его 354 гола в 320 матчах в тогдашнем чехословацком чемпионате долгое время были рекордом, который лишь через серьёзный отрезок времени смогли побить Милан Новы и Владимир Ружичка. Его побег в 1974 году из Чехословакии в НХЛ принято считать первым подобным поступком среди хоккеистов.

Тогда, в середине 70-х, далеко не все североамериканцы поняли, что к ним приехал настоящий гений хоккея. Большой, крепкий парень, с убийственным, по тем временам, кистевым броском (справочники утверждают, что он мог бросить деревянной клюшкой без загиба со скоростью 90 миль в час) и очень колючим характером.



Он известен своим неоднозначным отношением к Советскому Союзу, России и всему российскому. В 2010 году на чемпионате мира в Кёльне мне удалось взять у него интервью, но с первой же фразы Вацлав дал понять, как он настроен по отношению к российскому журналисту. «Разговаривать буду только на английском. Русский язык? Я его знаю, учил в школе. Но разговаривать на нём не хочу», — категорично заявил бывший центрфорвард. Чувствовалось, что злость и обида на наших соотечественников у него никуда не делась.

«Никогда не смотрел на советский флаг». Как Артур Ирбе не любил СССР Его называли большим человеком из маленькой страны. Но большим ростом он тоже никогда не мог похвастать.

н. Вацлав Недомански

Родился 14 марта 1944 года в Годонине (протекторат Богемии и Моравии).

Игровая карьера: 1962 — 1983.

Чемпион мира-1972. Лучший нападающий ЧМ-1974.

Серебряный призёр ОИ-1968, бронзовый призёр ОИ-1972.

Пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира.

В 1974 году стал выступать в ВХА, где отыграл 4 сезона, играя под 68-м номером в память о Праге-1968.

Начиная с сезона-1978/1979 играл в НХЛ за «Детройт», «Рейнджерс» и «Сент-Луис».

В НХЛ набрал 278 (122+156) очков в 421 матче.

С 1992 года работает скаутом различных клубов НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вегас Голден Найтс»

«Извиняться перед русскими не пришлось. Повезло!»

Способность Недомански забрасывать шайбы поражала даже самых опытных соперников. Четырежды он становился лучшим снайпером чешской лиги и трижды получал звание главного бомбардира. Его статистика на международном уровне впечатляет не меньше: дебютировав в сборной в 21 год, Вацлав уже на первых чемпионатах мира стал набирать в среднем одно очко за игру. А начиная с 1969-го раскрылся полностью, шесть лет подряд (!) становясь лучшим снайпером своей команды на всех крупных турнирах. За 220 игр в составе сборной он забил 163 гола — этот рекорд остаётся непревзойдённым до сих пор.

«Вы позорите страну, я сообщу Брежневу!» Крупнейшее поражение сборной СССР нанесли чехи Яркое и непримиримое хоккейное противостоянии 20 века, где игроки бросали шайбами в тренеров, а Тарасова просили не приезжать в Прагу.

Собственно, с 1969 года и началась ярая публичная нелюбовь Недомански ко всему советскому и российскому. Подавление «Пражской весны» очень многие чехи восприняли максимально негативно, а перенос ЧМ-1969 из Праги в Стокгольм, который был формально объяснён вероятностью беспорядков, только усилил эту злость. Всё это привело к значительной политизации хоккея: чехи дважды выиграли у СССР на том перенесённом чемпионате мира и восприняли эти победы, словно добыли золотые медали.

В первом матче между Советским Союзом и чехословацкой сборной на лёд выскочил болельщик с плакатом на чешском языке «Мы не боимся Советов», которого шведские блюстители порядка далеко не сразу смогли выпроводить с площадки. Ярослав Холик, один из форвардов чешской сборной, упал на лёд и, имитируя клюшкой стрельбу из автомата, направил ее в стороны скамейки сборной СССР. А после второй победы над СССР чехи упали и принялись целовать лёд — почти вся чешская команда отказалась пожать руки советским хоккеистам.

Чуть позже Недомански стал главным хулиганом, продолжив непростые отношения между двумя сборными. Согласно главной версии, на ЧМ-1970 он плюнул в лицо нападающему Александру Мальцеву (есть и второй вариант, согласно которому он плюнул во Владислава Третьяка). Два года спустя на Олимпиаде-1972 Недомански бросил шайбой в тренера Аркадия Чернышёва. Вот как этот эпизод вспомнил сам Вацлав в 2010 году.



«Правда ли история с плевком? Ерунда, конечно нет. Был инцидент с Якушевым, которого я припечатал прямо перед скамейкой запасных советской команды. Тарасов начал орать в мой адрес разные плохие слова, которые я не могу сейчас повторить (смеётся). Но ведь я понимаю по-русски, я это слышал, не сдержался и ударил Чернышёва. На следующем чемпионате мира я хотел извиниться перед тренерским штабом советской команды, мне даже не хотели давать играть, если я этого не сделаю, но наставники у них уже сменились — главным был Всеволод Бобров. Извиняться не пришлось. Повезло!» — со смехом сказал чех.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Ваши Недомански.

«Мы дружили со сборной СССР? Ничего подобного»

По словам самого Недомански, начиная с конца 1960-х годов ему начали предлагать контракт клубы НХЛ. Форвард обратился с просьбой к правительству страны разрешить ему уехать, но получил отказ и решился на побег. В 2018 году в Северной Америке прошла премьера документального фильма «Большой Нед», где Недомански и его сын Ваши, выступивший режиссёром, раскрыли любопытные подробности побега.

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«Меня объявили предателем родины, я не смог общаться с семьёй и друзьями. Родители стали лёгкой мишенью для полиции. Их вызывали на допросы, пытались выяснить, что они знали обо мне. Под таким давлением некоторые предлагали устроить им встречу со мной и попытаться переубедить меня вернуться домой. Отец получил визу в Канаду в 1984 году, через 10 лет после моего побега, он был уже очень болен. Мы смогли провести вместе две недели, прежде чем он умер», — вспоминал Вацлав, который стал первым хоккеистом, убежавшим из соцлагеря на Запад.

В ВХА он быстро стал звездой, выступая за «Торонто Торос», — на его счету 96 голов в двух сезонах. В 1977 он стал участником редкого обмена не только между командами, но и между лигами, оказавшись в энхаэловском «Детройт Ред Уингз». В конце 1980-х эстафету перебежчиков у Недомански приняли братья Штястны, а чуть позже Яромир Ягр вдохновился его историей и тоже взял 68-й игровой номер.

«Якушев сказал, что у меня предубеждение против русских? Да нет, я ничего не имею против. А сказал он так, наверное, потому, что в своё время у нас с советской командой была масса конфликтов, и не всегда именно с игроками. Конфликты бывали и с тренерским штабом русских — Тарасовым и Чернышёвым. У нас всегда были принципиальные матчи, и наша сборная неоднократно бывала в Советском Союзе — ездили на приз «Известий», в Новосибирск, в Челябинск. Игры были всегда очень напряжённые, нервные. Конфликты были, скрывать ни к чему. К тому же их тренеры — Тарасов, Чернышёв — были, мягко говоря, недружелюбны, часто меня провоцировали. Противостояния сборных на площадке носили ожесточённый характер. Это в газетах русские утверждали, что мы дружили. Ничего подобного», — говорил Недомански 10 лет назад.



С тех пор в его взглядах вряд ли что-то изменилось — в солидном возрасте люди редко отходят от позиций, которых придерживались всю жизнь. По словам чеха, в роли скаута он вёл для клубов НХЛ многих российских игроков, среди которых Александр Фролов, Илья Ковальчук и Павел Дацюк. С прежними соперниками из сборной СССР Недомански общаться желанием не горит — он остался верен взглядам своей молодости, когда его мастерство и характер заставляли болельщиков восторгаться и проклинать Большого Неда.