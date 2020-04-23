Талантливый нападающий часто проявлял себя с лучшей стороны, но громкие скандалы не обходили его стороной.

Дрался в больнице Уфы и пел про афганских душманов. Как Анисин ставил на уши наш хоккей

Увы, но далеко не все истории, о которых приходятся вспоминать во время остановки хоккея из-за пандемии коронавируса, носят положительный характер. Многие герои увлекались алкоголем, кто-то погряз в долгах из-за ставок и любви к азартным играм, другие ввязывались в потасовки и драки. Нападающий Михаил Анисин, к счастью, не пошёл по пути окончательно спившегося голкипера Евгения Белошейкина и талантливого Николая Жердева, пропавшего с новостных радаров. Однако в карьере и жизни Анисина тоже случалось всякое.

Путешественник

Михаил поиграл за многие российские клубы, вспомнить которые не хватит пальцев двух рук. Анисин – один из главных игроков-путешественников российского хоккея, повидавший и поигравший едва ли не в каждом уголке нашей необъятной родины. Тут вам и Воскресенск, где Анисин начинал играть в хоккей на взрослом уровне, и Москва, и Сибирь, и Хант-Мансийск, и Череповец, и Сочи, и Новокузнецк… Успел Анисин поиграть и за границей. Например, в Румынии, Казахстане и узбекском «Хумо». В клубе Высшей лиге Анисин и выступал по сей день, вот только в следующем сезоне ВХЛ команда выступить не сможет. Играл Анисин и за донецкий «Донбасс», где вляпался в одну из самых неприятных историй в своей карьере.

Дальше только ВХЛ? Анисин и другие нарушители режима Михаил Анисин вновь отчислен из команды из-за нарушения режима. Кто ещё из известных игроков был отмечен схожими «достижениями»?

Загулы с Варламовым в «Донбассе»

Итак, в ноябре 2013 года нападающие Михаил Анисин и Сергей Варламов попали в эпицентр скандала, выступая за ведомый Андреем Назаровым «Донбасс». Изначально сообщалось, что драка с участием хоккеистов произошла в одном из ночных клубов Уфы, куда «Донбасс» прилетел на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым». После драки украинский спортсмен был доставлен в больницу. Но зафиксировали Анисина камеры видеонаблюдения одного из местных отелей, где остановился «Донбасс». Нападающий пытался идти по коридору.



«В нашей команде собраны профессионалы, каждый из которых отвечает за свои поступки. После ночного инцидента Анисин уже покинул расположение команды. Михаил – талантливый и в общем-то совсем молодой хоккеист, как бы не развернулась сейчас ситуация, все у него, еще впереди», — рассказывал про тот эпизод Назаров.



Позднее выяснилось, что Михаил подрался и в больнице Уфы. По Интернету разлетелось видео, как Михаил намеревался ударить сначала снимавшего его журналиста, а затем и доктора, который хотел остановить хоккеиста. У Анисина были видны синяки под глазами, а также прилично разбита бровь.



Контракт между Анисиным, ставившим на уши наш хоккей, и «Донбассом» после таких историй был расторгнут, что вполне ожидаемо и логично.

Анисин снова в КХЛ! С ним будет весело, но его контракт – минус для лиги Он дрался с одноклубником, постоянно нарушал режим, а последний год играл в Румынии. И всё равно нашёл работу в лиге с большими амбициями.

Звёздный час Анисина в «Динамо»

При Назарове у руля спортсмен выступал ещё раньше за «Витязь», который в те годы был набит тафгаями вроде Яблонски и Мирасти. Анисин, в отличие от североамериканцев, не буянил, а играл в хоккей. Не просто так на нападающего положили глаз в Москве. В статусе лучшего бомбардира и снайпера «Витязя» Анисин в дедлайн перешёл прямиком в первое звено бело-голубых к Константину Горовикову и Леониду Комарову, а весной помог «Динамо» взять первый Кубок Гагарина. В плей-офф Анисин забросил 14 шайб, став лучшим снайпером игр на вылет. Памятный 2012 год – лучший в карьере хоккеиста игрока. Жаль, что потом он решил идти другой дорогой.

После звёздного часа в «Динамо» форвард не очень красиво покинул московский клуб и оказался в «Северстали», которую тренировал всё тот же Назаров, и в плей-офф стал лучшим бомбардиром и снайпером череповчан, неожиданно пробившихся в полуфинал конференции.

Михаил Анисин объявил бойкот московскому "Динамо"

Песни на кухне с Первышиным и Таратухиным

После достаточно успешного выступления в составе ХК «Сочи» в 2014 – 2016 годах, Анисин выступал в новокузнецком «Металлурге». Там обошлось без драк (по крайней мере, по Интернету такие истории не гуляли), но зато были песни под гитару с партнёрами по команде – Андреем Первышиным и Андреем Таратухиным. Анисин традиционно выбрал роль блатного вокалиста, Первышин подпевал, а за гитару отвечал нападающий Таратухин. Та песня про афганских душманов облетела всю Россию.



Михаил был недоволен тогдашним главным тренером новокузнечан Сергеем Бердниковым, заявив, что никаких проблем с режимом нет, все проблемы выдумывает рулевой команды.

В ноябре 2016-го «Металлург» расторг контракты с Анисиным и Первышиным, после чего Михаил отправился в ВХЛ, подписав соглашение с «Сарыаркой». В Казахстане игрок показывал неплохой хоккей, а также подтвердил своё звание самого поющего игрока страны.

Все хиты Анисина: от афганских душманов до Стаса Михайлова Михаил Анисин, перейдя в «Сарыарку», исполнил на льду композицию Стаса Михайлова. Вспоминаем другие известные выступления хоккеиста.

Соло на Матче звёзд

Вообще же талант и приверженность к пению у Анисина, безусловно, есть. Если бы Анисин не стал хоккеистом, то точно бы запустил карьеру певца. Случаев с участием Михаила в вокальных мероприятиях – масса. Но больше всего вспоминается его великолепное исполнение на Матче всех звёзд КХЛ в Риге.



В январе 2012 года на тот момент нападающий «Витязя» Михаил Анисин исполнил оперную партию «O Sole Mio» на льду «Арены-Рига». Публика была в восторге, партнёры тоже, а Олег Знарок и Милош Ржига, стоявшие на тренерской скамейке команды Запада, не смогли сдержать улыбки. Получилось великолепно!