«Кузнецов и Самсонов пытались научить русскому языку. Это были интересные слова»

Корреспондент из Вашингтона Саманта Пелл рассказала о характере Овечкина и о том, смогут ли «столичные» сыграть в России.

Так уж вышло, что в главном издании столицы США Washington Post жизнь и матчи «Вашингтон Кэпиталз» в последние годы освещают девушки. Пару лет назад мы брали интервью у репортёра этого издания Изабель Хуршудян, которая так здорово себя зарекомендовала, что пошла на повышение и теперь трудится в международной редакции в Москве, освещая политические и социальные темы.

«Нынешний шанс на Кубок Стэнли – один из последних для Овечкина» Обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян – об игре Евгения Кузнецова, шансах «Вашингтона» на Кубок Стэнли и русском духе «Кэпиталз».

Вместо неё на позицию репортёра пришла Саманта Пелл, которая также охотно согласилась поделиться подробностями о том, как ей работается с Овечкиным и компанией.

«Уверена, что сами игроки НХЛ знают фамилии тех, кто болен коронавирусом»

— Первый вопрос — традиционный для нынешнего непростого времени. Какова обстановка в Вашингтоне в условиях эпидемии? Ранее ваш коллега Артур Стэйпл из Нью-Йорка сообщил не самые радостные новости.

— В округе Колумбия действует чрезвычайное положение в области здравоохранения, школы закрыты до 15 мая. В Вирджинии, где находится тренировочный каток «Кэпиталз», губернатор продлил приказ о закрытии не самых важных предприятий до 8 мая. Всё находится под особым надзором.



— На ваш взгляд, НХЛ найдёт способ завершить этот сезон? Чем дольше длится период изоляции, тем больше проблем возникает с продолжением чемпионата.

— Считаю, что на данный момент все возможности и варианты у НХЛ на столе. Очень важен был момент переноса Олимпийских игр в Токио, он очистил окно для хоккея в летний период. Однако вы правы, становится всё труднее. Чем дольше ждём, тем больше неопределённости с коронавирусом.



— В североамериканской прессе писали сначала об игроках и командах, где было заражение коронавирусом. Потом появилась информация, что многие вылечились. А сами хоккеисты НХЛ знают, кто из коллег болен?

— Уверена, что знают. Особенно те, кто является одноклубниками заболевших.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Кузнецов и Самсонов пытались научить русскому языку. Это были интересные слова»

— «Вашингтон» проводил достаточно хороший сезон, и хоккеистам «столичных» наверняка особенно обидно было останавливаться из-за пандемии. Шансы на Кубок Стэнли действительно были хороши?

— Да, для «Кэпиталз» это определённо очень обидно, что сезон приостановлен. Команда не слишком здорово играла после рождественских каникул, процент набранных очков был около 50%. После победы над «Питтсбургом» команда, казалось, начала набирать обороты, но стабильности в игре не было. Тем не менее добавление в состав Ильи Ковальчука и Брендана Диллона было шагом в правильном направлении. «Вашингтон» готовился к длительному «забегу» в плей-офф.

Сколько очков набрал Овечкин в победном матче с «Пингвинз» 23 февраля 2020

— Вы упомянули Ковальчука. Его приход действительно усилил команду?

— Да, это действительно хорошее приобретение. Его присутствие в третьем звене позволило Рихарду Панику найти свою роль в четвёртой тройке вместе с Ником Даудом и Гарнетом Хэтэуэем. Оба этих звена серьёзно прибавили после прихода Ильи, а прогресс Паника был просто очень заметен, тройки обрели искру, которая была потеряна за пару месяцев до этого.



— Саманта, вы работаете журналистом не так давно. Каково ваше впечатление об Овечкине? Не все считают его общительным. Некоторое время назад бывали случаи, когда он разбивал журналистскую камеру.

— Со мной Овечкин всегда был почтителен, вежлив. Отвечал вдумчиво. На все вопросы, которые я когда-либо ему задавала, он старался отвечать и был рад рассказывать мне о своём сыне Сергее и супруге Насте.



— Недавно Малкин, Сергачёв и Орлов назвали Евгения Кузнецова самым весёлым персонажем в российском хоккее. Какую самую интересную шутку от Кузнецова вы помните?

— О, в раздевалке Кузнецов шутит постоянно, приколов слишком много. И он, и Илья Самсонов как-то пытались научить меня русскому языку. Некоторые слова были… хм… интересными, скажем так.

«Самый весёлый персонаж в российском хоккее – один отморозок челябинский из «Вашингтона» Малкин, Сергачёв и Орлов поговорили о паузе в сезоне НХЛ, карантине, русских хоккеистах и многом другом.

— А о политике хоккеисты говорят? Помнится, все обсуждали приём «Вашингтона» у Дональда Трампа, где Овечкин был одним из главных героев.

— Политика — не та тема, которая поднимается. Я слышала, что игроки говорят про это только тогда, когда их спрашивают напрямую.

«Вашингтон» в России не сыграет

— Голкипер Брэйден Холтби присутствует во всех рейтингах свободных агентов, у него заканчивается контракт. Его продлят или сделают ставку на молодого Самсонова?

— Изначально задумка была именно в том, что Холтби сыграет свой последний сезон за «Кэпиталз», так как есть сложности с соблюдением потолка зарплат. Самсонова обкатывали во всех возможных ситуациях, чтобы подготовить его к роли стартового вратаря. Если следующий сезон будет коротким, то я не уверена, что эти планы останутся неизменными, хотя пока всё должно оставаться именно так, как было.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

— Надоевший вопрос последних месяцев, но его невозможно обойти. Овечкин сможет побить рекорд Гретцки?

— Короткий ответ — да. Пауза в нынешнем сезоне повредит его шансам в долгосрочной перспективе, но, в итоге, если он захочет играть достаточно долго и побить рекорд Гретцки, то сделает это. Если же он вместо этого решит поиграть пару лет и закончить, то это и будет ответом на вопрос.



— Проект с приездом «Вашингтона» на матчи в Россию окончательно остановлен?

— Да, несмотря на явно выраженный интерес, «столичные» не будут играть матчи следующего регулярного чемпионата в России. Что касается других зарубежных матчей с участием «Кэпиталз», то НХЛ открыта для этой идеи. Лига рассматривает «Вашингтон» как очень сильную команду с большим количеством европейских хоккеистов, так что было бы логично вывезти «столичных» в какую-то страну.