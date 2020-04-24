Григоренко уехал в НХЛ, «Сибирь» сохранила Красикова. Таблица трансферов КХЛ

Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Контракты игроков КХЛ действуют до 30 апреля, но продлевать соглашения можно уже сейчас. Кроме того, появляются слухи и разговоры о вероятных переходах. Рассказываем о главных селекционных новостях в клубах Континентальной лиги на сегодняшний день.

Ждут денег и предложений. 8 звёздных ветеранов КХЛ без новых контрактов Удастся ли им договориться с клубами или кто-то завершит карьеру?

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко принял решение продолжить карьеру в клубе НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». «Йокерит» объявил, что команду покидают Регин, Контиола и Лауридсен, зато продлены контракты с несколькими лидерами, в числе которых Йоэнсуу, Норман и Кивистё.

В московском «Динамо» отказались от Лямина, Полыгалова, Афиногенова, Апалькова и Индрашиса, при этом предложив новый контракт возрастному вратарю Ерёменко. Форвард «Магнитки» Роман Любимов пополнит состав «Спартака», защитник «Локомотива» Андрей Марков принял решение завершить карьеру игрока.

Ещё не старые, но никому не нужные. Хоккеисты, слишком рано пропавшие из КХЛ Лемтюгов уехал в Англию, Филатов провёл год без хоккея, Медведев завершил карьеру.

«Северсталь» объявила о расставании с Монаховым, Чипчурой, Кинрейдом и рядом других хоккеистов, продлила много молодёжи, а возглавивший клуб второго дивизиона Швеции «Бьорклевен» Ханс Вальссон выпал из списка кандидатов на пост главного тренера рижского «Динамо».

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

Клубы Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Зыков («Вегас», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик») з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов, з. Марченко, з. Романов (все — НХЛ), в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ) з. Блажиевский, н. Вей, н. Григоренко («Коламбус», НХЛ) н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, з Нестеров СКА н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Хохлачёв («Спартак»), н. Э. Галимов («Ак Барс») т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб, в. Мельничук, н. Бурдасов (все — НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев, н. Дергачёв (все — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов, н. Каблуков, н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Земчёнок («Ак Барс») з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов «Йокерит» т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо») н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен (НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда») н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё «Динамо» М н. Кагарлицкий (СКА) н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков, з. Лямин, н. Полыгалов гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, н. Петерссон «Спартак» т. Федосов, н. Бакош («Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев, н. Дергачёв (все — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг) т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв (СКА), н. Малыхин («Витязь»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. Столяров гл.т. Знарок, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко «Локомотив» гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо») ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ) з. Савченко «Витязь» н. Малыхин («Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), з. Бородкин («Трактор») н. Сёмин, н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков «Торпедо» гл.т. Козлов («Металлург» Мг) гл.т. Немировски, з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит») ХК «Сочи» н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), з. Сотниекс («Динамо» Р), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь) в. Шикин, в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, н. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль («Авангард»), з. Климонтов, н. Лугин, н. Макаренко гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, з. Петров, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Щитов, з. Рундблад, н. Шмелёв «Северсталь» н. Вихарев («Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Адамчук («Ак Барс») н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ) гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко, з. Хохлов «Динамо» Р гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»), н. Воеводин («Ак Барс») гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес»), з. Сотниекс (ХК «Сочи») «Динамо» Мн н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»)

А теперь расскажем о главных сделках Восточной конференции КХЛ. Поговаривают, что «Ак Барс» всерьёз намерен вернуть своего воспитанника Александра Бурмистрова из «Салавата Юлаева». В свою очередь нападающий Эмиль Галимов так и не договорился с «барсами» и перейдёт в СКА.

«Авангард», СКА или НХЛ — где продолжит карьеру Войнов? Главные трансферные инсайды КХЛ «Спартак» практически до конца укомплектован, а «Салават» сохранит российского защитника.

В «Барысе» большой список из кандидатов на пост главного тренера на высвободившееся после Андрея Скабелки место, а в «Авангарде» пост генерального менеджера команды занял Алексей Волков. Защитник «Салавата» Захар Арзамасцев подпишет двухлетнее соглашение с «Автомобилистом», также уральцы продлили контракты с Мэйсеком, Белоусовым и Мамкиным.

«Сибирь» подписала голкипера Алексея Красикова на три года — это большой успех гендиректора клуба Кирилла Фастовского. «Магнитка» пополнится Беком из «Авангарда» и Бутузовым и «Адмирала», продолжаются переговоры по поводу нового контракта с клубом Сергея Мозякина. «Трактор» официально объявил о прекращении сотрудничества с Терещенко, Кэлофом, Комаровым и Коньковым. Продолжат выступать в Челябинске Основин и Карлин.

Обмены, подписания, сделки. 8 cамых неактивных клубов КХЛ на трансферном рынке Комплектованием составов на следующий сезон команды занимаются уже сейчас, но спешат далеко не все.

«Адмирал» потихоньку разбирают по кусочкам, другой дальневосточный клуб — «Амур» — подписывает контракты с недорогими игроками вроде Болтанова или Кузнецова.

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Восток