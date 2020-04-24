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Таблица трансферов КХЛ, 24 апреля 2020 года, все переходы и слухи

Таблица трансферов КХЛ
Павел Панышев
Григоренко уехал в НХЛ, «Сибирь» сохранила Красикова. Таблица трансферов КХЛ
Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.
Хоккей / КХЛ 0

Контракты игроков КХЛ действуют до 30 апреля, но продлевать соглашения можно уже сейчас. Кроме того, появляются слухи и разговоры о вероятных переходах. Рассказываем о главных селекционных новостях в клубах Континентальной лиги на сегодняшний день.

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Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко принял решение продолжить карьеру в клубе НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». «Йокерит» объявил, что команду покидают Регин, Контиола и Лауридсен, зато продлены контракты с несколькими лидерами, в числе которых Йоэнсуу, Норман и Кивистё.

В московском «Динамо» отказались от Лямина, Полыгалова, Афиногенова, Апалькова и Индрашиса, при этом предложив новый контракт возрастному вратарю Ерёменко. Форвард «Магнитки» Роман Любимов пополнит состав «Спартака», защитник «Локомотива» Андрей Марков принял решение завершить карьеру игрока.

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«Северсталь» объявила о расставании с Монаховым, Чипчурой, Кинрейдом и рядом других хоккеистов, продлила много молодёжи, а возглавивший клуб второго дивизиона Швеции «Бьорклевен» Ханс Вальссон выпал из списка кандидатов на пост главного тренера рижского «Динамо».

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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Запад

КлубыПришлиУшлиПродлили контракты
ЦСКАн. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Зыков («Вегас», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»)з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов, з. Марченко, з. Романов (все — НХЛ), в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ) з. Блажиевский, н. Вей, н. Григоренко («Коламбус», НХЛ)н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, з Нестеров
СКАн. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Хохлачёв («Спартак»), н. Э. Галимов («Ак Барс»)т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб, в. Мельничук, н. Бурдасов (все — НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев, н. Дергачёв (все — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов, н. Каблуков, н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Земчёнок («Ак Барс»)з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов
«Йокерит»т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»)н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен (НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда»)н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё
«Динамо» Мн. Кагарлицкий (СКА)н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков, з. Лямин, н. Полыгаловгл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, н. Петерссон
«Спартак»т. Федосов, н. Бакош («Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев, н. Дергачёв (все — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг)т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв (СКА), н. Малыхин («Витязь»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. Столяровгл.т. Знарок, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко
«Локомотив»гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»)ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ)з. Савченко
«Витязь»н. Малыхин («Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), з. Бородкин («Трактор»)н. Сёмин, н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенковгл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков
«Торпедо»гл.т. Козлов («Металлург» Мг)гл.т. Немировски, з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»)
ХК «Сочи»н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), з. Сотниекс («Динамо» Р), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь)в. Шикин, в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, н. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль («Авангард»), з. Климонтов, н. Лугин, н. Макаренкогл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, з. Петров, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Щитов, з. Рундблад, н. Шмелёв
«Северсталь»н. Вихарев («Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Адамчук («Ак Барс»)н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ)гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко, з. Хохлов
«Динамо» Ргл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»), н. Воеводин («Ак Барс»)гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес»), з. Сотниекс (ХК «Сочи»)
«Динамо» Мнн. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»)

А теперь расскажем о главных сделках Восточной конференции КХЛ. Поговаривают, что «Ак Барс» всерьёз намерен вернуть своего воспитанника Александра Бурмистрова из «Салавата Юлаева». В свою очередь нападающий Эмиль Галимов так и не договорился с «барсами» и перейдёт в СКА.

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В «Барысе» большой список из кандидатов на пост главного тренера на высвободившееся после Андрея Скабелки место, а в «Авангарде» пост генерального менеджера команды занял Алексей Волков. Защитник «Салавата» Захар Арзамасцев подпишет двухлетнее соглашение с «Автомобилистом», также уральцы продлили контракты с Мэйсеком, Белоусовым и Мамкиным.

«Сибирь» подписала голкипера Алексея Красикова на три года — это большой успех гендиректора клуба Кирилла Фастовского. «Магнитка» пополнится Беком из «Авангарда» и Бутузовым и «Адмирала», продолжаются переговоры по поводу нового контракта с клубом Сергея Мозякина. «Трактор» официально объявил о прекращении сотрудничества с Терещенко, Кэлофом, Комаровым и Коньковым. Продолжат выступать в Челябинске Основин и Карлин.

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«Адмирал» потихоньку разбирают по кусочкам, другой дальневосточный клуб — «Амур» — подписывает контракты с недорогими игроками вроде Болтанова или Кузнецова.

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Восток

КлубыПришлиУшлиПродлили контракты
«Ак Барс»н. Да Коста («Локомотив»), н. Бурмистров («Салават Юлаев»), з. Земчёнок (СКА), н. Воронин («Адмирал»)н. Э. Галимов (СКА), н. Фрэттин, з. Виртанен, н. Санников, н. Галузин, н. Фисенко («Авангард»), н. Ли, н. Воеводин («Динамо» Р), з. Адамчук («Северсталь»)в. Рейдеборн, в. Билялов, н. Кормье, з. Рукавишников, н. Глухов, н. Тихонов, н. Азеведу, з. Юдин, н. Зарипов
«Барыс»гл.т. Назаров, гл.т. Зубов, гл.т. Сидоренко, гл.т. Чебатуркин, гл.т. Михайлис-ст., гл.т. Уланов, н. Червенка («Рапперсвиль»)гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — «Локомотив»), н. Найт («Авангард»), н. Бойд, в. Карлссонн. Некряч, н. Михайлис, н. Шестаков, з. Шалапов, з. Полохов
«Авангард»генмен. Волков, н. Найт («Барыс»), з. Кёрран («Рёгле»), н. Стрёмвалль (ХК «Сочи»), н. Фисенко («Ак Барс»), н. Тимкин («Металлург» Мг), з. Мищенко («Адмирал»), з. Шарипзянов («Нефтехимик»)н. Макмиллан, н. Клинкхаммер, з. Войнов, з. Франсон, з. Мартынов, н. Бек («Металлург» Мг), н. Андригеттов. Гарипов
«Автомобилист»гл.т. Питерс, т. Титов, т. Перн, н. Макеев («Витязь»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Торпедо»), н. Куликов («Нефтехимик»), з. Арзамасцев («Салават Юлаев»)гл.т. Мартемьянов, н. Доус, з. Трямкин (НХЛ), з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенкоз. Мамкин, н. Мэйсек, н. Белоусов, н. Секстон
«Сибирь»н. Пельтола («Таппара»)в. Сятери, з. Морозов, н. Чесалин, н. Руохомаа, н. Пуустинен, з. Йокипакка, в. Красиков
«Салават Юлаев»н. Бурмистров («Ак Барс»), з. Арзамасцев («Автомобилист»), н. Умарк, з. Сергеев («Флорида», НХЛ), н. Кадейкин, з. Семёнов, з. Пашнин («Металлург» Мг)в. Метсола, н. Хартикайнен, з. Ларсен, н. Баранов, н. Хохряков, н. Картаев, з. Коледов
«Металлург» Мгт. Стиллман («Лайонс», Швейцария), н. Песонен («Лангнау»), н. Чибисов («Виннипег»). в. Загидулин («Калгари»), н. Бутузов («Адмирал»), н. Бек («Авангард»), з. Пашнин («Салават Юлаев»)н. Любимов («Спартак»), т. Калоус, т. Болсуновский, т. Козлов («Торпедо»), в. Демченко («Монреаль», НХЛ), н. Тимкин («Авангард»), н. Филиппи, н. Локтионов (ЦСКА), н. Козун, н. О'Делл, з. Бирюков, з. Вик. Антипинн. Нестрашил, н. Потехин, н. Рожков, н. Ю. Платонов, з. Вад. Антипин, н. Мозякин
«Нефтехимик»в. Шарыченков (ЦСКА), з. Атюшов, н. Уайт, з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Берглунд («Трактор»), н. Митчелл, з. Рясенский, н. Черников, н. Ден. Казионов, н. Куликов («Автомобилист»), з. Шарипзянов («Авангард»)гл.т. Буцаев, в. Барулин, н. Хайруллин, з. Волгин, н. Голубович, н. Шиксатдаров
«Амур»н. Т. Зогорна, н. Г. Зогорна, з. Кондратьевгл.т. Гулявцев, з. Васильев, н. Железков, н. Голубев, з. Игнатович, н. Кузнецов, н. Рассказов, н. Болтанов, н. Величкин, з. Турбин
«Куньлунь Ред Стар»н. Червенка («Рапперсвиль»)гл.т. Фрейзер, в. Грубец
«Трактор»гл.т. Гатиятулин (СКА), в. Вилл («Рёгле»), н. Берглунд («Нефтехимик»)гл.т. Юрзинов, з. Калинин, з. Терещенко, н. Коньков, н. Комаров, з. Бородкин («Витязь»), н. Авцин, н. Кэлоф, н. Попов, н. Глинкин, в. Галимовн. А. Михеев, н. Косов, н. Основин, н. Карлин
«Адмирал»гл.т. Светлов, т. Пятанов, т. Пронин, т. Залевский, н. Бакош («Спартак»), в. Олкинуора, з. Альмквист, н. Юнг, н. Бутузов («Металлург» Мг), н. Вихарев («Северсталь»), з. Мищенко («Авангард»), н. Воронин («Ак Барс»)
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