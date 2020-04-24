Григоренко уехал в НХЛ, «Сибирь» сохранила Красикова. Таблица трансферов КХЛ

Контракты игроков КХЛ действуют до 30 апреля, но продлевать соглашения можно уже сейчас. Кроме того, появляются слухи и разговоры о вероятных переходах. Рассказываем о главных селекционных новостях в клубах Континентальной лиги на сегодняшний день.
Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко принял решение продолжить карьеру в клубе НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». «Йокерит» объявил, что команду покидают Регин, Контиола и Лауридсен, зато продлены контракты с несколькими лидерами, в числе которых Йоэнсуу, Норман и Кивистё.
В московском «Динамо» отказались от Лямина, Полыгалова, Афиногенова, Апалькова и Индрашиса, при этом предложив новый контракт возрастному вратарю Ерёменко. Форвард «Магнитки» Роман Любимов пополнит состав «Спартака», защитник «Локомотива» Андрей Марков принял решение завершить карьеру игрока.
«Северсталь» объявила о расставании с Монаховым, Чипчурой, Кинрейдом и рядом других хоккеистов, продлила много молодёжи, а возглавивший клуб второго дивизиона Швеции «Бьорклевен» Ханс Вальссон выпал из списка кандидатов на пост главного тренера рижского «Динамо».
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* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено
Запад
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|ЦСКА
|н. Голдобин («Ванкувер», НХЛ), н. Зыков («Вегас», НХЛ), н. Локтионов («Металлург» Мг), в. Шарыченков («Нефтехимик»)
|з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов, з. Марченко, з. Романов (все — НХЛ), в. Сорокин («Айлендерс», НХЛ) з. Блажиевский, н. Вей, н. Григоренко («Коламбус», НХЛ)
|н. Окулов, н. Слепышев, з. Дальбек, з Нестеров
|СКА
|н. Мичков («Локомотив»), н. Якимов («Северсталь»), н. Хохлачёв («Спартак»), н. Э. Галимов («Ак Барс»)
|т. Гатиятулин («Трактор»), з. Зуб, в. Мельничук, н. Бурдасов (все — НХЛ), н. Коскиранта («СайПа»), н. Лехтеря, з. Зубарев, н. Дергачёв (все — «Спартак»), н. Барабанов («Торонто», НХЛ), н. Якупов, н. Каблуков, н. Кагарлицкий («Динамо» М), з. Земчёнок («Ак Барс»)
|з. Белов, н. Аалтонен, н. Кемппайнен, н. Кетов
|«Йокерит»
|т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Торпедо»)
|н. Мозес («Рапперсвилль»), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен (НХЛ), з. Лауридсен («Фрёлунда»)
|н. Йоэнсуу, н. Норман, н. Халме, з. Скленичка, з. Кивистё, з. Лепистё
|«Динамо» М
|н. Кагарлицкий (СКА)
|н. Афиногенов, н. Индрашис, н. Апальков, з. Лямин, н. Полыгалов
|гл.т. Крикунов, з. Хиетанен, з. Чайковски, н. Яшкин, в. Ерёменко, в. Бочаров, н. Круглов, з. Аланов, з. Григорьев, н. Тарасов, н. Алексеев, н. Петерссон
|«Спартак»
|т. Федосов, н. Бакош («Адмирал»), н. Радил («Сан-Хосе», НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев, н. Дергачёв (все — СКА), з. Дьюс («Спрингфилд Тандербёрдз», АХЛ), н. Любимов («Металлург» Мг)
|т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачёв (СКА), н. Малыхин («Витязь»), з. И. Вишневский, н. Кокарев, н. Столяров
|гл.т. Знарок, н. Юньков, в. Беспалов, з. Рылов, з. Кулик, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, в. Хомченко
|«Локомотив»
|гл.т. Скабелка, з. Охтамаа, в. Паскуале (все — «Барыс»), з. Баранцев («Торпедо»)
|ст.т. Пелино, н. Мичков (СКА), з. Накладал, з. Кронвалль, н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста («Ак Барс»), н. Денисенко («Флорида», НХЛ)
|з. Савченко
|«Витязь»
|н. Малыхин («Спартак»), н. Теденбю («Давос»), з. Хультстрём («Юргорден»), з. Бородкин («Трактор»)
|н. Сёмин, н. Макеев («Автомобилист»), н. Няттинен, н. Хауден, н. Йормакка, з. Лаюнен, н. Чернов, з. Евсеенков
|гл.т. Кравец, з. Пыленков, в. Ежов, з. Катичев, з. Воронков, н. Моисеев, н. Гончаров, н. Ларичев, з. Паутов, н. Гребенщиков
|«Торпедо»
|гл.т. Козлов («Металлург» Мг)
|гл.т. Немировски, з. Баранцев («Локомотив»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Автомобилист»), в. Линдбек, н. Шрёдер (оба — «Йокерит»)
|ХК «Сочи»
|н. Карьялайнен («Таппара»), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — «Ферьестад»), з. Сотниекс («Динамо» Р), н. Колготин, н. Цыганов (оба — «Юность», Беларусь)
|в. Шикин, в. Налимов, н. Алтыбармакян («Чикаго», НХЛ), з. Бертильссон, н. Эллис, н. Коллинз, н. Росен, н. Стрёмвалль («Авангард»), з. Климонтов, н. Лугин, н. Макаренко
|гл.т. Андриевский, н. Мосалёв, н. Архипов, н. Томилин, з. Гордеев, з. Петров, н. Выглазов, н. Точицкий, з. Погоришный, з. Щитов, з. Рундблад, н. Шмелёв
|«Северсталь»
|н. Вихарев («Адмирал»), н. Абдул («Слован»), з. Адамчук («Ак Барс»)
|н. Якимов (СКА), н. Монахов, н. Е. Бодров, з. Кинрейд, з. Кулда, н. Чипчура, в. Хакимов («Нефтяник», ВХЛ)
|гл.т. Разин, н. Лишка, н. Гераськин, н. Яковлев, н. Морозов, н. Трубачёв, н. Вовченко, з. Хохлов
|«Динамо» Р
|гл.т. Скудра, гл.т. Тамбиев, з. Самуэльссон («Лександ»), з. Экесталь Йонссон («Ферьестад»), н. деСоуза («Рёгле»), н. Воеводин («Ак Барс»)
|гл.т. Анкипанс, з. Берглунд («Брюнес»), з. Сотниекс (ХК «Сочи»)
|«Динамо» Мн
|н. Дадонов, з. Достанко (оба — «Шахтёр»)
А теперь расскажем о главных сделках Восточной конференции КХЛ. Поговаривают, что «Ак Барс» всерьёз намерен вернуть своего воспитанника Александра Бурмистрова из «Салавата Юлаева». В свою очередь нападающий Эмиль Галимов так и не договорился с «барсами» и перейдёт в СКА.
В «Барысе» большой список из кандидатов на пост главного тренера на высвободившееся после Андрея Скабелки место, а в «Авангарде» пост генерального менеджера команды занял Алексей Волков. Защитник «Салавата» Захар Арзамасцев подпишет двухлетнее соглашение с «Автомобилистом», также уральцы продлили контракты с Мэйсеком, Белоусовым и Мамкиным.
«Сибирь» подписала голкипера Алексея Красикова на три года — это большой успех гендиректора клуба Кирилла Фастовского. «Магнитка» пополнится Беком из «Авангарда» и Бутузовым и «Адмирала», продолжаются переговоры по поводу нового контракта с клубом Сергея Мозякина. «Трактор» официально объявил о прекращении сотрудничества с Терещенко, Кэлофом, Комаровым и Коньковым. Продолжат выступать в Челябинске Основин и Карлин.
«Адмирал» потихоньку разбирают по кусочкам, другой дальневосточный клуб — «Амур» — подписывает контракты с недорогими игроками вроде Болтанова или Кузнецова.
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть здесь.
Восток
|Клубы
|Пришли
|Ушли
|Продлили контракты
|«Ак Барс»
|н. Да Коста («Локомотив»), н. Бурмистров («Салават Юлаев»), з. Земчёнок (СКА), н. Воронин («Адмирал»)
|н. Э. Галимов (СКА), н. Фрэттин, з. Виртанен, н. Санников, н. Галузин, н. Фисенко («Авангард»), н. Ли, н. Воеводин («Динамо» Р), з. Адамчук («Северсталь»)
|в. Рейдеборн, в. Билялов, н. Кормье, з. Рукавишников, н. Глухов, н. Тихонов, н. Азеведу, з. Юдин, н. Зарипов
|«Барыс»
|гл.т. Назаров, гл.т. Зубов, гл.т. Сидоренко, гл.т. Чебатуркин, гл.т. Михайлис-ст., гл.т. Уланов, н. Червенка («Рапперсвиль»)
|гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — «Локомотив»), н. Найт («Авангард»), н. Бойд, в. Карлссон
|н. Некряч, н. Михайлис, н. Шестаков, з. Шалапов, з. Полохов
|«Авангард»
|генмен. Волков, н. Найт («Барыс»), з. Кёрран («Рёгле»), н. Стрёмвалль (ХК «Сочи»), н. Фисенко («Ак Барс»), н. Тимкин («Металлург» Мг), з. Мищенко («Адмирал»), з. Шарипзянов («Нефтехимик»)
|н. Макмиллан, н. Клинкхаммер, з. Войнов, з. Франсон, з. Мартынов, н. Бек («Металлург» Мг), н. Андригетто
|в. Гарипов
|«Автомобилист»
|гл.т. Питерс, т. Титов, т. Перн, н. Макеев («Витязь»), з. Дженовей, н. Бочаров (оба — «Торпедо»), н. Куликов («Нефтехимик»), з. Арзамасцев («Салават Юлаев»)
|гл.т. Мартемьянов, н. Доус, з. Трямкин (НХЛ), з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенко
|з. Мамкин, н. Мэйсек, н. Белоусов, н. Секстон
|«Сибирь»
|н. Пельтола («Таппара»)
|в. Сятери, з. Морозов, н. Чесалин, н. Руохомаа, н. Пуустинен, з. Йокипакка, в. Красиков
|«Салават Юлаев»
|н. Бурмистров («Ак Барс»), з. Арзамасцев («Автомобилист»), н. Умарк, з. Сергеев («Флорида», НХЛ), н. Кадейкин, з. Семёнов, з. Пашнин («Металлург» Мг)
|в. Метсола, н. Хартикайнен, з. Ларсен, н. Баранов, н. Хохряков, н. Картаев, з. Коледов
|«Металлург» Мг
|т. Стиллман («Лайонс», Швейцария), н. Песонен («Лангнау»), н. Чибисов («Виннипег»). в. Загидулин («Калгари»), н. Бутузов («Адмирал»), н. Бек («Авангард»), з. Пашнин («Салават Юлаев»)
|н. Любимов («Спартак»), т. Калоус, т. Болсуновский, т. Козлов («Торпедо»), в. Демченко («Монреаль», НХЛ), н. Тимкин («Авангард»), н. Филиппи, н. Локтионов (ЦСКА), н. Козун, н. О'Делл, з. Бирюков, з. Вик. Антипин
|н. Нестрашил, н. Потехин, н. Рожков, н. Ю. Платонов, з. Вад. Антипин, н. Мозякин
|«Нефтехимик»
|в. Шарыченков (ЦСКА), з. Атюшов, н. Уайт, з. Мёрфи, н. Энлунд, н. Берглунд («Трактор»), н. Митчелл, з. Рясенский, н. Черников, н. Ден. Казионов, н. Куликов («Автомобилист»), з. Шарипзянов («Авангард»)
|гл.т. Буцаев, в. Барулин, н. Хайруллин, з. Волгин, н. Голубович, н. Шиксатдаров
|«Амур»
|н. Т. Зогорна, н. Г. Зогорна, з. Кондратьев
|гл.т. Гулявцев, з. Васильев, н. Железков, н. Голубев, з. Игнатович, н. Кузнецов, н. Рассказов, н. Болтанов, н. Величкин, з. Турбин
|«Куньлунь Ред Стар»
|н. Червенка («Рапперсвиль»)
|гл.т. Фрейзер, в. Грубец
|«Трактор»
|гл.т. Гатиятулин (СКА), в. Вилл («Рёгле»), н. Берглунд («Нефтехимик»)
|гл.т. Юрзинов, з. Калинин, з. Терещенко, н. Коньков, н. Комаров, з. Бородкин («Витязь»), н. Авцин, н. Кэлоф, н. Попов, н. Глинкин, в. Галимов
|н. А. Михеев, н. Косов, н. Основин, н. Карлин
|«Адмирал»
|гл.т. Светлов, т. Пятанов, т. Пронин, т. Залевский, н. Бакош («Спартак»), в. Олкинуора, з. Альмквист, н. Юнг, н. Бутузов («Металлург» Мг), н. Вихарев («Северсталь»), з. Мищенко («Авангард»), н. Воронин («Ак Барс»)
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