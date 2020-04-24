Фёдоров, Хабибулин, Зубов. Самые дорогие русские звёзды НХЛ 2000-х

«Чемпионат» продолжает серию статей о зарплатах российских игроков НХЛ. На сей раз посмотрим, кто больше всех заработал в первое десятилетие XXI века. В эти годы дебютировали Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Евгений Малкин, которые продолжают выступать и сейчас, но самыми дорогими всё ещё оставалось предыдущее поколение игроков.
Сергей Фёдоров
Заработок в 2000-е: $ 50 млн
В начале XXI века Фёдоров играл по знаменитому контракту с «Детройтом», по которому ему полагалась зарплата в $ 2 млн (внушительные бонусы на $ 26 млн были выплачены ещё в XX веке). Став свободным агентом, нападающий отклонил новые предложения «Ред Уингз» (клуб предлагал контракты с зарплатой $ 10 млн в год) и согласился на более скромную зарплату в «Анахайме» — $ 40 млн за пять лет (интересно, что $ 10 млн из этой суммы были выплачены в сезоне-2003/2004, когда Фёдоров разделил с Буре звание самого высокооплачиваемого россиянина в НХЛ). В 2008-м Фёдоров подписал последний контракт в НХЛ с «Вашингтоном» — один год и $ 4 млн.
Алексей Яшин
Заработок в 2000-е: $ 47,75 млн
Сезон-2000/2001 Алексею Яшину пришлось доигрывать в «Оттаве» на зарплате $ 3,6 млн – до этого он год бастовал, а затем пытался получить статус свободного агента, но не вышло. Но отношения с «Сенаторз» были хуже некуда, и летом 2001 года капитана команды обменяли в «Айлендерс». Через несколько дней Яшин подписал баснословный десятилетний контракт на $ 87,5 млн. И хотя после локаута-2004/2005 контракт уменьшили до $ 64 млн, а в 2007 «Айлендерс» всё же выкупили это соглашение, Яшин стал одним из самых богатых русских хоккеистов «нулевых».
Николай Хабибулин
Заработок в 2000-е: $ 46,75 млн
Николай Хабибулин перешёл в «Тампу» в конце сезона-2000/2001 – до этого он почти два года бастовал, не желая подписывать новый контракт с «Аризоной». В «Лайтнинг» ему сразу же выдали четырёхлетний контракт на $ 15 млн – и ещё $ 1 млн бонусами в случае выхода в плей-офф. Это сделало Хабибулина самым дорогим российским вратарём тех времён (плюс с «Лайтнинг» он выиграл Кубок Стэнли в 2004-м).
Дальше – больше. Когда завершился локаут-2004/2005, Хабибулин подписал контракт с «Чикаго» на четыре года и $ 27 млн, став самым дорогим вратарём лиги. Ну и под конец десятилетия Хабибулин заключил новый четырёхлетний контракт с «Эдмонтоном» на $ 15 млн.
Алексей Ковалёв
Заработок в 2000-е: $ 45,75 млн
Если взять за скобки Кубок Стэнли с «Рейнджерс» в 1994-м, лучшие (и самые жирные) годы его карьеры пришлись на «нулевые». Нападающий перешёл из «Рейнджерс» в «Питтсбург» с зарплатой чуть более $ 2 млн в год, а уже в 2001-м получил двухлетний контракт на $ 8,85 млн.
Самый большую зарплату он получил в сезоне-2003/2004, когда, вернувшись в Нью-Йорк, подписал однолетний контракт на $ 6,6 млн. Больше среди россиян зарабатывали только Буре, Фёдоров и Яшин.
Затем был переход в «Монреаль» и новый контракт в 2005-м на четыре года и $ 18 млн. За время игры в «Канадиенс» Ковалёв наработал на новый большой контракт, но уже в «Оттаве» — два года и $ 10 млн (правда, в Северной Америке это соглашение называют неудачным).
Сергей Зубов
Заработок в 2000-е: $ 40,35 млн
Весной 2000 года Сергей Зубов подписал новый пятилетний контракт с «Далласом» на $ 23 млн. На время действия соглашения он был самым дорогим российским защитником в НХЛ. Контракт был продлён ещё на год в 2005-м на три года и $ 12 млн, а затем ещё на год с зарплатой $ 5,35 млн, хотя защитнику на тот момент было уже 37 лет.
Павел Буре
Заработок в 2000-е: $ 39 млн
Несмотря на то, что на Русскую Ракету уже посыпалась череда травм, и фактически он сыграл свой последний матч в НХЛ в конце 2002 года, Буре всё равно остался одним из самых богатых российских хоккеистов «нулевых».
Контракт с «Флоридой» он подписал в 1999 году, по соглашению ему полагалось $ 47,5 млн за пять лет (последнюю зарплату «съел» локаут). Буре был самым высокооплачиваемым россиянином даже в сезоне-2003/2004, который полностью пропустил, после чего официально завершил карьеру.
Евгений Набоков
Заработок в 2000-е: $ 38,9 млн
Евгений Набоков начинал в «Сан-Хосе» на минимальной зарплате – $ 1,3 млн за два года, не считая $ 250 тыс. бонусов за выигрыш «Колдер Трофи» в 2001-м. Даже генеральный менеджер Дин Ломбарди соглашался, что Набоков получает слишком мало. Правда, переговоры были не самыми лёгкими, Набоков пропустил начало сезона, но выбил двухлетнее соглашение на $ 7 млн. Следующий контракт тоже был на два года и уже $ 8,85 млн. Дальше – ещё больше – четыре года и $ 21,5 млн.
Илья Ковальчук
Заработок в 2000-е: $ 35,4 млн
Ковальчук ворвался в НХЛ в 2001 году и в последний год по контракту новичка (зарплата составляла $ 1,13 млн) стал обладателем «Морис Ришар Трофи», забив 41 гол в регулярном чемпионате. После локаута подписал уже «взрослы» пятилетний контракт на $ 32 млн.
Александр Могильный
Заработок в 2000-е: $ 33,4 млн
Могильный начинал XXI век в «Нью-Джерси», но по старому контракту, который подписывал с ещё «Ванкувером» ($ 17,6 млн на четыре года). Отработав соглашение и став свободным агентом, перешёл в «Торонто», заключив четырёхлетнее соглашение на $ 22 млн. В наш список Могильный попал благодаря тому, что во время локаута-2004/2005 клуб продолжал выплачивать ему полную зарплату. Случилось это из-за серьёзной травмы, которую он получил в предлокаутном сезоне.
После локаута Могильный вернулся в «Нью-Джерси», заключив двухлетний контракт на $ 7 млн. Правда, не доиграл даже первый сезон и согласился отправиться в АХЛ. И вновь, россиянин получил полную сумму по соглашению, хотя в сезоне-2006/2007 не играл вообще. Дело опять было в травме – весь год он числился в списке травмированных.
Павел Дацюк
Заработок в 2000-е: $ 30,725
Дацюк провёл в «Детройте» всю энхаэловскую карьеру, его заработки шли, как водится, по наступательной. По первому трёхлетнему контракту Дацюк заработал $ 2,825 млн и выиграл Кубок Стэнли в первый же год. Затем он стал уже системообразующим игроком команды, в 2005-м подписал двухлетнее соглашение на $ 7,8 млн, после чего уже долгосрочный контракт на семь лет с зарплатой $ 6,7 млн.
Александр Овечкин
Заработок в 2000-е: $ 30,58 млн
Овечкин стал зарабатывать миллионы с первого же сезона НХЛ. Конечно, первые три года у него действовал стандартный контракт новичка с зарплатой $ 984,2 тыс. в год, но помимо этого он зарабатывал ещё по $ 2,85 млн за сезон бонусами.
В 2008 году Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет, который действует и по сей день. Примечательно, что от услуг агента россиянин отказался и напрямую договаривался с владельцем «столичных» Тедом Леонсисом. Контракт на 13 лет и $ 124 млн побил рекорд НХЛ, став самым дорогим соглашением в истории лиги.
Сколько зарабатывали русские игроки НХЛ в 2000-е:
Евгений Малкин: $ 28,9 млн
Сергей Гончар: $ 28,65 млн
Алексей Жамнов: $ 27,8 млн
Вячеслав Козлов: $ 26,124 млн
Андрей Марков: $ 25,325 млн
Сергей Самсонов: $ 23,82 млн
Алексей Житник: $ 23,5 млн
Владимир Малахов: $ 22,41
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