Легендарный гол Фирсова канадцам «парашютом». Мало кто понял, как шайба попала в ворота

Этот чемпионат стал последним турниром, когда все три дивизиона и 21 команда играли в одной стране примерно в одни даты. Организаторы столкнулись с большими проблемами расселения хоккеистов и предоставления им льда для тренировок, поэтому в будущем, турниры в группах проводились в различных странах и с разбивкой по времени.

Брюэр, он же Бревер

Матч со сборной Канады стал ключевым для определения победителя чемпионата. Это был шестой тур, к которому советская сборная подошла в блестящей форме. Стоит только посмотреть на счета, с которыми наша команда обыгрывала соперников: СССР — Финляндия — 8:2, СССР — ГДР — 12:0, СССР — ФРГ — 16:1, СССР — Швеция — 9:1. Канадцы, по своей традиции, играли чуть более экономно, с большим трудом обыграли своих соседей американцев (2:1), а накануне встречи с советскими хоккеистами неожиданно сыграли вничью с Чехословакией (1:1).



Но шансы на победу у «кленовых листьев» ещё оставались — для этого им нужно было обыграть советскую команду. В прессе канадцы не стеснялись говорить о том, что приехали в Вену, чтобы вернуть себе титул сильнейшей хоккейной страны мира, но на деле всё получилось иначе.

Сокрушительное поражение Канады со счётом 1:11! После игры они не хотели слушать гимн СССР Так крупно канадцы не проигрывали никогда. На чемпионате мира — 1977 Эспозито и Ко были готовы провалиться от стыда под лёд.

Начало матча осталось за Канадой. «Давят канадцы, не продохнешь. Лупят по воротам. Вот Хакк! Отбита шайба. Но она под крюком Брэвера. Этот не прозевает. Пас Хакку! Снова бросок! И рушится потолок «Штадтхалле». Рев, вой трибун, объятия канадцев. Девушка из пресс-центра раздает журналистам бутылочки с канадским виски», — так описывал «Советский спорт» тех лет впечатления после первого гола сборной Канады.



Упомянутый в газете Брэвер — это известный защитник Карл Брюэр, который стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Торонто», а ближе к концу карьеры даже успел поиграть в Финляндии, что было не принято у североамериканцев в то время. Для наших болельщиков он был известен ещё и тем, что под фамилией Бревер (Brewer) стал героем песни Владимира Высоцкого «Профессионалы», написанной именно после матча СССР — Канада в 1967 году.

В. Высоцкий, «Профессионалы». Фрагмент.



Профессионалы в своем Монреале



Пускай разбивают друг другу носы,



Но их представитель (хотите – спросите!)



Недавно заклеен был в две полосы.



Сперва распластан, а после – пластырь.



А ихний пастор – ох, как ревел!



А ихний тренер сказал, что Бревер



Жалеет очень и окривел.

При счёте 1:0 на льду воцарилась настоящая рубка, да такая, что американский арбитр Дэйли, обслуживающий матч, стал главным пострадавшим. В одном из эпизодов, когда сборная СССР играла втроём против пятерых, канадцы сбили судью с ног. Дэйли на короткий отрезок времени потерял сознание, но менять арбитра не пришлось.



Подопечные Джекки Маклеода продолжали наращивать темп, и если не голкипер советской сборной Виктор Коноваленко, то счёт достаточно быстро мог вырасти до крупного, но наша команда удержалась, а ближе к концу второго периода случился гол, которому суждено было стать историческим.

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Знаменитый бросок Фирсова

Его автором был Анатолий Фирсов, которого называли мастером щелчка и первым хоккеистом, который начал использовать клюшку с загибом крюка. Уезжая на смену, Фирсов попытался оставить шайбу в чужой зоне и бросил от синей линии, находясь у самого бортика. «Парашют» оказался настолько удачным, что рикошетом от Барри Маккензи снаряд залетел в ворота обескураженного голкипера канадцев.



Видео гола Фирсова можно посмотреть в YouTube.



«Вратарь канадцев Сет Мартин парирует все шайбы, которые удается протащить к его воротам сквозь заградительные линии канадской защиты. Но вот он, момент, ставший притчей всего чемпионата! Фирсов на десятой минуте отбрасывает шайбу, чтобы вывести ее из игры и ускорить смену. И шайба через голову Маккензи и Боунэса, над плечом стоящего на коленях Мартина влетает в сетку ворот… Какая невероятная удача! Но разве она не имеет своего подтекста? Устали канадцы, их цепкие защитники, непробиваемый Мартин. Так или иначе, счет 1:1. Он мог бы сразу измениться: Якушев вышел один на один с Мартином… и не забил. Но это уже перелом. Оштрафован Полупанов, спартаковцы играют в меньшинстве, но все равно атакуют, прорываются к воротам, бьют в Мартина, расшатывают его. Да, это перелом. Канадцы отбиваются на своем пятачке. Канадцы сдают», — эмоционально писал «Советский спорт».

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Поначалу мало кто понял, как шайба попала в ворота. Сам Фирсов позже признавался, что о голе в тот момент не помышлял, а просто хотел отбросить шайбу подальше, поэтому даже не понял, отчего его принялись поздравлять. А голкипер сборной Канады Сет Мартин жаловался на рикошет, который помешал ему среагировать на вылетевшую шайбу.

В середине третьего периода сборная СССР смогла нанести сопернику решающий удар. Борис Майоров, получив шайбу в средней зоне, промчался по центру и мощно бросил со средней дистанции, а отскок от вратаря первым поймал на клюшку Вячеслав Старшинов. В итоге — победа 2:1, после которой результат последнего матча с Чехословакией (4:2) уже не имел никакого значения, поскольку советская сборная обеспечила себе золотые медали. Второе место досталось шведам, третье — канадцам, а четвёртое — чехословакам, которые впервые в своей истории проиграли сборной Финляндии



Стоит добавить, что после окончания турнира 56 чехословацких болельщика попросили политического убежища в Австрии, отказавшись возвращаться на родину. Это были предвестники Пражской весны-1968, которая, как мы знаем, нашла свой глубокий отпечаток и в хоккее.