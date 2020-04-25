«Валяется в вытрезвителе, пьяный в лоскуты». Как американца Грэма выгнали из «Авангарда»

Американский вратарь Джон Грэм появился в «Авангарде» в мае 2008 года. В преддверии первого сезона КХЛ «ястребы» искали голкипера на роль первого номера команды и остановили свой выбор на опытном легионере. Неизвестно, чем именно Грэм тогда привлёк внимание омских скаутов, но его кандидатура изначально казалось неочевидной. В молодости Джон выигрывал Кубок Колдера в АХЛ с фарм-клубом «Бостона», но в зрелом возрасте превратился в обычного, ничем не примечательного вратаря, чей показатель отражённых бросков в матчах НХЛ редко дотягивал до 90%. Да, Грэм завоевал Кубок Стэнли в 2004 году, но в чемпионской «Тампе» он прочно сидел за спиной Николая Хабибулина, а в золотом для «молний» плей-офф провёл лишь одну встречу. Столько же матчей Грэм сыграл за сборную США на Олимпиаде в Турине, а вот на ЧМ-2007 Джон был основным вратарём звёздно-полосатых. Но на том турнире в России американцы вылетели уже в четвертьфинале, а сам Грэм не показал ничего сверхъестественного.
Конечно, не самый успешный заокеанский бэкграунд Джона вовсе не означал, что у него ничего не получится в КХЛ. Фактурный, габаритный вратарь мог раскрыться в «Авангарде», но союз американца с «ястребами» продлился недолго, а закончился тем, что Грэма выгнали из клуба со скандалом.
Джон Грэм (справа) и Николай Хабибулин после победы «Тампы» в Кубке Стэнли-2004
Фото: Brian Bahr/Getty Images
В сезоне-2008/2009 «ястребов» трясло по разным причинам на протяжении всей регулярки (тренерская чехарда, смерть Черепанова, плачевные результаты), вот и от игры Грэма на последнем рубеже не веяло спокойствием и стабильностью. По большому счёту, американец провёл ровно один хороший матч, в котором «засушил» «Металлург» («Авангард» выиграл 6:0), а всё остальное время в Омске удивлялись, как это Джон вообще довольно долго продержался в НХЛ. Грэм был максимально зависим от обороны «Авангарда» (которой иногда просто не было), практически не выручал и редко уходил со льда, не пропустив как минимум три шайбы. Конечно, вся омская команда играла порой просто отвратительно, но и от голкипера-легионера ждали намного большего.
Статистика Джона Грэма в сезоне-2008/2009.
В итоге Грэм провёл за «Авангард» 20 матчей. В последний раз он вышел на лёд в форме «ястребов» 1 декабря 2008 на игру с «Барысом». Омичи уступили дома 2:5, Джон пропустил четыре шайбы. А через пару дней американский вратарь вляпался в историю.
Фото: РИА Новости
3 декабря 2008-го около трёх часов ночи Грэм был задержан сотрудниками милиции возле клуба «Атлантида» — в прошлое десятилетие это заведение было известно каждому омичу. Американец был пьян и привлёк внимание патруля своим неадекватным поведением. Милиционеры проверили документы Грэма и, учитывая состояние вратаря, решили отправить его в отделение. Об инциденте сообщили руководству клуба, представители «Авангарда» приехали ночью в дежурную часть, но не согласились сразу забрать хоккеиста. Тогда Джона доставили в вытрезвитель, где медик установил среднюю степень опьянения. Из вытрезвителя Грэма был выписан только утром и передан в руки генменеджера «Авангарда» Анатолия Бардина.
Такова сухая официальная версия, рассказанная сотрудниками милиции. Анатолий Бардин, в свойственной ему манере, разукрасил её яркими подробностями в интервью «Спорт-Экспрессу» от 24 сентября 2010 года.
«Звонок среди ночи — Грэм валяется в вытрезвителе, пьяный в лоскуты. Его привезли из ночного клуба. Он там спал на полу. Джон рухнул на стол, и тот под тяжестью нашего голкипера развалился. Встать Грэм не мог. Попросился в туалет, так милиционеры заявили нашим менеджерам: «Сами ведите его под руки, а то упадет, разобьется — скажут, что били здесь…», — рассказывал Бардин.
Так до конца и осталось непонятным, где конкретно подобрали американца милиционеры – в клубе или возле него, но факт оставался фактом: Грэм загремел в вытрезвитель в состоянии опьянения, и забирал его оттуда лично генеральный менеджер «Авангарда».
9 декабря клуб расторг контракт с Джоном в одностороннем порядке с формулировкой – «неоднократное нарушение трудовой дисциплины». Позже Бардин рассказывал журналистам, что проблемы с алкоголем у Грэма были на регулярной основе, а инцидент с вытрезвителем лишь стал последней каплей. Вот несколько ярких цитат Анатолия Фёдоровича на эту тему.
«Мы взяли Грэма из НХЛ, а он напивался и валялся в ночном клубе в туалете! Его забрали в вытрезвитель, о чем здесь можно разговаривать?! И это же не первый подобный случай был. Он сначала играл как супервратарь, а потом становилось все хуже и хуже. И когда человек приходит с похмелья на работу, мы должны его по головке гладить?»
«Мы жили в одном подъезде, он на первом этаже, я — на четвертом. Частенько сталкивались. Я до поры не очень обращал внимание на один момент, а после о нем вспомнил. Грэм вечно был взлохмаченный, какую-то шапчонку натянет по самые глаза — и юркнет поскорее в автомобиль. Лишь бы не вступать в беседы. Ладно, думаю. Вратарь устал, тренируется много. Но вскоре мне один человек сказал, что Грэм пьет, другой…».
Джон Грэм в составе сборной США на ОИ-2006
Фото: Brian Bahr/Getty Images
Американец со своим отчислением из клуба не согласился и обратился в профсоюз. Глава этой организации Андрей Коваленко заявил, что профсоюз «будет отстаивать позицию Грэма и требовать от «Авангарда» либо отменить незаконное увольнение и вернуть хоккеиста в команду, либо выплатить ему положенную неустойку». Заседание дисциплинарного комитета КХЛ состоялось 15 января, по его итогам лига отклонила иск американского голкипера. «Грэм настаивал на том, что не был пьян… У него аргументы на словах. А у нас – документы. На их основании мы выиграли дело. У нас есть свидетельство, что Грэм приходил на работу в нетрезвом состоянии, не мог играть и тренироваться… Таких случаев было несколько. Однажды Джон появился утром с запахом алкоголя, с давлением 170 на 100, пульсом 90. Мы ему предложили пройти освидетельствование. Грэм отказался. Об этом был составлен медицинский акт», — рассказывал Бардин после заседания.
Итак, КХЛ признала правомерным расторжение контракта, голкипер улетел в США, «Авангард» продолжил сезон с другими вратарями. Но на этом история не закончилась. В апреле 2009-го Грэм обратился в районный суд Омска с заявлением об оспаривании действий сотрудников милиции. Суд оставил заявление без рассмотрения, тогда представитель Джона направился в областной суд, но и во второй раз жалоба не была удовлетворена.
Хождение американца по русским инстанциям не осталось без комментариев Бардина. «Мы его пожалели, а надо было сразу уволить по статье, и судов тогда бы не было. Хотели по-человечески поступить, а он решил посудиться, ну и что? Мы выиграли все суды в России вплоть до Верховного. Кстати, теперь по российскому регламенту за увольнение Грэм должен нам выплатить 2/3 суммы от своего контракта. Если представить это решение в американский суд, там могут во всём разобраться и присудят ему ещё деньги нашему клубу возвращать».
Но до этого дело не дошло. После скандала в Омске Джон Грэм отыграл ещё два сезона за разные клубы АХЛ и завершил карьеру. С 2011 по 2013 годы американец проработал тренером вратарей в одном из клубов лиги USHL, а затем отошёл от дел.
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