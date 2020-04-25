«Валяется в вытрезвителе, пьяный в лоскуты». Как американца Грэма выгнали из «Авангарда»

Американский вратарь Джон Грэм появился в «Авангарде» в мае 2008 года. В преддверии первого сезона КХЛ «ястребы» искали голкипера на роль первого номера команды и остановили свой выбор на опытном легионере. Неизвестно, чем именно Грэм тогда привлёк внимание омских скаутов, но его кандидатура изначально казалось неочевидной. В молодости Джон выигрывал Кубок Колдера в АХЛ с фарм-клубом «Бостона», но в зрелом возрасте превратился в обычного, ничем не примечательного вратаря, чей показатель отражённых бросков в матчах НХЛ редко дотягивал до 90%. Да, Грэм завоевал Кубок Стэнли в 2004 году, но в чемпионской «Тампе» он прочно сидел за спиной Николая Хабибулина, а в золотом для «молний» плей-офф провёл лишь одну встречу. Столько же матчей Грэм сыграл за сборную США на Олимпиаде в Турине, а вот на ЧМ-2007 Джон был основным вратарём звёздно-полосатых. Но на том турнире в России американцы вылетели уже в четвертьфинале, а сам Грэм не показал ничего сверхъестественного.

Конечно, не самый успешный заокеанский бэкграунд Джона вовсе не означал, что у него ничего не получится в КХЛ. Фактурный, габаритный вратарь мог раскрыться в «Авангарде», но союз американца с «ястребами» продлился недолго, а закончился тем, что Грэма выгнали из клуба со скандалом.

Джон Грэм (справа) и Николай Хабибулин после победы «Тампы» в Кубке Стэнли-2004 Фото: Brian Bahr/Getty Images

В сезоне-2008/2009 «ястребов» трясло по разным причинам на протяжении всей регулярки (тренерская чехарда, смерть Черепанова, плачевные результаты), вот и от игры Грэма на последнем рубеже не веяло спокойствием и стабильностью. По большому счёту, американец провёл ровно один хороший матч, в котором «засушил» «Металлург» («Авангард» выиграл 6:0), а всё остальное время в Омске удивлялись, как это Джон вообще довольно долго продержался в НХЛ. Грэм был максимально зависим от обороны «Авангарда» (которой иногда просто не было), практически не выручал и редко уходил со льда, не пропустив как минимум три шайбы. Конечно, вся омская команда играла порой просто отвратительно, но и от голкипера-легионера ждали намного большего.



Статистика Джона Грэма в сезоне-2008/2009.



В итоге Грэм провёл за «Авангард» 20 матчей. В последний раз он вышел на лёд в форме «ястребов» 1 декабря 2008 на игру с «Барысом». Омичи уступили дома 2:5, Джон пропустил четыре шайбы. А через пару дней американский вратарь вляпался в историю.

Фото: РИА Новости

3 декабря 2008-го около трёх часов ночи Грэм был задержан сотрудниками милиции возле клуба «Атлантида» — в прошлое десятилетие это заведение было известно каждому омичу. Американец был пьян и привлёк внимание патруля своим неадекватным поведением. Милиционеры проверили документы Грэма и, учитывая состояние вратаря, решили отправить его в отделение. Об инциденте сообщили руководству клуба, представители «Авангарда» приехали ночью в дежурную часть, но не согласились сразу забрать хоккеиста. Тогда Джона доставили в вытрезвитель, где медик установил среднюю степень опьянения. Из вытрезвителя Грэма был выписан только утром и передан в руки генменеджера «Авангарда» Анатолия Бардина.



Такова сухая официальная версия, рассказанная сотрудниками милиции. Анатолий Бардин, в свойственной ему манере, разукрасил её яркими подробностями в интервью «Спорт-Экспрессу» от 24 сентября 2010 года.



«Звонок среди ночи — Грэм валяется в вытрезвителе, пьяный в лоскуты. Его привезли из ночного клуба. Он там спал на полу. Джон рухнул на стол, и тот под тяжестью нашего голкипера развалился. Встать Грэм не мог. Попросился в туалет, так милиционеры заявили нашим менеджерам: «Сами ведите его под руки, а то упадет, разобьется — скажут, что били здесь…», — рассказывал Бардин.



Так до конца и осталось непонятным, где конкретно подобрали американца милиционеры – в клубе или возле него, но факт оставался фактом: Грэм загремел в вытрезвитель в состоянии опьянения, и забирал его оттуда лично генеральный менеджер «Авангарда».



9 декабря клуб расторг контракт с Джоном в одностороннем порядке с формулировкой – «неоднократное нарушение трудовой дисциплины». Позже Бардин рассказывал журналистам, что проблемы с алкоголем у Грэма были на регулярной основе, а инцидент с вытрезвителем лишь стал последней каплей. Вот несколько ярких цитат Анатолия Фёдоровича на эту тему.



«Мы взяли Грэма из НХЛ, а он напивался и валялся в ночном клубе в туалете! Его забрали в вытрезвитель, о чем здесь можно разговаривать?! И это же не первый подобный случай был. Он сначала играл как супервратарь, а потом становилось все хуже и хуже. И когда человек приходит с похмелья на работу, мы должны его по головке гладить?»



«Мы жили в одном подъезде, он на первом этаже, я — на четвертом. Частенько сталкивались. Я до поры не очень обращал внимание на один момент, а после о нем вспомнил. Грэм вечно был взлохмаченный, какую-то шапчонку натянет по самые глаза — и юркнет поскорее в автомобиль. Лишь бы не вступать в беседы. Ладно, думаю. Вратарь устал, тренируется много. Но вскоре мне один человек сказал, что Грэм пьет, другой…».

Джон Грэм в составе сборной США на ОИ-2006 Фото: Brian Bahr/Getty Images

Американец со своим отчислением из клуба не согласился и обратился в профсоюз. Глава этой организации Андрей Коваленко заявил, что профсоюз «будет отстаивать позицию Грэма и требовать от «Авангарда» либо отменить незаконное увольнение и вернуть хоккеиста в команду, либо выплатить ему положенную неустойку». Заседание дисциплинарного комитета КХЛ состоялось 15 января, по его итогам лига отклонила иск американского голкипера. «Грэм настаивал на том, что не был пьян… У него аргументы на словах. А у нас – документы. На их основании мы выиграли дело. У нас есть свидетельство, что Грэм приходил на работу в нетрезвом состоянии, не мог играть и тренироваться… Таких случаев было несколько. Однажды Джон появился утром с запахом алкоголя, с давлением 170 на 100, пульсом 90. Мы ему предложили пройти освидетельствование. Грэм отказался. Об этом был составлен медицинский акт», — рассказывал Бардин после заседания.

Итак, КХЛ признала правомерным расторжение контракта, голкипер улетел в США, «Авангард» продолжил сезон с другими вратарями. Но на этом история не закончилась. В апреле 2009-го Грэм обратился в районный суд Омска с заявлением об оспаривании действий сотрудников милиции. Суд оставил заявление без рассмотрения, тогда представитель Джона направился в областной суд, но и во второй раз жалоба не была удовлетворена.

Свитов и Чистов убегали в НХЛ из русской армии. Там их «спрятал» «Авангард» Хитрость «ястребов» раскрыл ЦСКА, пытавшийся переманить талантливых юниоров советскими методами.

Хождение американца по русским инстанциям не осталось без комментариев Бардина. «Мы его пожалели, а надо было сразу уволить по статье, и судов тогда бы не было. Хотели по-человечески поступить, а он решил посудиться, ну и что? Мы выиграли все суды в России вплоть до Верховного. Кстати, теперь по российскому регламенту за увольнение Грэм должен нам выплатить 2/3 суммы от своего контракта. Если представить это решение в американский суд, там могут во всём разобраться и присудят ему ещё деньги нашему клубу возвращать».



Но до этого дело не дошло. После скандала в Омске Джон Грэм отыграл ещё два сезона за разные клубы АХЛ и завершил карьеру. С 2011 по 2013 годы американец проработал тренером вратарей в одном из клубов лиги USHL, а затем отошёл от дел.