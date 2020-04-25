900 миллионов или 1,3 миллиарда. Каким должен быть жёсткий потолок зарплат в КХЛ?

В последние дни тема жёсткого потолка зарплат, который вводится в КХЛ начиная со следующего сезона, разгорелась с новой силой. Напомним, что на совете директоров лиги было утверждено, что жёсткий потолок составит 900 млн рублей. Для стимулирования клубов к развитию молодых игроков КХЛ не будет учитывать доходы игроков в возрасте 21 года и моложе. Логичное ли это решение в целом? Более чем. Однако противников у него по-прежнему хватает.

Нужно ли КХЛ пересмотреть вопрос ужесточения потолка зарплат в сезоне-2020/2021?

Кто против понижения потолка зарплат и какие у них аргументы

По большей части своё мнение относительно того, что утверждённую лигой максимальную сумму в платёжке нужно пересмотреть, высказывают известные эксперты и тренеры. Среди них, например, нынче безработный Анатолий Емелин, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, тренер Андрей Зюзин и один из самых ярких и авторитетных экспертов страны Леонид Вайсфельд.



«Отъезд ряда игроков в НХЛ нынешним летом можно объяснить отчасти тем, что лигой было принято решение по потолку зарплат. Сумма в 900 миллионов, при том, что курс доллара с каждым днём растёт, не позволит пригласить многих звёздных игроков в клубы КХЛ. При цифре 1,3 млрд. такая возможность будет. Да, многие молодые ребята мечтают об НХЛ, но если бы их зарплаты оставили на прежнем уровне, то они бы задумались, ехать ли за океан. Было уже немало случаев, когда наши соотечественники возвращались. Нужно развивать наш хоккей, а с уменьшением потолка зарплат это будет невозможно», — заявил тренер Емелин, из которого обычно и двух слов не вытянуть.



Однако сейчас российскому специалисту невыгодно молчать, так как нужно привлекать к себе внимание и трудоустраиваться, а не уходить в тень и отделываться рядом дежурных фраз, как это привык делать Емелин.



Каждый имеет право на свою точку зрения, поэтому логика в словах тех, кто выступает за повышение, тоже есть. Действительно, рубль по отношению к доллару сильно просел из-за падения цен на нефть, а контракты хоккеистов в КХЛ серьёзно уменьшились. Это не нравится ни сильным легионерам, ни звёздным российским игрокам вроде Мозякина или Зарипова. А молодёжь, например, питерская тройка Подколзин – Морозов – Марченко, пока не рассчитывает на большие деньги и не требует их.



Какие клубы точно поддержали бы идею жёсткого потолка? Думается, что ЦСКА и СКА здесь в первых рядах. Тот же главный тренер московских «армейцев» Игорь Никитин прямо заявил, что ЦСКА не готовился к потолку зарплат. Планы были совершенно иными – защитить чемпионский титул. Никитин, что самое главное, сказал честно. Так, как есть. Даже учитывая тот факт, что у ЦСКА освобождается платёжное место после отъезда в НХЛ Сорокина, Григоренко и Капризова, проблемы с потолком всё равно остаются и решить их будет сложно. Тотально доминировать в КХЛ уже не получится.

Никитин: давайте так — ЦСКА не готовился к потолку зарплат, мы готовились защищать титул

СКА снижение потолка тоже невыгодно, тем более что эта команда, как и ЦСКА, является главным поставщиком кадров в сборную России. На контрактах у Питера сразу несколько хоккеистов с большими действующими соглашениями (например, Кагарлицкий, Якупов и Каблуков). Что с ними сейчас делать и кто возьмёт этих игроков с зарплатами в 70 млн руб. за сезон? Ответ очевиден. Да и с дорогостоящими легионерами действительно придётся поужаться, хотя теперь главный конёк СКА – подведение молодёжи к основному составу. Повторимся, молодёжь заоблачных денег просить не будет, а доходы игроков в возрасте 21 года и ниже в потолке не учитываются. Если же человек захочет осуществить мечту и со временем попробовать свои силы в НХЛ, то его не удержать в России никакими деньгами.



Открыто поддерживают и лоббируют увеличение потолка зарплат и в московском «Динамо», где Вадим Шипачёв зарабатывает 120 млн руб. в год, Дмитрий Яшкин подписался почти на 100 млн руб, а агент Андре Петерссона запрашивает для своего клиента зарплату в 80 млн руб. А ведь ещё бело-голубые ищут сильного второго центра и хотят вернуть из СКА Кагарлицкого. Попробуй тут уместиться!

Кто за жёсткий потолок зарплат в 900 млн руб.

Лично президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что 900 млн руб. — достаточная сумма для потолка зарплат. Кроме того, он напомнил про пол зарплат. Это минимальная заработная плата игроков, на которую должен потратиться клуб. Пол составит 30% от потолка зарплат.

Президент КХЛ: 900 млн рублей — достаточная сумма для потолка зарплат

Слова Морозова выглядят логично, тем более что решение о введении жёсткого потолка зарплат было принято на совете директоров КХЛ и утверждено его участниками. А раз принято, то его надо исполнять. Почему сейчас нужно в срочном порядке что-то менять? Одними разговорами про выросший курс доллара здесь не отделаться.



«Решение ввести жёсткий потолок зарплат в КХЛ в размере 900 млн руб. было абсолютно верным, разговоры об его увеличении сейчас недопустимы. Мы все заинтересованы в том, чтобы лига была конкурентной, а матчи — зрелищными. С новыми правилами изменится принцип формирования команд, результат будет меньше зависеть от денег, а уровень лиги подравняется.



Все понимают, что именно в конкурентной среде будет проще прогрессировать и клубам, и игрокам. Потолок зарплат пойдёт только на пользу. Нельзя забывать о новых экономических реалиях, когда Россия борется с пандемией коронавируса, а ситуация становится всё серьёзнее. Самое время научиться экономить, если кто-то ещё не умеет», — заявил гендиректор «Трактора» Иван Савин.

В его поддержку выступил и директор «Автомобилиста» Максим Рябков, хотя с финансами у обоих клубов полный порядок. Просто люди, по всей видимости, научились жить по средствам и адаптировались к новым условиям. Жёсткий потолок зарплат позволит максимально выровнять уровень клубов, при этом конкуренция в лиге увеличится. Скажем честно: ежегодные «западные» финалы с участием ЦСКА и СКА начинают утомлять. Теперь же грандам придётся ужаться, а средним командам и клубам с низким финансированием станет проще.



Ведущий хоккейный агент страны Юрий Николаев тоже косвенно поддержал новый потолок зарплат, хотя агентскому сообществу, казалось бы, такое нововведение невыгодно. По словам Николаева, их компания выстроила стратегию работы при потолке в 900 млн руб, при этом полностью посвятив своих клиентов в новые реалии жизни. Значит, при желании приспособиться можно и всем остальным, никакой катастрофы не происходит.

Николаев: наша агентская компания всю свою стратегию планировала из потолка 900 млн рублей

Помимо сложной экономической ситуации в стране и необходимости выравнивания конкуренции среди команд КХЛ при их комплектовании, нельзя не отметить и чересчур раздутые зарплаты некоторых хоккеистов. Ненормально, когда Мозякин, при всём к нему уважении, получает по 180 млн руб, а Доус – по 150 млн руб. Таких зарплат в КХЛ не должно быть в принципе и отныне их не будет. Это ещё один плюс жёсткого потолка, учитывая, что подавляющее большинство клубов живёт на государственные деньги. Менеджерам при формировании состава придётся серьёзно подумать, как максимально грамотно сформировать боеспособный коллектив, а не заваливать всех подряд гигантскими контрактами, как это делал в «Металлурге» Геннадий Величкин перед началом прошлого сезона.

Все видят, какие финансовые проблемы испытывают многие хоккейные команды. «Хумо» не примет участия в следующем сезоне ВХЛ, «Адмирал» не сыграет в КХЛ. Есть проблемы у минского «Динамо», «Северстали», «Амура», «Нефтехимика». Да о чём можно говорить, когда не всё в порядке с финансированием даже у таких клубов, как «Салават Юлаев»? В сложившейся ситуации всем без исключения придётся жить по-новому. А кому-то не жить, а выживать.