Мартынов – в «Магнитке», Фисенко – в «Ак Барсе». Каких новых трансферов ждать в КХЛ

Продолжаем нашу постоянную рубрику о трансферных новостях и сроках контрактов хоккеистов в их новых клубах КХЛ. Тем более что интересных новостей хватает.

Григоренко уехал в НХЛ, «Сибирь» сохранила Красикова. Таблица трансферов КХЛ Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Мартынов на два года в «Магнитке»

Защитник «Авангарда» Егор Мартынов принял решение сменить клуб. Хоккеист будет выступать в магнитогорском «Металлурге». Срок соглашения – два года. Первый вице-президент и директор уральцев Сергей Ласьков вместе с главным тренером Ильёй Воробьёвым строят в Магнитогорске новую команду. Разумеется, что линии обороны будет удаляться особое внимание. Теперь там не будет уймы атакующих защитников. Атакующий защитник в клубе есть – Егор Яковлев. Зато «домоседов» и людей, умеющих обороняться, станет гораздо больше.

Фисенко остаётся в «Ак Барсе», Земчёнок поедет за Мартыновым

Форвард Михаил Фисенко был одной ногой в «Авангарде», но с приходом на пост генерального менеджера омичей Алексея Волкова в клубе многое изменилось. Например, сразу было решено не подписывать контракт с нападающим Евгением Тимкиным, с которым ранее попрощались в Магнитогорске. Забраковали омичи и идею подписания контракта с Фисенко, тем более что выглядело бы его возвращение странно. Зачем, спрашивается, нужно было отказываться от Михаила год назад и отпускать его в «Ак Барс»? Чтобы через год снова возвращать в «Авангард»? Выглядит глупо. В свою очередь защитник СКА Артём Земчёнок, который должен был переехать в Казань, после подписания «барсами» двухлетнего контракта с Фисенко отправится в Магнитогорск. С Земчёнком заключат двухлетнее соглашение.

900 миллионов или 1,3 миллиарда. Каким должен быть жёсткий потолок зарплат в КХЛ? Противники уменьшения пеняют на выросший курс доллара и отток из России звёздных хоккеистов.

Шарипзянова ждут в «Авангарде»

Омичи серьёзно перестраивают свою оборонительную линию. Не будет в команде Коди Франсона и Егора Мартынова, нет новых контрактов у Вячеслава Войнова и Алексея Бондарева. В этой связи «ястребы» намерены приобрести у «Нефтехимика» права на ограниченно свободного агента Дамира Шарипзянова. 24-летний хоккеист хорошо зарекомендовал себя в Нижнекамске, но у испытывающего проблемы с финансированием «Нефтехимика» нет других вариантов, кроме как зарабатывать на продаже игроков. Особенно, когда есть хорошие предложения.

Эмиль Галимов будет играть за СКА

«Ак Барс» так и не смог договориться с форвардом Эмилем Галимовым по условиям личного контракта. В результате неограниченно свободный агент Галимов заключит двухлетнее соглашение с питерскими «армейцами». Учитывая, что Питер уже выкупил у «Северстали» права на Богдана Якимова, у Галимова с Якимовым может получиться очень интересная связка. СКА продолжает активную трансферную кампанию.

«Ак Барс» хочет вернуть Бурмистрова. Но как уместить его под потолок зарплат?

В Казани всерьёз настроены вернуть на родину центрального нападающего Александра Бурмистрова, у которого закончился контракт с «Салаватом Юлаевым». И всё бы ничего, но как уместить Бурмистрова под жёсткий потолок зарплат, учитывая тот факт, что по-прежнему не подписаны новые контракты с Данисом Зариповым, Андреем Педаном и Альбертом Яруллиным? Разумеется, Бурмистров не согласится играть за маленькие деньги. Тем более что тот же Азеведу получит 85 млн руб. за год, Глухову и Рукавишникову дали по 40 млн руб., а Тихонову – 35.

Александр Бурмистров в «Ак Барсе» Фото: РИА Новости

Любимова подписали в «Спартак»

Спартаковцы практически завершили трансферную кампанию, но кое-какие моменты ещё есть. Так, клуб договорился о контракте с форвардом Романом Любимовым, который перебирается из Магнитогорска в Москву. Спартаковцы по-прежнему трудоустраивают Александра Хохлачёва. Он, видимо, будет обменян в СКА. Также красно-белые расстанутся с защитником Иваном Вишневским, нападающими Денисом Кокаревым и Геннадием Столяровым. У Столярова ещё год действующего контракта, это соглашение планируется расторгнуть.