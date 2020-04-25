Судьба-злодейка. Звёзды советского хоккея, с которыми жизнь обошлась несправедливо

Советский Союз вырастил и воспитал огромное количество великолепных мастеров, многие из которых стали не просто звёздами, а настоящими легендами мирового хоккея. Судьбы некоторых прославленных игроков из СССР сложились удачно: кто-то до сих пор на виду и востребован, кто-то просто прожил долгую и счастливую жизнь. Но, увы, были и обратные примеры. Рассказываем истории знаменитых советских хоккеистов, которым не посчастливилось достойно завершить жизненный путь, либо же он оказался слишком коротким, а его конец – трагичным.

Евгений Белошейкин

Самый талантливый советский вратарь 80-х, «наследник Третьяка» в ЦСКА и сборной СССР не смог реализовать свой огромный потенциал из-за губительного пристрастия к алкоголю и неспособности выдерживать удары судьбы. Белошейкин ворвался в основу ЦСКА в 18 лет, через год он был уже основным вратарём и в сборной СССР. Евгений трижды выигрывал союзное первенство, завоевал золото ЧМ-1986 и должен был ехать в роли первого номера на Олимпиаду в Калгари, но за несколько дней до начала турнира сломал ногу на тренировке и отправился в Канаду лишь в роли туриста.

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Это обстоятельство надломило Белошейкина, который и в лучшие годы частенько прикладывался к бутылке. Евгений стал пить запойно, что в результате привело к отчислению из ЦСКА и краху спортивной карьеры. Он пытался её реанимировать в родном Ленинграде, где ему дали несколько шансов, но ничего не помогло. Добили Белошейкина и житейские трудности: сначала от него ушла любимая жена, а уже в 90-е бандиты убили его отца. В последние годы жизни Евгений нигде не работал, много пил и жил в комнате общежития. Там в ноябре 1999-го он и свёл счёты с жизнью. Белошейкину было лишь 33 года.

Виктор Якушев

Якушев, вероятно, самый титулованный советский хоккеист, никогда не игравший в ЦСКА, московском «Динамо» или «Спартаке». Всю свою карьеру Виктор был предан столичному «Локомотиву», за который выступал на протяжении 24 лет. Сейчас такой команды не существует – московские «железнодорожники» были расформированы спустя три года после завершения Якушевым игровой карьеры.



Впрочем, непопулярная клубная прописка не мешала Якушеву регулярно вызываться в сборную СССР в 60-е годы. В той непобедимой «Красной машине» Виктор играл важную роль, Тарасов и Чернышёв ценили его за универсализм (Якушев классно играл с любыми партнёрами) и умение выполнять черновую работу. В результате из нижних звеньев национальной команды Якушев выиграл пять чемпионатов мира, а также олимпийское золото Инсбрука-1964.

Виктор Якушев Фото: РИА Новости

Виктор до последнего не хотел уходить из хоккея, играл за «Локомотив», скатившийся со временем во вторую лигу, до 42-х лет. Якушев признавался, что он просто больше ничего не умел в жизни, а образования, чтобы начать карьеру тренера, у Виктора не было. Но в родном «Локомотиве» его не оставили: Якушева взяли работать сначала вторым тренером команды, а после расформирования железнодорожников Виктору нашлось место в детско-юношеской спортшколе. Детским наставником Якушев проработал восемь лет, а трудовой путь закончил сторожем. На всё том же стадионе «Локомотив».

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В 90-е у Якушева обнаружилась тяжёлая болезнь тазобедренного сустава (экс-хоккеист едва ходил), но с ней Виктору помог справиться знаменитый шведский игрок Свен Тумба-Юханссон, собравший в Швеции деньги на операцию. А в начале нулевых жизнь Якушева трагически оборвалась. 27 июня 2001 года его жестоко избили то ли хулиганы на улице, то ли сотрудники милиции в отделении (по версии родственников и знакомых). Виктор, утверждавший, что не помнит деталей нападения, отказался от госпитализации и четыре дня пролежал дома, а когда всё-таки попал в больницу, то было уже поздно. Якушев скончался в реанимации 6 июля, ему было 63 года.

Владимир Викулов

«Кудесник шайбы» и самый хитрый нападающий советского хоккея – так часто называли Владимира Викулова в 60-е годы. Прославленный армеец обладал блестящей техникой катания, уникальной скоростью, мощным броском и тонким голевым чутьём, а его легендарная тройка с Анатолием Фирсовым и Виктором Полупановым наводила ужас на любого соперника как ЦСКА, так и сборной СССР.



Викулов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира, принял участие в знаменитой Суперсерии 1972 года. Увы, судьба Виктора после завершения карьеры сложилась печально. Он работал с детьми в армейской спортивной школе, делился мастерством, а потом вдруг запил. Знающие его люди утверждали, что Викулов-хоккеист был чуть ли не абсолютным трезвенником, и непонятно, что заставило Владимира сорваться.

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Из-за постоянного пьянства Викулова со временем демобилизовали из армии и уволили из клуба, и он остался совершенно один. Без семьи, без поддержки, наедине со своей пагубной привычкой и больными ногами, на которых бывшему хоккеисту с каждым днём было всё труднее передвигаться. Викулов оказался всеми забыт, поговаривают, что в конце жизни ему даже пришлось бомжевать. Умер легендарный хоккеист в августе 2013-го, ему было 67 лет.

Александр Альметов

Альметов – ещё один прославленный нападающий ЦСКА и сборной СССР, не сумевший найти себя в жизни после окончания карьеры. Александр был талантливейшим, умнейшим центрфорвардом, участником «гроссмейстерской» тройки Локтев – Альметов – Александров. Анатолий Фирсов вспоминал про него: «Чрезвычайно высокая техника позволяла ему творить чудеса в самых сложных ситуациях. Его результативность порой вызывала изумление».

Александр Альметов Фото: РИА Новости

Со сборной СССР Альметов выиграл четыре чемпионата мира и одну Олимпиаду. Не так много для великого поколения «хоккеистов — шестидесятников», но ведь и играть Александр закончил в 27 лет. Всё из-за своего развесёлого отношения к жизни, хронического несоблюдения спортивного режима и пристрастия к алкоголю.



После хоккея Альметов пропал с радаров, оказался социально невостребованным. В 90-е с женой уехал в США, но уже через год вернулся, и, поговаривают, даже какое-то время работал могильщиком на кладбище. А в 1992-м забытый всеми Александр скончался от пневмонии. 52-летнего Альметова похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с Эдуардом Стрельцовым.

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Евгений Бабич

Бабич – один из первооткрывателей советского хоккея. В конце 40-х годов он стоял у истоков сборной СССР и ЦДКА, выступал в тройке с Всеволодом Бобровым и Анатолием Тарасовым. Позднее Бабич, по решению Василия Сталина, перешёл в ВВС МО, выиграл три союзных чемпионата, а затем принял участие в ЧМ-1954 и ОИ-1956 – первых международных турнирах советской команды, закончившихся завоеванием золотых наград. В Кортина-д’Ампеццо Бабич стал автором первой олимпийской шайбы в истории сборной СССР.



В хоккей Бабич играл до 1957 года, после выхода на «пенсию» Евгений Макарович немного поработал тренером в ЦСКА, СКА, и даже в немецком «Форвертсе» и омском «Каучуке». Однако по-настоящему перестроиться на жизнь после хоккея Бабич, увы, не сумел. У него была семья, деньги в достатке, но он всё равно страдал жесточайшей депрессией и не видел смысла продолжать своё существование. Жизнь одного из родоначальников советского хоккея оборвалась в 51 год.

Виктор Блинов

Блинов – легендарный воспитанник омского хоккея, прославленный защитник московского «Спартака», отличавшийся невероятным по силе броском. По некоторым данным, после «выстрела» Блинова шайба летела со скоростью более 200 километров в час.



Виктор рано раскрылся в родном городе, рано переехал в Москву, рано хлебнул мировой славы. Блинов отличался своей смелостью и силой, на его знаменитый щелчок шли зрители, а звёздный час Виктора настал на ОИ-1968 в Гренобле. Блинов забил четыре гола в семи матчах и стал олимпийским чемпионом.



Эта награда оказалась первой и единственной в жизни сибирского богатыря. Блинов много работал на тренировках, был неутомим во время матчей, но с таким же остервенением он поглощал крепкие напитки. Леонид Киселёв, знаменитый тренер «Авангарда», как-то рассказывал, что у Блинова была уникальная невосприимчивость организма к алкоголю – чтобы опьянеть, Виктору требовалось принять слоновью дозу спиртного. Меры защитник совершенно не знал, и это его сгубило уже в 22 года.



После ОИ-1968 Блинов отправился в Омск, где пустился в затяжной запой с бесконечными желающими «пропустить стаканчик» с новоиспечённым олимпийским чемпионом. Виктор не мог (да и не хотел) никому отказывать, поэтому к началу сезона в «Спартаке» он подошёл в ужасающем состоянии. Блинов приступил к тренировочному процессу, но во время одного из занятий по баскетболу его сердце не выдержало нагрузки. Талантливый хоккеист умер от алкогольной зависимости всего лишь в 22 года.

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Николай Дроздецкий

Дроздецкий – один из лучших воспитанников ленинградского хоккея, яркий форвард ЦСКА 80-х, выигравший со сборной СССР два чемпионата мира и золото Олимпиады в Сараево. «Коля был в какой-то мере разгильдяем, но стал выдающимся хоккеистом», — вспоминал как-то его партнёр по ЦСКА Виктор Жлуктов. В чемпионатах СССР Дроздецкий сыграл 503 матча и забросил в них 252 шайбы – такой результат позволил Николаю войти в клуб бомбардиров имени Всеволода Боброва.



Дроздецкий не был злостным нарушителем режима, проблемы с алкоголем обошли его стороной, в отличие от многих героев нашего текста, но всё же судьба Николая сложилась трагически. После ЦСКА он уехал играть в Швецию и именно там, летом 1995-го, после очередного сезона за «Бурос» Дроздецкий скончался от обострения сахарного диабета. Николаю было только 38 лет.

Николай Дроздецкий Фото: РИА Новости

Валерий Харламов

Говоря о великих советских хоккеистах, с которыми судьба обошлась несправедливо, невозможно не упомянуть великого Валерия Харламова. Легенда №17 ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, один из главных героев Суперсерии-1972 прожил лишь 33 года. Жизнь Харламова 27 августа 1981 года оборвала автокатастрофа. За рулём «Волги» находилась супруга хоккеиста Ирина, женщина не справилась с управлением на скользкой от дождя дороге Ленинградского шоссе и допустила лобовое столкновение с грузовиком.



Известно, что Харламов в это время мог находиться в расположении сборной СССР на Кубке Канады, но Виктор Тихонов не взял Валерия на турнир. Судьба-злодейка распорядилась так, чтобы великий спортсмен погиб в 33 года.