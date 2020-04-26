«Монреаль» станет самой «русской» командой НХЛ? Там уверены, что Ковальчук вернётся

Пока НХЛ изучает все варианты и форматы возвращения хоккея после паузы, болельщики и эксперты уже вовсю делают прикидки на новый сезон-2020/2021. Для российских болельщиков одним из самых интригующих клубов лиги может стать «Монреаль Канадиенс», где в следующем сезоне может организоваться солидная колония наших легионеров, причём как опытных, так и новичков.

«Почти уверен, что Ковальчук вернётся в «Монреаль»

Главным героем новостей о будущем «хабов» неожиданно стал Илья Ковальчук. Несмотря на то, что в перед дедлайном 37-летний россиянин перешёл в стан «Вашингтона», поклонники «Монреаля» вовсю изучают возможность его возвращения. А некоторые журналисты так и вовсе отметились более категоричными заявлениями.

Одним из них стал известный репортёр канадской телекомпании Sportsnet Эрик Энгелс.



«Сделал ли генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен свою работу, чтобы заполучить Илью Ковальчука летом на рынке свободных агентов?» — спросил Энгелса в специальной рубрике болельщик по имени Зарин. На это обозреватель дал очень интересный ответ.



«Без вопросов, он свою работу сделал. Исходя из моей информации, я почти уверен, что Ковальчук вернётся в «Монреаль» в сезоне-2020/2021. Конечно, многое может произойти. Так что пока отложите заказ майки с фамилией Ковальчука, пока он официально не подпишется», — заявил Энгелс, и его слова мгновенно были растиражированы другими изданиями.



Сколько очков набрал Илья Ковальчук за «Монреаль» сезоне-2019/2020

Франкоязычный портал RDS не без удовольствия смаковал недавнее интервью Ильи в подкасте Cam&Strick, где россиянин высказывался о Монреале и «Канадиенс» очень тепло.



«Монреале» я чувствовал себя как дома, атмосфера там просто потрясающая, я был счастлив. Я себя очень хорошо там чувствовал. Я не играл за «Монреаль» в плей-офф, но в регулярном чемпионате была отличная атмосфера. Болельщики реагировали на каждое действие, подмечая, удачно ты сыграл или не совсем. Что бы ты ни сделал, они отреагируют, и мне нравится такое давление. Это как раз то, что мне по душе, где бы я не играл, так что это для меня отличный опыт. В команде было много травмированных, но я уверен, что «Канадиенс» ждёт отличное будущее. Многие ребята очень талантливы, и там очень здорово и весело», — заявил Ковальчук.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Илья очень много значил для нас в тех 22 матчах за «Монреаль». Нам тогда действительно нужна была помощь, потому что было очень много травмированных. Он приехал, начал забивать и набирать очки, всё делал правильно. Что мне нравится в Ковальчуке, так это его сосредоточенность на том, чтобы создавать моменты в атаке. Я увидел у Ильи то, что часто подмечал у Марка Рекки, потому что он сосредоточился на самом важном. Он не так сильно хотел забить сам, но очень хотел, чтобы команда преуспела, он заботился о результате. Вы же сами видели: игрок-ветеран стал примером для всех остальных. Это хороший образец для молодых, потому что парень в его возрасте понимает, что нельзя полагаться только на свой талант, но необходимо усердно работать», — отметил главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен.

«Вашингтон», Панарин и поездки из Твери на «Жигулях». Ковальчук дал большое интервью Хоккеист рассказал, как уезжал из НХЛ в Россию и возвращался обратно, как исполнил мечту отца и о многом другом.

Демченко и Романов — наверняка, Худобин, Сергачёв и Марков — в перспективе

Помимо Ковальчука, состав «хабов» может ещё пополнится российскими игроками. Так, подписание «Монреалем» контракта новичка с голкипером Василием Демченко всколыхнуло интерес к российскому рынку, поскольку Демченко был практически не известен за океаном.



«Демченко дебютировал в КХЛ в 2011 году, у него достаточно опыта. Несколько его сезонов в «Тракторе» были очень трудными, потому что команда шла внизу турнирной таблицы, но вратарь смог достойно пройти через трудности и закалиться психологически. Да, ему 26 лет, но я не считаю, что ему поздно задумываться о дебюте в НХЛ. Конечно, если вы рассматриваете голкипера как будущего первого номера, то лучше начинать играть в НХЛ в более раннем возрасте — примеры Шестёркина или Сорокина говорят об этом. Но Демченко готов учиться, он готов играть в АХЛ. У него нет «золотого парашюта» и он не сможет уехать в Европу в середине сезона. В КХЛ нынче играют на площадках трёх размеров, поэтому он должен достаточно быстро адаптироваться. Этот опыт должен ему помочь, в АХЛ он должен приспособиться к большому давлению, но его возраст может сыграть положительную роль. Демченко способен стать сменщиком Кэри Прайса», — отметила обозреватель Habs Eyes On The Prize Джиллиан Кеммерер.

Удар дровосека. Пережогин бил клюшкой в лицо, соперник бился в конвульсиях Этим делом даже занялась полиция, но россиянину повезло — никаких обвинений не предъявили.

Кроме того, когда речь заходит о бэкапе для Кэри Прайса, то всплывает имя ещё одного российского стража ворот — Антона Худобина, который может стать неограниченно свободным агентом после окончания нынешнего сезона.

«Я бы сказал, что нет лучше кандидата на должность сменщика Прайса, чем Худобин. Единственный вопрос состоит в том, сможет ли «Монреаль» заполучить себе 33-летнего россиянина, который за 102 последних матча отразил 92,2% бросков? Есть по крайней мере один клуб, который рассматривает Худобина в качестве кандидата на роль первого номера. Если «Монреаль» предложит ему двухлетний контракт, может ли он его принять? У него наверняка есть интерес к подписанию контракта на три года и на сумму большую, чем нынешние $ 2,5 млн. Кто-то может назвать меня сумасшедшим, чтобы приглашать на такие деньги голкипера в команду, где один вратарь уже получает $ 10 млн, но у «Монреаля» есть стимул и есть место под потолком зарплат», — считает всё тот же Эрик Энгелс из Sportsnet.



Кроме вратарей, всё чаще можно встретить слухи о возможных попытках менеджмента «канадцев» вернуть защитника Михаила Сергачёва. Плюс к этому — приезд Александра Романова, который может состоятся уже этим летом, если НХЛ пойдёт навстречу и даст возможность доиграть сезон тем, кто заключил контракт в коронавирусную паузу.



Словом, «Монреаль» может в следующем сезоне стать по-настоящему «русским» клубом НХЛ — и это после того, как Бержевена обвиняли в русофобии, когда «Канадиенс» покинули Марков и Радулов. Кстати, для Андрея, вполне возможно, в будущем найдётся место в системе клуба — после того, как Марков завершил карьеру, в его адрес посыпалось большое количество комплиментов и со стороны прессы, и от менеджмента «канадцев».