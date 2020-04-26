Умарк – с Кубком Гагарина, Шипачёв – с рекордом. Каким бы был финал сезона КХЛ-2020

Конец апреля – дни, когда должен был закончиться финал Кубка Гагарина, если бы не случилась пандемия коронавируса и сезон в спешном порядке не отменили. Хоккея в России мы в этом сезоне уже не увидим, но почему бы не пофантазировать, как всё могло бы быть? И раз уж мечтать, так мечтать по полной программе – о том, что это мог бы быть один из самых крутых плей-офф нашей лиги.
Давайте вспомним, на чём всё закончилось. Первый раунд позади, осталось восемь команд – ЦСКА, московское «Динамо», СКА, «Йокерит», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Барыс» и «Сибирь». Во втором раунде нас должно было ждать «зелёное дерби», первая встреча СКА и «Йокерита» в плей-офф, московское дерби и битва «Барыса» против «Сибири».
Плей-офф КХЛ в сезоне-2019/2020
«Армейцы» не выходят в финал Запада, «Барыс» — впервые в финале Востока
В предыдущие пять лет финал Западной конференции можно было угадать практически с закрытыми глазами – кроме сезона-2016/2017, когда «Локомотив» не пустил в третий раунд ЦСКА, на этом этапе всегда встречались две «армейские» команды.
Но что, если бы в этом году Вадим Шипачёв так бы разыгрался, а Александр Ерёменко стал бы тащить абсолютно всё, как в чемпионские сезоны бело-голубых, что ЦСКА ничего не смог бы с этим поделать? Шипачёв в первом раунде набрал восемь очков и уступал по результативности только Линусу Умарку. Его партнёр по звену Андре Петерссон за шесть матчей со «Спартаком» успел наколотить пять шайб и лидировал в гонке снайперов. Тройка Петерссон – Шипачёв – Яшкин была одной из самых опасных в лиге в этом году, и попробуй ещё их остановить, пусть даже ты – это ЦСКА.
В соседней паре был голодный до побед «Йокерит», который впервые в плей-офф предстал командой, которая быстро катит, красиво разыгрывает и обладает отличным взаимопониманием. Финны ещё ни разу не проходили дальше первого раунда, но по серии с «Локомотивом» было ясно, что в этот раз они способны на большее. СКА, конечно, не стал бы лёгкой прогулкой, но всё же это уже не та команда, в распоряжении которой имелись Ковальчук, Дацюк, Войнов или Панарин с Шипачёвым и Дадоновым. Силы уравнялись, а шансы «Йокерита» против сегодняшнего СКА были неплохими.
«Зелёное дерби» — это всегда непредсказуемая схватка, в которой победить мог любой. Но мы же фантазируем, и пусть лучшая команда регулярного чемпионата на Востоке проиграла бы уфимцам, которые заняли шестое место. Плюс Линус Умарк был в ударе – было видно, как он хочет победить и сделает всё ради этого. Разговаривая с ним пару недель назад, я прониклась его уверенностью в том, что «Салавату» было не просто по силам обыграть «Ак Барс», а он бы это сделал.
И, наконец, четвёртая пара. В истории КХЛ был только один случай, когда иностранная команда доходила до финала конференции, но две – ещё никогда. И пусть не обижаются болельщики «Сибири», не забываем, что это просто фантазия, которая может зайти куда угодно. Но как бы стало интересно, если бы в четвёрке лучших оказался не только «Йокерит», но и «Барыс»? Казахстанская команда также ни разу не проходила дальше второго раунда («Сибирь» же это делала в 2015 году), но в этом году у неё был реальный шанс. Представим, что так и было бы на самом деле.
Две лучшие тройки КХЛ – в финале
Не будем тянуть резину и рассуждать о том, как «Динамо» на волне успеха в серии с ЦСКА расправилось бы с «Йокеритом», а «Салават Юлаев» обыграл бы «Барыс». Классная ведь была бы история, если бы две лучшие тройки сезона разыграли бы Кубок Гагарина в очном противостоянии?
Умарк, Хартикайнен и Маннинен против шипачёвцев? Молодой Цулыгин против опытнейшего Крикунова, который на своей жизни повидал и чемпионский титул Суперлиги, и Олимпиады? Команды, которые в начале 2010-х выиграли на двоих три Кубка Гагарина, и с тех пор ни разу не доходили до финала?
Даже если вы живёте в Екатеринбурге или Подольске, признайтесь, вам было бы интересно посмотреть такой финал, в котором наверняка всё было бы на тоненького, с овертаймами и наверняка равной борьбой до самого конца. Эх, давненько мы не видели в финале даже шести матчей, последний раз – в 2016 году, когда «Металлург» только в седьмой игре дожал ЦСКА.
Чтобы было ещё более захватывающе, нужны какие-нибудь рекорды. Пусть Шипачёв побил бы рекорд Сергея Мозякина, который в плей-офф -2014 набрал сумасшедшие 33 очка. А заодно установил бы новый рекорд по количеству передач в одном розыгрыше Кубка Гагарина (сейчас он принадлежит тому же Мозякину-2014 и Крису Ли-2017 – 20 ассистов).
Умарк — с Кубком Гагарина, Шипачёв – с бомбардирским рекордом
Сложно выбрать, что было бы круче. На одной чаше весов — триумф Крикунова с «Динамо» спустя 15 лет после победы в Суперлиги, второй титул чемпиона России для Максима Афиногенова, который первый выигрывал как раз в крикуновском «Динамо», третий Кубок Гагарина для Шипачёва и четвёртый – для Ерёменко.
На другой – летнее обещание Умарка сделать «Салават» следующим чемпионом и его самозабвенная (12 очков в первом раунде не с кем-то, а с «Авангардом», помните?) игра в плей-офф, победа молодого тренера, которого второй год подряд критикуют, и долгожданный титул для маленького вратаря, который никогда ничего не выигрывал с клубом, и много чего ещё.
Выберем победу Уфы, просто потому что это была бы невероятно красивая история. Хоккей помнит немало обещаний выиграть решающий матч (чаще невыполненных, но всё же), а обещать победу в чемпионате ещё до его начала – это сильно и смело. Это обещание могло в итоге стать сказкой со счастливым концом.
Умарк в этом сезоне стал лучшим бомбардиром «Салавата» в КХЛ, для закрепления статуса легенды клуба ему не хватало только Кубка Гагарина. И, пожалуй, если бы он продолжил играть так, как начал этот плей-офф, то его заодно признали бы и самым ценным игроком плей-офф (или Шипачёва, что, впрочем, уже не так важно).
Но вы можете представить себе что-то другое, фантазии у каждого свои. И времени сейчас на них – вагон и маленькая тележка.
- 26 апреля 2020
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