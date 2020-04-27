Прошёл всю площадку, обманул трёх чехов. Как Балдерис повторил феноменальный гол Харламова

На ЧМ-1978 в Прагу сборная СССР приехала с новым тренером. 47-летний Виктор Тихонов возглавил «Красную машину», после того, как этот пост освободил Борис Кулагин, «провалившийся» на двух предыдущих чемпионатах мира. Да, в то время серебро и бронза ЧМ для советского хоккея считались провалом.

Тихонову предстояла непростая задача: прервать двухлетнюю гегемонию Чехословакии на мировых форумах, да ещё и на её территории. Путь к этой цели весной 1978-го для сборной СССР получился тяжёлым, но его финал всё-таки был озарён золотым блеском. Это была великолепная тренерская и командная работа, а изящной вишенкой на торте того триумфа стала шайба Хелмута Балдериса в заключительном матче с хозяевами турнира.

Балдерис: жалею только о незабитых голах Легендарный нападающий Хельмут Балдерис рассказывает, как однажды его выгнали с турнира сборных, почему его не интересовали медали и сколько очков надо набирать, получая 5 миллионов.

Важнейший камбэк СССР в игре с Канадой

ЧМ-1978 проходил по стандартной формуле тех лет. На первом этапе все восемь участников по разу играли каждый с каждым, а затем начинался «финал четырёх», где сильнейшие сборные проводили между собой ещё по одной встрече. Чемпион мира выявлялся по круговой системе, которую, кстати, многие до сих пор считают самой справедливой.

Легендарный гол Фирсова канадцам «парашютом». Мало кто понял, как шайба попала в ворота На ЧМ-1967 Канада приехала вернуть титул чемпионов мира. Не получилось. Об этом матче пел даже Высоцкий.

На первом этапе сборная СССР разгромила ГДР (10:2) и Швецию (6:1), достаточно уверенно обыграла Финляндию (6:3), США (9:5) и ФРГ (7:4). С атакой у «Красной машины» всё было в порядке, но многих тревожило, что многовато пропускает оборона во главе с Владиславом Третьяком. Опасения подтвердились в игре с мощными чехословаками – эту встречу советская команда проиграла 4:6. В этом поражении не было ничего страшного, но в целом смущало, что сборная ЧССР, наш главный конкурент, прошла первую часть турнира без осечек. Из-за этого заключительная игра с канадцами на первом этапе стала для советских хоккеистов решающей: уступать было нельзя, иначе золото ещё до старта «финала четырёх» можно было отдавать Чехословакии. За четыре минуты до конца основного времени подопечные Тихонова проигрывали «кленовым листьям», но затем сотворили мощный камбэк и выиграли важнейшую встречу.

Всё золото нашего хоккея. ЧМ-1978. Первое чемпионство Тихонова ЧМ-1978 стал первым для тренера Тихонова и должен был закончиться неудачей. Но спасение в матче с канадцами вдохновило команду на подвиг.

Та победа воодушевила советскую команду. На втором этапе были по очереди разгромлены канадцы и шведы, но ведь и чехословаки не собирались проигрывать. Перед решающей очной игрой сборная братской республики опережала нашу команду на два очка, так что ЧССР вполне устраивала и ничья. Нашим же игрокам необходимо было не просто выигрывать, а делать это как минимум в две шайбы – при равенстве очков первым критерием для определения чемпиона шла разница забитых и пропущенных голов.

Знаменитый гол Балдериса

Хелмут Балдерис, знаменитый латвийский и советский хоккеист, легенда рижского «Динамо», в конце 70-х годов выступал в составе ЦСКА. В армейском клубе сформировалась яркая тройка Балдерис – Жлуктов – Капустин, которую Виктор Тихонов использовал и в сборной СССР. На ЧМ-1978 это сочетание действовало даже ярче и результативнее, чем звено Михайлов – Петров – Харламов, а Балдерис был одним из лучших снайперов всего турнира. За 10 матчей в Праге он забил 9 голов – так же, как Михайлов и канадец Марсель Дионн.

Третьяк не может забыть этот гол. За секунду до перерыва СССР лишился золота Олимпиады Виктор Тихонов заменил вратаря, наша команда проиграла США в Лейк-Плэсиде.

Последнюю шайбу на ЧМ-1978 латвиец забросил как раз в решающей игре с Чехословакией, и она получилась не только невероятно важной, но и одной из самых красивых в исполнении советских игроков за всю историю. На последней минуте первого периода Балдерис получил шайбу в своей зоне от Жлуктова, электричкой улетел к владениям Иржи Холечека, по пути изящно проскочив между двумя защитниками, и броском в «домик» переиграл знаменитого чехословацкого голкипера. За несколько мгновений Хелмут обманул сразу трёх соперников!

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

У тысяч советских болельщиков этот потрясающий гол вызвал чувство приятного дежавю. За четыре года до пражского финала в одном из матчей Суперсерии-1974 такую же феноменальную шайбу забросил Валерий Харламов. В Квебеке наш великий нападающий совершил впечатляющий сольный проход, оставил в дураках двух обороняющихся игроков и не дал шансов вратарю на спасение.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Харламовский» гол Балдериса вдохновил советскую команду в матче с чехословаками. Блистательную встречу провёл Третьяк, а голы Петрова и Владимира Голикова обеспечили сборной СССР нужную разницу в счёте. Гол Ивана Глинки в третьем периоде ничего не решил – «Красная машина» выиграла 3:1 и вернула хоккейное золото чемпионата мира в Страну Советов.