Провёл официальный матч в 51 год! Уникальное достижение Фетисова в ЦСКА

Вячеслав Фетисов – легенда советского и российского хоккея. Более того, эту фамилию знают и восхваляют во всём мире, так как хоккеист стал по-настоящему великим спортсменом. Сделавшим себя сам, а потому заслужившим двойного уважения и почёта.

Как и многие мальчишки, Фетисов пробивался в хоккей через двор и турниры «Золотая шайба». Учитывая талант хоккеиста, не стал удивлением тот факт, что молодым игроком заинтересовались в ЦСКА. В те годы именно «армейский» клуб являлся флагманом отечественного хоккея. Все таланты и будущие звёзды собирались именно в ЦСКА. Фетисов на стал исключением.

Первым «армейским» тренером Фетисова стал Юрий Чабарин, начавший работать с тогда ещё 12-летним мальчишкой.

В ЦСКА Фетисов начинал играть в паре с Цыганковым, расцвет же игрока пришёлся на конец 70-х – начало 80-х годов, когда постоянно прогрессирующий защитник играл в легендарной пятёрке ЦСКА в паре с Алексеем Касатоновым. В нападении выступали Сергей Макаров, Игорь Ларионов и Владимир Крутов.

Фото: РИА Новости

В основной состав ЦСКА Фетисов пробился в 17 лет. Как оказалось, в клубе Вячеслав останется надолго. 16 сезонов в красно-синей форме, почётное звание капитана команды, три завоёванных Кубка СССР и 14 побед в чемпионатах страны. Фетисову рукоплескали болельщики, ведь он мог не только успешно обороняться, но и подключиться в атаку и хлёстко бросить по воротам, застав тем самым голкипера соперника врасплох. Фетисов был универсален и силён во всех компонентах, за этого его и ценили.

Разумеется, не обходилось без споров и даже конфликтов с тогдашним главным тренером ЦСКА Виктором Тихоновым. С другой стороны, сложно вспомнить, у кого периодически не возникало недопониманий с легендарным Виктором Васильевичем. Тихонов очень не хотел, чтобы Фетисов уезжал в НХЛ, но сам хоккеист решение уже принял.

Глыба великой эпохи. Вячеславу Фетисову – 60 Сегодня празднует юбилей двукратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион мира.

Уникальное достижение Фетисова в ЦСКА — ни одного проигранного турнира в «армейской» форме. Да-да, именно так. Все без исключения турниры в свитере ЦСКА Фетисов выиграл. Это, конечно, не просто сильно, а по-настоящему мощно. Современное поколение хоккеистов о подобных достижениях может только мечтать.

Вячеслав Фетисов и Николас Димитракос Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Только представьте, Фетисов успел поиграть за ЦСКА не только в советские времена, но и в рамках чемпионата КХЛ. Ещё одно уникальное событие для всего нашего хоккея произошло 11 декабря 2009 года. Вячеслав Александрович вышел на лёд в официальном матче спустя 11 лет после завершения карьеры. Фетисов сыграл за ЦСКА, будучи на тот момент президентом клуба. На тот момент из-за эпидемии (нет, не коронавируса) травм «армейцы» испытывали дефицит защитников. Фетисов, как настоящий хоккеист и чемпион, пришёл на помощь родному клубу.

Фетисов сыграл за ЦСКА в 51 год

«Да, я в 51 год сыграл один матч. Со СКА. Можно было выбрать соперника послабее. Меня толкали, даже били. Люди, которые ничего не могли выиграть. Та атмосфера непередаваема, когда я, президент, вошёл в раздевалку команды. Благодарен судьбе за те ощущения, за тот момент, который она мне подарила. Получил такое удовольствие! Но самое интересное произошло после финальной сирены. Я вдруг чётко понял, что больше мне в эту атмосферу не окунуться. Поэтому хочу передать спортсменам: ребята, старайтесь играть как можно дольше. Относитесь к себе правильно, правильно расставляйте приоритеты», — вспоминал Фетисов про ту игру.

Фетисов: охотиться на членов МОК днём и ночью мне посоветовал Самаранч А Родченкова Фетисов не назначал, это профанация. И Мутко предлагал принять его дела в ВАДА. Но тот отказался.

Хочется, чтобы таких защитников, как Вячеслав Фетисов, в России рождалось как можно больше. Да, сейчас у нас есть определённые проблемы с игроками защитного плана, о чём регулярно говорят тренеры всех уровней. Но ведь в СССР рождались подобные уникумы, не избалованные деньгами. Нынче же главное – выбить контракт пожирнее, а спортивный результат для кого-то и вовсе отходит на второй план. Возможно, как только мы преодолеем и переборем эту проблему, то сразу сможем гордиться новыми звёздами обороны российского хоккея.