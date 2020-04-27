22 российских игрока НХЛ без контрактов на следующий сезон. Какие предложения они получат?

Нынешняя ситуация полной неопределённости явно не по душе тем хоккеистам, у кого завершается рабочий договор со своим работодателем. В НХЛ достаточно много российских хоккеистов, кому предстоит вести переговоры, когда откроется такая возможность. Новые соглашения могут поменять статус многих россиян, а кое-кто будет активнее смотреть на перспективу возвращения.

Нынешний контракт — $ 4,3 млн.



Некогда очень перспективный российский защитник, очень неплохо игравший в первые годы своей карьеры за «Флориду», выходит на рынок свободных агентов в роли игрока, которому явно переплачивают. Тяжёлая травма спины и неудачный сезон в «Баффало» не смутили руководство «Джетс» подписать с Куликовым трёхлетний договор на общую сумму в $ 13 млн и запретным пунктом на обмен, но игра Дмитрия вряд ли позволяет говорить о том, что такая зарплата оказалась оправдана. В прошлом сезоне он иногда оказывался в запасе, выходя на лёд на 11-12 минут, а в нынешней «регулярке» его выручила неопределённая ситуация с Дастином Бафлином, в результате которой у Куликова поднялось игровое время до 20 минут за матч. Так или иначе, но 10 (2+8) очков в 51 матче и показатель полезности «-4» стоят значительно дешевле, чем нынешний контракт Дмитрия. Место в НХЛ он наверняка сохранит — в 29 лет его трудно назвать ветераном, но в плане финансовых аппетитов придётся стать более сговорчивым.

Нынешний контракт — $ 4 млн.



А вот Дадонов вполне может рассчитывать на повышение, причём серьёзное. Евгений — второй снайпер «пантер» после Майка Хоффмана (25 голов против 29), который, кстати, тоже может остаться без контракта. 31-летний Дадонов находится на пике карьеры, стабильно набирая от 60 до 70 очков за сезон. При прежнем уровне потолка зарплат он вполне мог бы запрашивать зарплату около $ 6 млн в год.

Нынешний контракт — $ 4 млн.



Универсал Наместников подписывал свой текущий договор ещё в «Рейнджерс», куда перешёл из «Тампы», играя свой самый удачный сезон в НХЛ. После этого результативность Влада упала, поскольку ей не способствовали частые смены команды, хотя в «Колорадо» россиянин начал очень удачно — 6 (4+2) очков в 9 матчах. Возможно, Наместникову придётся чуть-чуть ужаться в деньгах, но можно будет просить контракт на 3-4 года, поскольку ему пока 27 лет и следующие несколько чемпионатов должны стать лучшими для него за карьеру.

Нынешний контракт — $ 3,2 млн.



Однолетний контракт Задорова, который он подписал 5 июля 2019 года, подходит к концу. Вряд ли Никита — из тех игроков, кто любит всё время играть под давлением, поэтому стоит задуматься о том, чтобы договориться с «лавинами» о многолетнем договоре, тем более, что проявил он себя в «Колорадо» очень неплохо. Статус ограниченно свободного агента не позволяет самому выбирать команду, но это и не требуется, поскольку «Эвеланш» в ближайшее время будет бороться за самые высокие места.

Нынешний контракт — $ 2,5 млн.



Недавно обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс заявил, что есть минимум один клуб, который может рассмотреть Худобина как стартового вратаря, но эта команда осталась неназванной. Пока твёрдый статус стартёра был Антону недоступен, а в роли сменщика его зарплата близка к максимальной. Статистика в «Старз» у него отменная (92,3% отражённых бросков в прошлом сезоне и 93% — в нынешнем), опыта не занимать, поэтому если кто-то рискнёт сделать на него ставку, то это может быть очень удачным ходом, да и зарплата у первых номеров совсем другая.

Николай Прохоркин Фото: Getty Images

Нынешний контракт — $ 925 тыс.



Будущее Прохоркина в НХЛ может находится под вопросом, особенно, если Николай будет претендовать на серьёзное повышение оклада. В 43 матчах за «Кингз» он набрал 14 (4+10) очков, что является достаточно неплохим результатом, но игра в четвёртом звене вряд ли сулит большие перспективы. «Короли» могут предложить ему контракт на 1-2 года с зарплатой около $ 1,5 млн, и это будет очень неплохим предложением для челябинца.

Нынешний контракт — $ 925 тыс.



Когда Гавриков приехал в «Коламбус», многие сомневались, что он сможет закрепиться на уровне НХЛ, но Владислав сделал это достаточно уверенно. В нынешнем сезоне он является третьим защитником «Блю Джекетс» по набранным очкам (18), играя по 19 минут за матч. Контракт новичка заканчивается, и «мундиры» наверняка оставят Гаврикова у себя, предложив ему около $ 2,5 млн в год.

Нынешний контракт — $ 894 тыс.



У Гурьянова завершается контракт новичка, и он наверняка получит солидную прибавку. В команде, где играют Бенн, Сегин, Павелски и Радулов, именно он является лучшим снайпером (20 голов). Другое дело, что места под потолком зарплат у «Далласа» не так уж много, а нужно будет ещё что-то решать со сменщиком Бена Бишопа, подписывать новые контракты с Хинцем и Янмарком и думать насчёт будущего Кори Перри. Уйти в другую команду Гурьянову вряд ли дадут — он будет ограниченно свободным агентом, но в «Старз» ему будет трудно рассчитывать на излишнюю щедрость руководства.

Красота! Гурьянов убежал от всей пятёрки «Торонто» и забил броском в девятку! Макдэвид тоже так может. Наверное.

Нынешний контракт — $ 894 тыс.

«Тампа» будет обязательно продлевать контракт с 22-летний универсальным защитником, который уже провёл 3 полных сезона в НХЛ. 34 очка в 70 матчах нынешнего сезона — очень солидный результат, который позволяет рассчитывать на зарплату в $ 3,5 — 4 млн в год. Слухи о возможном возвращении Михаила в «Монреаль» можно пока не принимать всерьёз — чтобы заполучить Сергачёва, боссу «канадиенс» придётся делать оффершит, чего в НХЛ очень не любят.

н. Александр Волков («Тампа-Бэй»)

Нынешний контракт — $ 864 тыс.



В 22 года сидеть в фарм-клубе уже не имеет смысла, тем более, что Волков отыграл в АХЛ уже три сезона. В нынешнем чемпионате он дебютировал в НХЛ, сыграв 9 матчей (1 передача), и его потенциал оценивают достаточно высоко, чтобы с ним начали вести переговоры. Другое дело, что места под потолком у «молний» почти нет, а Сергачёву, Сирелли и Шаттенкирку тоже нужны новые контракты.

Нынешний контракт — $ 863 тыс.



Свечникову уже 23 года и закрепиться в НХЛ у него никак не получается. С одной стороны, генменеджер «Детройта» Стив Айзерман проявляет к талантливому россиянину небывалое терпение, надеясь, что Свечников вскоре заявит о себе. Основания для этого имеются, но за 4 года Андрей сыграл в НХЛ только 20 матчей. Новый шанс если и будет, то наверняка станет последним.

Для «Каролины» скоро откроется «чемпионское окно». Свечников и Ахо пойдут за Кубком Стэнли В сезоне-2005/2006 «Харрикейнз» взяли Кубок Стэнли. Спустя 14 лет эта команда готова повторить успех.

Нынешний контракт — $ 825 тыс.



Шутки про безголевую серию Ничушкина сейчас кажутся уже неуместными — в его активе 13 голов и 14 передач в 65 матчах нынешнего сезона. Валерий отблагодарил «Колорадо» за доверие и сполна окупил те небольшие деньги, которые были в него вложены. Новый договор будет минимум в три раза больше.

Нынешний контракт — $ 824 тыс.



Магнитогорец отыграл 30 матчей за фарм-клуб «Стоктон Хит», пропуская 3,07 гола за матч. Учитывая, что у «Калгари» нет нормального первого номера, а Риттих и Тальбо часто соревнуются, кто из них более нестабилен, Загидулину наверняка дадут ещё одну возможность, тем более, что у него есть право на арбитраж.

Агент Загидулина — об интересе «Металлурга»: Артём благодарен, выбор будет непростой

Александр Георгиев Фото: Getty Images

Нынешний контракт — $ 792 тыс.



Георгиева могли обменять из «синерубашечников» во время дедлайна, но этого не случилось. В любом случае Александр будет претендовать на солидную зарплату в $ 3-4 млн за сезон, поскольку на пару с Игорем Шестёркиным смог задвинуть в ветеранский угол самого Хенрика Лундквиста. Георгиев способен стать первым номером и «Рейнджерс», и другой команды НХЛ, но статус ограниченно свободного агента даёт клубу больше свободы для принятия решений.

Как сыграл Георгиев в остановленном сезоне-2019/2020

Нынешний контракт — $ 792 тыс.



Чибисов сыграл 2 матча за «Джетс», а в 53 играх за фарм-клуб набрал очков больше (25), чем у него было в «Магнитке», «Ак Барсе», «Югре», «Рубине» и даже прокопьевском «Шахтёре». В списке неограниченно свободных агентов «Виннипега» Чибисов будет далеко не самым приоритетным человеком, но новый двусторонний договор ему выписать могут.

Нынешний контракт — $ 784 тыс.

Воробьёву пришло время определяться с дальнейшим вектором развития карьеры. В 23 года он так и не стал твёрдым игроком основы «Флайерз», хотя всё время был где-то рядом с ней. 20 матчей за «Филадельфию» в нынешнем сезоне должны были давать повод для оптимизма, но Михаил набрал в них только 3 (1+2) очка, и с такой статисткой будет трудно добыть односторонний контракт. Возвращение в КХЛ может стать более выгодным с точки зрения денег, но сделает бессмысленными три последних года, проведённых в Северной Америке.



«Неудачник никогда не выигрывает, а победитель никогда не сдаётся», — так говорил о ситуации агент Дэн Мильштейн, комментируя в январе 2020 года слухи о возможном возвращении Воробьёва в Россию.

Нынешний контракт — $ 750 тыс.



После всех злоключений с травмами Каменев наконец-то смог добиться одностороннего контракта в НХЛ и сыграл 38 матчей за «лавин», но забил всего 1 гол. Большего трудно требовать, поскольку игровое время Владислава очень сильно ограничено, а для техничного россиянина будет очень непросто продолжать играть в сдерживающем звене да ещё и за минимальные деньги. Шансы остаться в «Колорадо» и задышать чуть свободнее есть, но для этого нужно потерпеть ещё один год, после которого большая группа форвардов «Эвеланш» станет свободными агентами. Захочет ли этого Каменев, учитывая известный интерес «Металлурга», сказать трудно.

Нынешний контракт — $ 730 тыс.



Тренин провёл в Северной Америке шесть лет, пройдя путь от молодёжной лиги Квебека до основы «Нэшвилла», куда, впрочем, ему удалось попасть только в нынешнем сезоне. 21 матч за «хищников» — показатель неплохой, но будущее в НХЛ находится под вопросом. Фарм-клуб он явно перерос, а с заключением нового одностороннего контракта могут возникнуть проблемы, так как у «Предаторз» мало места для манёвра и есть 6 человек основы, у которых заканчиваются договора. В КХЛ он может стать заметной фигурой, но его приоритетом до последнего будет оставаться «Нэшвилл».

Нынешний контракт — $ 700 тыс.



Уроженец Москвы играет в Северной Америке всю свою карьеру и возвращаться сейчас, когда ему удалось дебютировать в НХЛ, смысла никакого нет. 40 очков в 50 матчах за фарм-клуб гарантируют ему как минимум новый двусторонний договор и неплохие шансы на подъём в основу «Шаркс» в будущем.

Нынешний контракт — $ 700 тыс.



Про будущее Ковальчука было сказано уже много. Его ждут в «Монреале», и даже если с «канадцами» что-то не получится, однолетний договор в НХЛ он получит в любом случае.

«Монреаль» станет самой «русской» командой НХЛ? Там уверены, что Ковальчук вернётся Кроме Ковальчука есть ещё Демченко и Романов, а в потенциале — Худобин и Сергачёв.

Нынешний контракт — $ 700 тыс.



Валиев поиграл в «Торонто» и «Монреале», проведя в НХЛ суммарно 12 матчей, но два последних сезона безвылазно сидит в фарм-клубе. Ринату уже 25 лет, но возвращаться в КХЛ он пока не планирует — так говорил генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов.

Нынешний контракт — $ 675 тыс.



Двухлетний односторонний контракт в НХЛ не принёс Зыкову счастья. Путешествие по маршруту Роли — Эдмонтон — Лас-Вегас закончилось обидной 20-матчевой дисквалификацией за допинг, после чего россиянина выставили на драфт отказов. Возвращение в Россию, учитывая интерес со стороны ЦСКА, будет лучшим решением.