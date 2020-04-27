Казахстанцы больше не легионеры в КХЛ. Победа здравого смысла или чья-то выгода?

В последние несколько дней в кулуарах участились слухи о том, что казахстанские хоккеисты в следующем сезоне КХЛ не будут считаться легионерами. Одним из первых об этом заговорил агент Шуми Бабаев, занимающийся делами Найджела Доуса – самого результативного игрока с казахстанским паспортом в КХЛ, в одночасье переставшего считаться иностранцем в нашей лиге. Разумеется, Бабаев раньше всех узнал, что у Доуса открываются новые возможности трудоустройства на будущий год, так как перспективы Найджела в статусе дорогостоящего легионера, провалившего последний плей-офф, были весьма туманными.

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За Бабаевым информацию подхватили его коллеги и журналисты, при этом сама КХЛ не спешила делать официальное заявление. Однако на соответствующий запрос «Чемпионата» пресс-служба лиги всё-таки ответила быстро и однозначно – хоккеисты, имеющие право выступать за сборную Казахстана, в сезоне-2020/2021 легионерами считаться не будут.

Фото: РИА Новости

Возникает ощущение, что это решение было принято несколько сумбурно, но спорить с его правильностью язык не повернётся. Напротив, очень странно, что лишь к 13-му сезону КХЛ пришла к этой очевидной мысли. «Барыс» — постоянный член лиги, у большого числа казахстанских игроков есть двойное гражданство, да и вообще национальные и юридические связи между выходцами из СССР настолько тесные, что легионерский статус игроков из соседней республики лишь вносил путаницу. Похожая ситуация была и с белорусами. Например, защитник Роман Савченко, всю жизнь игравший за сборную Казахстана, но имевший российское гражданство, после перехода в «Сибирь» (а затем и в «Локомотив») не стал считаться легионером, но при этом больше не играл за национальную команду. Белорус Андрей Стась несколько лет назад отказался от спортивного гражданства своей страны ради того, чтобы не закрывать в «Авангарде» легионерскую вакансию.

В условиях довольно жёсткого лимита русские клубы КХЛ не желали тратить «иностранные» места под беззвёздных белорусов и казахстанцев, и игроки вынуждены были идти на жертвы, чтобы быть востребованными не только в минском «Динамо» и «Барысе». Всё это было странно и неправильно, и очень хорошо, что за два года этот вопрос был закрыт и здравый смысл победил. Белорусы перестали считаться легионерами ещё в прошлом сезоне, казахстанцы освободились от бюрократических условностей сейчас.

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Впрочем, этого всё равно недостаточно, и КХЛ нужны более смелые решения. По-хорошему, лига должна поставить перед собой глобальную цель – привести все клубы к единому знаменателю. Ну не может в серьёзной организации меняться статус её членов в зависимости от их внутренних перемещений! С белорусами и казахстанцами разобрались, но что делать, например, с латвийцами? Условный Каспарс Даугавиньш не считается иностранцем в рижском «Динамо», зато в «Спартаке» он занимал позицию легионера. А чем «Динамо» отличается от «Спартака» с юридической точки зрения? Такой же хоккейный клуб, участник розыгрыша КХЛ.

Нет уж, давно пора всем играть по одним правилам. Участники турнира не должны считаться легионерами внутри турнира. Россияне, финны, латвийцы, белорусы, китайцы, казахстанцы – все должны быть на равных правах. Возможно, кстати, в КХЛ бы и провели эту уравниловку, если бы лига слишком не зависела от ФХР. В федерации ещё смирились бы с тем, что все выходцы из СНГ и китайцы до кучи потеряли вдруг легионерский статус, но пустить в КХЛ неограниченное число финнов нынешняя ФХР точно не способна. Слишком уж сильные они конкуренты для российских игроков, да и наигрывать соперников сборной России в клубах КХЛ ни к чему – аргументация была бы примерно такой.

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Подвешенным остаётся и вопрос с лимитом на легионеров. У одних он есть, у других нет – всё это как-то не серьёзно. Но и здесь КХЛ пока не может ничего сделать. Потому что отнять возможность у того же «Барыса» комплектоваться иностранцами в неограниченном количестве – значит лишить клуб каких-либо шансов на успешное выступление. Убрать лимит в русских командах тоже невозможно, потому что это сразу будет признано преступлением против сборной России.

В сотый раз повторю, что КХЛ нужна жёсткая, независимая рука. Лидер, способный принимать непопулярные решения. Но пока такого нет, и мы радуемся, что хотя бы с казахстанскими игроками в новом сезоне будет попроще.

Даррен Диц Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Игроки, имеющие право выступать в сборной Казахстана, теперь не будут считаться легионерами. Кто от этого выиграет? Безусловно, национальная команда этой страны. Казахстанские игроки получат больше вариантов для развития карьеры, они не будут ограничены «Барысом» и клубами из внутреннего чемпионата, смогут развиваться в более конкурентной среде и получать практику в топ-клубах. Разумеется, при наличии к ним соответствующего интереса.

А этот интерес уже начинает проявляться. За последние два года при Андрее Скабелке в той или иной степени раскрылись несколько перспективных хоккеистов с казахстанским паспортом во главе с Никитой Михайлисом. Пару лет назад этим парнем в России никто бы и не заинтересовался, но теперь у него есть все шансы уже в следующем сезоне играть в топ-клубе с традициями и высокими целями.

Михайлису пора ехать в российский топ-клуб. «Магнитка» и «Локомотив» — лучшие варианты Никита уже созрел для топ-клуба и через несколько лет может стать первым представителем Казахстана в НХЛ с 2013 года.

Сборная и игроки – в плюсе, а вот сам «Барыс» от такого решения КХЛ может пострадать. У клуба из Нур-Султана никогда не было больших финансовых возможностей (а после нынешнего кризиса всё будет ещё хуже), теперь же невозможно будет удерживать лучших хоккеистов и пропиской. Да, Казахстан воспитал пока не так много талантливых игроков, чтобы всерьёз рассуждать об утечке кадров. Но что если Михайлис был лишь первой ласточкой? В любом случае придётся смириться с тем, что школа «Барыса» теперь будет работать не только на местную команду, но и на все клубы КХЛ.

И даже в отношении следующего сезона уже можно говорить о потенциальных потерях «Барыса». Может уйти Михайлис, засобирались из клуба Роман Старченко и Дастин Бойд – явно не хорошая тенденция для команды из столицы Казахстана.

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Отдельно стоит сказать о натурализованных хоккеистах. «Барыс», заботясь о сборной Казахстана, поспособствовал смене гражданства не одного интересного иностранца. И теперь, после мини-реформы КХЛ, Доус и Ко перестали считаться легионерами в российских командах. Этот нюанс вообще придаёт пикантность ситуации. Не выходом ли сильных игроков с паспортом Казахстана на рынок свободных агентов продиктован резкий пересмотр лигой прежних правил? Разумеется, КХЛ самой по себе нет в этом никакой выгоды, но мы же прекрасно понимаем, что на лигу оказывает сильное воздействие не только ФХР, но и ряд клубов с влиятельными людьми во главе.

Сейчас без контракта Найджел Доус и Дастин Бойд – топовые игроки по меркам лиги. Через год освободится от обязательств перед «Барысом» неплохой центрфорвард Кёртис Валк, а через два – настоящий бриллиант Даррен Диц. И все эти хоккеисты в любом русском клубе отныне не будут считаться легионерами! Нет, искать чёрную кошку в чёрной комнате совсем не хочется, но у внезапного изменения статуса казахстанских хоккеистов определённо может быть дополнительный подтекст.