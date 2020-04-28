Кому они теперь нужны? 10 легионеров, которым вряд ли дадут работу в КХЛ

До 1 мая – официального открытия трансферного окна в КХЛ – осталось совсем немного. Многие хоккеисты уже определились со своими новыми клубами, а кто-то по-прежнему в поисках команды. Рассказываем про легионеров лиги, которые рискуют не найти работу в КХЛ.

Новые легионеры в клубах КХЛ. Кто они и чем лучше россиян? Несмотря на сложную экономическую ситуацию, иностранных хоккеистов нашей лиге меньше не станет.

з. Тобиас Виклунд («Спартак»), 33 года

17 матчей, 3 (0+3) очка, «-3» показатель полезности

Шведа Виклунда взяли в «Спартак» по ходу сезона от безысходности, чтобы закрыть бреши в обороне. Как и ожидалось, никакой особой пользы красно-белым этот скандинав не принёс, а его подписание изначально выглядело сомнительным. Вряд ли этот хоккеист соответствует современному уровню КХЛ. Россияне точно не слабее таких легионеров.

Фото: spartak.ru

н. Куинтон Хауден («Торпедо»/«Витязь»), 28 лет

55 матчей, 20 (11+9) очков, «-5» показатель полезности

С одной стороны, провальным вступление канадского форварда не назовёшь, но с другой – ничего даже близкого к сверхъестественному он не показал. На уровне Хаудена мог сыграть более дешёвый российский хоккеист, тогда зачем занимать места в клубах такими иностранцами? Думается, что Хаудену будет сложно найти себе работу в КХЛ, если только в иностранной команде. Или же возвращаться в «Торпедо», откуда сейчас бегут игроки. Но опять же, если возьмут.

з. Вилле Лаюнен («Витязь»), 32 года

60 матчей, 25 (4+21) очков, «-14» показатель полезности

Лаюнен попробовал себя во многих клубах КХЛ, даже до Китая этот финн добирался. Однако скорости всё меньше, ошибок в обороне – больше. Вилле – атакующий игрок, часто выходит на большинство и подключается вперёд, в результате чего «привозов» становится столько, что впору хвататься за голову. Вряд ли Лаюнена трудоустроит даже «Йокерит», в котором Вилле в своё время уже играл.

н. Брэндон Макмиллан («Динамо» Р/«Авангард»), 30 лет

52 матча, 28 (13+15) очков, «-5» показатель полезности

«Авангард» выменял канадского форварда у рижского «Динамо», однако никакой пользы североамериканец «ястребам» толком не принёс. Его приглашение можно назвать ошибкой «Авангарда». Особенно это бросалось в глаза в плей-офф, когда Макмиллан буквально испарился со льда в серии с «Салаватом Юлаевым». Сразу бросилась в глаза его неготовность. Теперь разве что в Ригу обратно возвращаться.

н. Кайл Чипчура («Северсталь»), 34 года

7 матчей, 0 (0+1) очков, «+1» показатель полезности

Выступление канадца Чипчуры в Череповце можно охарактеризовать одним словом: провал. В «Северстали» должны играть иностранцы, которые будут тащить клуб за собой. Вроде Адама Лишки – человек здорово себя проявил в средней команде лиги. Такие игроки, как Чипчура, просто занимают чужое место. Канадец либо травмирован, либо не готов и просто не хочет играть.

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з. Джеффри Кинрейд («Северсталь»), 34 года

17 матчей, 7 (3+4) очков, «+1» показатель полезности

Схожая история с соотечественником Чипчуры, канадским защитником Кинрейдом. Сложно представить, что после таких сезонов оба снова найдут себе работу в КХЛ. В последние годы Кинрейд, давно выступающий в нашей лиге, откровенно сдал и не приносит какой-то большой пользы. Так зачем держать такого легионера, платить ему зарплату и отнимать место у российского игрока? Лучше найти иностранца посолиднее.

н. Брэндон Козун («Металлург» Мг), 30 лет

47 матчей, 22 (9+13) очка, «+3» показатель полезности

Козуна подписывали на солидные деньги в Магнитогорск ещё при Геннадии Величкине, однако сыграл канадец откровенно слабо. По всей видимости, у североамериканца просто не получилось прижиться в уральской команде. Но в клубы из московского региона Козуна уже вряд ли возьмут, да и иностранные команды дважды подумают, чтобы подписывать с Козуном контракт. Лучшие времена Брэндона остались позади.

Фото: РИА Новости

н. Томаш Филиппи («Металлург» Мг), 27 лет

23 матча, 12 (5+7) очков, «+1» показатель полезности

Филиппи приглашал в Магнитогорск Илья Воробьёв для конкретных задач. Чех должен был помочь уральцам на финише регулярки и в целом со своими обязанностями справился. Однако сейчас у «Металлурга» строится новая команда, Филиппи в планы руководства и тренерского штаба не входит, а спроса на форварда в КХЛ как такового нет. Думается, что придётся ехать в Европу или возвращаться на родину.

н. Эрик О'Делл («Металлург» Мг), 29 лет

46 матчей, 17 (6+11) очков, «-11» показатель полезности

О'Делл сильно выглядел в ХК «Сочи», щедрый Геннадий Величкин пригласил канадца в «Магнитку» на большую зарплату, а Эрик попросту провалил сезон. Виной здесь и травмы, и непривычная для североамериканца обстановка. На свои деньги Эрик точно не отыграл, поэтому его фамилия в списке покинувших «Металлург» фигурировала в первых рядах.

н. Зак Митчелл («Нефтехимик»), 27 лет

54 матча, 26 (17+9) очков, «-8» показатель полезности

В целом иностранцы «Нефтехимика» смотрелись неплохо, но как только пришло время играть плей-офф, от былой прыти не осталось и следа. Подобных примеров хватает и среди россиян, но, учитывая лимит на легионеров в российских клубах, трудоустраиваться нашим соотечественникам легче. Митчелла же вряд ли куда-то позовут, разве что в «Куньлунь», хотя и там будут делать акцент на игроках другого уровня и мотивации.