Вовсе не великий. Каким тренером был Уэйн Гретцки

Он допускал ошибки в заявке на матч, выпускал не тех игроков, показывал ужасный результат, но ему всё прощали. Потому что он — Гретцки.

Увы, не каждому прекрасному хоккеисту удаётся стать хорошим тренером, и пример Уэйна Гретцки — хоккейной иконы Канады — остаётся самым ярким за долгие годы. О том, что Гретцки был великолепным хоккеистом, спорить никто и никогда не будет. А о том, что Гретцки был крайне посредственным тренером, почему-то принято умалчивать.

Великий против Великой Восьмёрки. Гретцки и Овечкин зарубились в NHL 20 Во время совместного эфира две хоккейные легенды собрали более $ 40 тыс. на борьбу с коронавирусом.

«Мне почему-то говорят, что я не стану хорошим тренером»

Почти сразу после того, как Уэйн завершил карьеру игрока, к нему обратились несколько клубов НХЛ по поводу роли владельца. В мае 2000 года он согласился купить 10% акций «Финикс Койотс» став партнёром мажоритарного владельца Стива Эллмана. Гретцки взял на себя роль руководителя хоккейных операций, а затем поддался уговорам и стал главным тренером, поскольку «койоты» были в процессе продажи. 8 августа 2005 года Уэйн Гретцки стал главным тренером «Финикса», что было с помпой представлено по всей НХЛ.



«Мы абсолютно уверены в том, что Уэйн замечательно справится с ролью тренера, — говорил Стив Эллман. – Гретцки – лучший игрок за всю историю этого вида спорта, и никто не знает и не чувствует игру лучше него. Тысячи болельщиков по всему миру будут рады увидеть Уэйна в качестве тренера».

«Я очень волнуюсь – эта работа для меня в новинку. Когда мне было 20, я никогда не думал, что стану тренером. Но я знаю и люблю хоккей, поэтому готов приступить к работе тренера. Мне не терпится снова войти в раздевалку, встать у скамейки запасных. Меня не смущает отсутствие тренерского опыта. Лучшим тренером в моей карьере был Глен Сатер – его сделала таким уверенность в собственных силах, в том, что он делает. Думаю, что у меня получится.



В 17 лет мне говорили, что я никогда не стану игроком НХЛ – я тогда был маленьким и щуплым. Теперь мне говорят, что я не стану хорошим тренером, потому что я был хорошим игроком. У меня действительно не было выдающихся физических данных, но каждодневная работа, тренировки позволили мне многого достичь. Этим же путём я собираюсь пойти, став тренером.



Моими помощниками в «Койотс» станут Рик Токкет, Барри Смит и Рик Боунесс. Токкет не так давно закончил играть за «Финикс», Смит работал помощником Скотти Боумэна в течение 17 сезонов и пять раз завоевывал Кубок Стэнли. Боунесс же и раньше работал в «Финиксе», исполняя обязанности главного тренера после увольнения Боба Фрэнсиса. Я, конечно, не Скотти Боумэн, но у нас отличный тренерский штаб и хорошая команда», — самоуверенно заявил сам Гретцки.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

«Я думаю, Гретцки необходим лиге, особенно после локаута. Его очень уважают, и думаю, для НХЛ будет благом, что Уэйн задействован как тренер», — говорил о назначении Гретцки игрок «Лос-Анджелес Кингз» Джереми Рёник.



«Я помню, как-то Уэйн кричал судье: «Слишком много людей на льду, нарушение численного состава! Я тогда рассердился: «Чего ты орёшь?!» А потом оказалось, что действительно у соперника было шесть человек на площадке. Он умеет видеть то, что не замечают остальные», — пел дифирамбы бывшему партнёру по «Ойлерз» Кевин Лоу, который тогда работал генеральным менеджером «Эдмонтона».



Словом, всё было за то, чтобы легендарный 99-й сделал из бедных «койотов» команду-конфетку. Если бы Уэйну удалось хотя бы приблизить «Финикс» к успеху, то это была бы прекрасная история, которую НХЛ смогла бы как следует монетизировать после всех локаутных потрясений. Но вышло совсем наоборот.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Отменённый гол и неправильная заявка на матч

Свой первый матч в роли главного тренера Гретцки выиграл, победив «Миннесоту», но совсем скоро начались проблемы. Если бы Уэйн не обладал статусом легенды и человека неприкасаемого, то вряд ли бы с таким подходом он продержался бы у руля «Койотс» целых четыре сезона.



7 октября 2005 года Гретцки потерпел своё второе поражение в качестве тренера и допустил грубейший ляп. На гостевой матч против «Лос-Анджелеса» он напутал с заявкой и внёс в список травмированных нападающего Фредрика Шострёма, который был абсолютно здоров. Уэйн перепутал его с Петром Недведом, который действительно был болен, но при этом Шострём присутствовал на разминке и даже вышел на лёд после стартового вбрасывания, хотя формально присутствовал в листе травмированных.



Эту оплошность заметило руководство «королей» в момент, когда «Финикс» забил гол, а Шострём находился на льду и, несмотря на формальную травму, заработал «+1». В итоге гол был аннулирован, а шведский форвард отправился отдыхать до конца встречи, хотя ни в чём не был виновен.

«Ответственность лежит на мне. За эту ошибку я чувствую себя виноватым лично перед Фредди и перед всей командой. Такого больше не повторится», — говорил тогда Гретцки, которому простили столь грубую оплошность.

«Хотел его пожалеть и третью не наливать». Как Третьяк учил молодого Гретцки пить водку В 1983-м Великий приехал в Москву. Сходил в гости к не менее великому вратарю, пил и пробовал чёрную икру.

Наставник «королей» Энди Мюррей также публично поддержал коллегу, проведшего в качестве игрока в «Лос-Анджелесе» восемь запоминающихся сезонов. «Подобное происходит постоянно. Уверен, что я и сам раньше делал схожие ошибки. Мы не хотели обращаться к арбитрам, пока нам этого не требовалось», — заявил Мюррей. Чуть позже он признался, что не стал бы ничего говорить и промолчал, если бы Шострём не набрал очков, что автоматически привлекло к игроку внимание со стороны статистической бригады.

17 декабря 2005 года Гретцки взял бессрочный отпуск по семейным причинам, а два дгя спустя от рака скончалась его мать Филлис, и к работе Уэйн вернулся только перед самым новым годом. Свой первый сезон на тренерском мостике он закончил с показателем в 38 побед и 39 поражений в основное время — команда одержала на 16 побед больше, чем в предыдущем сезоне, но всё равно заняла пятое место в своём дивизионе и не вышла в плей-офф.

«НХЛ будет катать Уэйна до победного»

В 2006 году мажоритарным владельцем «Финикса» стал Джерри Мойес, и некоторое время в отношении Гретцки была неопределённость, пока в мае 2006 года не было объявлено, что Уэйн подписал пятилетний контракт главного тренера. Увы, но оптимизма поклонникам «койотов» это не добавило: показатели команды снизились, вместо 38 побед в активе «Финикса» по итогам сезона-2006/2007 значился только 31 выигрыш, а команда завершила регулярный чемпионат на 15-м месте в конференции.

Рекорд Гретцки, который не по силам даже Овечкину. Великий забил 50 голов за 39 матчей Такие рекорды случаются раз в жизни. И не для того, чтобы их перебивали.

Сезон-2007/2008 оказался чуть-чуть получше — снова 38 побед в 82 матчах и впервые команда Гретцки преодолела психологическую отметку в 50% набранных очков (50,6%), но четвёртое место в дивизионе не позволяло рассчитывать на место в плей-офф.



«В НХЛ очень хорошо умеют считать деньги. Они будут «катать» Уэйна до победного, максимально долго, потому что это витрина хоккея, главный герой», — говорил тогда Андрей Назаров. Грязный Наз, как его прозвали за океаном, незадолго до этого завершил карьеру и занялся производством водки Nazarov, став конкурентом Гретцки, который занимался виноделием и ресторанным бизнесом.



Сам Уэйн отвергал все намёки на то, что тренерская работа не для него, что «койоты» не могут выбраться из ямы и что если бы наставника «Финикса» звали по-другому, то отставка уже давно бы последовала.



«Я уже отдал тренерской деятельности многие часы, да вообще почти всё своё время. Думаю, в мои первые два года на этом посту люди думали, что скоро это закончится. Но мне нравится. Получаю от работы с командой удовольствия не меньше, чем когда играл сам. Не собираюсь никуда уходить из «Финикса». Мы прошли с командой большой путь. Эти детишки кардинально изменились. Теперь они бьются каждую игру. Для нас хорошо то, что мы играем в сильной конференции.

Единственный способ повлиять на современных хоккеистов — лишить их игрового времени. Я говорю своим парням: «Будете хорошо играть, будете выходить на лёд чаще». А это значит, что они будут работать. Какой бы ни была твоя функция в команде — тафгай ли ты, или защитник, или бомбардир, — ты должен делать это изо всех сил и быть частью клуба. Если не можешь, найдётся кто-то лучше. Проще некуда. Важнейшее качество хорошего тренера — терпение», — говорил тогда Гретцки.

«Мне пора уйти»

Терпения Великому хватило ещё на один сезон. В чемпионате-2008/2009 «Финикс» снова опустился на отметку ниже 50% набранных очков, одержал только 36 побед в 82 матчах и финишировал четвёртым в дивизионе. 24 сентября 2009 года Гретцки ушёл с поста главного тренера, объяснив это финансовыми потрясениями вокруг команды — несколько часов спустя клуб объявил о назначении новым наставником Дэйва Типпетта.



«Это был трудный выбор. Я обратился с просьбой к генеральному менеджеру Дону Мэлоуни, чтобы он подыскал мне замену. Он сделал отличный выбор, и теперь мне пора уйти», — заявил Гретцки.

Как играл «Финикс» в последнем сезоне под руководством Уэйна Гретцки



За четыре сезона в качестве главного тренера он одержал 143 победы, потерпел 161 поражение в основное время и 24 — в овертайме/по буллитам. Его команда ни разу не вышла в плей-офф, а пустые места на стадионе и убийственно низкие телерейтинги спровоцировали настоящий кризис в жизни «Финикса». В 2009 году Джерри Мойес объявил себя банкротом и передал клуб лиге, которая владела «койотами» до 2013 года.



«Уэйн, как всегда, поставил благополучие команды выше личного, поэтому принял такое решение. У «койотов» не было успеха на льду, но не может быть никакого сомнения в том, что Гретцки сыграл огромную роль в развитии клуба, в привлечении молодых игроков, которое обеспечит «койотам» успех в будущем», — заявил тогда Гэри Беттмэн.



В первом же сезоне без Гретцки «Финикс» вышел в плей-офф и мог пройти первый раунд, но уступил в семи матчах «Детройту». А сам Уэйн потихоньку продал свои акции клуба и попыток стать тренером больше не предпринимал.