Приоритет для Войнова — возвращение в НХЛ. Главные трансферные инсайды КХЛ

«Магнитка» продолжает искать вратаря, защитник СКА почти договорился с «Оттавой», а в «Авангарде» всё непросто.

В клубах КХЛ продолжается работа надо комплектованием составов на следующий сезон. Официальных новостей стоит ждать после 30 апреля. Рассказываем о главных трансферных событиях и инсайдах за последнее время.

Мартынов – в «Магнитке», Фисенко – в «Ак Барсе». Каких новых трансферов ждать в КХЛ 1 мая ещё не наступило, а комплектование некоторых команд выходит на завершающую стадию.

Войнов хочет играть в НХЛ

Приоритетной целью для защитника Вячеслава Войнова, у которого закончился контракт с «Авангардом», является клуб НХЛ. Да, за океаном Войнову придётся пропустить 41 матч из-за дисквалификации, но игрок понимает, что сейчас у него последний шанс вернуться в лучшую хоккейную лигу планеты. С уверенностью можно сказать, что Войнова не будет ни в «Автомобилисте», ни в СКА, куда его отправляли слухи. Вариант трудоустройства в «Спартак», учитывая хорошие отношения между Войновым и Знарком, действительно возможен, но пока об этом говорить рано. У «Авангарда» серьёзный дефицит защитников, но держать под Войнова условные 70—80 млн руб. и ждать всё лето омичи точно не будут. Комплектоваться надо уже сейчас.

Зуб близок к подписанию контракта с «Оттавой»

СКА официально объявил, что защитник Артём Зуб покидает команду. Следующий сезон игрок точно проведёт за океаном. По нашей информации, российский защитник близок к заключению контракта новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз». Также у игрока есть контрактное предложение от «Каролины Харрикейнз», однако приоритетом Зуба является продолжение карьеры в «Сенаторз». Ещё одним претендентом на игрока являлся «Детройт Ред Уингз».

Повторимся, практически наверняка Зуб подпишет контракт с «Оттавой», именно к этому варианту склоняется хоккеист – ему понравилось общение с главным тренером Ди Джеем Смитом, плюс в команде есть россияне. На 95% Зуб перейдёт в «Оттаву», 5% — вариант с «Каролиной». Вариант с «Детройтом» практически исключён.

Мозякину дают 50 млн руб. + бонусы

Продолжается эпопея с новым контрактом Сергея Мозякина в «Металлурге». Теперь сторона игрока взяла паузу до совета директоров КХЛ, на котором будет рассмотрен вопрос возможного увеличения потолка зарплат. По нашей информации, Мозякину предлагают 50 млн руб. + бонусную часть. Сам Сергей хочет остаться в Магнитогорске, где у него играет в хоккей сын и живёт семья. Следующий год практически наверняка будет последним в карьере опытного российского форварда.

«Магнитка» хочет вернуть Загидулина, игрок думает

В Магнитогорске во вратарскую пару к Василию Кошечкину хотят взять Артёма Загидулина, права на которого в КХЛ принадлежат именно магнитогорскому клубу. Клуб уже уведомил Артёма о желании сотрудничать, однако игрок, выступающий в системе «Калгари», взял время на раздумья и не может определиться. Если Загидулин ответит отказом, «Металлург» намерен пригласить иностранного вратаря.

Григоренко уехал в НХЛ, «Сибирь» сохранила Красикова. Таблица трансферов КХЛ Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

Переход Мищенко в «Авангард» под угрозой срыва

Вслед за Михаилом Фисенко и Евгением Тимкиным в «Авангарде» может сорваться и переход защитника «Адмирала» Ивана Мищенко. Омичи хотят видеть игрока в своём составе и готовы предложить ему контракт, однако вопрос по ряду причин не удаётся урегулировать со стороной хоккеиста. «Авангард» в свою очередь хочет максимально укрепить защитную линию, так как с ней, как мы уже говорили, намечаются проблемы.

Индрашис может перейти в рижское «Динамо», «Куньлунь» или «Торпедо»

Московское «Динамо» отказалось от латвийского форварда Микса Индрашиса. В услугах хоккеиста заинтересованы ряд клубов КХЛ, в числе которых хорошо знакомое Индрашису рижское «Динамо», а также «Куньлунь» и «Торпедо». Китайский клуб и нижегородцы пока вяло ведут себя на трансферном рынке, лишь присматриваясь к игрокам. Кроме того, «Торпедо» до сих пор не определилось с кандидатурой главного тренера. Нового контракта у Дэвида Немировски нет.

Экс-тренер «Адмирала» Пятанов сменит Орешкина в «Динамо» Тверь

Не остался без работы бывший помощник Сергея Светлова в «Адмирале» Андрей Пятанов. Мы уже сообщали, что на выход указали тренеру вратарей клуба из Твери Антону Зеленову. Покидает клуб и главный тренер Сергей Орешкин, которому предложат должность в системе «Динамо». Вполне вероятно, что вслед за Пятановым отправится работать в Высшую лигу и бывший тренер вратарей «Адмирала» Александр Залевский. Как раз на место Зеленова.

Московское «Динамо» отказывается от услуг тренера, воспитавшего Бочарова

«Магнитка» и «Салават» продолжают спорить за Пашнина

«Металлург» предложил солидные условия для защитника Михаила Пашнина. Этот хоккеист любит играть в силовой и жёсткий хоккей, а это именно то, что нужно Илье Воробьёву. Бегать в атаку у «Магнитки» и так есть кому. В свою очередь «Салават» хочет сохранить игрока у себя, поэтому переговоры с Михаилом продолжаются. Спрос на игрока на рынке свободных агентов большой. Конечно, это не может не радовать самого Пашнина.