Приоритет для Войнова — возвращение в НХЛ. Главные трансферные инсайды КХЛ

В клубах КХЛ продолжается работа надо комплектованием составов на следующий сезон. Официальных новостей стоит ждать после 30 апреля. Рассказываем о главных трансферных событиях и инсайдах за последнее время.
Войнов хочет играть в НХЛ
Приоритетной целью для защитника Вячеслава Войнова, у которого закончился контракт с «Авангардом», является клуб НХЛ. Да, за океаном Войнову придётся пропустить 41 матч из-за дисквалификации, но игрок понимает, что сейчас у него последний шанс вернуться в лучшую хоккейную лигу планеты. С уверенностью можно сказать, что Войнова не будет ни в «Автомобилисте», ни в СКА, куда его отправляли слухи. Вариант трудоустройства в «Спартак», учитывая хорошие отношения между Войновым и Знарком, действительно возможен, но пока об этом говорить рано. У «Авангарда» серьёзный дефицит защитников, но держать под Войнова условные 70—80 млн руб. и ждать всё лето омичи точно не будут. Комплектоваться надо уже сейчас.
Зуб близок к подписанию контракта с «Оттавой»
СКА официально объявил, что защитник Артём Зуб покидает команду. Следующий сезон игрок точно проведёт за океаном. По нашей информации, российский защитник близок к заключению контракта новичка с клубом Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз». Также у игрока есть контрактное предложение от «Каролины Харрикейнз», однако приоритетом Зуба является продолжение карьеры в «Сенаторз». Ещё одним претендентом на игрока являлся «Детройт Ред Уингз».
Повторимся, практически наверняка Зуб подпишет контракт с «Оттавой», именно к этому варианту склоняется хоккеист – ему понравилось общение с главным тренером Ди Джеем Смитом, плюс в команде есть россияне. На 95% Зуб перейдёт в «Оттаву», 5% — вариант с «Каролиной». Вариант с «Детройтом» практически исключён.
Мозякину дают 50 млн руб. + бонусы
Продолжается эпопея с новым контрактом Сергея Мозякина в «Металлурге». Теперь сторона игрока взяла паузу до совета директоров КХЛ, на котором будет рассмотрен вопрос возможного увеличения потолка зарплат. По нашей информации, Мозякину предлагают 50 млн руб. + бонусную часть. Сам Сергей хочет остаться в Магнитогорске, где у него играет в хоккей сын и живёт семья. Следующий год практически наверняка будет последним в карьере опытного российского форварда.
Фото: photo.khl.ru
«Магнитка» хочет вернуть Загидулина, игрок думает
В Магнитогорске во вратарскую пару к Василию Кошечкину хотят взять Артёма Загидулина, права на которого в КХЛ принадлежат именно магнитогорскому клубу. Клуб уже уведомил Артёма о желании сотрудничать, однако игрок, выступающий в системе «Калгари», взял время на раздумья и не может определиться. Если Загидулин ответит отказом, «Металлург» намерен пригласить иностранного вратаря.
Переход Мищенко в «Авангард» под угрозой срыва
Вслед за Михаилом Фисенко и Евгением Тимкиным в «Авангарде» может сорваться и переход защитника «Адмирала» Ивана Мищенко. Омичи хотят видеть игрока в своём составе и готовы предложить ему контракт, однако вопрос по ряду причин не удаётся урегулировать со стороной хоккеиста. «Авангард» в свою очередь хочет максимально укрепить защитную линию, так как с ней, как мы уже говорили, намечаются проблемы.
Индрашис может перейти в рижское «Динамо», «Куньлунь» или «Торпедо»
Московское «Динамо» отказалось от латвийского форварда Микса Индрашиса. В услугах хоккеиста заинтересованы ряд клубов КХЛ, в числе которых хорошо знакомое Индрашису рижское «Динамо», а также «Куньлунь» и «Торпедо». Китайский клуб и нижегородцы пока вяло ведут себя на трансферном рынке, лишь присматриваясь к игрокам. Кроме того, «Торпедо» до сих пор не определилось с кандидатурой главного тренера. Нового контракта у Дэвида Немировски нет.
Фото: instagram.com/miksindrasis
Экс-тренер «Адмирала» Пятанов сменит Орешкина в «Динамо» Тверь
Не остался без работы бывший помощник Сергея Светлова в «Адмирале» Андрей Пятанов. Мы уже сообщали, что на выход указали тренеру вратарей клуба из Твери Антону Зеленову. Покидает клуб и главный тренер Сергей Орешкин, которому предложат должность в системе «Динамо». Вполне вероятно, что вслед за Пятановым отправится работать в Высшую лигу и бывший тренер вратарей «Адмирала» Александр Залевский. Как раз на место Зеленова.
«Магнитка» и «Салават» продолжают спорить за Пашнина
«Металлург» предложил солидные условия для защитника Михаила Пашнина. Этот хоккеист любит играть в силовой и жёсткий хоккей, а это именно то, что нужно Илье Воробьёву. Бегать в атаку у «Магнитки» и так есть кому. В свою очередь «Салават» хочет сохранить игрока у себя, поэтому переговоры с Михаилом продолжаются. Спрос на игрока на рынке свободных агентов большой. Конечно, это не может не радовать самого Пашнина.
- 28 апреля 2020
-
19:21
-
18:54
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
17:57
-
17:43
-
17:23
-
16:51
-
16:26
-
16:23
-
16:07
-
15:37
-
15:25
-
15:10
-
14:55
-
14:25
-
14:09
-
13:44
-
13:15
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:09
-
10:00
-
09:40
-
09:21
-
09:15
-
09:00
-
07:14