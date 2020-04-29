Бурмистров возвращается в «Ак Барс»! Трансферы КХЛ. LIVE

Открытие рынка свободных агентов уже близко. Главные сделки, слухи и вся информация по трансферам.

Полная картина слухов и ожидаемых сделок доступна в таблице трансферов

Григоренко уехал в НХЛ, «Сибирь» сохранила Красикова. Таблица трансферов КХЛ Все продления контрактов, а также слухи и возможные переходы.

14:05. Нападающий Дмитрий Моисеев в новом сезоне продолжит играть за московское «Динамо», сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.



В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал семь результативных передач при показателе полезности "+2".

13:45. Также есть информация, что «Салават Юлаев» ищет варианты для обмена голкипера Андрея Кареева. Об этом сообщает Gorobzor.ru. Взамен клуб хочет получить вратаря на роль бэкапа или полевого игрока уровня третьего звена.

«Салават» планирует обменять голкипера Кареева

13:25. О чём говорит уход Бурмистрова из «Салавата»:

— скорее всего, клуб договорился о новом контракте с Кадейкиным;

— уфимцы всерьёз рассчитывают вернуть из Америки Михаила Воробьёва. Идиальная центральная линия Уфы на следующий сезон: Кемппайнен/Маннинен, Кадейкин, Воробьёв, Хохряков/Картаев.

13:15. Пока главные новости дня связаны с «Ак Барсом».



1) Клуб близок к заключению новых контрактов с Данисом Зариповым и Андреем Педаном. Об этом сообщил агент хоккеистов Юрий Николаев.



«Могу сказать, что Данис Зарипов и Андрей Педан близки к подписанию новых контрактов с «Ак Барсом». Переговоры находятся на финальной стадии».



2) По нашей информации, «Ак Барс» договорился о возвращении Александра Бурмистрова, который провёл прошлый сезон в составе «Салавата Юлаева». Срок контракта – один год.



13:15. Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию трансферной кампании в КХЛ. Открытие рынка свободных агентов состоится 1 мая, но о ряде интересных сделок и слухов известно уже сейчас. Чем ближе трансферное окно, тем больше информации будет поступать.