Пара лет — и на выход? Сколько осталось играть в НХЛ поколению Овечкина и Ковальчука

В НХЛ на подходе новые герои, но «старые короли» пока ещё крепко держатся в седле. Как долго они смогут это делать?

Нынешние болельщики НХЛ с восторгом воспринимают новое поколение суперзвёзд. Ребята на М — Коннор Макдэвид, Остон Мэттьюс, Митч Марнер, Натан Маккиннон. Плюс — Джейк Айкел, Леон Драйзайтль, Давид Пастрняк, Артемий Панарин. Эти игроки входят в число абсолютно лучших по различным показателям статистики. Они захватили власть в НХЛ, они играют ярко, динамично и дерзко.



Поколению Ильи Ковальчука и Александра Овечкина осталось не так уж и много лет, прежде чем они закончат карьеру, но стареющие короли пока ещё дадут фору молодым.

5 самых опытных хоккеистов НХЛ в сезоне-2019/2020:



1. н. Джо Торнтон («Сан-Хосе»), первый сезон — 1997/1998.

2. з. Здено Хара («Бостон») — 1997/1998.

3. н. Патрик Марло («Питтсбург») — 1997/998.

4. н. Джастин Уильямс («Каролина») — 2000/2001.

5. н.

...29. н. 1. н. Джо Торнтон («Сан-Хосе»), первый сезон — 1997/1998.2. з. Здено Хара («Бостон») — 1997/1998.3. н. Патрик Марло («Питтсбург») — 1997/998.4. н. Джастин Уильямс («Каролина») — 2000/2001.5. н. Илья Ковальчук («Вашингтон») — 2001/2002....29. н. Александр Овечкин («Вашингтон») — 2005/2006.

Опыт невозможно переоценить

Американцы и канадцы, конечно, назовут это поколение именем Овечкина и Кросби, поскольку начиная с 2005 года именно противостояние этих звёзд озаряло НХЛ своими искрами, а битвы «Питтсбурга» и «Вашингтона» были одной из главных вывесок. Время пролетело незаметно, и несколько последних лет вывеска «Сид против Ови» уже не вызывает былого ажиотажа. Илья Ковальчук, некогда разрывавший лигу в своей «Атланте», сейчас играет под руководством бывшего одноклубника Тодда Рирдена, а о том, что в НХЛ существовал такой клуб, как «Трэшерз», как-то стремительно забылось.



И всё же время упомянутых молодых звёзд придёт чуть позже. Практически все перечисленные молодые таланты пока ничего не могут достичь в своих командах — для этого нужно окрепнуть и подготовится, как это было с Овечкиным, Кросби и Ковальчуком. Да, у «Эдмонтона» есть супермены Макдэвид и Драйзайтль, у «Торонто» — Мэттьюс и Марнер, но обе команды находятся на периферии кубковой зоны. «Баффало» плох, несмотря на великолепного Айкела, «Колорадо» способен удивить, но пока не слишком нестабилен.

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Обвинять молодых в том, что у их клубов пока нет успеха, нельзя. Даже великий Марио не выходил в плей-офф на протяжении первых четырёх лет после прихода в НХЛ — построение качественной команды занимает время. «Нефтяники» растратили весь потенциал, накопленный в 2010-2015 годах, когда у них были высокие выборы на драфте. «Торонто» нуждался в защитниках, но в 2018-м подписал центрфорварда Джона Тавареса, который обеспечил нужную рекламу и продажу билетов. А опытным звёздам есть что вспомнить и чем гордится.

Кросби вывел «пингвинов» вперёд на свой второй год в лиге, Овечкин — на третий. Кросби вышел в финал Кубка Стэнли на третий сезон, а в четвёртом взял трофей, после чего на некоторое время преградил путь Овечкину, который в итоге тоже смог добраться до вершины. Сейчас Кросби исполнилось 32, Овечкину — 34, и они по-прежнему остаются одними из лидеров в своих командах.

Сколько очков набрал Овечкин в чемпионском плей-офф-2018

Если угодно, уровень нематериальной конкуренции между Ови и Сидом всегда был выше, чем у тех, кто готов стать их преемниками. Именно поэтому пока не стоит сбрасывать со счетов прежних героев и навешивать на них обидных ярлыков. Опыт невозможно переоценить и игнорировать, особенно когда начнётся плей-офф.



1 февраля 2020 года Кросби и Овечкин встретились в 50-й раз. Они продолжают оставаться самыми узнаваемыми личностями в хоккее. «Отношения с Александром? Сердечные и уважительные. Нас нельзя назвать лучшими друзьями, но я очень уважаю то, что он делает и как играет», — отметил Сидни.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ковальчук — единственный действующий игрок, дебютировавший в 2000 году

Время у наших героев ещё есть, но его всё меньше, и в первую очередь это относится к Илье Ковальчуку. Он дебютировал в НХЛ на четыре года раньше Овечкина и Кросби, но у него был солидный перерыв на выступления в КХЛ и Олимпиаду, поэтому мечта о Кубке Стэнли пока осталась нереализованной. Удивительно, но из сезона, в котором в НХЛ дебютировал Илья (2000/2001) сейчас в НХЛ не играет никто, кроме него.

Более ранние первые сезоны провели трое — Джо Торнтон, Здено Хара и Патрик Марло, и из них лишь Хара уже заявил, что будет играть дальше, не собираясь вешать коньки на гвоздь. Торнтон, снискав безграничное уважение в лиге, похоже, так и не выиграет Кубок Стэнли, поскольку в дедлайн его не обменяли из «Сан-Хосе», чему ветеран-бородач был сильно недоволен. У 40-летнего Марло заканчивается контракт, который тоже наверняка станет последним в его карьере.



У 37-летнего Ковальчука в запасе осталось не больше двух лет, если не считать остаток нынешнего сезона. Физически Илья остаётся в полном порядке, но за океаном к хоккеистам в возрасте за 35 традиционно относятся с большой осторожностью. По возрасту Ковальчук — 10-й самый возрастной хоккеист нынешнего сезона, и ни у кого из девяти игроков старше него нет контракта на следующий сезон.

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У «Вашингтона», нынешней команды Ильи, начинает закрываться окно возможностей. В будущем состав «Кэпиталз» может лишиться основного голкипера Брэйдена Холтби и сделать ставку на более молодого Илью Самсонова, а через год заканчивается контракт у Овечкина. В том, что Александр останется в «столичных» ещё года на три-четыре, сомнений почти нет, но сам состав команды будет нуждаться в обновлении, пройдя пик своего могущества.



Возвращение Ковальчука в «Монреаль», которое прочат россиянину канадские журналисты, может быть не лучшим вариантом с точки зрения финиша карьеры. «Канадцы» пока очень далеки от победы в розыгрыше Кубка Стэнли, а в случае неудачной игры россиянин быстро станет козлом отпущения. Словом, ближайшие полтора года станут для 17-го номера кульминацией заокеанской карьеры.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Уже опытные, но ещё не старые

У Овечкина и особенно Кросби ситуация более мягкая. Сидни на два года младше Александра и, учитывая благоговейный трепет, который пока сохраняется при произнесении его имени, у него «под капотом» осталось минимум лет шесть. Серьёзных травм он, как и Овечкин, смог избежать, репутация у него отменная, и единственное, что может заставить его уйти чуть раньше — это собственное решение или усталость.



В число тех, кто может закончить свои выступления в ближайшие пару лет, входят и другие звёзды. В первых рядах — 36-летний Джейсон Спецца, который нынешний сезон отыграл за смешные $ 700 тыс. и набрал 25 (9+16) очков в 58 мат чах за «Торонто». Максимум, на что может рассчитывать бывший герой «Оттавы», ещё один такой же год, когда все продолжат смотреть ему в паспорт и платёжную ведомость.

«Надеюсь, получу клюшку Овечкина, когда падёт мой рекорд». Большой разговор Гретцки и Ови Два великих хоккеиста рассказали о своей первой встрече, о дружбе, советах и том, когда Александр Великий станет лучшим снайпером в истории.

Защитники Дэн Хэмьюс, Рон Хэйнси и Энди Грин, форвард Микко Койву, вратари Андерсон и Миллер, вероятно, закончат после окончания сезона-2019/2020. А через пару лет нас может ждать настоящий исход тех, кто «делал вещи» на протяжении двух последних десятилетий. Хенрик Лундквист, Эрик Стаал, Пекка Ринне, Райан Гецлаф, Дэвид Бэкес, Давид Крейчи, Туукка Раск могут закончить карьеру в НХЛ летом 2021 года, а ещё через год к ним, вероятно, присоединятся Джиордано, Павелски, Флёри и Бержерон.



Постепенно поколение, о котором мы привыкли говорить в самых восторженных тонах, будет уходить из поля зрения. Как говорится, опыт бесценен, вот только жаль, что платить за него приходится собственной молодостью.